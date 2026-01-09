Groenlanda ar trebui să poarte discuţii cu SUA fără Danemarca, afirmă liderul opoziţiei. Guvernul spune că nu este posibil

18:10

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a anunţat că, începând de vineri, limitează programul de vizite de la patru ore pe zi, la o singură oră pe zi, între orele 13-14. De asemenea, va fi permis accesul unui singur vizitator pentru un pacient, iar durata unei vizitei nu trebuie să depăşească zece minute. În perioada 29 decembrie – 4 ianuarie, la nivelul unităţii medicale au fost diagnosticate 34 de cazuri de gripă A , 82 cazuri de infecţii respiratorii acute şi 165 de cazuri de pneumonie.