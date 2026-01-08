Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese
ObservatorNews, 8 ianuarie 2026 19:50
Val de furie la ghişee! Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
20:10
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere # ObservatorNews
Tânărul de 25 de ani care a murit la Spitalul Judeţean Buzău, unde a fost internat cu fractură de femur, a avut un cheag de sânge care i-a blocat artera pulmonară. Legiştii au anunţat astăzi cauza decesului, iar familia lui a reclamat medicii la Parchet pentru neglijenţă. Zeci de oameni au protestat în faţa spitalului, iar ministrul Sănătăţii a cerut o anchetă suplimentară.
20:10
Chevron, posibilă revenire în România. SUA oferă 22 mld. de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil # ObservatorNews
Gigantul american Chevron ar putea reveni în România, prin preluarea activelor internaționale ale ruşilor de la Lukoil. Alături de un fond de investiţii, Chevron pregătește o ofertă de 22 de miliarde de dolari. În România, tranzacția ar include 300 de benzinării și rafinăria Petrotel. Autoritățile americane au extins exceptarea de la sancțiuni până în aprilie. Chevron a părăsit România în urmă cu 10 ani, după ce a decis să renunțe la explorarea gazelor de șist.
Acum o oră
19:50
"Omule, ai împuşcat-o în faţă". Furie în SUA după ce un agent ICE a ucis o femeie. Ce arată de fapt filmările # ObservatorNews
Imagini de coşmar fac înconjurul globului! O femeie de 37 de ani, mama a trei copii, a fost împuşcată mortal, fără somaţie, de un agent american, în timpul unui protest faţă de ofiţerii anti-imigraţie, în Minneapolis. Martorii spun că nu avea nicio intenţie violentă şi că a fost pur şi simplu lichidată. Scenele filmate din mai multe unghiuri sunt analizate acum de anchetatorii care susţin că agentul era în legitimă apărare.
19:50
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese # ObservatorNews
Val de furie la ghişee! Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.
19:40
"Spartanul din Paris". Păţania lui Nicuşor Dan în Franţa, motiv de glumă pe reţelele de socializare # ObservatorNews
Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea cumpărării unui avion prezidenţial după ce Nicuşor Dan a fost blocat de viscol 15 ore la Paris. Ministrul Apărării a explicat astăzi că aeronava militară pe care o foloseşte acum preşedintele este inferioară şi avioanelor de linie.
19:40
Reacţia poliţiştilor carea au sărit în apa îngheţată a Jiului ca să salveze o femeie: "Ai adrenalină în sânge" # ObservatorNews
Doi poliţişti s-au aruncat în apa îngheţată a Jiului ca să recupereze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să o scoată la timp din autoturismul care lua apă şi să o ducă la mal, în ciuda curenţilor puternici. Victima, de 55 de ani, se recuperează acum la spital. Unul dintre poliţiştii gorjeni a mai salvat un om din acelaşi râu, cu două luni în urmă.
19:30
Analiză. De ce tace Vladimir Putin după înlăturarea lui Maduro și capturarea petrolierului rusesc # ObservatorNews
Jocurile petrolului au ajuns la conflict direct, deschis SUA - RUSIA. Donald Trump, prin militarii săi şi paza de coastă, a capturat un vas din flota fantomă a Rusiei în nordul oceanului Atlantic, după o săptămână de urmări şi încercări de capturare şi o tentativa prealabilă de confiscare în care garda de coastă americană a fost respinsă de personalul de la bordul petrolierului. Nava nu avea petrol încărcat pentru că nu reuşise să alimenteze în portul din Venezuela, dar ar putea ascunde inclusiv arme ruseşti la bord.
19:30
Alertă de viscol şi ger în România. Drumuri blocate, accidente şi şcoli închise. Prognoza ANM pentru Capitală # ObservatorNews
Jumătate de ţară este sub avertizare de viscol şi ger! Zăpada şi gheaţa au blocat mai multe drumuri, au închis peste 150 de şcoli şi au provocat numeroase accidente. Ninsorile vor continua zilele acestea, iar gerul va dura cel puţin o săptămână.
Acum 2 ore
18:40
Fermierii belgieni au protestat cu cartofi prăjiți împotriva acordului UE-Mercosur în faţa Parlamentului # ObservatorNews
Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat joi un protest mai atipic în faţa Parlamentului European, instalând un stand tradiţional de cartofi prăjiţi, pentru a pune în valoare producţia locală şi a cere eurodeputaţilor să se opună acordului comercial UE-Mercosur, considerat de ei incorect, relatează EFE, citat de Agerpres.
18:30
Cine era femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis. Poetă laureată, mamă a trei copii şi cetăţean american # ObservatorNews
Renee Nicole Good, mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani, poet premiat și cetățean american, este femeia împușcată mortal de un agent federal al serviciului de imigrări, în timpul unei intervenții ICE (Immigration and Customs Enforcement) în Minneapolis. Moartea sa a declanșat proteste în mai multe orașe din SUA și a provocat reacții dure între autoritățile locale și administrația federală.
Acum 4 ore
18:20
Trump a vorbit în Biroul Oval cu preşedintele Columbiei, cu patru jurnalişti NYT de faţă. Ce condiţie le-a pus # ObservatorNews
Într-un interviu amplu acordat miercuri publicației The New York Times, președintele Donald Trump a declarat că "doar timpul va spune" cât de mult intenționează Statele Unite să controleze țara, sugerând un control care ar putea dura ani de zile.
18:10
Mulți români s-au întors deja la serviciu, după pauza de început de an, alţii şi-au mai luat două zile libere de concediu ca să le lege de weekend. Parcă niciodată nu sunt suficiente zile libere. Până la finalul anului, mai avem doar 11 sărbători legale. Dacă vă par puţine, să ştiţi că stăm mai bine la acest capitol faţă de restul Europei.
18:00
Pentru că tot mai mulţi oameni folosesc CHAT GPT pe post de medic, compania care a realizat chatbot-ul a anunţat o nouă aplicaţie dedicată exclusiv sănătăţii.
18:00
Un celebru pilot de wingsuit a murit în Africa de Sud, după un salt ilegal, executat în secret de la 1.086 m # ObservatorNews
Unul dintre cei mai experimentați piloți de wingsuit din lume a murit într-un accident șocant pe celebrul munte Table Mountain din Africa de Sud. Americanul Brendan Weinstein, în vârstă de 32 de ani, s-a prăbușit pe stânci la câteva secunde după ce a sărit în gol, într-o cascadorie extremă desfășurată ilegal, sub privirile turiștilor aflați pe traseele de drumeție.
17:40
Furnizarea agentului termic, deficitară la 38% din blocurile din Capitală. Pe cine dă vina ELCEN # ObservatorNews
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, se arată în datele furnizate de aplicaţia Termo Alert. Joi, ELCEN a subliniat că livrează agent termic către reţeaua de termoficare "la parametrii optimi de temperatură", conform comenzii Termoenergetica, iar "Eventualele disfuncţionalităţi apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de transport şi distribuţie".
17:30
De ce mulți români simt depresie după Sărbători: "Cea mai mare anxietate sunt facturile de început de an" # ObservatorNews
S-a terminat vacanţa, a început munca în forţă, am reintrat în rutina programului de muncă - stres, termene limită, trafic sufocant. Pentru mulţi dintre noi, e foarte greu să ne readaptăm la această rutină, mai ales după perioada relaxantă de sărbători. Mai încercăm noi să ne fixăm rezoluţii, să ne facem planuri, dar parcă tot nu funcţionăm la capacitate maximă. Pe scurt, putem numi această stare "depresie post Sărbători". Psihologii confirmă fenomenul, dar ne recomandă să nu ne speriam. Sunt stări normale, care trec destul de repede, dacă ştim cum să le gestionăm corect.
17:20
Nominalizările la SAG Awards 2026. DiCaprio, Chalamet, şi Jordan luptă pentru premiul de cel mai bun actor # ObservatorNews
Au fost anunţate nominalizările pentru Premiile Sindicatului Actorilor din Statele Unite. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet şi Michael B. Jordan se luptă pentru premiul "Cel mai bun actor". Statuetele acordate de sindicatul american sunt un indicator pentru Oscar. Aproape de fiecare dată, laureaţii acestor premii repetă victoria şi la gala Academiei Americane de Film.
17:10
Doi şoferi, prinşi în timp ce făceau drifturi în parcarea unor cluburi din Mamaia. Unul dintre ei era drogat # ObservatorNews
Distracția de noapte s-a transformat într-o situație periculoasă în parcarea unor cluburi din Mamaia. Doi șoferi au fost surprinși făcând derapaje controlate, iar unul dintre ei, în vârstă de 21 de ani, a fost depistat pozitiv la consumul a patru substanțe psihoactive și s-a ales cu dosar penal.
16:40
Noi, românii, suntem o naţie de experţi. În epoca reţelelor de socializare, avem experţi în tot şi toate. Românul e expert în politică externă, expert în războaie, expert în interesele americane în Groenlanda si Venezuela. Expert în sfere de influenţă şi în echilibrul marilor puteri.
16:40
Zelenski: Documentul cu garanțiile americane pentru Ucraina e "practic pregătit". Urmează să ajungă la Trump # ObservatorNews
Documentul cu garanţiile de securitate pe care SUA le vor oferi Ucrainei după eventuala încheiere a războiului cu Rusia este, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, "practic pregătit" să fie prezentat să fie prezentat spre aprobare liderului american Donald Trump.
16:40
Ministru: "Sistemul de termoficare din Capitală pierde zilnic echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente" # ObservatorNews
Sistemul de termoficare din Capitală pierde zilnic echivalentul încălzirii a 75.000 de apartamente, a declarat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul Comandamentului Energetic Național, convocat în contextul codurilor de ninsori și ger prognozate în următoarele zile.
16:40
(P) Piatra sinterizată transformă performanța operațională și reduce costurile în hoteluri, spa și hospitality # ObservatorNews
În contextul actual al industriei hospitality, proprietarii și operatorii hotelieri se confruntă cu o provocare tot mai acută: materialele folosite în proiectele premium trebuie nu doar să impresioneze estetic la recepție, ci să și reziste capturii dure a exploatării zilnice.
Acum 6 ore
16:20
Horoscop chinezesc 2026. Semnificaţia Calului de Foc şi previziuni pentru fiecare zodie # ObservatorNews
Ca de obicei, la fiecare început de an, românii îşi fac planuri şi calcule pentru noul an, iar tradiţia ne arată că aceştia s-au obişnuit să-şi stabilească planurile luând în calcul tot mai multe coordonate.
16:10
Județul unde elevii nu mai merg mâine la școală, din cauza ninsorii. Cursurile se vor ţine online # ObservatorNews
Elevii din municipiul Bistrița nu vor merge vineri la școală, după ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică, în contextul ninsorilor abundente anunțate de meteorologi.
16:00
Vremea de mâine 9 ianuarie. Temperaturile scad considerabil şi ninge în mare parte a ţării. Maxime de 3 grade # ObservatorNews
Vremea se menține deosebit de rece în nordul și centrul țării, unde local va fi ger. Începând din orele serii, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest, aducând ninsori în Transilvania, Maramureș și Crișana. În Banat, Oltenia și pe alocuri în Muntenia vor fi precipitații mixte, favorizând formarea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sud, est și centru. Pe arii restrânse se va semnala ceață și chiciură.
15:50
Fost manager al Spitalului Judeţean din Botoşani, trimis în judecată pentru concursuri aranjate pe bani # ObservatorNews
Procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată, sub control judiciar, un fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă "Mavromati" din Botoşani, într-un dosar de corupţie, potrivit unui comunicat transmis joi de de DNA.
15:50
Moscova se opune planului franco-britanic: Trupele occidentale din Ucraina vor fi considerate ținte legitime # ObservatorNews
Rusia avertizează că orice trupe străine de menținere a păcii desfășurate în Ucraina vor fi considerate "ținte militare legitime", scrie Agerpres. Moscova acuză "militarismul" statelor occidentale reunite în Coaliția de Voință și respinge planurile franco-britanice privind o forță multinațională post-conflict, pe care le consideră o escaladare periculoasă a războiului.
15:40
În 2026, impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice nu se majorează direct prin schimbarea cotelor sau formulei de calcul, însă poate crește semnificativ în anumite condiții, în special din cauza actualizării valorii impozabile.
15:30
Fostul ministru Daniel Chiţoiu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru ucidere din culpă # ObservatorNews
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, în dosarul accidentului mortal produs pe DN 7, în Argeș, scrie Agerpres. Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa decisă în primă instanță, a interzis dreptul de a conduce timp de cinci ani și a stabilit daunele morale pentru familiile victimelor tragediei din decembrie 2019.
15:10
Cât costă zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul la Paris. Ministrul Apărării: Analizăm achiziția unui avion # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi, într-o conferință de presă, că Ministerul Finanțelor va analiza disponibilitatea pentru achiziția unui avion prezidențial. Miruță a mai spus că penultimul zborul cu avionul Spartan la Paris al președintelui Nicușor Dan, a costat 30.000 de euro, de șase ori mai puțin decât în administrația Iohannis. Anunțul vine după ce șeful statului a rămas blocat, miercuri, pe un aeroport din Paris din cauza vremii nefavorabile.
14:40
De ce s-au trezit unii bucureşteni cu sume de plată în plus, deşi achitaseră deja impozitele # ObservatorNews
Este haos după afişarea sumelor pentru plata taxelor şi impozitelor. Românii merg acum la ghişee să ceară explicaţii pentru dările care în unele cazuri s-au triplat de la un an la altul. Există şi situaţii în care contribuabili care au plătit impozitele, s-au trezit după o nouă verificare că erau datori altă sumă, mult mai mare.
14:40
Elevii din întreaga ţară au reluat de joi, 8 ianuarie 2026, cursurile, chiar dacă mulţi dintre ei au făcut-o în sistem online, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.
14:30
Macron acuză SUA, la Conferinţa ambasadorilor, că se "îndepărtează treptat" de anumiţi aliaţi şi "se eliberează de regulile internaţionale". El denunţă o "adevărată tentaţie de împărţire a lumii" între "marile puteri"
Acum 8 ore
14:20
Alarmă falsă cu bombă la hotelul Pleiada din Iaşi. Un e-mail la rezervări anunța amplasarea unei bombe # ObservatorNews
Alertă falsă cu bombă la hotelul Pleiada din Iaşi. Alerta s-a dat după ce un bărbat a sesizat, pe 8 ianuarie, prin apel la 112, că pe adresa de e-mail a hotelului a fost primit un mesaj în care se anunța amplasarea unei bombe în incintă. Mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat de urgență la fața locului. În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că alarma a fost falsă.
14:20
Şase persoane, printre care şi o fetiţă de 9 ani, implicate într-un accident rutier în Neamţ # ObservatorNews
Şase oameni, printre care şi o fetiţă de 9 ani, au ajuns la spital după ce trei maşini s-au ciocnit pe o şosea din Neamţ. Accidentul s-a produs când şoferul unei autoutilitare a făcut o manevră greşită şi a intrat pe contrasens în două autoturisme care circulau regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât trei dintre victime, printre care şi copilul, au rămas încarcerate.
14:10
Accident grav în Vaslui. Un tânăr a murit şi doi au fost răniţi după ce şoferul a pierdut controlul maşinii # ObservatorNews
Accident grav pe o şosea din Vaslui care leagă România de Ucraina. Un tânăr de 28 de ani a murit iar alte două persoane au fost rănite, după ce maşinile în care erau s-au ciocnit frontal.
14:10
Un ciclon mediteranean şi un val de aer polar s-au întâlnit deasupra României, aşa că avem din nou parte de un episod de iarnă adevărată. Ninsorile viscolite şi poleiul au făcut probleme în mai multe zone din ţară. După acest episod cu ninsori şi vânt puternic meteorologii spun că se va instala gerul în trei sferturi din ţară.
13:50
Intervenţie contracronometru la Târgu Jiu. Doi poliţişti au salvat o femeie blocată într-o maşină scufundată # ObservatorNews
Operaţiune dramatică de salvare la Târgu Jiu. Doi poliţişti au reuşit să scoată din apele aproape îngheţate ale Jiului o femeie care căzuse cu maşina în râu. Situaţia a fost extrem de periculoasă pentru că autoturismul era deja pe jumătate în apă.
13:50
A lovit un bătrân cu maşina, dar a crezut că trece peste o haină. A continuat să conducă cu victima între roţi # ObservatorNews
Accident cumplit produs într-o comună din Cluj. Un bărbat a fost lovit de o maşină, iar şoferul a crezut că trece peste o haină aruncată în drum. Aşa că a continuat să conducă prin sat, cu victima agăţată între roţi. Când şi-a dat seama ce s-a întâmplat, şoferul a abandonat autoturismul şi a fugit.
13:30
Primele pensii în euro plătite sub pază, în Bulgaria. Oamenii sunt zăpăciţi de trecerea la moneda europeană # ObservatorNews
Bulgarii sunt zăpăciţi de trecerea la euro. Pe lângă preţurile care au explodat oamenii au probleme şi cu schimbul valutar. Li se cer comisioane mari pentru conversia valutară.
13:30
Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor. Focul a fost localizat pe acoperişul clădirii # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul clădirii. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.
13:30
Analiză. De ce tace Vladimir Putin după înlăturarea lui Maduro și capturarea petrolierului rusesc # ObservatorNews
Jocurile petrolului au ajuns la conflict direct, deschis SUA - RUSIA. Donald Trump, prin militarii săi şi paza de coastă, a capturat un vas din flota fantomă a Rusiei în nordul oceanului Atlantic, după o săptămână de urmări şi încercări de capturare şi o tentativa prealabilă de confiscare în care garda de coastă americană a fost respinsă de personalul de la bordul petrolierului. Nava nu avea petrol încărcat pentru că nu reuşise să alimenteze în portul din Venezuela, dar ar putea ascunde inclusiv arme ruseşti la bord.
13:20
Curs BNR, 8 ianuarie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 8 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
13:00
NASA ia în considerare să recheme echipajul de pe Staţia Spaţială, din cauza unei "probleme medicale" # ObservatorNews
NASA ia în considerare aducerea înapoi pe Terra a echipajului de pe Staţia Spaţială Internaţională din cauza unei probleme medicale nespecificate referitoare la unul dintre astronauţi, după ce a anulat o ieşire în spaţiu programată pentru joi, a spus Agenţia spaţială americană. O purtătoare de cuvânt a NASA a spus că astronautul cu probleme medicale, a cărui identitate nu a precizat-o, era în stare stabilă pe laboratorul orbital.
12:40
Europa ia în calcul soluții extreme pentru a opri planurile președintelui Donald Trump legate de Groenlanda, prezentate în cadrul unei analize marca POLITICO.
12:40
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două # ObservatorNews
O femeie din Minneapolis a fost împușcată în cap, miercuri, în propria mașină, de către agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement), responsabili cu prinderea și expulzarea imigranților ilegali. Femeia era cetățean american. În momentul împușcăturii, încerca să plece cu mașina din zona unde protestase față de un raid ICE desfășurat în cartier. O înregistrare video surprinde momentul în care mașina femeii lângă care se aflau doi agenti ICE, dă cu spatele şi porneşte. Unul deschide focul și trage direct către capul femeii. Deşi agenţii nu par să fi fost loviţi serios cu maşina, ei se apără spunând că intenţia victimei ar fi fost de a-i ucide.
12:40
Orașele populare pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră # ObservatorNews
Mereu vorbim despre cele mai bune destinații, cele mai frumoase orașe, dar rareori despre locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe listă apar unele dintre cele mai faimoase locuri din lume. Aglomerația, prețurile ridicate și lipsa de autenticitate le-au adus, în timp, pe așa-numita "listă neagră".
Acum 12 ore
12:20
Medicii trag un semnal de alarmă, după vacanţa şcolară: Numărul copiilor cu viroze şi gripă e în creștere # ObservatorNews
Astăzi începe şcoala, iar medicii avertizează: numărul copiilor cu viroze e în creștere. Iar întoarcerea în colectivitate va fi un catalizator pentru infecţii. Părinții sunt sfătuiți să nu trimită elevii bolnavi la cursuri. În spitale cu greu se mai găsesc locuri pentru pacienţi.
12:10
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 8 ianuarie 2026.
12:10
Vineri, 9 ianuarie 2026, este prăznuit Sfântul Mucenic Polieuct, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.