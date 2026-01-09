„Nu am nevoie de dreptul internaţional”: Trump asigură că „moralitatea” sa este singura limită care îl împiedică să acţioneze în lume
9 ianuarie 2026
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite, miliardarul adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internaţional, relatează AFP.
Agenţii federali americani au împuşcat două persoane în Portland, Oregon, care au fost ulterior transportate la spital, a declarat joi după-amiază poliţia, îndemnând comunitatea locală să rămână calmă după tensiunile crescute care au urmat unui alt incident armat petrecut cu o zi înainte în Minneapolis, relatează Reuters.
Un echipaj al Staţiei Spaţiale Internaţionae se va întoarce mai devreme pe Pământ din cauza unei probleme de sănătate a unui astronaut # News.ro
NASA a anunţat joi că cei patru membri ai echipajului Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) se vor întoarce pe Pământ mai devreme decât era prevăzut din cauza unei probleme de sănătate a unui astronaut, fiind prima evacuare de acest tip din istoria laboratorului orbital, relatează AFP.
Groenlanda ar trebui să poarte discuţii cu SUA fără Danemarca, afirmă liderul opoziţiei. Guvernul spune că nu este posibil # News.ro
Groenlanda ar trebui să poarte discuţii directe cu guvernul SUA, fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziţiei din Groenlanda, în contextul în care insula arctică analizează modul în care să răspundă la noua iniţiativă a preşedintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA.
Explozii s-a auzit în timpul nopţii de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev şi la Liov, oraş din vestul Ucrainei, aproape de graniţa cu Polonia, după ce Rusia a lansat un atac cu rachete şi drone la scară largă în toată ţara, relatează Kyiv Independent..
Petrolierul rus reţinut de SUA are legături cu oligarhul Ilan Şor, potrivit unei investigaţii Sistema/Europa Liberă # News.ro
Petrolierul rus Marinera care a fost confiscat miercuri de autorităţile americane, după ce a fost urmărit peste două săptămâni, timp în care şi-a schimbat pavilionul, are legături cu vechi aliaţi ai Kremlinului – oligarhul moldovean fugar Ilan Şor şi fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, relevă o investigaţie a proiectului „Sistema” al postului de radio Europa Liberă / Radio Liberty.
Serie A: Stanciu a ratat un penalti în minutul 90+9 şi Genoa a făcut doar 1-1 pe terenul lui AC Milan # News.ro
Echipa italiană Genoa a încheiat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 1-1, gruparea AC Milan, în etapa a 19-a din Serie A. Mijlocaşul român Nicolae Stanciu a ratat un penalti pentru oaspeţi, la ultima fază a meciului.
Campioana Angliei, FC Liverpool, a terminat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 0-0, cu Arsenal Londra, în etapa a 21-a din Premier League.
Escortarea avionului militar care-l transporta pe preşedintele Nicuşor Dan de către aeronave elveţiene, o misiune de rutină, pentru verificarea zborului / Preşedintele şi echipa sa, acuzaţi de ”minciună sfruntată” # News.ro
Escortarea avionului militar care-l transporta pe preşedintele Nicuşor Dan de către aeronave elveţiene a fost o misiune de rutină, pentru verificarea zborului, aşa-numitele ”live missions” derulate de către Forţele Aeriene Elveţiene, transmite, joi seară, jurnalistul Patrick André de Hillerin, care a obţinut un punct de vedere de la Armata Elveţiană. Preşedintele şi echipa sa, care au susţinut că escorta a fost ”un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internaţional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, sunt acuzaţi de ”minciună sfruntată prin care au încercat să gonfleze importanţa planetară” a preşedintelui Dan.
Reuters: Administraţia Trump ia în considerare să facă plăţi către locuitorii din Groenlanda ca să accepte să se alăture SUA # News.ro
Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăţi forfetare către locuitorii din Groenlanda, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca şi să se alăture potenţial Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu problema, citate de Reuters.
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut, joi, în deplasare, şi al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 1-3, cu Volero Le Cannet.
Echipa Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei.
Dominic Fritz: Flavia Boghiu este nevinovată / Motivul real pentru dosarul fabricat, sigur, îl intuiţi, Flavia Boghiu a fost incomodă pentru mai mulţi dezvoltatori imobiliari # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi seară, că s-au încheiat cei doi ani de calvar în care fostul viceprimar USR al Braşovului, Flavia Boghiu, a fost cercetată pentru abuz în serviciu şi trimisă în judecată, iar acum a fost achitată. Fritz spune că dosarul penal a fost fabricat pentru că Bogiu aceasta a fost incomodă pentru dezvoltatorii imobiliari.
Supercupa Franţei: Olympique Marseille a întors rezultatul, dar a pierdut trofeul la penaltiuri, 1-4 cu PSG # News.ro
Echipa franceză PSG a câştigat joi seara Supercupa Franţei, în Kuwait, învingând pe Olympique Marseille cu 4-1, după lovituri de departajare. După 90 de minute scorul a fost egal, 2-2.
Senatul SUA votează o rezoluţie referitoare la puterile de război pentru a-l împiedica pe Trump să întreprindă alte acţiuni militare în Venezuela. Rezoluţia iniţiată de democraţi impune preşedintelui SUA să solicite aprobarea Congresului # News.ro
Senatul SUA a votat joi pentru a promova o rezoluţie iniţiată de democraţi, dar votată inclusiv de cinci republicani pe tema puterilor de război, pentru a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acţiuni militare împotriva Venezuelei, după ce acesta a ordonat un raid în weekend pentru a-l captura pe preşedintele ţării, Nicolás Maduro, fără a informa în prealabil Congresul, relatează The Guardian.
Kinetoterapeutul Octavia Ungureanu: Endometrioza este nu doar o boalã a sistemului reproducător, pentru că nu afectează doar fertilitatea, afectează sistemul musculoscheletal şi sistemul postural şi nervos # News.ro
Kinetoterapeutul cu specializare în recuperarea afecţiunilor pelvine Octavia Ungureanu a explicat că endometiroza nu afectează doar fertilitate, ci şi sistemul muscular şi scheletal, iar pentru aceasta este absolut necesară intervenţia fiziokinetoterapeuţilor şi osteopaţilor.
Poliţia de Frontieră Iaşi: DN 24C, închis circulaţiei până vineri dimineaţă, din cauza viscolului şi a zăpezii / La Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti camioanele care intră în Republica Moldova, parcate în terminalul Serviciului Vamal # News.ro
Poliţia de Frontieră Iaşi anunţă, joi seară, că DN 24C este închis circulaţiei până vineri dimineaţă, la ora 08.00, din cauza viscolului şi a zăpezii. Autorităţile din Republica Moldova au anunţat, de asemenea, că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti, camioanele care intră în Republica Moldova sunt direcţionate şi parcate în terminalul Serviciului Vamal.
Un bărbat şi fiica sa, accidentaţi de o maşină, în timp ce traversau regulamentar o stradă din Timişoara # News.ro
Un bărbat de 41 de ani şi fiica sa de 10 ani au fost răniţi, joi seară, în timp ce traversau regulamentar o stradă din Timişoara. Poliţiştii urmează să stabilească împrejurprile producerii evenimentului rutier.
Fiziokinetoterapeutul Cristian Drăghiceanu, despre pacientele cu endometrioză: Rolul nostru este de a ajuta pacientele, prin kinetoterapie/ Aceste exerciţii sunt destinate relaxării # News.ro
Fiziokinetoterapeutul are un rol important pentru pacientele care suferă de endometiroză, iar rolul acestuia este de a ajuta pacientele cu exerciţii destinate relaxării, a explicat fiziokinetoterapeutul osteopat, Cristian Drăghiceanu.
Echipa italiană Cagliari a revenit de la 0-2 şi a terminat la egalitate joi seara, scor 2-2, cu gruparea Cremonese, în etapa a 19-a din Serie A.
Tensiunile cresc în Minneapolis după împuşcarea mortală a unei femei de către ICE. Vance califică împuşcăturile din Minnesota drept „o tragedie provocată de extrema stângă”. Casa Albă afirmă că întreaga administraţie susţine „pe deplin” ICE # News.ro
Vicepreşedintele JD Vance a calificat joi împuşcăturile din Minnesota, în care un agent ICE (serviciul pentru imigraţie şi vamă) a împuşcat mortal o femeie, drept „o tragedie provocată de extrema stângă”.
Medicul anestezist Iuliu Torje, despre moartea tânărului de la Buzău: Vorbim despre deces post-accident rutier, survenit pe o complicaţie posttraumatică / Această pretenţie ca ministrul să ”ancheteze” orice deces este periculos de stupidă # News.ro
Medicul anestezist Iuliu Torje, care profeseză în Germania, afirmă că decesul tânărului de 25 de ani în Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a survenit din cauza unui tromboembolism pulmonar, o complicaţie posttraumatică severă şi nu poate fi transformat într-un subiect de speculaţie politică sau acuzaţii de ”muşamalizare”. ”Această pretenţie ca ministrul să «ancheteze» orice deces este periculos de stupidă”, crede medicul, precizând că există proceduri clare de verificare a evoluţiei unui pacient, iar ministrul Sănătăţii, Corpul de Control sau Inspecţia Sanitară nu fac parte din acestea.
Ana Birchall: Lia Savonea nu e neapărat puternică, că eu am bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR / E toxică. Are o influenţă malefică asupra sistemului judiciar # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei, Ana Birchall, a declarat joi despre Lia Savonea, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, că nu e neapărat puternică, pentru că a bătut-o măr de fiecare dată, cu argumente juridice, inclusiv la CCR, dar e toxică şi are o influenţă malefică asupra sistemului judiciar.
O tânără din Mehedinţi a acuzat medicii de la Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin că au lăsat-o să aştepte două ore în Urgenţă / Reprezentanţii unităţii sanitare spun că au prioritizat pacienţii şi că femeia nu a necesitat internate # News.ro
O tânără din Mehedinţi a postat pe reţelele de socializare mai multe filmuleţe din Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin şi a precizat că a aşteptat două ore fără să fie consultată, acuzând favorizarea pacienţilor cu relaţii. Ea a ajuns la unitatea sanitară cu dureri abdominale. Reprezentanţii spitalului au precizat că au prioritizat cazurile medicale şi că femeia nu a necesitat internare, în urma consultului.
Fermierii francezi au blocat străzile din Paris pentru a protesta faţă de acordul comercial Mercosur. Macron va vota vineri împotriva lui la Bruxelles, dar nu va putea opri adoptarea lui # News.ro
Fermierii francezi au blocat joi cu tractoare drumurile de acces către Paris şi repere precum Arcul de Triumf, în semn de protest faţă de un acord comercial amplu pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu ţările din America de Sud, aşa-numitul acord Mercosur. Luând act de o „respingere politică unanimă”, preşedintele Emmanuel Macron a stabilit poziţia pe care Franţa o va apăra vineri la Bruxelles - se va opune acordului, dar nu va putea împiedica totuşi semnarea lui, relatează Reuters şi Le Figaro.
Prahova: O autocisternă încărcată cu peste 30 de tone de combustibil a derapat, pe un drum în apropiere de Ploieşti # News.ro
O autocisternă încărcată cu 10 tone de benzină şi 24 tone motorină a derapat, joi seară, pe un drum din apropierea municipiului Ploieşti. Pentru că vehiculul nu mai porneşte, la faţa locului a fost chemată o altă cisternă, care să îl tracteze.
DRDP Craiova, distribuind imagini cu deszăpezirea din zona Rânca - Asta este imaginea pe care o vede prin parbriz deserventul unei autofreze de mare capacitate / Vizibilitatea, extrem de redusă – VIDEO # News.ro
DRDP Craiova distribuie, joi seară, imagini cu deszăpezirea din zona Rânca, arătând marea de zăpadă, viscolul şi vizibilitatea extrem de redusă pe care le întâlnesc drumarii.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, discuţii la Agenţia Spaniolă pentru Medicamente şi Produse Sanitare, despre reglementare, lanţuri de aprovizionare şi mecanisme care pot asigura stabilitatea pieţei farmaceutice # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut joi, la Madrid, discuţii cu conducerea Agenţiei Spaniole pentru Medicamente şi Produse Sanitare, despre reglementare, lanţuri de aprovizionare şi mecanisme care pot asigura stabilitatea pieţei farmaceutice.
Un bărbat din judeţul Brăila, arestat pentru tentativă la omor calificat / A atacat un consătean cu un cuţit şi i-a tăiat gâtul # News.ro
Un bărbat de 61 de ani judeţul Brăila a fost arestat preventiv, fiid acuzat de tentativă la omor calificat, după ce a atacat un consătean căruia i-a tăiat gâtul.
Tenis: Federaţia kenyană îşi recunoaşte greşeala - „Acest wild card nu ar fi trebuit acordat” # News.ro
Federaţia Kenyană de Tenis a recunoscut joi greşeala de a acorda un wild card unei jucătoare egiptene care se afla la primul său meci profesionist, ceea ce s-a dovedit a fi un fiasco total.
Atacantul echipei Tottenham Hotspur, Mohammed Kudus, va fi indisponibil până în aprilie din cauza unei accidentări la muşchiul cvadriceps pe care a suferit-o în timpul meciului de duminică cu Sunderland, a anunţat joi antrenorul Thomas Frank, potrivit Reuters.
„Bombă meteorologică”. Cu rafale de 160 km/h şi valuri de până la 9 metri furtuna Goretti declanşează coduri roşii în Franţa şi Anglia # News.ro
Meteorologii au plasat Canalul Mânecii în alertă roşie de vânt în noaptea de joi spre vineri din cauza trecerii furtunii Goretti, care va aduce rafale de până la 160 km/h pe coastă şi 130-140 km/h în interior, relatează Le Figaro.
Poliţia de Frontieră anunţă suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet - Oryahovo, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile # News.ro
Poliţia de Frontieră anunţă joi seara suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet - Oryahovo, începând cu ora 16:00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă.
Dakar 2026: Penalizare pentru Tosha Schareina, care a coborât două locuri în clasamentul general # News.ro
Pilotul spaniol Tosha Schareina a primit o penalizare de 10 minute şi a coborât de pe locul 2 pe locul 4 în clasamentul general al Raliului Dakar, secţiunea Dakar.
Un „cuib de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ce vor. Preşedintele german spune că SUA distrug ordinea mondială # News.ro
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a SUA sub preşedintele Donald Trump şi a îndemnat lumea să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze într-un „cuib de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ce vor, relatează Reuters.
Ziua Culturii Naţionale - Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti invită publicul la spectacole, vizite la muzeu, tururi ghidate, proiecţii luminoase pe turnul scenei # News.ro
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti invită publicul de Ziua Culturii Naţionale, marcată în 15 ianuarie, să participe la unele dintre cele mai reprezentative activităţi ale sale: spectacole, vizite la muzeu, tururi ghidate, proiecţii luminoase.
Patru drumuri judeţene din judeţul Alba sunt blocate, joi seară, în urma căderilor masive de zăpadă. Oficialii Consiliului Judeţean indică şoferilor rute alternative - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Alba anunţă că patru drumuri din judeţ sumt blocate, joi seară, indicând şi rute alternative.
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia: Este anunţată o grevă naţională a fermierilor, sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării / În Marea Britanie - Cod portocaliu de ninsoare # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie 2026 şi pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026, este anunţată o grevă naţională a fermierilor, context în care sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării. MAE a emis şi o atenţionare de călătorie pentru Marea Britanie unde se aşteaptă un cod portocaliu de ninsoare în Ţara Galilor, East şi West Midlands.
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi seară, transferul a două handbaliste din naţionala Ungariei: Dorottya Faluvegi şi Csenge Kuczora. Cele două sportive au semnat contracte valabile în perioada 2026-2028.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din PNRR, un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice.
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia: Este anunţată o grevă naţională a fermierilor, sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie 2026 şi pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026, este anunţată o grevă naţională a fermierilor, context în care sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării.
Cupa Africii pe Naţiuni: Jucătorii nigerieni ameninţă cu boicotul înaintea sfertului cu Algeria # News.ro
Jucătorii naţionalei nigeriene de fotbal au anunţat joi că vor boicota antrenamentele şi chiar deplasarea la Marrakech, pentru meciul din sferturile CAN, cu Algeria, dacă bonusurile promise de Federaţia Nigeriană nu vor fi plătite.
Conducerea Spitalului Judeţean Constanţa limitează programul de vizită de la patru ore la o oră, pe zi, pe fondul creşterii numărului de infecţii respiratorii acute / Durata maximă a vizitei, 10 minute # News.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a anunţat că, începând de vineri, limitează programul de vizite de la patru ore pe zi, la o singură oră pe zi, între orele 13-14. De asemenea, va fi permis accesul unui singur vizitator pentru un pacient, iar durata unei vizitei nu trebuie să depăşească zece minute. În perioada 29 decembrie – 4 ianuarie, la nivelul unităţii medicale au fost diagnosticate 34 de cazuri de gripă A , 82 cazuri de infecţii respiratorii acute şi 165 de cazuri de pneumonie.
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerile Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT / 9 februarie, ora 12.00, termen pentru depunerea candidaturilor/ 2 martie, trimiterea propunerilor la CSM pentru aviz # News.ro
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM.
Controlul SUA asupra Venezuelei ar putea dura ani de zile, spune Trump. El susţine că Rubio vorbeşte „tot timpul” cu liderul interimar de la Caracas # News.ro
Statele Unite ar putea supraveghea Venezuela şi i-ar putea controla veniturile din petrol timp de ani de zile, a declarat preşedintele Donald Trump într-un interviu publicat joi., relatează Reuters.
UPDATE - Accident spectaculos la Predeal / O maşină a ieşit de pe drum şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni VIDEO # News.ro
Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni. Imagini surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate online au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor, existând inclusiv oameni care au crezut că fotografiile sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu-Mureş, a suferit leziuni în urma impactului şi a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate.
DNA a trimis în judecată un fost comisar-şef de poliţie şi alte patru persoane, într-un dosar de acces ilegal la sisteme informatice şi divulgare de secrete bancare # News.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea de informaţii protejate de secretul bancar.
