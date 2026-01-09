A decedat baschetbalista Uljana Semionova, legenda de 2,13 metri

19:20

Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost evacuat de salvatori pe Masivul Ceahlău după ce a suferit o pierdere de cunoștință. Intervenția echipajelor Salvamont Neamț a durat aproape patru ore. Apelul de urgență a fost primit la 14:30, iar victima a fost transportată la ambulanță.