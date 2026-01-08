Sergiu Hanca a anunţat când se va retrage! Cu ce se va ocupa după ce va agăţa ghetele în cui

07:30

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Aryna Sabalenka, cu 3-6, 3-6, în optimile de finală ale turneului de la Brisbane. Meciul a durat o oră şi 20 de minute şi a fost al treilea dintre cele două rivale. După un prim set dominat clar de numărul unu mondial, a urmat un al doilea în care […] Sori se opreşte în optimile de la Brisbane