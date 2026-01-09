Bărbat din judeţul Brăila, arestat preventiv după ce i-a tăiat gâtul unui consătean
ObservatorNews, 9 ianuarie 2026 09:50
Incident șocant în Brăila. Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce ar fi atacat un consătean, de aceeaşi vârstă.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
10:00
Proteste violente în Iran din cauza scumpirilor. Cel puţin 38 de oameni au fost ucişi # ObservatorNews
Se intensifică protestele violente din Iran împotriva scumpirilor. Internetul şi telefonia au fost tăiate după ce prinţul aflat în exil a chemat oamenii la protest. Cel puţin 38 de persoane au murit în ciocnirile cu forţele de ordine. Statele Unite, în conflict strategic cu Iranul din cauza programului nuclear de la Teheran, au avertizat regimul că ar putea interveni.
Acum 30 minute
09:50
Bărbat din judeţul Brăila, arestat preventiv după ce i-a tăiat gâtul unui consătean # ObservatorNews
Incident șocant în Brăila. Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce ar fi atacat un consătean, de aceeaşi vârstă.
Acum o oră
09:30
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda. Americanii ar fi pregătiţi să ofere sume mari de bani locuitorilor # ObservatorNews
Statele Unite vor să cumpere Groenlanda cu orice preţ. Potrivit celor mai recente informaţii apărute în presa internaţională, administraţia Trump ar putea să le ofere locuitorilor de pe insulă sume enorme pentru a-i convinge să se separe de Danemarca.
09:30
Cum sunt protejate de ger animalele de la ZOO: "Le oferim o temperatură ambientală până la 20 de grade" # ObservatorNews
Iarna a ajuns şi la Târgu Mureş. Angajaţii Grădinii Zoologice fac tot posibilul pentru a se asigura că animalele sunt ferite de temperaturile scăzute. Pentru animalele exotice au fost pregătite încăperi încălzite în care să petreacă aceste luni friguroase. Totuşi, sunt şi anumite exemplare din ţările calde ce preferă să iasă în ţarcuri şi să se bucure de zăpadă, chiar şi două ore pe zi.
09:20
Cum arată cel mai periculos aeroport din lume. Majoritatea piloților nu pot ateriza aici # ObservatorNews
Aeroportul Tenzing-Hillary din Lukla, Nepal, este considerat cel mai periculos aeroport din lume. Pista aeroportului extrem de scurtă, vremea imprevizibilă și locația la aproape 2.900 metri altitudine transformă fiecare aterizare într-o provocare extremă pentru piloţi, potrivit Express.
Acum 2 ore
09:10
Val de furie la ghişee, după creşterea taxelor. Proteste în mai multe localităţi: "Am copii de întreţinut" # ObservatorNews
Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.
09:10
Rusia acuză Statele Unite de piraterie şi ameninţă cu scufundarea navelor americane. Furia Moscovei vine după ce militarii americani au confiscat două petroliere care făceau afaceri cu Venezuela, unul dintre ele sub steag rusesc.
09:00
Vacanță perfectă pentru turiști, epuizantă pentru salvamontiști. Peste 50 de răniţi pe pârtii în Poiana Braşov # ObservatorNews
Hotelierii trag linie la final de vacanţă! Deşi perioada Revelionului nu părea promiţătoare, pârtiile deschise şi zăpada abundentă au salvat situaţia. În cele şase zile de vacanţă, în Poiana Braşov au fost peste 150 de mii de schiori, iar hotelurile au avut grad de ocupare chiar şi de 100%. Însă, la pachet cu numărul mare de vizitatori au venit şi accidentele. Salvatorii montani au avut de lucru constant.
08:40
Ideea unui avion prezidenţial revine în atenţia oficialilor români. Ministrul Apărării: "Este de bun simţ" # ObservatorNews
Revine ideea achiziţionării unui avion prezidenţial, după ce Nicuşor Dan a fost blocat de viscol la Paris. Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea cumpării unei aeronave, iar ministrul Apării a explicat că avionul militar pe care îl foloseşte acum preşedintele României este inferior chiar şi celor de linie.
08:40
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă hipersonică Oreşnik joi noaptea, o utilizare rară a uneia dintre cele mai avansate arme ale sale în timpul celui mai recent atac care a vizat țara pe fondul temperaturilor geroase.
08:30
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți # ObservatorNews
Vremea rea continuă să facă ravagii în ţara noastră! În judeţul Hunedoara, un bătrân de 71 de ani, dependent de dializă, a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la tratament după ce a rămas izolat din cauza zăpezii. În mai multe judeţe din ţară, nămeţii şi gheaţa au blocat mai multe drumuri, au închis peste 150 de şcoli şi au provocat numeroase accidente. Iar asta nu e tot, meteorologii anunţă că nu vom scăpa de ninsori nici zilele acestea, iar gerul va mai dura cel puţin o săptămână.
08:20
Rusia a atacat în Ucraina cu rachete Oreşnik. Ar fi lovit o instalație energetică. Momentul impactului # ObservatorNews
Întreg teritoriul Ucrainei a fost plasat în alertă în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete ruseşti, potrivit autorităţilor.
Acum 4 ore
08:10
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești au intervenit în comuna Brazi, județul Prahova, după ce o cisternă încărcată cu 10 tone de benzină și 24 de motorină a derapat.
08:00
Zece persoane, printre care trei copii, blocate cu maşina în zăpadă, în Botoşani. Au intervenit pompierii # ObservatorNews
Zece persoane, printre care și trei copii, au fost salvate de pompieri după ce au rămas blocate în zăpadă pe drumuri din județul Botoșani. Județul se află sub Cod galben de viscol şi ninsori. Drumarii din regiunea Brașov-Sibiu-Mureș-Harghita-Covasna au acționat cu aproape 180 de utilaje pentru a menține circulația pe drumurile naționale.
07:40
Ucraina acuză un "atac masiv" al Rusiei. 4 persoane au murit, 19 au fost rănite. Avertismentul lui Zelenski # ObservatorNews
Întreg teritoriul Ucrainei a fost plasat în alertă în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete ruseşti, potrivit autorităţilor.
07:30
Horoscop 10 ianuarie 2026. Ziua vine cu o energie calmă și concentrată, ideală pentru introspecție, clarificări și pași bine calculați. Unele zodii primesc susținere neașteptată, altele sunt încurajate să-și urmeze intuiția. Descoperă ce îți rezervă astrele!
07:10
Donald Trump intenţionează să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său de construire a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul responsabil de proiect.
06:50
Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile împotriva navelor maritime din Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor lansa atacuri "terestre" împotriva cartelurilor.
Acum 12 ore
22:10
Prima zi de școală a început cu băncile goale, mulți elevi au ales pârtiile în locul claselor # ObservatorNews
Clopoțelul a sunat, dar ecoul n-a ajuns până pe pârtie. Prima zi de școală a început cu băncile mai mult goale. Vacanța de iarnă a fost greu de lăsat în urmă, iar lecțiile au mai fost amânate cu două zile. În timp ce profesorii făceau prezența la ore, mulți elevi își făceau coborârile pe schiuri sau sanie. În Poiana Braşov, pârtiile au fost pline şi astăzi. Ministerul Educaţiei anunţă că profesorii nu vor accepta scutiri medicale ca pretext pentru prelungirea vacanţei.
21:50
Momentul în care o femeie îi arde accidental fața prietenei, după ce artificiile aprind baloanele cu hidrogen # ObservatorNews
Imagini care dau fiori în Uzbekistan. O femeie a vrut să-şi felicite prietena de ziua ei de naştere, însă, din greşeală, i-a ars faţa. Incidentul s-a petrecut după ce focurile de artificii au intrat în contact cu baloanele umplute cu hidrogen. În scurt timp, acestea au luat foc şi au explodat.
21:50
Bijuterii de peste un milion de euro, furate dintr-un apartament de lângă Nisa. Victima, designerul vedetelor # ObservatorNews
Încă un jaf răsunător în Franţa. Bijuterii de peste un milion de euro au fost furate dintr-un apartament de la Nisa. Victima este Chris Aire, un designer american care a creat unicate pentru Naomi Campbell, LeBron James şi rapperul Shaggy. Luna trecută, hoţii au furat argintărie şi vesela din palatul prezidenţial, iar în toamnă au dispărut de la muzeul Luvru bijuterii în valoare de 90 de milioane de euro.
21:50
Piața de artă din România sfidează trendul global. Artiştii români care au stabilit recorduri de vânzare # ObservatorNews
Piața de artă din România merge împotriva curentului internațional. În timp ce, la nivel global, vânzările sunt în scădere de câțiva ani, la noi interesul pentru artă continuă să crească, chiar și într-un context economic dificil. Lucrări semnate de mari artiști români au stabilit recorduri de preț, iar tot mai mulți colecționari privesc arta nu doar ca pasiune, ci și ca investiție.
21:50
Cum arată noile animale de companie cu AI, din metal, concepute pentru cei alergici # ObservatorNews
Cei care-şi doresc un animal de companie, dar sunt alergici, au acum varianta ideală: un prieten necuvântător din metal. La târgul de tehnologie din Las Vegas, mai multe companii dezvoltă roboţi de companie. Cu roţi, ecraneşi inteligenţă artificială, dispozitivele sunt surpriza evenimentului din Statele Unite, iar inventatorii speră că vor ajunge un fenomen mondial.
21:40
Franţa, revoltată de acordul UE-Mercosur. Fermierii protestează cu tractoarele în centrul Parisului # ObservatorNews
Protest la Paris. Zeci de tractoare şi sute de fermieri au intrat în centrul capitalei franceze şi au defilat pe bulevardul Champs-Élysées. Manifestanţii scandează împotriva acordului care deschide piaţa europeană pentru produsele agricole din America Latină. Fermierii spun că înţelegerea, dacă va intra în vigoare, le va afecta veniturile.
21:30
Vechimea în muncă rămâne un criteriu esențial pentru stabilirea drepturilor sociale și a pensiei, iar în 2026 regulile de calcul sunt atent urmărite de angajați și viitori pensionari. Mulți români vor să știe ce perioade sunt recunoscute oficial și unde pot verifica situația exactă a vechimii acumulate de-a lungul anilor.
21:20
Emisarul lui Putin a repostat o imagine cu lumea împărțită în trei sfere de influenţă: SUA, Rusia şi China # ObservatorNews
Rusia acuză Statele Unite de piraterie şi ameninţă cu scufundarea navelor americane. Furia Moscovei vine după ce militarii americani au confiscat două petroliere care făceau afaceri cu Venezuela, unul dintre ele sub steag rusesc. Administraţia Trump a anunţat însă că, de acum, toate deciziile luate de statul sud-american trebuie aprobate la Washington.
21:20
După schimbările majore aduse de noua lege a pensiilor, pensionarii așteaptă cu interes să vadă dacă veniturile lor vor crește și în 2026. Valoarea punctului de pensie rămâne un reper esențial în calculul pensiei lunare, iar decizia autorităților pentru anul viitor are un impact direct asupra milioanelor de români care depind de acest venit.
Acum 24 ore
21:10
Rubio, vizită în Europa pentru a discuta despre problema Groenlandei. JD Vance: Au făcut europenii ce trebuia? # ObservatorNews
Posibila anexare a Groenlandei riscă să provoace un conflict militar între Danemarca şi Statele Unite. Soldaţii danezi de pe insulă au ordin să deschidă focul în cazul unei invazii, pe care Washingtonul nu o exclude. Intenţiile ofensive ale americanilor produc revoltă în Europa. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron acuză Statele Unite că se îndepărtează de aliaţi şi distrug ordinea mondială. Săptămâna viitoare, şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, vine în Europa pentru a discuta cu oficiali danezi şi groenlandezi despre teritoriul care deţine aproape o cincime din rezervele mondiale de pământuri rare.
20:50
Tichetul de 50 de lei pentru energie ar putea fi scăzut direct din factură, fără drumuri la poştă # ObservatorNews
Tichetul de 50 de lei pentru energie s-ar putea reduce direct din factură, fără înscriere în platformă sau drumuri la poștă.
20:50
Femeie, rănită de un cal care a căzut peste ea, la o competiție ecvestră de Bobotează. Momentul, filmat # ObservatorNews
O femeie a ajuns la spital în ziua de Bobotează, după ce a fost lovită de un cal. Speriat de mulţimea de oameni, animalul se urcă pe una dintre mașinile parcate şi se rostogoleşte peste ea. Femeia care era pe margine a fost rănită. Oamenii participau la o competiţie ecvestră în Constanţa.
20:40
Reacţia poliţiştilor care au sărit în apa îngheţată a Jiului ca să salveze o femeie: "Ai adrenalină în sânge" # ObservatorNews
Doi poliţişti s-au aruncat în apa îngheţată a Jiului ca să recupereze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să o scoată la timp din autoturismul care lua apă şi să o ducă la mal, în ciuda curenţilor puternici. Victima, de 55 de ani, se recuperează acum la spital. Unul dintre poliţiştii gorjeni a mai salvat un om din acelaşi râu, cu două luni în urmă.
20:40
Accidente declarate online și sancțiuni mai aspre pentru şoferi în 2026: "Amenzi mai mari ne mai trebuia" # ObservatorNews
2026 este anul schimbărilor rutiere. Autoritățile promit reducerea birocraţiei şi digitalizarea unor servicii, legate de accidente uşoare sau de obţinerea permisului de conducere. În același timp, șoferii români care ies din țară se vor lovi de reguli noi, mai dure, aplicate în tot mai multe state europene.
20:40
Trenuri CFR, blocate ore în șir lângă București, după tăierea unui cablu de semnalizare: Ba mergea, ba stătea # ObservatorNews
Un muncitor neatent a distrus una dintre puţinele seri în care trenurile nu întârziau. 50 de garnituri au adunat peste 6500 de minute de întârziere. Mii de pasageri au încremenit în trenuri şi au îngheţat de frig în gări. Cablul semafoarelor de cale ferată din apropiere de Bucureşti a fost tăiat din greşeală şi aşa au început necazurile.
20:30
Concedieri şi falimente pe bandă rulantă. Mediul de afaceri, pus la zid: "Multă lume începe să clacheze" # ObservatorNews
Cea mai dură reformă fiscală din ultimul deceniu loveşte şi mediul de afaceri. Pe lângă taxele şi impozitele mărite din 2026, inflaţia, consumul în scădere, provocările cu forţa de muncă şi eliminarea facilităţilor pentru unele sectoare-cheie creează probleme din ce în ce mai mari pentru antreprenori şi firme. Nu toată lumea va rezista anul acesta, avertizează specialiştii, care vorbesc deja de concedieri şi falimente.
20:10
Necropsia tânărului din Buzău care a murit după ce și-a rupt piciorul. Medicii au ignorat strigătele de durere # ObservatorNews
Tânărul de 25 de ani care a murit la Spitalul Judeţean Buzău, unde a fost internat cu fractură de femur, a avut un cheag de sânge care i-a blocat artera pulmonară. Legiştii au anunţat astăzi cauza decesului, iar familia lui a reclamat medicii la Parchet pentru neglijenţă. Zeci de oameni au protestat în faţa spitalului, iar ministrul Sănătăţii a cerut o anchetă suplimentară.
20:10
Chevron, posibilă revenire în România. SUA oferă 22 mld. de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil # ObservatorNews
Gigantul american Chevron ar putea reveni în România, prin preluarea activelor internaționale ale ruşilor de la Lukoil. Alături de un fond de investiţii, Chevron pregătește o ofertă de 22 de miliarde de dolari. În România, tranzacția ar include 300 de benzinării și rafinăria Petrotel. Autoritățile americane au extins exceptarea de la sancțiuni până în aprilie. Chevron a părăsit România în urmă cu 10 ani, după ce a decis să renunțe la explorarea gazelor de șist.
19:50
"Omule, ai împuşcat-o în faţă". Furie în SUA după ce un agent ICE a ucis o femeie. Ce arată de fapt filmările # ObservatorNews
Imagini de coşmar fac înconjurul globului! O femeie de 37 de ani, mama a trei copii, a fost împuşcată mortal, fără somaţie, de un agent american, în timpul unui protest faţă de ofiţerii anti-imigraţie, în Minneapolis. Martorii spun că nu avea nicio intenţie violentă şi că a fost pur şi simplu lichidată. Scenele filmate din mai multe unghiuri sunt analizate acum de anchetatorii care susţin că agentul era în legitimă apărare.
19:50
Un român s-a trezit cu taxe de 300 de ori mai mari decât anul trecut: Sper să fie o greşeală, dacă nu, procese # ObservatorNews
Val de furie la ghişee! Românii au cerut socoteală funcţionarilor după ce au aflat cât s-au mărit taxele pe proprietate. Un bucureştean a fost somat să plătească impozit de 300 de ori mai mare decât anul trecut. Iar într-o localitate din judeţul Suceava, sute de localnici au mers la primărie şi au cerut demisia edilului.
19:40
"Spartanul din Paris". Păţania lui Nicuşor Dan în Franţa, motiv de glumă pe reţelele de socializare # ObservatorNews
Ministerul Finanţelor va analiza posibilitatea cumpărării unui avion prezidenţial după ce Nicuşor Dan a fost blocat de viscol 15 ore la Paris. Ministrul Apărării a explicat astăzi că aeronava militară pe care o foloseşte acum preşedintele este inferioară şi avioanelor de linie.
19:40
Reacţia poliţiştilor carea au sărit în apa îngheţată a Jiului ca să salveze o femeie: "Ai adrenalină în sânge" # ObservatorNews
Doi poliţişti s-au aruncat în apa îngheţată a Jiului ca să recupereze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să o scoată la timp din autoturismul care lua apă şi să o ducă la mal, în ciuda curenţilor puternici. Victima, de 55 de ani, se recuperează acum la spital. Unul dintre poliţiştii gorjeni a mai salvat un om din acelaşi râu, cu două luni în urmă.
19:30
Analiză. De ce tace Vladimir Putin după înlăturarea lui Maduro și capturarea petrolierului rusesc # ObservatorNews
Jocurile petrolului au ajuns la conflict direct, deschis SUA - RUSIA. Donald Trump, prin militarii săi şi paza de coastă, a capturat un vas din flota fantomă a Rusiei în nordul oceanului Atlantic, după o săptămână de urmări şi încercări de capturare şi o tentativa prealabilă de confiscare în care garda de coastă americană a fost respinsă de personalul de la bordul petrolierului. Nava nu avea petrol încărcat pentru că nu reuşise să alimenteze în portul din Venezuela, dar ar putea ascunde inclusiv arme ruseşti la bord.
19:30
Alertă de viscol şi ger în România. Drumuri blocate, accidente şi şcoli închise. Prognoza ANM pentru Capitală # ObservatorNews
Jumătate de ţară este sub avertizare de viscol şi ger! Zăpada şi gheaţa au blocat mai multe drumuri, au închis peste 150 de şcoli şi au provocat numeroase accidente. Ninsorile vor continua zilele acestea, iar gerul va dura cel puţin o săptămână.
18:40
Fermierii belgieni au protestat cu cartofi prăjiți împotriva acordului UE-Mercosur în faţa Parlamentului # ObservatorNews
Agricultorii şi crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat joi un protest mai atipic în faţa Parlamentului European, instalând un stand tradiţional de cartofi prăjiţi, pentru a pune în valoare producţia locală şi a cere eurodeputaţilor să se opună acordului comercial UE-Mercosur, considerat de ei incorect, relatează EFE, citat de Agerpres.
18:30
Cine era femeia ucisă de un agent ICE în Minneapolis. Poetă laureată, mamă a trei copii şi cetăţean american # ObservatorNews
Renee Nicole Good, mamă a trei copii în vârstă de 37 de ani, poet premiat și cetățean american, este femeia împușcată mortal de un agent federal al serviciului de imigrări, în timpul unei intervenții ICE (Immigration and Customs Enforcement) în Minneapolis. Moartea sa a declanșat proteste în mai multe orașe din SUA și a provocat reacții dure între autoritățile locale și administrația federală.
18:20
Trump a vorbit în Biroul Oval cu preşedintele Columbiei, cu patru jurnalişti NYT de faţă. Ce condiţie le-a pus # ObservatorNews
Într-un interviu amplu acordat miercuri publicației The New York Times, președintele Donald Trump a declarat că "doar timpul va spune" cât de mult intenționează Statele Unite să controleze țara, sugerând un control care ar putea dura ani de zile.
18:10
Mulți români s-au întors deja la serviciu, după pauza de început de an, alţii şi-au mai luat două zile libere de concediu ca să le lege de weekend. Parcă niciodată nu sunt suficiente zile libere. Până la finalul anului, mai avem doar 11 sărbători legale. Dacă vă par puţine, să ştiţi că stăm mai bine la acest capitol faţă de restul Europei.
18:00
Pentru că tot mai mulţi oameni folosesc CHAT GPT pe post de medic, compania care a realizat chatbot-ul a anunţat o nouă aplicaţie dedicată exclusiv sănătăţii.
18:00
Un celebru pilot de wingsuit a murit în Africa de Sud, după un salt ilegal, executat în secret de la 1.086 m # ObservatorNews
Unul dintre cei mai experimentați piloți de wingsuit din lume a murit într-un accident șocant pe celebrul munte Table Mountain din Africa de Sud. Americanul Brendan Weinstein, în vârstă de 32 de ani, s-a prăbușit pe stânci la câteva secunde după ce a sărit în gol, într-o cascadorie extremă desfășurată ilegal, sub privirile turiștilor aflați pe traseele de drumeție.
17:40
Furnizarea agentului termic, deficitară la 38% din blocurile din Capitală. Pe cine dă vina ELCEN # ObservatorNews
Furnizarea agentului termic este deficitară la 38% dintre imobilele din Capitală, se arată în datele furnizate de aplicaţia Termo Alert. Joi, ELCEN a subliniat că livrează agent termic către reţeaua de termoficare "la parametrii optimi de temperatură", conform comenzii Termoenergetica, iar "Eventualele disfuncţionalităţi apărute la nivelul apartamentelor nu sunt generate de activitatea ELCEN, ci ţin de funcţionarea şi starea reţelei de transport şi distribuţie".
17:30
De ce mulți români simt depresie după Sărbători: "Cea mai mare anxietate sunt facturile de început de an" # ObservatorNews
S-a terminat vacanţa, a început munca în forţă, am reintrat în rutina programului de muncă - stres, termene limită, trafic sufocant. Pentru mulţi dintre noi, e foarte greu să ne readaptăm la această rutină, mai ales după perioada relaxantă de sărbători. Mai încercăm noi să ne fixăm rezoluţii, să ne facem planuri, dar parcă tot nu funcţionăm la capacitate maximă. Pe scurt, putem numi această stare "depresie post Sărbători". Psihologii confirmă fenomenul, dar ne recomandă să nu ne speriam. Sunt stări normale, care trec destul de repede, dacă ştim cum să le gestionăm corect.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.