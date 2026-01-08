Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
Click.ro, 8 ianuarie 2026 19:50
Călugării de pe Muntele Athos au un stil de viață simplu, iar acest lucru se vede și în preparatele pe care le consumă în mod obișnuit. În mare parte, hrana lor se bazează pe cereale, fructe, legume și carne de pește, iar pe perioade de post, rigorile pe care le respectă sunt și mai stricte.
• • •
Acum o oră
19:50
19:40
Alocațiile pentru copii, în ianuarie 2026. Când intră banii și de ce pot apărea întârzieri # Click.ro
Iarna aduce o mică surpriză pentru părinți. Alocațiile pentru copii, care ajung de obicei pe 8 ale lunii, vor întârzia în ianuarie 2026. Din cauza revenirii angajaților la muncă în prima zi lucrătoare, plățile vor fi efectuate abia vineri, 9 ianuarie, iar părinții trebuie să își ajusteze așteptările
19:30
De ce poartă Nick nnd dispozitivul negru pe nas, la Power Couple și în viața de toate zilele. La ce îl ajută? # Click.ro
Nick nnd traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional și nu numai.
Acum 2 ore
19:10
Singura zodie care își schimbă radical viața până în primăvara anului 2026. Își rescrie destinul, va avea parte de cea mai mare transformare # Click.ro
Până în primăvara anului 2026, Scorpionul este zodia care trece prin cea mai profundă și radicală transformare din întreg zodiacul.
19:00
Ce salariu lunar are un șofer Bolt sau Uber în 2026. Veniturile diferă de la o țară la alta # Click.ro
De-a lungul țării noastre, tot mai mulți oameni aleg să lucreze pentru platforme de transport alternativ, cum ar fi Uber sau Bolt. Unii fac acest lucru doar pentru a-și suplimenta temporar veniturile, în timp ce pentru alți români, această meserie reprezintă sursa lor principală de venit.
19:00
Cătălin Cazacu intervine public în scandalul Ramonei Olaru cu Alex Bodi: „Îmi e foarte greu” # Click.ro
Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă după ce asistenta TV a făcut declarații despre bani și așteptările ei într-o relație, care au stârnit reacții dure în platoul emisiunii lui Dan Capatos. Fostul ei logodnic, Cătălin Cazacu, a intervenit pentru a clarifica situația și pentru a oferi
18:50
Ce mai face Ani Crețu din „Vacanța Mare? A dat comedia pe fotoliul de director. „Prezentul îmi ocupă timpul și mintea” # Click.ro
Simpatica actriță Ani Crețu a dat comedia pe biroul de director. După ce a cunoscut celebritatea, în anii 2000, alături de Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu, fondatorii grupului „Vacanța Mare”, actrița și-a continuat frumos destinul ei artistic: pe scenă!
18:30
Ger extrem și piele uscată: cum să-ți protejezi și să-ți îngrijești pielea iarna? Sfaturi utile # Click.ro
Sănătatea pielii este afectată serios de temperaturile extreme din această perioadă, care vor coborî până la –18°C în mai multe regiuni ale țării. Dermatologii recomandă măsuri de protecție eficiente pentru a preveni uscăciunea, iritațiile și crăpăturile.
Acum 4 ore
18:20
Concertul lui Florin Salam s-a transformat într-un adevărat scandal după ce managerul localului în care cânta s-a urcat pe scenă, i-a smuls microfonul din mână și l-a înjurat. Incidentul a lăsat publicul șocat și a stârnit reacții puternice, Florin Salam păstrându-și calmul pe tot parcursul momentul
18:10
Divele de la Hollywood care refuză să-și facă operații estetice! Vor să îmbătrânească natural # Click.ro
Într-o epocă a standardelor de frumusețe imposibil de atins, a știrilor despre proceduri cosmetice inovatoare și cele mai noi produse „anti-îmbătrânire”, este ușor să te simți influențat de vedetele de la Hollywood.
17:50
Actorul Mickey Rourke (73 de ani) s-a cazat într-un hotel de lux din West Hollywood, California, frecventat de celebrități, după ce a fost evacuat din locuința sa. Camerele în hotelul respectiv costă cel puțin 550 de dolari pe noapte.
17:30
Are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce dietă minune are, câte kilograme cântărește și ce bea zi de zi # Click.ro
În vârstă de 76 de ani, Vera Wang este o fostă patinatoare care a reușit să se transforme în una dintre cele mai faimoase creatoare din întreaga lume. Însă, cei care nu o cunosc pot avea impresia că Wang nici măcar nu a ajuns la vârsta de 30 de ani.
17:30
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale # Click.ro
Vali Vijelie a transformat muzica în investiții inteligente. Cântărețul de muzică de petrecere deține aproape 30 de apartamente, pentru care plătește anual mii de lei, dar aceste cheltuieli îi asigură stabilitate și un trai fără griji pe termen lung.
17:20
Se pregăteau de înmormântarea fiului, dar el era în viață! O eroare gravă a poliției a adus la disperare două familii # Click.ro
O eroare uriașă a făcut ca poliția din South Yorkshire să anunțe greșit două familii după un accident rutier: una a fost informată că fiul lor Trevor Wynn (17 ani) murise, iar cealaltă că băiatul lor, Joshua Johnson (18 ani), era grav rănit. În realitate, Joshua murise, iar Trevor era în viață și in
16:50
Anul trecut a fost unul bun pentru piața auto din România, iar o marcă anume a fost, de departe, cea mai căutată de-a lungul țării.
16:50
Ștefan Bănică a fost surprins într-o zi de iarnă petrecută alături de fiul său, Alexandru, într-un moment plin de voie bună și zâmbete. Imaginile rare, făcute publice de soția sa, Lavinia Pârva, arată cât de apropiat este artistul de copilul său și cât de speciale sunt clipele simple petrecute împre
16:50
Jucătorul ar urma să debuteze peste doar câteva zile.
16:40
Cum arată mormântul lui Horia Moculescu. Revolta Marianei Moculescu: „Să-i aprindă lumânări Alexandra Velniciuc, eu nu-l iert nici mort!” # Click.ro
Cum arată mormântul lui Horia Moculescu, la două luni de la deces. Revolta Marianei Moculescu: „Să-i aprindă lumânări Alexandra Velniciuc, eu nu-l iert!”!”
Acum 6 ore
16:20
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere # Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Ziua aduce pentru fiecare zodie un amestec de introspecție, decizii practice și ajustări emoționale.
16:00
Ce probleme are Irina Fodor cu fiica ei adolescentă? Cum o pedepsește: „Eu sunt mâna de fier în casă, nu Răzvan” # Click.ro
Ce relație are Irina Fodor cu fiica ei adolescentă?
16:00
Motivul uluitor pentru care un restaurant chinezesc a fost închis. Produsul neașteptat pe care angajații îl serveau clienților în loc de rață la cuptor # Click.ro
Un local cu specific asiatic din Madrid a fost tras pe linie moartă de autorități, după ce o inspecție a scos la iveală practici extrem de grave privind siguranța alimentară. Este vorba despre restaurantul Jin Gu, situat în cartierul Usera, care a fost verificat de poliție pe 25 martie, în urma unor
15:50
Un oraș din România are 50.000 de locuințe neocupate. La nivel de județ, numărul crește de 2,5 ori # Click.ro
România este una dintre cele mai mari rezerve de spații goale din Europa, cu un număr de peste 2,5 milioane de locuințe care nu sunt locuite. Fenomenul nu mai ține doar de sate depopulate, ci și de marile orașe. Investițiile imobiliare și migrația au creat un fond uriaș de apartamente nefolosite
15:40
Moștenirea regală pe care Kate Middleton ar putea să o primească de ziua ei de naștere. Ce vârstă împlinește Prințesa de Wales # Click.ro
Pe 9 ianuarie, Prințesa de Wales împlinește 44 de ani, iar momentul va fi marcat, cel mai probabil, printr-o celebrare rezervată, în ton cu preferințele sale. Reședința regală din Windsor este văzută drept locul ideal pentru o cină restrânsă, dedicată exclusiv familiei apropiate, fără fast sau eveni
15:40
Românca a evoluat trei tururi la competiția din Australia.
15:00
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură # Click.ro
Săptămâna aceasta, trei semne zodiacale au șanse sporite să atragă prosperitate, însă succesul vine cu riscuri. Nu este vorba de acte nechibzuite, ci de decizii calculate, menite să construiască o bază solidă pe termen lung.
15:00
Anamaria Ferentz, între Bruno Mars și Jennifer Lopez în noaptea dintre ani. Artista s-a distrat doar cu viitorul soț și se tratează acum de răceală # Click.ro
Anamaria Ferentz a avut parte de o super distracție în vacanțz pe care a ales să o petreacă în Las Vegas doar în compania viitorului ei soț, omul de afaceri american Doug.
14:50
Românul se pregătește de un meci tare cu SSC Napoli.
14:30
Dorința surprinzătoare a Andreei Tonciu pentru 2026: „Vreau să mă reinventez pe micul ecran” # Click.ro
Andreea Tonciu vrea, din nou, la tv.
Acum 8 ore
14:20
Atac cu boți asupra Ghișeul.ro. ANAF și primăriile nu pot accesa platforma, oamenii nu pot plăti # Click.ro
În dimineața de joi, 8 ianuarie 2026, Ghiseul.ro a devenit inaccesibil pentru mii de utilizatori. Portalul oficial de plăți a afișat erori de tip HTTP 500 sau nu s-a încărcat deloc. Potrivit unor surse citate de Antena3CNN,
14:00
Lista neagră a turiștilor. Care sunt orașele celebre pe care ar trebui să le ocolești în 2026 # Click.ro
Fiecare an aduce noi tendințe în turism, cu orașe și destinații ce captează atenția vizitatorilor din întreaga lume. Totuși, există și locuri care, deși celebre și intens promovate, riscă să dezamăgească turiștii.
14:00
Un angajat Electrica se confruntă cu viscolul din Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate.” VIDEO # Click.ro
Echipele operative ale Distribuție Energie Electrică România acționează de trei zile pentru a restabili alimentarea cu energie în Munții Apuseni, unde vremea severă și terenul dificil împiedică intervențiile. Drumurile sunt blocate de zăpadă, iar arborii doborâți au avariat rețelele electrice.
13:40
Descoperire uriașă în Irlanda: un oraș cu 607 case arată o civilizație uluitor de avansată pentru Epoca Bronzului # Click.ro
Arheologii au descoperit în Irlanda cel mai vechi și cel mai mare oraș preistoric cunoscut până acum în această zonă a Europei. Situl conține nu mai puțin de 607 case, dispuse într-o structură circulară uriașă.
13:40
Alertă la NASA. Misiunea de pe Stația Spațială Internațională ar putea fi întreruptă. Care este cauza # Click.ro
NASA analizează posibilitatea încheierii anticipate a unei misiuni de pe Stația Spațială Internațională (ISS), după apariția unei probleme medicale care afectează unul dintre astronauții aflați la bord.
13:30
Cum se menține Dan Negru în formă? Care este secretul prezentatorului de la Kanal D? „Mă ajută…” # Click.ro
Dan Negru renunță la mașină din cauza aglomerației din Capitală.
13:20
Momente de alertă joi, la prânz, în centrul Capitalei, după ce un incendiu a izbucnit la sediul Ministerului Finanțelor. Degajările de fum observate la ultimul etaj al clădirii au determinat o intervenție de urgență a pompierilor, care au ajuns rapid la fața locului cu mai multe autospeciale.
13:10
Electronicele devin un lux în 2026. Cum împinge inteligența artificială prețurile gadgeturilor în sus # Click.ro
Anul 2026 marchează o schimbare importantă pentru consumatorii de tehnologie: electronicele de zi cu zi vor deveni considerabil mai scumpe, chiar într-o perioadă în care inovația tehnologică atinge noi culmi.
13:10
Nicolae Lupșor, „regele fitnessului” de la „Desafio: Aventura” i-a dus dorul fiului său în Thailanda: „Pot să fiu și foarte cochet, dar pot să trăiesc și ca un Tarzan al junglei!” # Click.ro
Nicolae Lupșor (44 de ani), intitulat „Regele fitnessului”, face parte din echipa Norocoșii la “Desafio: Aventura”. Sportiv din fire și dornic de adrenalină, Nicolae Lupșor și-a dorit să se facă remarcat în cadrul reality show-ului de la PROTV.
13:10
În sistemul judiciar românesc, experiența și vechimea se reflectă direct în salarii și în posibilitatea de pensionare. Astăzi, un magistrat poate ieși la pensie încă de la 52 de ani, comparativ cu perioada 2010–2011, când limita era de peste 58 de ani. În plus, remunerațiile sunt semnificative, cres
12:40
Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cu cât se vinde # Click.ro
Dacia continuă să-și consolideze poziția pe piața auto europeană, iar Dacia Hipster, conceptul recent prezentat, se anunță a fi una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026.
12:40
Faimosul medic de pe TikTok Doctor Cezar se numără printre curajoșii care au acceptat provocarea „Desafio: Aventura”.
12:30
Pasagerii au înghețat într-un tren blocat ore întregi! Sindicaliștii avertizează: va fi și mai greu pe calea ferată # Click.ro
Sute de pasageri au trăit un adevărat test al răbdării, în cursul dimineții de joi, într-un tren cu destinația Gara de Nord, după ce garnitura a rămas blocată ore întregi din cauza unor defecțiuni tehnice.
12:30
România se confruntă cu o răcire accentuată și ninsori puternice, iar Bucureștiul nu face excepție. Meteorologii au emis cod galben pentru intensificări ale vântului și precipitații mixte. Temperaturile vor scădea până la valori de -18 grade în nordul și vestul țării,
Acum 12 ore
12:20
Vladimir Drăghia este la cel de-al doilea reality show de supraviețuire.
12:20
Machu Picchu este cunoscut în întreaga lume ca unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice. Pentru cei mai mulți vizitatori, însă, rămâne doar un loc impresionant din punct de vedere vizual. În cartea Machu Picchu. Orașul Copiilor Soarelui, apărută la Editura For You, autorul Jorge Luis De
12:20
Știai că degetul tău poate avea o istorie de peste 2.000 de ani? Ce semnificație are, de fapt, „degetul lui Morton” # Click.ro
Poate că nu știai, dar anumite caracteristici ale corpului tău au o istorie de mii de ani. Un exemplu este al doilea deget al piciorului mai lung decât degetul mare, cunoscut sub numele de „degetul lui Morton” sau „deget grecesc”. Această trăsătură nu este o anomalie medicală, ci o variație naturală
12:10
Atenție, șoferi! S-au reluat lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Se circulă pe o singură bandă până la finalizarea intervențiilor # Click.ro
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei, care leagă România de Bulgaria între Giurgiu și Ruse, va fi restricționată începând de astăzi (joi, 8 ianuarie 2026), din cauza reluării lucrărilor de întreținere și consolidare.
11:50
Catedrala Națională se închide temporar pentru lucrări. Astăzi este ultima zi în care mai poate să fie vizitată # Click.ro
Catedrala Națională din București își va închide temporar porțile începând cu vineri, 9 ianuarie 2026, pentru continuarea lucrărilor la interior. Astăzi (joi, 8 ianuarie) este ultima zi în care credincioșii și vizitatorii au posibilitatea să admire acest impresionant lăcaș de cult și să se închine î
11:40
America fierbe după ce agenții lui Trump au împușcat o femeie în față. „Poporul american ne va arăta dacă mai e viu sau nu” # Click.ro
Minneapolis a fost scena unei tragedii care a declanșat proteste în mai multe state americane. Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățean american și mamă a unui copil de șase ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE
11:10
Căsătorie anulată în Olanda după o greșeală neașteptată. Discursul de nuntă fusese scris cu ajutorul ChatGPT # Click.ro
Un cuplu din Olanda a descoperit, la câteva luni după ce a spus „da” în fața familiei și prietenilor, că nu este căsătorit din punct de vedere legal. Motivul este unul neobișnuit: discursul rostit în timpul ceremoniei civile a fost redactat cu ajutorul inteligenței artificiale ChatGPT și nu a respec
10:50
Presa maghiară: „Ursula von der Leyen face România măreață. Ce s-a întâmplat este fără precedent” # Click.ro
Presa maghiară observă o schimbare majoră în modul în care România este tratată la Bruxelles și scrie că Ursulei von der Leyen vrea „să facă România măreață”. În doar câteva luni, țara a trecut de la blocaje și întârzieri la un flux masiv de fonduri europene.
