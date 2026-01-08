MIPE anunță atingerea, la termen, a Țintei 267 din PNRR

16:50

Cu toții ne dorim o iubire ușoară sau cel puțin una care să nu ne facă să intrăm în panică, să nu ne grăbească sau să nu ne forțeze să devenim detectivi. În pofida acestei dorințe, ajungem frecvent să alegem oameni și/sau situații care fac exact asta. Și unul dintre cei mai importanți factori care influențează nepotrivirea este istoricul nostru de atașament.