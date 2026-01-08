A murit Dănuț Iacob, un erou al Brașovului / A avut curajul să strige pentru prima dată „Jos comunismul”, în 1987

17:20

La orice stație de autobuz sau în timp ce așteaptă la coadă, majoritatea oamenilor vor avea capul aplecat, uitându-se la telefoanele lor. Cercetări recente au descoperit că multe persoane își verifică telefoanele de cel puțin 50 de ori pe zi. Însă studiile sugerează că, dacă rezistați acestei dorințe și lăsați mintea să zburde liber, puteți […] © G4Media.ro.