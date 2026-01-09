Milan a scăpat după penalty-ul ratat de Stanciu în 90+8 la San Siro
MainNews.ro, 9 ianuarie 2026 03:10
Milan a evitat înfrângerea în meciul cu Genoa datorită ratării penalty-ului de către Nicolae Stanciu în minutul 90+8. Deși a condus până aproape de final, egalarea lui Rafa Leao a salvat echipa lui Allegri. Stanciu putea deveni eroul meciului, dar greșeala lui a influențat soarta jocului pe San Siro. AC Milan a egalat cu Genoa
• • •
Acum 5 minute
04:00
Cartea funciară este esențială în tranzacțiile imobiliare, asigurând siguranța juridică atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători. Prin înregistrarea sistematică, proprietățile devin oficiale, facilitând accesul la credite și autorizații. Descoperă cum te ajută cartea funciară la vânzare/cumpărare! Cartea funciară dovedește proprietatea imobiliară și este esențială pentru tranzacții legale Înregistrarea sistematică a proprietăților este gratuită și
Acum 30 minute
03:40
Turcia își asumă rolul de garant al securității navale pentru Ucraina, propunându-se înființarea unei forțe internaționale după un eventual acord de pace cu Rusia. Expertul Sinan Ülgen subliniază importanța poziției strategice a Turciei și a aplicării Convenției de la Montreux în acest context, inclusiv contribuții la securitatea aeriană. Turcia își propune să conducă o componentă
Acum o oră
03:30
Oana Lasconi, fiica primăriței Elena Lasconi, protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro, purtând pancarte cu mesaje împotriva politicii SUA. Proaspăt membru al Partidului Socialist Român, ea critică agresiunea imperialistă asupra Venezuelei. Detalii despre activitățile sale și alegerea politică în articol. Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi, a protestat în Piața Universității împotriva capturării
03:20
Flota clandestină de petroliere a adoptat steaguri rusești pentru a evita sancțiunile internaționale. Vasul Marinera a fost interceptat de SUA în Atlantic, evidențiind o tendință crescândă de a căuta protecție rusă. Această strategie riscantă reflectă complexitatea comerțului ilicit cu petrol. Flota clandestină de petroliere a început să arboreze drapele rusești pentru a evita sancțiunile occidentale
03:10
Acum 2 ore
03:00
Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025, conform Institutului Național de Statistică. Numărul șomerilor a ajuns la 493.700, iar șomajul în rândul tinerilor rămâne îngrijorător, cu 26,9% șomeri între 15 și 24 de ani. Situația pe sexe indică o rată mai mare la bărbați comparativ cu femeile. Rata șomajului în România
03:00
Daniel Chițoiu, fost ministru, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier soldat cu două decese. Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa inițială și a interzis dreptul de a conduce timp de cinci ani, stabilind și daune morale de 400.000 lei. Daniel
02:40
Furtuna Goretti a lovit Franța și Regatul Unit, provocând rafale de vânt de până la 160 km/h în Canalul Mânecii. 29 de departamente din nord-vestul Franței sunt sub alertă portocalie, iar Met Office a emis o alertă roșie pentru vânturi puternice în sud-vestul Angliei. Inundațiile și ninsorile abundente afectează grav traficul. Furtuna Goretti afectează nord-vestul
02:30
Cristian Tudor Popescu critică administrația Trump după uciderea Renée Nicole Good de către un ofițer ICE, punând responsabilitatea pe președinte. Trump, acuzat de discurs al urii, susține că acțiunile ofițerului au fost în legitimă apărare. Controversă intensificată de acuzările reciproce între lideri. Cristian Tudor Popescu acuză administrația Trump de incitare la violență după moartea unei
02:10
Arsenal și Liverpool au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci din Premier League. Portarul Alisson a strălucit, fiind desemnat omul meciului. Arsenal rămâne lider în clasament cu 49 de puncte, în timp ce Liverpool ocupă locul 4, cu 35 de puncte, la o distanță semnificativă de „tunari". FC Liverpool a terminat la egalitate, 0-0, cu
02:10
Nicușor Dan a publicat o înregistrare audio dintre pilotul avionului Spartan și turnul de control elvețian, clarificând escortarea de către avioanele F-18. Președintele denunță dezinformarea din presă privind acest gest simbolic de apreciere, subliniind importanța credibilității României pe plan internațional. Nicușor Dan a publicat o înregistrare audio între turnul de control și pilotul avionului Spartan
Acum 4 ore
02:00
Complexul Energetic Oltenia anunță concedierea a 154 de angajați de la Minprest Serv din cauza reducerii bugetului și a managementului defectuos. Sindicatul Liber Alfa Minprest critică menținerea privilegiilor pentru posturile TESA și pregătește proteste în urma acestor decizii. Reducerea locurilor de muncă afectează comunitatea locală. Complexul Energetic Oltenia reduce bugetul pentru Minprest Serv, ceea ce
02:00
Un petrolier care se îndrepta spre Novorossiisk a fost atacat de o dronă în largul coastelor Turciei. Partea superioară a navei a fost afectată, dar echipajul este în bună stare. Autoritățile turce monitorizează situația, iar navele de salvare remorcau petrolierul spre portul İnebolu pentru verificări amănunțite. Un petrolier îndreptat spre Novorossiisk a fost atacat de
02:00
Un polițist din Arad este judecat pentru abuz în serviciu, după ce a refuzat să investigheze un caz de viol asupra unui minor. Procurorii au descoperit că agentul nu a întocmit actele necesare privind sesizarea din oficiu și deținea ilegal 17 cartușe de vânătoare. Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Lipova. Un poliţist din Arad a
01:40
NATO analizează trimiterea unei misiuni în Groenlanda pentru a dezamorsa criza generată de declarațiile amenințătoare ale SUA la adresa Danemarcei. Premierul danez avertizează asupra riscurilor unei intervenții militare, iar diplomații depun eforturi intense pentru detensionarea situației în cadrul alianței. NATO analizează trimiterea unei misiuni speciale în Groenlanda pentru a dezamorsa criza dintre SUA și Danemarca
01:30
Nicușor Dan a avut un zbor din Paris spre România care a costat 30.000 de euro, explică Radu Miruță. Zborul a fost întârziat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, inclusiv ninsori. Detalii despre costurile directe și indirecte ale utilizării aeronavei Spartan de către președinte sunt incluse în declarațiile oficialului. Costul zborului președintelui Nicușor Dan din Paris
01:10
Uljana Semionova, legenda baschetului leton, a murit la 73 de ani. Cu o înălțime de 2,13 metri, a fost prima jucătoare non-americană în Hall of Fame. Semionova a dominat baschetul sovietic cu echipa Daugawa Riga și naționala URSS, devenind un simbol național al Letoniei. Moartea sa lasă un gol imens în sport. Uljana Semionova, fosta
01:10
Donald Trump amenință cu noi atacuri în Nigeria dacă violențele împotriva creștinilor continuă. Comentariile sale au generat controverse, în contextul unui bombardament recent al SUA în Nigeria, menționat ca o reacție la militanții Statului Islamic. Guvernul nigerian neagă persecuția sistematică a creștinilor. Donald Trump amenință cu atacuri suplimentare în Nigeria dacă continuă uciderea creștinilor Declarațiile
01:00
Rusia a bombardat Kievul pe 8 ianuarie, folosind drone care au provocat explozii în cartierele Desnyanski și Darnytskyi. Primarul Klitschko a raportat impacturi în clădiri rezidențiale, dar fără victime. Atacul a fost anticipat de Ambasada SUA, iar sirenele de alarmă au sunat în oraș. 8 ianuarie, explozii în Kiev din cauza bombardamentelor cu drone de
01:00
Numirile din Justiție și servicii intră într-o fază decisivă, cu președintele României construind un pachet de negociere care implică șefii marilor parchete și conducerea SRI și SIE. Contextul politic complicat determină corelarea acestor numiri, într-o coaliție de guvernare fragilă. Află detalii esențiale. Numirile șefilor marilor parchete și serviciilor de informații intră într-o etapă crucială, cu
00:50
Guvernul francez se confruntă cu o nouă moțiune de cenzură depusă de extremiștii de dreapta, denunțând „trădarea fermierilor" în contextul acordului comercial UE-Mercosur. Jordan Bardella, liderul Rassemblement National, acuză administrația Macron de ipocrizie, cerând acțiuni împotriva Comisiei Europene și a guvernului. Partidul de extremă dreapta Rassemblement National, condus de Jordan Bardella, va depune o moțiune
00:50
Alphabet a depășit Apple în capitalizarea bursieră, devenind a doua companie din lume după valoare, cu 3,88 trilioane de dolari. În 2025, Google a avut o creștere remarcabilă de 65% și a lansat produse de inteligență artificială competitive, în timp ce Apple a întâmpinat dificultăți în acest domeniu. Alphabet a depășit Apple în capitalizarea bursieră,
00:30
Patrick Andre de Hillerin dezvăluie că Nicușor Dan a mințit despre escorta avioanelor elvețiene. Afirmând că acest gest a fost o recunoștință pentru ajutorul oferit în tragedia din Crans Montana, realitatea este că aeronavele au desfășurat o misiune de rutină. Detalii despre această manevră de PR discutate în articol. Patrick Andre de Hillerin acuză că
00:10
Genoa a reușit să obțină un rezultat surprinzător în meciul cu AC Milan, terminând 1-1, după ce a condus până în minutul 90+2. Nicolae Stanciu a ratat un penalty decisiv, influențând soarta meciului. Dan Șucu rămâne optimist în privința salvării echipei de la retrogradare, în timp ce Genoa caută noi puncte în clasament. Genoa a
00:10
Temperaturi de până la -15 grade Celsius se așteaptă în noaptea de joi spre vineri în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zonele montane. IGSU recomandă îmbrăcăminte adecvată, verificarea surselor de încălzire și conduită prudentă pentru șoferi, având în vedere drumurile alunecoase. Temperaturi de până la -15 grade Celsius în noaptea de joi spre vineri în
Acum 6 ore
00:00
Ambasada SUA în Ucraina a emis un avertisment privind un atac aerian iminent, îndemnând cetățenii americani să fie pregătiți. Președintele Zelenski a confirmat informațiile, subliniind riscurile unui atac rus masiv. Rușii au folosit rachete hipersonice Oreșnik, afectând infrastructura energetică a Ucrainei. Ambasada SUA în Ucraina avertizează despre un atac aerian semnificativ care ar putea avea
00:00
Află unde nu trebuie să îți amplasezi routerul Wi-Fi pentru a evita un semnal slab și o conexiune lentă. Televizoarele, cuptoarele cu microunde, frigiderele, difuzoarele inteligente și oglinzile pot interfera grav cu semnalul. Optimizează-ți rețeaua prin plasarea corectă a routerului tău Wi-Fi. Routerul Wi-Fi trebuie amplasat corect pentru a evita semnalele lente Elektrocasnicele comune pot
00:00
Șefii SRI și SIE sunt în mijlocul unor negocieri cruciale la început de 2026, într-o misiune de numire legată de marile parchete. Disciplina politică impune o înțelegere între partide, iar numirile sunt interdependente, influențând stabilitatea coaliției și viitorul instituțional al României. Negocieri pentru numirea conducerii SRI și SIE la începutul anului 2026 Aceasta se desfășoară
8 ianuarie 2026
23:50
AMEPIP a demarat controale fulger la 847 de companii de stat pentru a verifica respectarea procedurilor de selecție a directorilor. Aceste verificări sunt parte din angajamentele României prin PNRR, vizând reducerea numirilor provizorii cu 50% la nivel central și 10% la nivel local, asigurând transparență și responsabilitate. AMEPIP începe controale la 847 de companii de … Articolul AMEPIP demarează controale rapide la 800+ companii de stat apare prima dată în Main News.
23:40
Dominic Fritz, președintele USR, își susține colegii cu dosare penale, inclusiv pe Flavia Boaghiu, achitată pentru abuz în serviciu. Înconjurat de controverse, Fritz critică acuzațiile aduse USR-iștilor, considerându-le fabricate și motivate politic. Decizia instanței nu este definitivă, iar DNA poate face apel. Dominic Fritz își arată sprijinul pentru Flavia Boghiu, achitată pentru abuz în serviciu, … Articolul Fritz susține USR după achitarea Flaviei Boaghiu pentru abuz în serviciu apare prima dată în Main News.
23:40
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Analiza expertului Iulia Joja dezvăluie relațiile complexe dintre SUA, Rusia și China. Intervenția în Venezuela ridică întrebări despre ordinea internațională, influența economică și nevoia de o poziție clară din partea României în acest context geopolitic. Intervenția SUA în Venezuela ridică întrebări despre un posibil troc cu … Articolul Troc între marile puteri: Venezuela, Ucraina, Taiwan – SUA cer prețul corect apare prima dată în Main News.
23:10
Jannik Sinner, jucătorul italian de tenis, s-a bucurat de o vacanță de Crăciun pe pârtiile din Sesto Pusteria, alături de iubita sa Laila Hasanovic și o blondă misterioasă, posibil o rudă. Sinner se pregătește pentru Australian Open 2024, visând la un hat-trick istoric în cariera sa. Jannik Sinner se află la Seul pentru un meci … Articolul Sinner, iubita și misterioasa blondă – aventură montană plină de mister apare prima dată în Main News.
23:10
Val de frig intens în Italia, cu temperaturi scăzând până la -23°C în regiunea Veneto. Ninsori abundente și ploi torențiale afectează întreaga țară, inclusiv pe Vârful Marmolada. Regiunea Molise se confruntă cu școli închise și vreme severă. Detalii despre impactul vremii extreme în acest articol. Italia a fost afectată de un val de frig intens, … Articolul Val de frig extrem în Italia: temperaturi record de -23°C apare prima dată în Main News.
23:00
Bulgaria a adoptat euro, însă tranziția a generat creșteri nejustificate ale prețurilor, bulgarii confruntându-se cu scumpiri severe. Autoritățile par nepregătite, iar amintirile crizei financiare din anii ’90 amplifică anxietatea. Asemănările cu experiențele anterioare ale Germaniei și Italiei subliniază provocările economice curente. Bulgaria a adoptat euro, dar tranziția a dus la creșteri bruște de prețuri Prețuri … Articolul Bulgaria, nepregătită pentru euro: creșterea prețurilor și confuzia autorităților apare prima dată în Main News.
23:00
Lego lansează Smart Brick, o piesă inovatoare 2×4 cu funcții inteligente care aduce seturile la viață prin sunet, lumină și reacții la mișcare. Această tehnologie avansată, prezentată la CES 2026, promite să transforme jocul creativ, stârnind reacții mixte din partea experților. Lego a lansat Smart Brick, o piesă inovatoare care integrează un computer în format … Articolul Lego introduce „Smart Brick”, inovația revoluționară a ultimelor 50 de ani apare prima dată în Main News.
23:00
Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu de la 3 ani cu suspendare la 4 ani cu executare pentru ucidere din culpă, după un accident rutier tragic. Două persoane și-au pierdut viața, iar instanța a subliniat gravitatea faptei și comportamentul procesual al inculpatului. Curtea de Apel Pitești a majorat pedeapsa lui … Articolul Chițoiu: 4 ani de închisoare în loc de 3 ani cu suspendare apare prima dată în Main News.
22:40
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a avertizat liderii europeni să-l ia în serios pe Donald Trump în privința posibilei achiziții a Groenlandei. Trump vizează acest teritoriu pentru resursele sale, generând tensiuni cu NATO. Vance subliniază importanța securității acestei regiuni strategice. Vicepreședintele american JD Vance a sfătuit liderii europeni să-l ia în serios pe Donald Trump în … Articolul Vicepreședintele SUA: Europenii să ia în serios amenințările lui Trump apare prima dată în Main News.
22:20
Suveraniștii, condusă de Claudiu Târziu și George Simion, protestează pe 15 ianuarie împotriva Legii Vexler în Piața Universității. Târziu cheamă românii să se unească, iar AUR confirmă participarea. Protestul vizează opoziția față de actuala coaliție și promovează unitatea națională. Claudiu Târziu, fost lider AUR, organizează un protest împotriva Legii Vexler pe 15 ianuarie AUR, condus … Articolul Protest al suveraniștilor împotriva Legii Vexler: „Umăr la umăr” apare prima dată în Main News.
22:10
Gică Hagi, patronul echipei Farul Constanța, se află în mijlocul anului sabatic, iar Gigi Becali l-a sfătuit să intervină în deciziile antrenorului Ianis Zicu. Hagi refuză să se implice, argumentând că este important să respecte rolul antrenorului. Află detalii despre această discuție și implicațiile sale pentru echipă. Gică Hagi, patron la Farul Constanța, își ia … Articolul Gică Hagi, sfătuit să intervină în cariera lui Ianis Zicu apare prima dată în Main News.
22:10
Armata Elveției îi contrazice pe Nicușor Dan privind escorta avioanelor F-18 în timpul zborului său din Franța. Ministerul Apărării a declarat că aceste avioane au efectuat misiuni obișnuite de supraveghere, nu un gest de apreciere, așa cum a afirmat edilul Bucureștiului, atractiv pentru informații și clarificări. Ministerul Apărării din Elveția a contrazis afirmațiile lui Nicușor … Articolul Armata Elveției contrazice afirmațiile lui Nicușor Dan despre escorta avioanelor apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
22:00
Bărbatul acuzat că l-a amenințat pe Călin Georgescu scapă de urmărirea penală. Instanța a decis că nu există interes public pentru continuarea cazului, iar dosarul a fost închis definitiv. Incidentul a fost considerat o incitare la violență, dar amenințările nu au avut urmări concrete, stârnind controverse în mediul online. Bărbatul care l-a amenințat pe Călin … Articolul Bărbat scapat de urmărirea penală după amenințarea lui Călin Georgescu apare prima dată în Main News.
21:50
Franța va vota împotriva acordului UE-Mercosur, a anunțat președintele Emmanuel Macron, în urma protestelor fermierilor care tem că acordul ar putea aduce importuri ieftine și afecta agricultura locală. Ministra Agriculturii, Annie Genevard, caută concesii pentru a proteja interesele fermierilor francezi. Franța a votat împotriva semnării acordului UE-Mercosur, conform președintelui Emmanuel Macron Decizia a fost influențată … Articolul Franța blochează aprobarea acordului Mercosur apare prima dată în Main News.
21:30
Liderii Franței și Germaniei, Emmanuel Macron și Frank-Walter Steinmeier, acuză SUA de nou colonialism și distrugerea valorilor internaționale. Macron denunță agresivitatea neocolonială, iar Steinmeier avertizează asupra riscurilor unei lumi dominată de „peșteri de tâlhari”, subliniind necesitatea protejării ordinii mondiale. Emmanuel Macron acuză SUA de nou colonialism și imperialism în politica internațională Frank-Walter Steinmeier denunță distrugerea … Articolul Liderii Franței și Germaniei acuză SUA de imperialism și distrugerea valorilor apare prima dată în Main News.
21:20
Negocierile PNL și PSD pentru numirea șefilor SRI și SIE se intensifică. PNL îl susține pe Cătălin Predoiu pentru SRI, iar PSD îl preferă pe Marius Lazurcă pentru SIE. Au trecut două ani de la demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, iar numirile vor influența reorganizarea instituțiilor de securitate din România. PNL și … Articolul Negocieri PNL și PSD pentru SRI și SIE: Predoiu, Abrudean și Lazurcă în cărți apare prima dată în Main News.
21:10
Gică Hagi a cerut în 1998 o statuie pentru el și generația sa, dar nu a primit-o. Între timp, alți fotbaliști celebri, precum Messi și Maradona, au statui monumentale. Descoperă istoria statuilor dedicate sportivilor, legendele fotbalului și contrastul între recunoașterea mondială și lipsa omagierilor în România. Gică Hagi a cerut în 1998 o statuie pentru … Articolul Hagi cerea statuie în 1998: Messi indianul și Maradona de pe vulcan apare prima dată în Main News.
21:10
Administrația Trump a lansat un nou ghid de dietă de 10 pagini, concentrându-se pe alimente integrale și expunerea timpurie la alergeni. Criticii recunosc aspectele pozitive, dar subliniază controversa privind proteinele și limitele de zahăr pentru copii. O analiză detaliată de Emily Oster evidențiază părțile bune și ciudate. Administrația Trump a lansat un nou ghid de … Articolul Criticii lui Trump recunosc măsurile bune din noul ghid de dietă pentru copii apare prima dată în Main News.
21:00
Rata șomajului a atins 6,0% în noiembrie 2025, cu un șomaj tineresc de 26,9%. Bărbații sunt cei mai afectați, iar tinerii se confruntă cu dificultăți în a începe o carieră profesională. Disparitățile regionale subliniază un decalaj între cerințele pieței și educația tinerilor. Rata șomajului în România a ajuns la 6,0% în noiembrie 2025, cu 26,9% … Articolul Șomajul tinerilor la 26,9%: o generație blocată în căutarea locului de muncă apare prima dată în Main News.
21:00
Un moldovean de 25 de ani, Sergiu Țărnă, a fost găsit mort lângă Veneția. Autoritățile italiene au reținut un polițist local, suspectat de crimă, care ar fi fugit din țară imediat după incident. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte și mobilul crimei, care a șocat comunitatea moldovenească. Un moldovean, Sergiu Țărnă, a fost găsit … Articolul Moldovean ucis lângă Veneția, polițist local reținut pentru crimă apare prima dată în Main News.
20:30
Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică. Anunțul vine după amenințările lui Trump privind acțiuni militare împotriva Columbiei. Relațiile între cei doi lideri sunt tensionate, dar discuția a fost descrisă ca fiind cordială și respectuoasă. Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa … Articolul Donald Trump l-a invitat pe Gustavo Petro la Casa Albă după discuții tempestuase apare prima dată în Main News.
20:20
Petrolierul Marinera, confiscat de SUA, este legat de Ilan Șor și Viktor Baranski, doi aliați ai Kremlinului. Investigațiile arată că nava, redenumită din Bella 1 și transferată unei firme rusești, este parte a unei rețele utilizate pentru a ocoli sancțiunile internaționale. Șor, fugind din Moldova, are legături directe cu destabilizarea Chișinăului. Petrolierul Marinera, confiscat de … Articolul Petrolier confiscat de SUA, legături cu Ilan Șor și aliați ai Kremlinului apare prima dată în Main News.
