Dan Motreanu (PNL): Am cerut Comisiei Europene să clarifice ce măsuri intenţionează să adopte pentru a se asigura că fondul nu va favoriza marile societăţi multinaţionale, ci va sprijini dezvoltarea industrială echilibrată în întreaga UE
News.ro, 9 ianuarie 2026 18:50
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară că a cerut Comisiei Europene să clarifice ce măsuri intenţionează să adopte pentru a se asigura că fondul nu va favoriza marile societăţi multinaţionale, ci va sprijini dezvoltarea industrială echilibrată în întreaga UE.
• • •
Acum 5 minute
19:20
CSA Steaua Bucureşti a anunţat, vineri, despărţirea de fotbalistul francez Nestorly Lumbu.
19:20
Patru bărbaţi şi o femeie au murit din cauza unei furtuni care a lovit Turcia în ultimele 48 de ore. Mai multe persoane sunt, de asemenea, grav rănite, a relatat vineri presa locală, care menţionează, de asemenea, pagube importante, scrie AFP.
Acum 30 minute
19:00
Marcel Ciolacu, după ce premierul Bolojan a anunţat că investiţiile publice din 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie: Felicitări Guvernului Bolojan! / Este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026 # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Executivul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 şi adăugând că şi intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei sunt alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. Ciolacu mai spune că este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026.
Acum o oră
18:50
18:40
Ministrul Muncii, Florin Manole: Am cerut ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor. ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a cerut ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor iar ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională. El arată că aceste solicitări vin în urma planului stabilit împreună cu preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES). Ministrul mai afirmă că vor înfiinţa un consiliu consultativ format din ONG-uri, experţi şi reprezentanţi ai mediului academic.
18:30
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic, din Cannes (Alpes-Maritimes). Peste 400 de persoane, rezidenţi şi angajaţi, a trebuit să fie evacuaţi, relatează Le Figaro.
18:30
Specialiştii anunţă că s-a format pod de gheaţă pe cursuri de apă din Banat / Unde a fost înregistrat fenomentul # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române anunţă, vineri, că s-a format pod de gheaţă pe mai multe cursuri de apă din Banat.
Acum 2 ore
18:20
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: Practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocurilor / Recomandarea specialiştilor # News.ro
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului face, vineri, recomandări îmn contextul aruncării brazilor de crăziun din locuinţe li precizează că practica aruncării acestora de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocurilor.
18:20
Meciul dintre St. Pauli şi RB Leipzig, programat sâmbătă la Hamburg în etapa a 16-a a campionatului Germaniei, a fost amânat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat vineri Liga Germană (DFL).
18:20
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic, din Cannes (Alpes-Maritimes). Peste 400 de persoane, rezidenţi şi angajaţi, a trebuit să fie evacuaţi, relatează Le Figaro.
18:00
UPDATE - Incendiul de la Crans-Montana: Jacques Moretti, unul dintre administratorii barului, a fost plasat în arest preventiv. În 2008, acesta fusese condamnat pentru „proxenetism agravat” # News.ro
Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, provocând moartea a 40 de persoane, a fost plasat în arest preventiv vineri la prânz, a declarat o sursă apropiată dosarului pentru Le Figaro. Este o decizie solicitată de câteva zile de avocaţii care reprezintă familiile victimelor incendiului.
18:00
Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura de licitaţie deschisă şi a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activităţii instituţiei # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă, vineri, că Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura de licitaţie deschisă şi a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activităţii instituţiei.
18:00
Preşedintele Nicuşor Dan cere Parlamentului reexaminarea unei legi care prevede utilizarea unor sume de către Ministerului Investiţiilor, pentru plata cheltuielilor cerute de beneficiarii proiectelor pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, o lege care prevede posibilitatea utilizării unor sume de către Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiarii proiectelor prevăzute în anexa la OUG nr. 9/2025, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă, până la punerea în mişcare a acţiunii penale, arătând că forma adoptată de cele două Camere ale Parlamentului încalcă principiul bicameralismului.
17:50
17:40
Clubul Uiversitatea Cluj a anunţat, vineri, că l-a împrumutat pe fundaşul Andrei Coubiş de la Sampdoria.
17:40
Primarul Iaşului, Mihai Chirică: Noaptea trecută 25 de oameni şi-au găsit adăpost din calea frigului! # News.ro
Primarul Iaşului, Mihai Chirică, anunţă că noaptea trecută 25 de oameni şi-au găsit adăpost din calea frigului. Persoanele sunt conduse la spital sau, dacă îndeplinesc condiţiile legale, respectiv să nu fie cazuri medico-sociale şi să aibă domiciliul în Municipiul Iaşi la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti. Potrivit primarului, capacitatea de cazare a celor trei module din dotarea centrului este de 24 locuri, iar persoanele cazate beneficiază de toate serviciile sociale (medicale, psihologice, de hrană şi igienă).
17:30
Avalanşă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani / În zona înaltă s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative / Recomandările Salvamont - FOTO # News.ro
Salvamont Sibiu anunţă, vineri, că, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş s-au format plăci de vând de dimensiuni semnificative şi s-au declanşat câteva avalanşe. Una dintre ele este, potrivit specialiştilor, a fost una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani.
17:30
Liderul suprem al Iranului ameninţă protestatarii: Sunt vandali şi sabotori şi „îşi distrug propriile străzi ca să-l facă fericit pe preşedintele altei ţări, pentru că acesta a spus că le va veni în ajutor” # News.ro
Liderul suprem al Iranului a promis vineri că autorităţile „nu vor ceda” în faţa protestelor tot mai intense, acuzând SUA că au instigat demonstraţiile - care au început din cauza condiţiilor economice şi s-au extins ulterior la cereri de reformă politică, relatează The Guardian.
Acum 4 ore
17:20
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a fost ales antrenorul lunii decembrie în Serie A, anunţă vineri legaseriea.it.
17:20
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Repsol, Spania, preia o participaţie la Valtec Premium Lubricants SRL # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants SRL.
17:20
Vola.ro: Ianuarie este luna în care românii îşi pot cumpăra cele mai ieftine bilete de avion, care sunt în medie cu 51% mai ieftine luna aceasta decât în restul anului # News.ro
Ianuarie este luna în care românii îşi pot cumpăra cele mai ieftine bilete de avion, acestea fiind în medie cu 51% mai ieftine
17:20
17:20
Reactoarele Centralei Nucleare Flamanville, inclusiv reactorul presurizat european (EPR), oprite din cauza furtunii Goretti # News.ro
Întreprinderea franceză EDF a oprit reactoarele Centralei Nucleare de la Flamanville - inclusiv reactorul presurizat european (EPR) - din cauza furtunii Goretti, anunţă vineri într-un comunicat, postat pe site, producătorul de energie, relatează AFP.
16:50
Ministrul Sănătăţii, după vizita la Centrul de Sănătate Mintală din Madrid: Nu voi mai accepta strategii pompoase, făcute de „experţi” care nu cunosc realitatea din teren / Sunt convins că şi în România putem construi astfel de centre # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după vizita pe care a făcut-o la Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Spitalului Universitar José Germain din Madrid că nu va mai accepta strategii pompoase, făcute de „experţi” care nu cunosc realitatea din teren, el arătându-se convins că şi în România putem construi astfel de centre. Potrivit ministrului, ”primul pas este simplificarea legislaţiei, astăzi mult prea stufoasă şi adesea ruptă de realitatea din teren”.
16:50
Meloni îndeamnă Europa să discute cu Rusia, dar nu vede o revenire rapidă a Moscovei în G8 # News.ro
Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri premierul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în Grupul celor opt ţări lider G8, relatează Reuters.
16:50
Nicuşor Dan: România a votat în favoarea Acordului comercial Mercosur, după ce am negociat elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni / România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară, vineri, că România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni. Potrivit şefului statului, acest va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, ţările europene îşi cresc prezenţa într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent. Nicuşor Dan mai spune că, faţă de conţinutul acordului, ca urmare a solicitărilor României de adoptare de măsuri la nivelul UE pentru susţinerea propriilor fermieri, Comisia Europeană va devansa pentru Politica Agricolă Comună o sumă adiţională de până la 45 de miliarde euro din marja de flexibilitate.
16:40
Şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot revendică vineri ”dreptul” europenilor ”de a spune nu” aliatului lor istoric american atunci când acesta acţionează într-un mod pe care-l consideră inacceptabil, relatează AFP.
16:30
PSD: Decizia MAE de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români / Premierul Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă de mandatul primit de reprezentantul României în COREPER # News.ro
PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat mandatul primit de reprezentantul României în COREPER în legătură cu acest acord şi anunţă ca va folosi toate pârghiile şi toate procedurile existente la nivelul Parlamentului European pentru amendarea lui, în sensul protejării intereselor fermierilor români şi europeni.
16:30
Dakar 2025: Emanuel Gyenes, locul 40 în etapa a şasea la clasa moto / La auto, a câştigat etapa Nasser al-Attiyah (Dacia) # News.ro
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 40 în etapa a şasea a Raliului Dakar, disputată vineri, între Hail şi Riad.
16:20
INSP: Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână/ Până în prezent, au fost comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal/ Cele mai multe decese, la persoane de peste 65 de ani # News.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, vineri, că în ultima săptămână s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal, cele mai multe - nouă - fiind înregistrate la persoane de peste 65 de ani. Potrivit sursei citate, în această săptămână s-au înregistrat mai puţine cazuri de infecţii respiratorii faţă de săptămâna anterioară, însă cu mai mult de o treime peste comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent. Cele mai multe cazuri de gripă s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova.
16:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că a respins cererea de graţiere prezentată de fostul magnat al hip-hop-ului P. Diddy, care ispăşeşte în New Jersey o pedeapsă de patru ani şi două luni de închisoare pentru violenţă sexuală.
16:20
16:10
Premierul Ilie Bolojan:Investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Potrivit acestuia, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene.
16:10
Rugby: Minut de reculegere pentru victimele tragediei din Crans-Montana la meciurile din cupele europene # News.ro
EPCR, organizatorul competiţiilor europene de rugby, cu sediul în Lausanne, a anunţat un minut de reculegere înaintea meciurilor programate pentru vineri, zi de doliu naţional în Elveţia, la opt zile după tragicul incendiu care a făcut 40 de victime într-un bar din Crans-Montana.
15:50
Uniunea Europeană dă undă verde acordului de liber-schimb cu Mercosur, fără Franţa. Ursula von der Leyen urmează să se ducă luni în Paraguay pentru a semna tratatul comercial cu America Latină # News.ro
O majoritate a statelor europene a susţinut vineri, la Bruxelles, Acordul de liber-schimb UE-Mercosur, în pofida furiei agricultorilor şi opoziţiei Franţei, relatează AFP.
15:50
Ministerul Finanţelor a publicat lista proiectelor de investiţii publice importante prioritizate în anul 2025/ Valoarea totală a celor 195 de proiecte depăşeşte 457 de miliarde de lei/ Care sunt cele prioritare # News.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a publicat lista actualizată a proiectelor de investiţii publice semnificative, un document care centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecţie şi prioritizare. Potrivit MF, În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul obţinut în urma evaluării indicatorilor tehnico-economici. Printre proiectele prioritare figurează autostrăzile A7, A1 şi A8, construcţia spitalelor regionale de urgenţă la Iaşi, Cluj şi Craiova şi Magistrala 6 de metrou spre Otopeni.
15:50
Arad: Şapte persoane de peste 60 de ani au ajuns la spital cu fracturi, contuzii sau luxaţii, după ce au alunecat pe gheaţă # News.ro
Şapte persoane de peste 60 de ani au alunecat pe gheaţă şi au ajuns la Spitalul Judeţean Arad cu fracturi, contuzii sau luxaţii. Pentru prevenirea unor astfel de accidente, medicii recomandă încălţăminte corespunzătoare.
15:40
Absent de la starturi de la începutul sezonului, Marcel Hirscher a anunţat vineri că nu va mai concura pentru restul iernii. Nefiind în formă, el nu va participa la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (6-22 februarie), relatează L'Equipe.
15:40
15:30
Un hunedorean şi-a reclamat soţia la Poliţie că l-a lovit cu pumnul în figură şi i-a trimis mesaje de ameninţare/ Poliţiştii au stabilit risc iminent/ Femeia, obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică # News.ro
Un bărbat de 47 de ani, din Hunedoara, a reclamat la Poliţie că a fost lovit cu pumnul în figură şi ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani. Poliţiştii au stabilit că în acest caz există risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu, femeia fiind obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.
15:30
Un nou sezon din serialul original Max „The Pitt: Spitalul”, produs de John Wells Productions şi Warner Bros. Television, cu Noah Wyle în rolul principal, este disponibil pe HBO Max de vineri.
Acum 6 ore
15:20
Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, vineri, cu scorul de 2-0, de echipa belgiană Gent, într-o partidă de verificare din cadrul cantonamentului de la Oliva Nova.
15:00
O emblemă a baschetului leton şi internaţional s-a stins din viaţă. Jucătoarea Uljana Semjonova a decedat miercuri, la vârsta de 73 de ani, a anunţat Federaţia Letonă de Baschet.
15:00
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest / Curtea de Apel Bucureşti menţine măsura arestării preventive în cazul celor trei până la o nouă verificare, peste cel mult 30 de zile # News.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut, vineri, măsura arestării preventive în cazul celor trei până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. în 21 noiembrie, Horaţiu Potra a fost arestat preventiv pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Aceeaşi măsură a fost luată şi în cazul fiului şi nepotului său, Dorian şi Alexandru Potra.
14:50
14:50
Trump anunţă că a ”anulat al doilea val de atacuri avute în vedere mai înainte, care nu pare necesar”, în urma eliberării unui ”număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas # News.ro
Preşedintele american Donald Trump anunţă vineri pe reţeaua sa Truth Social că a ”anulat” un nou atac în Venezuela, după eliberarea unui ”număr mare de deţinuţi politici” de către Caracas, relatează AFP.
14:40
UPDATE - Un bărbat acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti din Bocşa, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj/ Precizările IPJ Caraş-Severin # News.ro
Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.
14:30
14:30
Volei: Abonamente cu preţuri între 252-1.036 lei la meciurile de la EuroVolley 2026, grupa de la Cluj-Napoca # News.ro
Federaţia Română de Volei a anunţat, vineri, lansarea abonamentelor pentru EuroVolley 2026, grupa găzduită de BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 9-16 septembrie 2026. Preţurile abonamentelor, care includ toate meciurile, sunt cuprinse între 252 – 1.036 lei.
14:30
Constanţa: Comisionar vamal, arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a introdus în sistemul vamal documente false prin care o grupare ar fi obţinut liber la vamă pentru a exporta, în Israel, peste 15 tone de frunze de tutun # News.ro
Un comisionar vamal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a introdus în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Costanţa documente comerciale false cu ajutorul cărora o grupare de criminalitate organizată ar fi obţinut liber la vamă pentru a exporta, în Israel, 15 tone de frunze de tutun. De asemenea, în acelaşi dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi de depozitare din Portul Constanţa care ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără a întocmi documentele obligatorii de recepţie şi fără a înscriere marfa în evidenţele societăţii. Administratorul a fost şi el arestat preventiv pentru 30 de zile.
