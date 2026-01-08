“Ceva incredibil” Lovitura de proporţii pregătită de milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul

22:50

Barcelona este prima finalistă din ediția aceasta a Supercupei Spaniei, asta după ce campioana din La Liga a făcut un adevărat spectacol în fața celor de la Athletic Club Bilbao. Formația antrenată de Hansi Flick a punctat de patru ori încă din prima repriză, iar scorul final a fost stabilit de brazilianul Raphinha, care a […] The post Barcelona – Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis appeared first on Antena Sport.