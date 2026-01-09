Milan a scăpat după penalty-ul ratat de Stanciu în 90+8 la San Siro

20:30

Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, după o convorbire telefonică. Anunțul vine după amenințările lui Trump privind acțiuni militare împotriva Columbiei. Relațiile între cei doi lideri sunt tensionate, dar discuția a fost descrisă ca fiind cordială și respectuoasă. Donald Trump l-a invitat pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă după discuții tempestuase.