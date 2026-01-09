Peste 50% din coletele intrate în țară după 1 ianuarie se încadrează la plata taxei de 25 de lei, potrivit uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească
G4Media, 9 ianuarie 2026 17:30
Datele uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească arată că mai mult de jumătate din coletele intrate în țară de la 1 ianuarie, când a intrat în vigoare „taxa Temu”, sunt pasibile pentru plata acesteia, transmite MEDIAFAX. Furnizorii pachetelor provenite din afara Uniunii Europene trebuie să achite, de la 1 […] © G4Media.ro.
O goarnă de război veche de 2.000 de ani, posibil legată de regina celtică Boudica, a fost descoperită în Anglia # G4Media
O echipă de arheologi a descoperit în Anglia o goarnă de război veche de 2000 de ani care ar fi putut fi folosită în războiul purtat de regina celtică Boudica împotriva expansiunii romane, transmite vineri revista Live Science, citată de Agerpres. Goarna celtică de luptă, cunoscută sub denumirea de „carnix”, face parte dintr-un tezaur de […] © G4Media.ro.
Doi oficiali americani au confirmat că operațiunea a avut loc în timpul nopții și a fost condusă de Paza de Coastă și de Forța Operativă Comună Southern Spear, scrie Mediafax. Nava plecase anterior din Venezuela, adaugă agenția de știri Reuters. Nava, numită petrolierul Olina, este confiscată în apropiere de Trinidad și este a cincea interdicție […] © G4Media.ro.
Peste 50% din coletele intrate în țară după 1 ianuarie se încadrează la plata taxei de 25 de lei, potrivit uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească # G4Media
Datele uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească arată că mai mult de jumătate din coletele intrate în țară de la 1 ianuarie, când a intrat în vigoare „taxa Temu”, sunt pasibile pentru plata acesteia, transmite MEDIAFAX. Furnizorii pachetelor provenite din afara Uniunii Europene trebuie să achite, de la 1 […] © G4Media.ro.
NATO este departe de a fi în criză, dă asigurări generalul-şef al Alianţei în contextul ameninţărilor SUA privind Groenlanda # G4Media
NATO este departe de a fi în criză şi este pregătită să-şi apere statele membre, a dat asigurări vineri comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump de a cuceri prin forţă Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Până acum, acest […] © G4Media.ro.
Proprietarul barului elvețian în care un incendiu a provocat moartea a 40 de persoane în noaptea de Revelion a fost arestat # G4Media
Managerul barului Le Constellation din Crans-Montana, în care 40 de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion, a fost arestat în urma unui ordin emis de procurorii elvețieni, potrivit Sky News. Jacques Moretti a fost reținut din cauza unui risc potențial de fugă, potrivit ziarului elvețian 24 Heures. Procurorii anchetează proprietarii francezi ai barului […] © G4Media.ro.
Primarul Rădăuțiului, în conflict cu arhiepiscopul Calinic al Sucevei și prefectul județului, din cauza unui teren / Edilul a renunțat la Ordinul Bucovinei și îi cere lui Calinic să ”elibereze preoții de presiunile administrative și materiale” # G4Media
Bogdan-Andrei Loghin, primarul Rădăuțiului, a intrat în conflict cu arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților și cu Traian Andronachi, prefectul județului, din cauza unui teren, transmite edilul într-o postare pe Facebook. Primarul mai spune și că a renunțat la Ordinul Bucovinei primit de la arhiepiscopie: ”Ca simplu creștin ortodox, nu mă așteptam ca Arhiepiscopia să […] © G4Media.ro.
„Revoltă împotriva sistemului”, cel puțin 45 de morți: Ce este mișcarea de protest care destabilizează regimul iranian? # G4Media
„Jos dictatorul”, „moarte lui Khamenei”… Începând cu 28 decembrie, sloganuri anti-regim se aud pe străzile mai multor orașe iraniene. Pe fondul crizei economice, iranienii ies în stradă pentru a-și manifesta încă o dată opoziția față de Republica Islamică și regimul mollahilor, considerat corupt, prea represiv și prea rigorist, întruchipat de liderul suprem Ali Khamenei, la […] © G4Media.ro.
Ucraina acordă unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu ale țării unor investitori legați de Trump # G4Media
Ucraina a selectat un consorțiu condus de TechMet, o companie energetică deținută în coproprietate de o agenție de investiții a guvernului american înființată în timpul primului mandat al lui Donald Trump, ca fiind câștigătorul unei licitații pentru un acord de partajare a producției care acoperă un sit de litiu din regiunea Kirovohrad, în centrul Ucrainei, […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan: Acordul UE – Mercosur este o oportunitate pentru România. Protejează producătorii români, va genera creșterea exporturilor de servicii către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că Acordul UE – Mercosur este o oportunitate pentru România. Șeful statului a subliniat că acesta protejează producătorii români, va genera creșterea exporturilor de servicii către Mercosur și va spori accesul țării noastre la materii prime critice, un aspect esențial din perspectivă strategică. România a votat în favoarea Acordului […] © G4Media.ro.
Acordul UE-Mercosur: O victorie geopolitică împotriva influenței Chinei și un răspuns la protecționismul SUA, plus acces la metale rare. Analiza Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) # G4Media
După mai bine de un sfert de secol de negocieri intense, Uniunea Europeană și țările Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay) au ajuns la un consens privind acordul de liber schimb. Dincolo de controversele din sectorul agricol, finalizarea acestui pact reprezintă o mișcare strategică de calibru pentru poziționarea Europei pe scena globală. Într-o analiză transmisă […] © G4Media.ro.
Lovitură financiară pentru Sinner și Alcaraz în Coreea de Sud, cu ocazia unui meci demonstrativ # G4Media
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, primii doi jucători de tenis din circuitul ATP, se vor întâlni sâmbătă la Incheon, în cadrul unui meci demonstrativ. Duelul este unul care le va umple conturile celor doi sportivi. Conform Gazzetta dello Sport, fiecare dintre cei doi va încasa aproximativ două milioane de euro. Sinner și Alcaraz, încasări de […] © G4Media.ro.
BREAKING: PSD acuză Ministerul de Externe că ”a trădat interesele fermierilor români” pentru că a votat acordul comercial UE-Mercosur / Ministerul de Externe e condus de Oana Țoiu de la USR / Poziția PSD, similară cu AUR # G4Media
PSD a condamnat dur într-un comunicat de presă Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu de la USR, pentru că ar fi ”trădat interesele fermierilor români” după ce România a votat acordul comercial UE-Mercosur în Consiliul UE. E al doilea atac dur al PSD la un ministru USR după cel înregistrat la adresa ministrei Mediului, […] © G4Media.ro.
Președintele american Donald Trump a declarat joi că forțele americane vor începe operațiuni terestre în Mexic, vizând cartelurile de droguri, după luni de atacuri navale asupra navelor suspectate că transportau narcotice, scrie Mediafax. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Fox News, fără a oferi detalii despre momentul exact sau amploarea acestor operațiuni. „Vom începe […] © G4Media.ro.
Cererile de azil în Suedia au scăzut cu 30% în ultimul an, a declarat vineri ministrul suedez al Migrației, cu mai puțin de un an înainte de alegerile parlamentare din țară, potrivit Le Figaro. Johan Forssell a enumerat, în cadrul unei conferințe de presă, reformele întreprinse de la venirea la putere a guvernului conservator susținut […] © G4Media.ro.
Un comisionar vamal și administratorul unei societăți, reținuți de DIICOT pentru grup infracțional organizat, contrabandă cu țigări și acte false în Vama Constanța # G4Media
Un comisionar vamal și administratorul unei societăți de depozitare cu punct de lucru în Portul Constanța au fost reținuți, joi, de DIICOT pentru grup infracțional organizat, contrabandă cu țigări și acte false depuse în Vama Constanța, anunță DIICOT printr-un comunicat de vineri: ”La data de 8 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de […] © G4Media.ro.
Emiratele Arabe taie finanțarea pentru studenții care vor să studieze în Marea Britanie de teamă că aceștia vor fi radicalizați de grupările islamice extremiste # G4Media
Emiratele Arabe Unite (EAU) au restricționat finanțarea pentru cetățenii săi care vor să studieze la universități britanice din cauza deciziei Marii Britanii de a nu interzice gruparea islamistă extremistă Frăția Musulmană, transmite Financial Times. Decizia de a exclude instituțiile din Regatul Unit de pe lista universităților eligibile pentru burse de stat vine într-un moment în […] © G4Media.ro.
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, vineri, Curtea de Apel Bucureşti, transmite Agerpres. „În baza art. 348 Cod procedură penală rap. la art. 207 alin. 4,6 Cod procedură penală constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă […] © G4Media.ro.
Ruptură politică majoră între George Simion și Giorgia Meloni: liderul extremist român critică acordul comercial cu MERCOSUR, sprijinit de premierul italian # G4Media
George Simion, liderul partidului extremist AUR, a criticat vineri acordul comercial între UE și statele din America Latina (MERCOSUR), aprobat cu votul majorității statelor membre, printre care și Italia. Votul pozitiv dat de guvernul Giorgiei Meloni a fost fundamental pentru acord. Este o ruptură politică majoră între Simion și Meloni, la doar un an după […] © G4Media.ro.
Proteste masive în întreaga Europa împotriva acordului UE-Mercosur / Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg / Tractoarele au blocat vineri traficul din Milano / Mii de agrocultori polonezi au protestat la Varșovia # G4Media
Fermierii din întreaga Europă au declanșat ample acțiuni de protest împotriva acordului de liber schimb cu țările din blocul Mercosur, susținând că încurajează speculanții și defavorizează masiv agricultura din Europa. Fermierii francezi şi germani au blocat Podul Europei din Strasbourg Aproximativ 50 de tractoare aparţinând unor fermieri francezi, susţinuţi de colegii lor germani, au blocat […] © G4Media.ro.
BREAKING Grup Servicii Petroliere, compania magnatului Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență, la cerere / Datorii la stat de 113 milioane de euro ale GSP au dispărut, în ultimii doi ani # G4Media
Grup Servicii Petroliere (GSP), companie a magnatului Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență, la propria cerere. Tribunalul Constanța a aprobat vineri solicitarea. Decizia nu este definitivă. Amintim că anterior și GSP Offshore, o altă firmă a magnatului, a intrat deja în insolvență. Grup Servicii Petroliere a fost înființată în urmă cu 22 de ani, în […] © G4Media.ro.
VIDEO EXCLUSIV | Bucureștenii, primii la adopții! Numărul celor care au dat o șansă la viață unui patruped din adăposturi, în creștere cu aproape 40% : “Eforturile noastre au dat rezultate. Peste 2.000 de căței și-au găsit familii” # G4Media
Se fac progrese importante în ceea ce privește bunăstarea animalelor fără stăpân. Cel puțin în Capitală, acolo unde bucureștenii sunt un adevărat model pentru țară. În 2025, peste 2.040 de căței și-au găsit o familie, iar asta înseamnă că oamenii au înțeles cât de important este să salveze un suflet de după gratiile adăposturilor, câtă iubire […] © G4Media.ro.
Donald Trump intenționează să-l viziteze pe Viktor Orbán în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare cruciale din Ungaria # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat o vizită în Ungaria la invitația prim-ministrului ungar Viktor Orbán, în contextul în care țara se pregătește pentru alegerile decisive din aprilie, transmite Euronews. Potrivit unei scrisori publicate de Orbán, Trump a lăudat ceea ce a numit „epoca de aur a relațiilor americano-maghiare” și a subliniat interesul său pentru […] © G4Media.ro.
Câteva mii de locuitori din Mangalia riscă să rămână în frig / Nu și-au făcut verificările instalațiilor de gaz, iar distribuitorul anunță că va opri livrarea / Viceprimar: Cetățenii au fost informați. Evident că fiind vară, lumea nu prea a fost interesată de această poveste” # G4Media
Câteva mii de locuitori ai municipiului Mangalia riscă să rămână de luni, 12 ianuarie, în frig. Motivul: instalațiile de alimentare cu gaze naturale vor fi închise şi sigilate, pentru că nu au reviziile tehnice la zi, anunță Radio Constanța. Măsura urma să fie luată înainte de sărbătorile de iarnă, însă a fost amânată, la intervenția […] © G4Media.ro.
Interul lui Cristi Chivu domină ierarhia din Italia, iar antrenorul român a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani are parte de un sezon excelent la gruparea de pe Giuseppe Meazza. În ultima lună a anului 2025, Chivu a bifat alături de echipa pe care o antrenează […] © G4Media.ro.
Trump afirmă că cel puţin 100 de miliarde de dolari vor fi investiţi de companiile petroliere americane în Venezuela # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri pe reţeaua sa socială Truth Social că „cel puţin 100 de miliarde de dolari” vor fi investiţi în Venezuela de către companiile petroliere americane, relatează agenția de știri AFP. „Cel puţin 100 de miliarde de dolari vor fi investiţi de MARILE COMPANII PETROLERE, cu reprezentanţii cărora mă voi […] © G4Media.ro.
Tratatul de control al armelor strategice între SUA şi Rusia: „Dacă expiră, expiră”, susține Trump / „Există riscuri”, avertizează Franța # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va lăsa să expire ultimul tratat de control al armelor strategice între SUA şi Rusia, fără să accepte oferta Moscovei de a prelungi în mod voluntar limitele impuse desfăşurării celor mai puternice arme nucleare din lume, a relatat joi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. „Dacă expiră, […] © G4Media.ro.
Fără certificat de înmatriculare și cu amenzi uriașe pentru cine circulă fără anvelope de iarnă / O femeie care nu avea mașina echipată de iarnă a fost amendată pe autostradă, într-o zonă aflată sub cod de ninsoare și viscol # G4Media
O femeie din Alba Iulia, care circula pe Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, la volanul unui autoturism cu anvelope de vară, a primit o amendă uriașă și a rămas fără certificatul de înmatriculare. Polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au oprit pentru control un autoturism care circula pe autostradă, la kilometrul […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Guvernul menține noua impozitare pe mașini, în ciuda anomaliilor semnalate de proprietari, în special în cazul hibridelor # G4Media
Guvernul nu are intenția de a modifica impozitarea pe mașini, în ciuda faptului că proprietarii de vehicule și șoferii au semnalat numeroase anomalii, în special în cazul mașinilor hibride, care sunt impozitate de câteva ori mai mult decât mașini diesel vechi, extrem de poluante, non‑Euro. „Nu există intenție de modificare”, arată un răspuns transmis de purtătorul […] © G4Media.ro.
După peste 25 de ani de negocieri, acordul comercial al UE cu țările sud-americane din Mercosur este aproape de finalizare, după ce statele membre au votat în favoarea semnării. România dorește garanții suplimentare. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE © G4Media.ro.
Un ordin militar din 1952, încă valabil, impune reacția imediată a soldaților danezi în caz de invazie sau dacă teritoriul național este atacat. Un atac armat asupra Groenlandei ar activa acest ordin, confirmă Ministerul Apărării danez, scrie Euronews, citat de Mediafax. Potrivit Euronews, soldații din armata daneză au obligația de a deschide focul fără a […] © G4Media.ro.
Mircea Abrudean, mesaj pe Facebook despre ”nevoia de stabilitate” după ce a fost vehiculat drept unul din numele pentru șefia SRI: ”Acum este momentul pentru responsabilitate, maturitate politică și consolidarea direcției euroatlantice a țării” # G4Media
Mircea Abrudean, președintele PNL al Senatului și unul din numele vehiculate pentru șefia SRI, a postat un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre ”nevoia de stabilitate” și despre ”momentul pentru responsabilitate, maturitate politică și consolidarea direcției euroatlantice a țării”. Mesajul este publicat a doua zi după ce G4Media a arătat ultimele nume vehiculate […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Reacția Nestlé România după ce mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase de pe piață: „Problema a plecat de la un furnizor extern” # G4Media
Nestlé România a transmis, la solicitarea G4Food, clarificări oficiale legate de rechemarea preventivă a unor loturi de formulă de lapte pentru sugari NAN și Alfamino. Reprezentanții companiei afirmă că măsura a fost luată din precauție maximă și în strânsă colaborare cu autoritățile, iar părinții sunt rugați să nu ofere spre consum produsele vizate și să […] © G4Media.ro.
Ronnie O’Sullivan va reveni la masa de joc cu ocazia Mastersului de la Alexandra Palace, iar Neal Foulds (fost loc trei mondial și semifinalist la CM de snooker) este de părere că lumea „îl judecă” greșit pe The Rocket. „Lumea crede că e doar genial. Nu e deloc așa, a muncit din greu”, spune Foulds. […] © G4Media.ro.
Astăzi vorbim despre un subiect care ne arde pe toți la buzunar: ce aparate din casă ne mănâncă cel mai mult curent și cum facem să economisim fără să trăim ca pe lumânare. Mai ales acum, când vin taxe mai mari și totul se scumpește, merită să ne uităm atent la ce se întâmplă în […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Trei firme din România au angajat lobbyiști din SUA pentru 1 milion de euro pentru a promova realizarea Coridorului Vertical – inițiativă prin care mai multe țări din Centrul și Estul Europei vor să scape de dependența de gazul rusesc / Unul dintre cei angajați este un apropiat al lui Donald Trump # G4Media
Trei firme din România au semnat la finalul anului trecut contracte cu o casă de avocatură, o firmă de lobby și un consultant din aceeași societate de lobby, toți din SUA, pentru a obține sprijinul factorilor decidenți americani pe tema Coridorului Vertical – un proiect prin care mai multe țări din Centrul și Estul Europei […] © G4Media.ro.
Rectorul Universității București, Marian Preda, explică motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul: Ministrul Educației din Republica Moldova recompensează un coleg de partid # G4Media
Rectorul Universității București, Marian Preda, a explicat vineri care sunt motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul, prin absorbirea acesteia în Universitatea Tehnică din Moldova – o inițiativă ce a provocat un scandal în Republica Moldova. Rectorul Marian Preda a arătat că această comasare ridică semne mari de întrebare din cauza momentului […] © G4Media.ro.
Trump se declară „nerăbdător” să o întâlnească pe opozanta venezueleană Maria Corina Machado şi susține că va fi o „mare onoare” dacă ea îi va preda Nobelul său pentru Pace # G4Media
Donald Trump a anunţat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare şi s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace, informează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Înţeleg că […] © G4Media.ro.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că „poate fi o alegere” pentru Washington dacă ar trebui să aleagă între controlul Groenlandei și menținerea alianței NATO, pe fondul unei noi încercări de a achiziționa insula din Cercul Polar Arctic. Trump a sugerat, de asemenea, că alianța ar fi ineficientă fără SUA, într-un interviu acordat New […] © G4Media.ro.
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România cere revenirea la reducerea de 90% la transportul feroviar şi alocarea fondului de burse pe toată durata anului # G4Media
Reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România solicită Guvernului revenirea la reducerea de 90% pentru studenţi la transportul feroviar intern pe toate rutele, precum şi revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic, transmite Agerpres. ANOSR mai cere şi creşterea procentajului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului […] © G4Media.ro.
Licitație de peste 7,4 milioane de lei pentru noua scenă din Parcul Crângași. Ce lucrări sunt prevăzute # G4Media
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a lansat o licitaţie publică pentru desfiinţarea vechii scene din Parcul Crângași şi construirea uneia noi, alături de amenajarea spaţiului public din zonă, potrivit unei informări transmise de Agerpres. Valoarea totală estimată a contractului este de 7.439.626 de lei, iar procedura de atribuire este una simplificată. Termenul limită […] © G4Media.ro.
Sute de mii de locuinţe, fără energie electrică în Franţa şi Marea Britanie după sosirea furtunii Goretti # G4Media
Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franţei şi Marii Britanii în urma furtunii Goretti au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru sute de mii de locuinţe, informează agenția de știri Reuters. În Franţa, circa 380.000 de locuinţe au rămas în beznă, în special în regiunile Normandia şi Bretania, a anunţat compania de electricitate […] © G4Media.ro.
Japonia se pregăteşte să lanseze duminică ceea ce descrie ca fiind prima încercare din lume de a exploata pământuri rare în largul mării, la o adâncime de 6.000 de metri, în speranţa că astfel va reuşi să-şi reducă dependenţa de China pentru aprovizionarea cu aceste materiale cruciale, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. […] © G4Media.ro.
Armata siriană îi va evacua pe combatanţii kurzi încercuiţi în orașul Alep spre zona autonomă kurdă # G4Media
Combatanţii kurzi încercuiţi de armata siriană în două cartiere ale oraşului Alep vor fi evacuaţi spre zona autonomă kurdă din nord-estul Siriei, au anunţat autorităţile vineri dimineaţa, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ministerul Apărării sirian a anunţat mai devreme un armistiţiu şi le-a acordat combatanţilor kurzi un termen pentru a pleca. Violenţele, […] © G4Media.ro.
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în judeţul Sibiu este de 110 centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, aflată la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este risc mare de producere de avalanşe, potrivit site-ului Administraţiei Naţionale de Meteorologie, transmite Agerpres. La Bâlea Lac, troienele de zăpadă pot ajunge […] © G4Media.ro.
Helmut Marko și RedBull au pus punct relației profesionale după 20 de ani încununați de succes în Marele Circ. Chestionat pe marginea retragerii, Marko spune că se bucură la gândul că nu va mai fi nevoit să zboare în Australia, pentru prima etapă din sezonul 2026 al Formulei 1. Povestea nespusă: Cum l-a „furat” RedBull […] © G4Media.ro.
Peste 500.000 de ruși fără electricitate în urma unui atac ucrainean în regiunea Belgorod, anunță guvernatorul local # G4Media
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Veaceslav Gladkov, relatează agențiile de știri AFP şi dpa. „La ora 06:00 dimineaţa (03:00 GMT) vineri, 556.000 de persoane din şase municipalităţi au rămas fără electricitate şi aproape tot atâtea au rămas fără […] © G4Media.ro.
Doliu naţional în Elveția după incendiul din Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi # G4Media
Elveţia comemorează vineri cu o zi de doliu naţional şi o slujbă religioasă victimele incendiului declanşat în timpul petrecerii de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana, soldat cu 40 de morţi şi 116 răniţi, potrivit agenției de știri France Presse, citată de Agerpres. Autorităţile Confederaţiei şi bisericile din Elveţia au invitat populaţia să păstreze un […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV Dosarul de corupție al omului de afaceri Dragoș Dobrescu, închis pe prescripție după ce DNA nu a mai formulat apel în rejudecare / DNA explică că a fost nevoită să respecte deciziile ÎCCJ, nu pe cele ale CJUE privind prescripția # G4Media
Omul de afaceri Dragoș Dobrescu a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență în 2022. A scăpat de dosar în 2025 pentru că s-a constatat că e prescris întrucât instanțele nu au ținut cont de deciziile CJUE, ci de deciziile CCR și ÎCCJ privind prescripția. DNA nu a formulat apel așa că […] © G4Media.ro.
Preşedintele Columbiei avertizează că există o „ameninţare reală” de acţiune militară americană împotriva ţării sale # G4Media
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, consideră că există o „ameninţare reală” de acţiune militară americană împotriva ţării sale, după atacul şi răpirea omologului său Nicolas Maduro în Venezuela, potrivit declaraţiilor sale pentru postul public britanic de radio BBC, citat de agwenția de știri EFE, informație preluată de Agerpres. În declaraţiile făcute la Bogota şi difuzate pe […] © G4Media.ro.
Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei / Proiectată pentru a transporta arme nucleare, are o rază de acțiune care i-ar permite să lovească orice țintă din Europa sau Statele Unite # G4Media
Rusia a lansat azi-noapte o rachetă hipersonică Oreșnik asupra unei ținte din Ucraina. Rachetele intermediare pot transporta încărcătură nucleară și au o rază de acțiune de 3.000 – 5.500 km, ceea ce le-ar permite să lovească, de pe teritoriul Rusiei, orice țintă din Europa sau SUA, relatează Sky News. Experții spun că caracteristica-cheie a rachetei […] © G4Media.ro.
