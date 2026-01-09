Elveția clarifică escortarea aeronavei lui Nicușor Dan: operațiune standard
Armata elvețiană a clarificat operațiunea de escortare a aeronavei președintelui Nicușor Dan, subliniind că a fost o misiune standard. Delegația română a fost mulțumită prin radio pentru sprijinul oferit în contextul evenimentelor de la Crans-Montana. Detalii despre comunicarea cu turnul de control au fost făcute publice. Armata Elveției a confirmat că escortarea avionului lui Nicușor
România condamnă atacul rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina, considerându-l o gravă încălcare a dreptului internațional. Ministrul de Externe Oana Țoiu subliniază impactul devastator asupra civililor și reiterează sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei, cerând reacții internaționale ferme împotriva Rusiei. România, prin ministrul de Externe Oana Țoiu, condamnă atacul rusesc cu racheta Oresnik în Ucraina, calificându-l o
Asus a lansat ochelarii de gaming ROG R1 la CES 2026, având o rată de reîmprospătare de 240 Hz, superioară monitoarelor tradiționale. Aceștia oferă o experiență vizuală fluidă, fiind compatibili cu ROG Xbox Ally X și PC-uri Asus. Prețul estimat va fi de aproximativ 800 de dolari. Asus a lansat ochelarii smart ROG R1 la
Un turist a lăsat o recenzie surprinzătoare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, evocând o experiență excelentă. Deși prețurile sunt ridicate, hotelul a avut un succes considerabil în sezonul de sărbători. Oaspeții au apreciat calitatea serviciilor și interacțiunea cu personalul.
România importă în prezent gaze, deși depozitele sunt pline în proporție de 70%. În ziua de vineri, importurile au atins 5 milioane de metri cubi pe zi, reprezentând 10% din consumul național. Prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12%. Ministrul Energiei asigură aprovizionarea, în ciuda frigului. România importă 5 milioane de
Un tânăr din Italia a pierdut 3.000 de euro la păcănele și a sunat la 112 pentru ajutor, recunoscându-și dependența de jocuri de noroc. Carabinierii l-au sprijinit, iar tatăl său a fost alertat și a venit să-l ajute. Această poveste scoate în evidență efectele devastatoare ale ludopatiei. Un tânăr din nordul Italiei a pierdut 3.000
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat necesitatea stabilității în România, într-o perioadă de instabilitate geopolitică. El a afirmat că țara are nevoie de un stat solid care să reziste șocurilor externe, evitând experimente politice și prioritizând responsabilitatea și coeziunea socială. Mircea Abrudean, președintele Senatului, subliniază că România nu poate suferi experimente politice în actuala conjunctură
Deputata din Honduras, Gladys Aurora López, a fost grav rănită de un dispozitiv exploziv în timpul unui interviu, la sediul Congresului din Tegucigalpa. Incidentul a stârnit acuzații între partidele politice în contextul unei crize politice majore. Autoritățile au deschis o anchetă referitoare la atac. Deputata honduriană Gladys Aurora López a fost rănită de un dispozitiv
Cristina Neagu își rememorează durerea după pierderea tatălui său, Constantin Neagu, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Fosta handbalistă a adus un omagiu emoționant pe Instagram, evocând legătura profundă cu părintele ei. Mesajul său sfâșietor a reînvigorat amintirile din anii petrecuți împreună. Cristina Neagu, jucătoare de handbal, își comemorează tatăl decedat, Constantin Neagu, la
Descoperă povestea „Nașului" petrolului, de la influența CIA asupra geopoliticii energetice la rolul traderilor în controlul fluxurilor de țiței. Află cum nașterea OPEC și comercianții ca Marc Rich au schimbat economia globală. Citeste despre strategii și alianțe care formează piața petrolului. Pe 25 aprilie 1968, CIA a avertizat despre geopolitica petrolului, subliniind importanța energiei în
Descoperă noul laptop de gaming Lenovo Legion Pro Rollable, cu ecran OLED de 16 inci ce se extinde la dimensiuni de 21,5 și 23,8 inci. Inovația sa unică permite utilizatorilor să comute între diferite rapoarte de aspect. Află cum se comportă acest dispozitiv impresionant și ce compromisuri aduce designul său. Lenovo a lansat laptopul Legion
Primăria din Glasgow a fost amendată cu 100.000 de euro după ce un stâlp de iluminat deteriorat a căzut peste un bărbat, provocându-i răni grave. Incidentul s-a petrecut în apropierea unei școli, ceea ce a agravat situația. Autoritățile au ignorat normele de siguranță, punând vieți în pericol. Consiliul Local Glasgow a fost amendat cu 100.000
Un tânăr din Republica Moldova a murit tragic în stațiunea Cervinia din Italia, după ce a căzut de pe o stâncă în timp ce practica snowboard în afara pârtiei. Incidentul s-a petrecut pe 7 ianuarie, iar căutările au durat ore întregi înainte ca echipele de salvare să-i găsească trupul neînsuflețit. Un tânăr din Republica Moldova
PNL Argeș cere demisia Ioanei Făcăleață, prefectul județului Argeș, după un incident controversat la Spitalul Județean. Aceasta este acuzată de comportament agresiv și de fals în declarații privind un control. PNL depune cereri oficiale pentru a verifica legalitatea acțiunilor sale. Detalii în articol. PNL Argeș cere demisia prefectului Ioana Făcăleață după un scandal la Spitalul
Tații, la fel ca mamele, se confruntă cu o povară tăcută, purtând așteptări și presiuni sociale pentru a fi furnizori și sprijin emoțional. Articolul explorează impactul acestor norme de gen asupra taților, aducând în discuție dificultățile și soluțiile ce accesibilitate, empatie și sprijin. Tații simt presiunea de a fi stâlpi ai familiei, dar se confruntă
La turneul ITF W35 de la Nairobi, jucătoarea egipteană Hajar Abdelkader, care a primit un wildcard, a pierdut rapid în fața Lorenei Schaedel, scor 6-0, 6-0. Prestația sa slabă a generat controverse, iar Tennis Kenya a recunoscut că acordarea wildcardului a fost o decizie eronată, subliniind lipsa ei de experiență. Hajar Abdelkader, jucătoare egipteană, a
Cuba se află pe marginea colapsului economic după înlăturarea lui Maduro, aliatul său crucial. Criza economică se adâncește, iar sute de mii de cubanezi suferă din lipsa apei și a hranei. Impactul asupra economiei va fi devastator, deoarece Venezuela asigura petrolul esențial necesar supraviețuirii Cubei. Cuba se află într-o criză economică severă, deteriorată de prăbușirea
Moștenirea generalului SRI Dumitru Dumbravă a rămas blocată de DNA, fiind supusă unor măsuri asiguratorii la peste trei luni de la decesul său. Moștenitorii, soția și fiul minor, se confruntă cu riscul de a pierde bunurile, inclusiv o vilă și un cont de 500.000 de lei. Reprezentanții legali încearcă să protejeze moștenirea. Moștenirea generalului SRI
Kim Jong Un a promis sprijin necondiționat lui Vladimir Putin, subliniind o cooperare strânsă între Rusia și Coreea de Nord. Într-o scrisoare oficială, liderul nord-coreean a declarat că legăturile lor sunt cele mai prețioase și că intenționează să susțină toate politicile lui Putin, consolidând parteneriatul politic și militar. Kim Jong Un promite sprijin necondiționat pentru
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, condamnă atacurile cu rachete Oreșnik ale armatei ruse asupra Ucrainei, afirmând că țara sa este solidară cu Ucraina și susține o pace justă. Atacurile au provocat distrugeri semnificative și victime în rândul civililor. România își reafirmă suportul pentru Kiev. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, condamnă atacurile rusești cu rachete Oreșnik
Guvernul Bolojan a redus cu peste 25.000 de posturi în sectorul public, majoritar în Educație, unde au fost tăiate 17.920 de locuri. Reducerile s-au extins și în Administrația centrală, dar în alte instituții, cum ar fi Ministerul Mediului, s-au înregistrat creșteri de personal. Măsurile sunt parte a strategiei de stabilizare a finanțelor publice. Guvernul Bolojan
Andrei Rațiu a fost nominalizat pentru Echipa Lumii FC 26, un onorant moment pentru fotbalul românesc. Fanii pot vota pentru a-și alege favoriții dintr-o listă selectă de jucători, inclusiv nume mari precum Virgil van Dijk. Detalii despre vot și nominalizări găsiți pe site-ul oficial EA Sports. Andrei Rațiu este nominalizat pentru Echipa Lumii FC 26,
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ger și vânt puternic pentru aproape toată România. Temperaturile vor coborî până la -18 grade Celsius, cu ninsori și polei în București și alte regiuni. Avertizările sunt valabile până marți dimineață, 13 ianuarie. Fiți prudenți! Avertizări cod galben de ger și vânt puternic emise de
PIB-ul României a crescut cu 1,7% în trimestrul III 2025 față de aceeași perioadă din 2024, atingând 518,092 miliarde de lei. Deși economia rămâne pe plus, avansul este modest, cu o creștere de doar 0,9% în primele nouă luni. Cererea internă și consumul temperat afectează ritmul de creștere economică. PIB-ul României a crescut cu 1,7%
Trump afirmă că SUA ar putea alege între anexarea Groenlandei și menținerea NATO, subliniind că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional. Prim-ministra daneză a avertizat că o invazie americană ar însemna sfârșitul alianței. Criticile se intensifică asupra angajamentului SUA față de NATO. Trump afirmă că SUA ar putea trebui să aleagă între anexarea
Mirel Rădoi este pe cale să revină în Arabia Saudită, unde va antrena echipa Al-Najma, aflată pe ultimul loc în campionat. Prezentarea oficială ar putea avea loc în două-trei zile, iar aceasta va fi a patra aventură a sa în zona Golfului, după experiențele anterioare. Rădoi speră să redreseze echipa în criză. Mirel R
România strânge cureaua. În noiembrie 2025, consumul alimentar a scăzut cu 5,1%, indicând prudența economiilor românilor. Statistica arată o tendință de reducere a cheltuielilor neesențiale, în timp ce cheltuielile pentru produsele de bază rămân stabile. Inflația și teama de viitor influențează deciziile financiare. Articolul România în criză: realitatea din bonurile de casă și strângerea curelei apare prima dată în Main News.
Anunțul Guvernului de a prelungi plafonarea prețului gazelor stârnește controverse. Expertul în energie, Dumitru Chisăliță, avertizează că incertitudinea afectează piața, crescând prețurile. Soluțiile propuse includ reguli stabile și sprijin pentru consumatorii vulnerabili. România riscă sancțiuni UE din cauza plafonării excesive. Anunțul privind prelungirea plafonării prețului gazelor generează confuzie și incertitudine în piață Expertul Dumitru Chisăliță … Articolul Plafonarea prețului gazelor: expert român avertizează asupra efectelor negative apare prima dată în Main News.
Armata rusă a lansat racheta hipersonică Oreșnik în cadrul unui atac masiv asupra Ucrainei, ca răspuns la o presupusă încercare de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin. Această rachetă, cu o viteza de 13.000 km/h, are capacitate nucleară și este considerată imposibil de interceptat. Armata rusă a lansat racheta hipersonică Oreșnik asupra Ucrainei ca parte … Articolul Rusia lovește Ucraina cu racheta hipersonică Oreșnik după atacul asupra lui Putin apare prima dată în Main News.
TVR, deși a primit 90 de milioane de euro din bani publici, se află în prag de colaps. Directorul general, Adriana Săftoiu, dezvăluie că infrastructura tehnică este învechită, iar majoritatea bugetului este consumat de salarii. Antena 1 a încercat să colaboreze, dar oferta a fost considerată nefezabilă. Antena Group a plătit 15 milioane de euro … Articolul TVR, cu 90 milioane euro din fonduri publice, rămâne în Evul Mediu apare prima dată în Main News.
Zece persoane, inclusiv trei copii, au fost blocate în nămeți pe drumurile din Botoșani, având nevoie de intervenția pompierilor. Autoturismele au rămas împotmolite din cauza zăpezii, iar autoritățile acționează pentru a gestiona situația. Botoșani este sub Cod galben de vânt puternic. Zece persoane, inclusiv trei copii, au rămas blocate în nămeți în Botoșani Intervenția pompierilor … Articolul Persoane și copii blocați în nămeți pe drumurile din Botoșani apare prima dată în Main News.
Insula Great Blasket din Irlanda caută doi îngrijitori pentru sezonul de primăvară-vară, oferind salariu, masă și cazare. Jobul implică gestionarea cafenelei și căsuțelor pentru turiști și este un angajament serios, în condiții de izolare și resurse limitate. Aplicările se fac online. Insula Great Blasket din Irlanda caută doi îngrijitori pentru sezonul primăvară-vară Oferta include salariu, … Articolul Îngrijitori pentru o insulă pustie din Irlanda: salariu, masă și cazare inclusă apare prima dată în Main News.
Patrick André de Hillerin revine în controversa avioanelor elvețiene, criticând afirmațiile președintelui Nicușor Dan. Jurnalistul subliniază dezinformările din declarațiile oficiale și compară credibilitatea acestora cu realitatea politicii române. Detalii despre interceptările aviatice și răspunsurile elvețiene sunt incluse. Patrick André de Hillerin îl critică pe Nicușor Dan pentru afirmațiile despre dezinformarea din presă Dan a publicat … Articolul Nicușor, somnul ușor este cheia succesului tău! apare prima dată în Main News.
Ion Țiriac a ales un mare campion al tenisului, Guillermo Vilas, ca naș pentru fiul său, Ion Alexandru. Acest eveniment rar subliniază o prietenie de durată. De-a lungul carierei, Țiriac și Vilas au realizat performanțe remarcabile. Descoperă detaliile acestei legături speciale și impactul asupra vieților lor. Ion Țiriac și-a ales ca naș de botez pentru … Articolul Botezul fiului lui Ion Țiriac: Nașul, o legendă a tenisului românesc apare prima dată în Main News.
Donald Trump a anunțat atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri, subliniind problema traficului din Mexic. SUA au desfășurat deja operațiuni maritime, iar președintele a îndemnat Mexicul să colaboreze. Legalitatea acestor acțiuni este contestată de experți și ONG-uri. Aflați mai multe despre această strategie controversată. Donald Trump anunță începutul atacurilor terestre împotriva cartelurilor de droguri din … Articolul SUA anunță atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri, spune Trump apare prima dată în Main News.
Goana după petrolul venezuelean atrage „wildcatters” care caută oportunități în țară, în contextul sancțiunilor SUA asupra regimului Maduro. Antreprenorii locali, cu experiență în sector, se întrec pentru acorduri, promițând stabilizare economică. Multe companii mari ezită din motive de risc politic, lăsând loc firmelor mai mici să acționeze. Wildcatters competi pentru acorduri în Venezuela după arestarea … Articolul Cine va controla petrolul venezuelean? Goana după resursele de aur negru apare prima dată în Main News.
Groenlanda analizează discuții directe cu SUA, fără Danemarca, pe fondul amenințărilor președintelui Trump de a prelua insula. Liderul opoziției, Pele Broberg, susține independența Groenlandei și o „asociere liberă” cu SUA, în timp ce guvernul actual afirmă că este necesară respectarea legilor regatului danez. Liderul opoziției din Groenlanda propune discuții directe cu SUA, fără Danemarca, pe … Articolul Liderul opoziției din Groenlanda solicită discuții directe cu SUA, fără Danemarca apare prima dată în Main News.
AUR a depus un proiect în Parlament pentru a declara anul 2026 „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, marcând 250 de ani de la Declarația de Independență. Inițiativa vizează promovarea relațiilor româno-americane prin conferințe, evenimente culturale și acțiuni de diplomație publică. AUR a depus un proiect de lege în Parlament pentru instituirea anului 2026 … Articolul AUR propune 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii” în România apare prima dată în Main News.
Partenera lui Baiaram, reacție dură după acuzațiile de interes material: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” # MainNews.ro
Cristina Răduț, partenera fotbalistului Ștefan Baiaram, reacționează ferm la acuzațiile că s-ar căsători din interes financiar. După cererea în căsătorie pe plaja din Miami, Răduț clarifică pe rețelele sociale că are realizări proprii financiare, dorind să oprească zvonurile specifice. Cei doi sunt împreună de 5 ani. Cristina Răduț a respins acuzațiile că s-ar căsători cu … Articolul Partenera lui Baiaram, reacție dură după acuzațiile de interes material: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” apare prima dată în Main News.
Descoperă operațiunile legendare ale Delta Force, inclusiv capturarea lui Radovan Karadzic și Nicolas Maduro. Află cum forțele de elită au intervenit în situații critice din istorie, inclusiv misiunea de salvare a lui Kurt Muse și strategiile folosite pentru a pune capăt regimurilor corupte. Delta Force a urmărit timp de 12 ani pe Radovan Karadzic, responsabil … Articolul Delta Force: Operațiuni legendare și capturarea lui Maduro în SUA apare prima dată în Main News.
Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând peste un milion de oameni fără apă și căldură în mijlocul iernii. Regiunile Dnipropetrovsk și Zaporizhzhia se confruntă cu întreruperi majore, iar Ucraina intensifică atacurile asupra rafinăriilor rusești pentru a stopa exporturile energetice. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina continuă, lăsând peste un milion de oameni … Articolul Peste un milion de ucrainieni, fără apă și căldură în iarna aceasta apare prima dată în Main News.
CSM anunță o revoluție procedurală în justiție, vizând modificarea repartizării dosarelor pentru o activitate judiciară mai eficientă. Consultări extinse cu instanțele și profesiile juridice vor avea loc, având ca scop reducerea supraaglomerării și promovarea unei normări realiste. Măsurile vor fi aplicate din 2 martie 2026. CSM propune modificarea mecanismului de repartizare a dosarelor în instanțe … Articolul CSM propune o nouă repartizare a dosarelor în justiție apare prima dată în Main News.
România ar putea să treacă la euro în 2028, dar în prezent nu îndeplinește criteriile de convergență, în special din cauza inflației și crizei economice. Comparativ, Bulgaria va adopta euro în 2026, aducând atât provocări, cât și oportunități economice. Decidenții români sunt mai preocupați de aderarea la OCDE. Bulgaria va adopta euro pe 1 ianuarie … Articolul România și viitorul euro: Lecții din experiențele Croației și Bulgariei apare prima dată în Main News.
Medici descoperă obiecte surprinzătoare în corpul pacienților, de la becuri la sandale # MainNews.ro
Aproape 40.000 de americani ajung anual la spital din cauza introducerii accidentale sau din curiozitate a obiectelor străine în rect. Jucăriile sexuale sunt cele mai frecvente. Medicii avertizează asupra riscurilor, inclusiv sângerări, leziuni și infecții. Solicitarea rapidă de ajutor medical poate preveni complicații grave. 40.000 de americani ajung anual la spital din cauza introducerii de … Articolul Medici descoperă obiecte surprinzătoare în corpul pacienților, de la becuri la sandale apare prima dată în Main News.
Atletico Madrid a pierdut semifinala Supercupei Spaniei în fața rivalilor de la Real Madrid, scor 1-2. Golurile lui Fede Valverde și Rodrygo au adus victoria „los blancos”, iar un conflict între Vinicius Junior și Diego Simeone a stârnit controverse. Antrenorul argentinian i-a spus lui Vinicius că Florentino Pérez va lua măsuri. Real Madrid a învins … Articolul Tensiune mare în derby: Atletico – Real Madrid 1-2, Florentino în pericol apare prima dată în Main News.
Catedrala Națională se închide din 9 ianuarie pentru lucrări interne, după ce a fost deschisă între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026. Pelerinii și vizitatorii au avut ocazia de a se închina în acest lăcaș. Evenimentul de inaugurare a adunat mii de persoane și oficialități de top, inclusiv președinți și membri ai familiei regale. … Articolul Catedrala Națională se închide pentru lucrări începând de vineri apare prima dată în Main News.
O nouă manifestație de amploare a avut loc în Teheran, marcând a douăsprezecea zi de proteste împotriva regimului iranian. Mii de manifestanți au ocupat arterele principale, strigând lozinci împotriva liderului suprem Ali Khamenei, în contextul nemulțumirilor legate de costul vieții și criza economică. Proteste de amploare continuă în Teheran, a douăsprezecea zi de manifestații împotriva … Articolul Proteste masive la Teheran: A douăsprezecea zi de nesupunere față de putere apare prima dată în Main News.
BlackRock Inc., cel mai mare administrator de active din lume, cu 12,5 trilioane de dolari gestionate, este o companie controversată implicată în industria ESG, dar și în combustibili fosili și violarea drepturilor omului. Investițiile sale masive în companii precum Apple și Tesla ridică întrebări legate de etică și responsabilitate socială. BlackRock Inc. este cel mai … Articolul O companie controversată care controlează lumea: adevărul descoperit apare prima dată în Main News.
Ministrul Radu Miruță explică misterul blocării lui Nicușor Dan la Paris, atribuind întârzierile vremii nefavorabile. Avionul militar C-27J Spartan nu putea ateriza din cauza condițiilor meteo, dar Miruță susține necesitatea unei aeronave prezidențiale. Detalii despre întârziere și sponsorizările Elveției. Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat blocarea zborului lui Nicușor Dan la Paris din cauza vremii … Articolul Nicușor Dan la Paris: Ministrul blamează vremea și susține avionul prezidențial apare prima dată în Main News.
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, plătind aproximativ 500.000 de euro pentru un mijlocaș din străinătate, asemănător cu Mirel Rădoi. După plecarea lui Adrian Șut, Becali caută un jucător mai defensiv pentru a îmbunătăți echipa. Detalii despre transfer și salariul jucătorului în articol. Gigi Becali a anunțat că FCSB va aduce un … Articolul Gigi Becali dezvăluie suma oferită pentru „nou Rădoi” la FCSB apare prima dată în Main News.
