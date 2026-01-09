ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos. Adevărul e ca la Rabin. ȘTIREA INIȚIALĂ: Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială cu escorta aeriană. Răspunsul Forțelor Aeriene Elvețiene
ActiveNews.ro, 9 ianuarie 2026 03:10
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
• • •
Acum o oră
03:10
ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos. Adevărul e ca la Rabin. ȘTIREA INIȚIALĂ: Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială cu escorta aeriană. Răspunsul Forțelor Aeriene Elvețiene
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
Acum 2 ore
02:30
ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos, de Hillerin cere noi precizări. Escorta elvețiană a fost ALTCEVA! Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială. Răspunsul Forțelor Aeriene Elvețiene
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
Acum 4 ore
01:40
ACTUALIZARE: Nicușor Dan contestă nervos, de Hillerin cere noi precizări. Escorta elvețiană a fost ALTCEVA! Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
Acum 6 ore
22:10
Escorta elvețiană a fost ALTCEVA! Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă. FOTO
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin DISTRUGE fake-news-ul echipei de propagandă prezidențială răspândit de presa securist-soroșistă: aero-escorta elvețiană a fost ALTCEVA. Iată postarea sa EXCLUSIVĂ publicată pe Facebook:
Acum 8 ore
21:50
Ieromonahul Ilie Cioruță de la Mănăstirea Cernica, figură de pateric românesc, înveșnicit pe 8 ianuarie 1997 # ActiveNews.ro
Mărturisitorul zilei de azi este părintele Ilie Cioruță, trecut la Domnul pe 8 ianuarie 1997.
20:50
Ungaria va vota împotriva acordului comercial UE-Mercosur: ”Este în detrimentul mijloacelor de trai ale fermierilor maghiari” # ActiveNews.ro
Ungaria va vota împotriva acordului de liber schimb propus între UE și Mercosur, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.
Acum 12 ore
19:30
Trump le explică europenilor de ce SUA ”reprezintă” cu adevărat NATO: Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a explicat, miercuri, într-o postare pe contul său Truth Social de ce SUA este forța majoritară în NATO, și nu toate națiunile europene la un loc. De asemenea, liderul de la Casa Albă a precizat că SUA va continua să sprijine NATO.
19:20
Trump le explică europenilor de ce SUA „reprezintă” cu adevărat NATO: Vom fi mereu acolo pentru NATO, chiar dacă ei nu vor fi acolo pentru noi # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a explicat, miercuri, într-o postare pe contul său Truth Social de ce SUA este forța majoritară în NATO, și nu toate națiunile europene la un loc. De asemenea, liderul de la Casa Albă a precizat că SUA va continua să sprijine NATO.
19:00
Din mila lui Dumnezeu am întâlnit și eu un astfel de om. Este vorba de pustnica Giumalăului, maica Teodora, apoi schimonahia Elisabeta, care a fost canonizată anul trecut cu titulatura de Sfânta Cuvioasa Elisabeta de la Pasărea. Slavă lui Dumnezeu că mai sunt și astăzi astfel de oameni.
18:10
Trump lovește în CARACATIȚA OCULTEI MONDIALE: Raytheon, contractorul României pentru sistemul Patriot, și gigantul Blackstone. Molohii globaliști sunt deținuți de Troika Neagră - Blackrock, Vanguard și State Street # ActiveNews.ro
Președintele Americii, Donald Trump, după ce a scos SUA din OMS și din încă 66 de organizații globaliste afiliate ideologiilor LGBT, woke și de „încălzire climatică”, între altele, a luat și taurul industriei de armament de coarne, atacând totodată și marile corporații care plănuiesc noul tip de sclavagism fiscal și eliminarea proprietăților oamenilor,
17:40
Un lanț de supermarketuri extinde supravegherea biometrică, colectând date faciale, oculare și vocale # ActiveNews.ro
Clienții care intră în magazinele Wegmans din New York City sunt acum monitorizați mai eficient, fiindu-le colectate datele faciale, oculare și vocale.
16:10
Creștinii din Gaza au sărbătorit Crăciunul pentru prima dată în ultimii 2 ani după războiul israelian: Bradul nu a fost doar o decorațiune, ci o rugăciune, care spune lumii că poporul din Gaza încă mai crede în viață # ActiveNews.ro
Bradul de Crăciun a fost aprins la Biserica Ortodoxă Greacă ”Sfântul Porfirie” din orașul Gaza, în ciuda suferințelor prin care au trecut creștinii palestinieni în ultimii ani.
15:10
Moartea Europei. Visul umed al Forumului Economic Mondial și al tuturor guvernelor UE aflate sub controlul lor, de a închide restul populației Europei în lagăre de concentrare masive, cunoscute ca „orașe de 15 minute”, ar putea deveni realitate # ActiveNews.ro
Dacă eurocrații criminali, gangsterii Forumului Economic Mondial și elitele malefice ale statelor membre UE reușesc să își realizeze planurile, cum va arăta Europa peste cinci sau zece ani?
15:10
Secretele de pe aeroportul Le Bourget, dezvăluite: Lt. Vladimir Tisminețki, Dani Crețu și Akneea Sorbona-Crețu surprinși de Brad Florescu # ActiveNews.ro
Renumitul povestitor și traducător Brad Florescu prezintă pe Facebook pentru generațiile viitoare ce s-a întâmplat cu adevărat pe aeroportul de provincie Le Bourget:
Acum 24 ore
14:40
Statele Unite au scos Europa din două nenorociri istorice pe care ea însăși le-a generat – cele două războaie mondiale; și nu numai Europa a fost scoasă din cele două nenorociri.
14:00
Moartea Europei. Visul umed al Forumului Economic Mondial și al tuturor guvernelor UE aflate sub controlul lor, de a închide restul populației Europei în lagăre de concentrare masive, cunoscute ca „orașe de cincisprezece minute”, ar putea deveni realitate # ActiveNews.ro
Dacă eurocrații criminali, gangsterii Forumului Economic Mondial și elitele malefice ale statelor membre UE reușesc să își realizeze planurile, cum va arăta Europa peste cinci sau zece ani? La această întrebare răspunde autorul unui articol publicat pe site-ul italian comedonchisciotte, considerând că, de când Lenin și Stalin au distrus Rusia în anii 1920 și 1930, niciun alt loc din lume nu a fost supus unor politici scandalos de ambițioase și aberante, nemiloase și inumane practicate de cei doi. Astăzi, se spune în text, eurocrații fanatici, total deconectați de viața reală din afara coridoarelor lor de putere, provoacă mult mai multe daune decât sovieticii de odinioară.
14:00
Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul este pomenit în calendarul creștin ortodox la data de 8 ianuarie. A trăit la sfârșitul secolului al VI-lea și începutul secolului al VII-lea. Numele de Hozevitul provine după acela al chinoviei sale, Mănăstirea Hozeva.
14:00
8 ianuarie: Nașterea lui Iuliu Maniu, unul dintre marii BĂRBAȚI DE STAT ai României: a curațat Viena de bolșevici, a participat la Marea Unire, l-a sfidat pe regele criminal Carol al II-lea, l-a apărat pe Corneliu Codreanu și a murit ca un martir # ActiveNews.ro
A terminat Primul Război Mondial în fruntea corpului de oaste format din soldați ardeleni care a curățat Viena de hoardele bolșevice, la fel cum a făcut-o Armata Română la Budapesta.
12:00
Război între giganții Pharma: Bayer acuză producătorii de vaccinuri COVID că au folosit ilegal tehnologia ARNm # ActiveNews.ro
Bayer, prin divizia sa Monsanto, a intentat marți un proces în instanța federală din statul Delaware împotriva companiilor Pfizer, BioNTech și Moderna, acuzându-le că au folosit ilegal tehnologia sa de ARN mesager (mRNA) în...
11:50
Grupurile de extremă stânga s-au mobilizat după ce o femeie din Minnesota a încercat să lovească cu mașina un ofițer ICE și a fost împușcată mortal # ActiveNews.ro
La câteva ore după ce o protestatară din Minnesota a fost împușcată mortal, după ce a încercat să lovească cu mașina agenții ICE, o rețea de protestatari de extremă stângă, care susțin cauze de la comunism până la schimbările climatice.
11:30
Pascal Ilie Virgil: Colonialismul danez: violență discretă, memorie selectivă și continuități imorale. Trump, Groenlanda și orchestra de indignați. Nürnberg # ActiveNews.ro
În imaginarul european contemporan, Danemarca ocupă un loc privilegiat. Este adesea invocată ca model de stat social, o democrație matură și o societate „etică”, lipsită de petele sângeroase ale marilor imperii coloniale.
11:20
Civilizația occidentală. Quo vadis? (I): Expansionism, conflict intern, Imperiu Universal # ActiveNews.ro
Bomba cu care adebutat anul 2026, la Caracas, a șocat și a fracturat și mai tare o lume dejaanxioasă și fragmentată. Ca orice explozie, însă, a făcut și ceva lumină, nudoar gălăgie, cioburi și fum.
10:40
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - IULIE: Bolojan împachetează nenorociri. Coafura Ursulei rezistă. Nicușor Dan atacă la CCR Legea Vexler # ActiveNews.ro
Într-o atmosferă de febrilă nerăbdare, societatea românească așteaptă măsurile (nimic periculos, v-am spus deja din iunie ... Nicușor ne-a asigurat că nu se mărește TVA-ul și că se taie numai pe ici, pe colo, de la sinecuri și de la...
10:10
George Simion, liderul AUR, a postat recent pe Facebook un video în care îi invită pe români să participe la un protest organizat la începutul acestui an. Acțiunea este programată pentru joi, 15 ianuarie, în Piața Universității, lângă statui.
08:50
Trump aprobă sancțiuni dure împotriva petrolului rusesc și propune un buget militar record de 1,5 trilioane de dolari # ActiveNews.ro
Senatorul republican Lindsey Graham a precizat că președintele Donald Trump a aprobat un proiect de lege „mult așteptat” care ar impune sancțiuni dure țărilor ce cumpără petrol rusesc.
08:20
Grupurile de extremă stânga s-au mobilizat după ce o femeie a fost împușcată mortal în Minnesota de agenții ICE # ActiveNews.ro
La câteva ore după ce o protestatară din Minnesota a fost împușcată mortal, după ce a încercat să lovească cu mașina agenții ICE, o rețea de protestatari de extremă stângă, care susțin cauze de la comunism până la schimbările climatice.
08:10
Grupurile de extremă stânga s-au mobilizat după ce o femeie a fost împușcată mortal în Minneapolis de agenții ICE # ActiveNews.ro
La câteva ore după ce o protestatară din Minnesota a fost împușcată mortal, după ce a încercat să lovească cu mașina agenții ICE, o rețea de protestatari de extremă stângă, care susțin cauze de la comunism până la schimbările climatice, s-a mobilizat rapid în întreaga țară, relatează Fox News.
07:40
Franța fierbe: fermierii furioși se îndreaptă cu tractoarele spre Paris pentru a opri acordul Mercosur # ActiveNews.ro
Pe durata nopții, fermierii furioși din cadrul sindicatului Coordonării Rurale au forțat un baraj al jandarmeriei la nord de Orléans pentru a încerca să ajungă la Paris la primele ore ale zilei 8 ianuarie 2026.
07:00
Trump lovește în plin globalismul: SUA se retrag din zeci de organizații și structuri ONU # ActiveNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, a semnat un memorandum prin care cere agențiilor federale să inițieze retragerea Statelor Unite din zeci de organizații internaționale și cadre multilaterale, inclusiv unele structuri ale ONU...
05:20
BLEGOJAN, TE-A SUNAT ȘMEXLER? EMINESCU INTERZIS LA NAȚIONAL. Artistului și autorului Călin-Liviu Georgescu i-a fost cenzurat la Național spectacolul de teatru-manifest cu versuri din Luceafărul lui Eminescu # ActiveNews.ro
Spectacolul de teatru ”NEPOTUL MEU SE CREDE POET!”, de scriitorul și scenaristul Călin Liviu Georgescu, este remarcabil pus în scenă de actrița-regizor Magda Catone, într-o comedie care emoționează, distrează și educă în egală măsură. Este un spectacol de teatru-manifest, care militează într-un mod deosebit de agreabil, în genul
Ieri
03:10
Suveraniști de podcast care părăsesc corabia suveranismului. Azi: Iurie Roșca de la Tiraspol sau Moscova și Oana Eftimie de la București # ActiveNews.ro
Oana Eftimie: „Doctrina Monroe, domnule Georgescu, este responsabilă pentru milioane de morți, zeci de milioane de refugiați, regimuri represive și dictaturi militare susținute tocmai pentru că erau obediente hegemonului. Ăsta este suveranismul pe care ni-l propuneți?”
7 ianuarie 2026
23:50
Multă vreme, chipul duhovnicesc al mirenilor a rămas mai puțin cunoscut. Însă, așa cum s-a și dovedit, pe pământul românesc au viețuit oameni simpli care au ajuns la măsuri înalte de trăire creștină și chiar la sfințenie. Unii dintre ei au fost mucenici și mărturisitori, din cele mai vechi timpuri și până-n epoca temnițelor comuniste.
22:30
Cătălin Pena: Despre voința unora la nunțile cărora juca și dădea darul Putin și vechea luptă a comuniștilor contra anticomuniștilor în cazul lui Trump # ActiveNews.ro
Să-ți sară inima din piept, nu alta, când președintele Republicii în care trăiești rămâne blocat prin țări străine, în Sfânta zi de Bobotează, de generalul Iarnă, fix când să se întoarcă de la reuniunea războinicilor din „Coaliția de Voință”.
21:00
BLEGOJAN, TE-A SUNA ȘMEXLER? EMINESCU INTERZIS LA NAȚIONAL. Artistului și autorului Călin-Liviu Georgescu i-a fost cenzurat la Național spectacolul de teatru-manifest cu versuri din Luceafărul lui Eminescu # ActiveNews.ro
Spectacolul de teatru ”NEPOTUL MEU SE CREDE POET!”, de scriitorul și scenaristul Călin Liviu Georgescu, este remarcabil pus în scenă de actrița-regizor Magda Catone, într-o comedie care emoționează, distrează și educă în egală măsură. Este un spectacol de teatru-manifest, care militează într-un mod deosebit de agreabil, în genul
20:50
Principiul Mariei-Antoaneta: Dacă n-ai nici Spartan să mănânci într-un Airbus! Narcisa Iorga după show-ul prezidențial cu avionul înzăpezit de la Paris: ”Focile să se lupte cu taxele și impozitele!” # ActiveNews.ro
Jurnalista Narcisa Iorga, fostă membră a CNA, expertă în comunicare și presă, descâlcește cel mai clar dintre vocile libere rămase încă pe Facebook, ce se ascunde în spatele campaniei de „spin doctors” a fabricanților de știri din spatele lui Nicușor Dan:
20:10
7 ianuarie: Nașterea Domnului, în lumea ortodoxă pe stil vechi. La Mulți Ani românilor care sărbătoresc azi Crăciunul, în Basarabia și Bucovina, la Ierusalim și în Sfântul Munte Athos! # ActiveNews.ro
Astăzi, 7 ianuarie, o parte din românii din teritoriile românești răpite în urma ocupației URSS, bucovineni, basarabeni dar și dar și alți români dreptcredincioși, din Țara Sfântă și Sfântul Munte Athos,, sărbătoresc Nașterea Mântuitorului
20:00
6 ianuarie 1946. Evadat din Basarabia cotropită: „Bună dimineața, România mea, în sfântă zi de Bobotează!”. Mitropolitul Basarabiei salută preoții și credincioșii care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi # ActiveNews.ro
De Crăciunul pe stil vechi în Basarabia și Bucovina furate, după ce noi am sărbătorit Botezul Domnului, vă oferim o poveste autentică despre viața unui român de peste Prut - Stelian Necula -, istorie ce va avea ca punct culminant evenimentele petrecute de Bobotează acum 80 de ani.
19:50
AU FURAT CASA VERDE? Claudia Marcu: Diana Buzoianu somată public să dea explicații - Banii destinați programului Casa Verde au dispărut fără urmă # ActiveNews.ro
Ministrul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, a fost somat public să dea explicații în legătură cu dispariția celor două miliarde de lei alocate panourilor fotovoltaice, sistemelor de stocare și pompelor de căldură.
19:10
Se-ngroașă gluma: Zelenski le cere americanilor să intervină în Cecenia și să-l salte pe Kadîrov ca pe Maduro # ActiveNews.ro
Într-o discuție cu ziariștii,președintele Ucrainei a făcut o declarație care va provoca valuri uriașe laMoscova, nu doar în Cecenia.
17:20
Nikola Tesla era istro-român și fiu de preot ortodox - Mărturiile lui Henri Coandă. 83 de ani de la moartea marelui savant româno-sârb (7-8 ianuarie 1943). Firma lui Elon Musk îi poartă numele # ActiveNews.ro
Henri Coandă: „Am avut relații bune cu Tesla. Am schimbat multe idei, ne-am exprimat punctele de vedere. Avea preocupări foarte interesante și de o mare aplicabilitate practică. Știți cum îl chema pe tatăl său?”
17:10
Mihai Tîrnoveanu: Ion Gavrilă Ogoranu, eliberat de Richard Nixon și condamnat din nou de Vexler. De Sfântul Ion, la mulți ani eroului, în sufletele și mintea românilor! # ActiveNews.ro
Trăim practic cea mai stupidă si neagră comedie în care cei care spun că "luptă" cu trotineta împotriva Rusiei, de râde toate lumea de ei, îi interzic tocmai pe cei care chiar au luptat împotriva comunismului/Uniunii Sovietice și ce să vezi, nu a râs nimeni de ei, ci au fost vânați prin munți, băgați în pușcării și condamnați la moarte. Asta este diferența dintre
15:10
IPS Teodosie atacat din nou de site-urile sistemului pentru că a spus un mare adevăr: "Suntem în Europa din secolul IV, înaintea celorlalți". De Bobotează soarele a strălucit la Constanța # ActiveNews.ro
ADEVARULBISERICII.RO demască Antena3, g4media și alte site-uri care au lansat atacuri la adresa ÎPS Teodosie în ziua de Bobotează: Minciuni ordinare și dovadă de incultură cronică ale pseudo-jurnaliștilor
14:20
Boboteaza în apele Mării Negre și ale Dunării: AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a răsunat în Constanța, pentru miile de credincioși veniți să ia Agheasma Mare sfințită de IPS Teodosie. La Giurgiu, PS Ambrozie a aruncat în ape mai multe cruci recuperate de tineri # ActiveNews.ro
ADEVĂRUL BISERICII: Mii de credincioși din Constanța și din alte zone ale țării au participat marți, 6 ianuarie, la Slujba de Sfințire Mare a Apei, oficiată de ÎPS Teodosie, în Portul Tomis. Evenimentul, devenit deja emblematic pentru Dobrogea, a transformat malul mării într-un adevărat altar în aer liber
14:10
7 ianuarie: Nașterea Domnului, în lumea ortodoxă pe stil vechi. La Mulți Ani românilor care sărbătoresc azi Crăciunul, în Basarabia și Bucovina! # ActiveNews.ro
Astăzi, 7 ianuarie, o parte din românii din teritoriile românești răpite în urma ocupației URSS, bucovineni, basarabeni dar și alții, sărbătoresc Nașterea Mântuitorului
13:30
Prezent marți la reuniunea„Coaliției de voință” de la Paris, emisarul special al lui Trump, SteveWitkoff, a anunțat că Statele Unite lucrează la un proiect pentru viitorulUcrainei.
12:50
“Părți interesate”: Două bombe de presă – Legea a murit & Statul paralel va fi veșnic # ActiveNews.ro
Anul 2026 adebutat cu două bombe – de presă – și în Marea Britanie.
08:00
7 ianuarie: Sfântul Ioan Botezătorul. Două milioane de români îi poartă numele. LA MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului Iisus, cel care L-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu, este prăznuit de credincioșii ortodocși în ziua de 7 ianuarie, a doua zi după Bobotează.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
Boboteaza în apele Mării Negre și ale Dunării: AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a răsunat în Constanța, pentru miile de credincioși veniți să ia Agheasma Mare sfințită de IPS Teodosie. La Giurgiu, PS Ambrozie a aruncat mai multe cruci recuperate din ape de tineri # ActiveNews.ro
ADEVĂRUL BISERICII: Mii de credincioși din Constanța și din alte zone ale țării au participat marți, 6 ianuarie, la Slujba de Sfințire Mare a Apei, oficiată de ÎPS Teodosie, în Portul Tomis. Evenimentul, devenit deja emblematic pentru Dobrogea, a transformat malul mării într-un adevărat altar în aer liber
23:00
Vocea Libertății cu Mihail Neamțu prezintă: Lumea lui Dungaciu despre revanșa Americii: Maduro, Cuba și Groenlanda. Cum joacă România? - VIDEO # ActiveNews.ro
Mihail Neamțu și Dan Dungaciu susțin o discuție antrenantă despre implicațiile acțiunilor SUA în Venezuela asupra țărilor din jur. Criza economică și migrația au dus la o reevaluare strategică a regimurilor din Caraibe și Columbia. Ce va urma? VIDEO
21:40
Călin Georgescu și echipa lui sunt tot mai buni.
