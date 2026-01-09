Handbal: Două jucătoare din naţionala Ungariei, la campioana CSM Bucureşti
Bursa, 9 ianuarie 2026 06:50
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi seară, transferul a două handbaliste din naţionala Ungariei: Dorottya Faluvegi şi Csenge Kuczora. Cele două sportive au semnat contracte valabile în perioada 2026-2028.
• • •
Campioana Volei Alba Blaj a pierdut, joi, în deplasare, şi al treilea meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 1-3, cu Volero Le Cannet.
*Deputaţii europeni vor dezbate şi vota în plenul din 22 ianuarie o rezoluţie privind apărarea aeriană a UE prin intermediul dronelor *Potrivit unui raport probat de Comisia pentru securitate şi apărare din Parlamentul European, 60% din componentele dronelor utilizate în UE provin din Statele Unite şi China *Printre membrii comisiei parlamentare care au aprobat acest raport se numără şi europarlamentarii români Vasile Dîncu şi Cristian Terheş
Un studiu publicat în prestigioasa revistă Nature schimbă fundamental înţelegerea evoluţiei ceratopsienilor - celebrii and #8222;dinozauri cu coarne and #8221; ai Cretacicului târziu - şi demonstrează că Europa, inclusiv teritoriul actual al României, a jucat un rol mult mai important decât se credea până acum în istoria acestui grup de dinozauri.
Teatrul Naţional Radiofonic al Radio România lansează, de Ziua Culturii Naţionale - 15 ianuarie, noua versiune a platformei eteatru.ro, prezentată drept cea mai amplă colecţie on-demand de teatru radiofonic din România.
Primul consistoriu extraordinar al Papei Leon al XIV-lea a abordat reforma Curiei şi rolul Colegiului Cardinalilor # Bursa
Cardinalii Bisericii Catolice s-au reunit la Vatican, în cadrul primului consistoriu extraordinar convocat de Papa Leon al XIV-lea de la începutul pontificatului său, o reuniune considerată esenţială pentru conturarea direcţiilor de reformă ale actualului Suveran Pontif.
2025 a fost un an excepţional pentru piaţa metalelor, cu creşteri puternice pe segmentul industrial şi raliuri istorice pe cel al metalelor preţioase, susţinute de tranziţia energetică, investiţiile în infrastructură şi AI, precum şi de tăierile de dobândă şi riscurile geopolitice.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,69%.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice diurne vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru şi vest şi local în est şi apropiate de acestea în rest, iar cele nocturne vor marca o creştere faţă de intervalul anterior în cea mai mare parte a teritoriului, dar va fi ger local în nord-est.
Ceea ce vedem de o săptămână în Iran reprezintă o criză, în care un şoc economic foarte vizibil - cauzat de cursul rialului, creşterea preţurilor şi a inflaţiei - a declanşat proteste în zonele comerciale şi urbane (bazaruri şi negustori), care apoi au absorbit frustrări politice şi sociale mai vechi (reprimare, corupţie, lipsă de perspectivă), iar statul a răspuns simultan prin măsuri paliative şi printr-o linie de securitate care se întăreşte pe măsură ce protestul se extinde geografic.
Donald Trump a declanşat în urmă cu două zile cea mai amplă ruptură a Statelor Unite de arhitectura instituţională globală de după Al Doilea Război Mondial, într-o mişcare politică ce zguduie direct sistemul ONU şi reţelele internaţionale construite în ultimele decenii.
Bursele europene au scăzut ieri, investitorii fiind atenţi la informaţiile legate de profiturile companiilor şi de riscurile geopolitice.
* Scenarii rare, dar nu imposibile; şi nici lipsite de sens politic profundÎn ciuda predictibilităţii moderate a celor mai multe riscuri globale, există şi evenimente extreme, greu de anticipat, dar cu impact devastator - cunoscute sub numele de and #8222;lebede negre and #8221; (black swans). În 2026, câteva astfel de scenarii ipotetice merită luate în calcul de către orice arhitect al viitorului global.
Incertitudinile sistemice stigmatizează anul 2026, prefigurând un viitor cu probabilităţi multiple, în care evoluţiile economice, politice, tehnologice şi de mediu sunt dominate de riscuri majore.Acestea sunt identificate şi analizate de instituţii internaţionale, think tank-uri, organisme economice şi analişti de pieţe, configurând cadrul marilor provocări ce definesc scena globală a acestui an.
* Indicele BET a depăşit pragul de 25.000 de puncte* Tranzacţii de 148 milioane lei, sub media zilnică a anului trecut; 80% din rulaj a provenit din schimburile cu acţiuni
Anul 2025 s-a încheiat cu o deteriorare climatului de afaceri pentru companiile din Germania, conform barometrului KfW-Ifo din luna decembrie.
Anul fiscal 2025 şi noile taxe din 2026; Impactul impozitelor asupra populaţiei şi companiilor # Bursa
*(Interviu cu Gabriel Biriş, expert în fiscalitate, fondatorul The Tax Institute)Reporter: Cum am încheiat anul 2025 din punct de vedere fiscal?Gabriel Biriş: Destul de şifonaţi, dar, din păcate, nu se putea altfel...
Euro a crescut, ieri, cu 0,13 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0886 lei/euro.
Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor (ICE) în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de imigrare, conform Hotnews.
Un număr important de deţinuţi din motive politice, inclusiv străini închişi în Venezuela, au fost puşi în libertate, a anunţat joi preşedintele parlamentului de la Caracas, fără a oferi alte detalii, potrivit Hotnews.
Fermierii francezi au blocat joi cu tractoare drumurile de acces către Paris şi repere precum Arcul de Triumf, în semn de protest faţă de un acord comercial amplu pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu ţările din America de Sud, aşa-numitul acord Mercosur, potrivit News.ro.
Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, and #39; and #39;regretă and #39; and #39; retragerea anunţată miercuri de SUA din aproximativ 30 de agenţii ale ONU, printre care un tratat esenţial privind schimbările climatice, a declarat joi purtătorul său de cuvânt
Ministrul suedez de Externe: and #8222;Nu vreau să trăiesc într-o lume în care marile puteri fac ce vor and #8221; # Bursa
Ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat că respinge o lume în care marile puteri fac ce vor, după noile ameninţări ale SUA de a achiziţiona Groenlanda şi acţiunea militară din Venezuela, în urma căreia a fost capturat preşedintele Nicolas Maduro, potrivit Digi24.
Preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor şi acţiunile unilaterale ale Washingtonului ameninţă să transforme ordinea mondială într-un and #8222;bârlog al tâlharilor and #8221;, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate, conform Digi24.
Bulgaria a introdus oficial un program de acordare a vizelor pentru nomazii digitali, permiţând străinilor să locuiască şi să lucreze în ţară pentru perioade extinse, potrivit G4Media.
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Autorităţile care nu au implementat guvernanţa corporativă la companiile publice, luate în colimator de AMEPIP # Bursa
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie 2026, va declanşa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorităţi publice tutelare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2025 privind reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Implementarea unor proiecte în domeniul cercetării, inovării dezvoltării - jalon din PNRR bifat de autorităţile de la Bucureşti # Bursa
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Într-un an record pentru programul F-35 Lightning II, Lockheed Martin a livrat 191 de avioane F-35 în 2025, depăşind recordul anterior de livrări de 142 de avioane
Poliţia de Frontieră: and #8222;Trecerea cu BAC-ul la PTF Bechet - Oryahovo este suspendată and #8221; # Bursa
Poliţia de Frontieră anunţă joi seara suspendarea temporară a trecerii cu BAC-ul la PTF Bechet - Oryahovo, începând cu ora 16:00, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, potrivit News.ro. Reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă, a transmis sursa citată.
Deficitul comercial al SUA s-a contractat sever în octombrie, atingând cel mai scăzut nivel începând de la mijlocul lui 2009, în urma declinului importurilor, o tendinţă care, dacă va continua, va sprijini creşterea economiei în trimestrul patru
Pieţele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv şi cu noi maxime istorice în SUA, dar şi pe unele pieţe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepţional, când SUA l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, provocând o creştere a tensiunilor geopolitice şi o scădere a preţurilor petrolului
MAE, atenţionare pentru călătorii către Belgia: and #8222;Este anunţată o grevă naţională a fermierilor and #8221; # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie 2026 şi pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026, este anunţată o grevă naţională a fermierilor, context în care sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării, potrivit News.ro.
Kaja Kallas: and #8221;UE discută despre un răspuns la ameninţarea SUA privind Groenlanda and #8221; # Bursa
Uniunea Europeană a discutat despre cum ar arăta un răspuns european dacă ameninţarea americană de a dobândi Groenlanda este reală, a declarat joi şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas
Statele Unite pot supraveghea Venezuela şi i-ar putea controla veniturile din petrol timp de ani de zile, a declarat preşedintele Donald Trump într-un interviu publicat joi, potrivit Reuters.
Rusia acuză joi Kievul şi aliaţii săi de faptul că constituie o and #8221;axă a războiului and #8221; prin declaraţii and #8221;militariste and #8221;, în urma acordului acestora de a desfăşura o Forţă Multinaţională în Ucraina la sfârşitul războiului, făcând astfel un duş rece speranţelor unei soluţionări pe cale diplomatică a conflictului
Renee Nicole Macklin Good, poetă şi scriitoare, care se mutase de curând în oraşul Minneapolis, a fost împuşcată mortal de un agent al Agenţiei Federale de Imigrare (ICE) din SUA, în timpul unei operaţiuni care a stârnit proteste şi critici la nivel naţional, potrivit Al-Jazeera.
La câteva zile după ce a ameninţat Columbia cu acţiuni militare, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că se fac pregătiri pentru ca preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, să viziteze Casa Albă, în urma unei conversaţii telefonice care a avut loc între cei doi lideri, potrivit Reuters.
MApN: Comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră preluată de Turcia # Bursa
Forţele Navale Române au predat joi, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG - Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forţelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul, prilej cu care a avut loc şi şedinţa bianuală a Comitetului MCM Black Sea, unde a fost prezentat bilanţul activităţilor desfăşurate sub comanda Forţelor Navale Române, potrivit News.ro, care citează un comunicat de presă emis de Ministerul Apărării Naţionale.
Alexandru Nazare: and #8221;Economia României a demonstrat un nivel ridicat de rezilienţă and #8221; # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că respectarea obligaţiilor statului faţă de mediul de afaceri nu este doar un principiu de dreptate şi credibilitate, ci şi o regulă de bună-credinţă şi predictibilitate în relaţia acestuia cu economia reală
Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE, potrivit News.ro.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui Nicuşor Dan şi a precizat că va susţine în Guvern să se aloce fonduri pentru a fi cumpărat un astfel de avion, potrivit News.ro.
Zelenski: Documentul privind garanţiile de securitate americane aşteaptă aprobarea lui Trump # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că documentul care urmăreşte garanţiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le furnizeze Ucrainei, după sfârşitul războiului cu Rusia, este and #8222;practic gata and #8221; să fie suspus aprobării omologului său american Donald Trump, conform AFP.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter e lider în clasament
ATP a anunţat, joi, o reducere, începând cu acest sezon, a numărului de turnee obligatorii pentru cei mai buni jucători din circuitul masculin, care se plâng în mod regulat de creşterea numărului de meciuri pe sezon
Bern Lange: Declaraţiile lui Trump privind Groenlanda, motiv de amânare a acordului comercial SUA-UE # Bursa
Preşedintele Comisiei pentru Comerţ a Parlamentului European, germanul Bern Lange (Alianţa Socialiştilor and Democraţilor) a declarat că obiectivul SUA de a cumpăra sau anexa teritoriul danez schimbă evaluarea acordului comercial UE-SUA încheiat vara trecută, unii eurodeputaţi sugerând că acesta ar trebui îngheţat, potrivit Euronews.
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 27 în etapa a cincea a Raliului Dakar, disputată joi, la Hail (Arabia Saudită)
Campioni olimpici la dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au încetat colaborarea
Turcia este pregătită să and #8221;susţină and #8221; armata siriană într-o and #8221;operaţiune antiteroristă and #8221; împotriva unor combatanţi kurzi la Alep, principalul oraş din nordul Siriei, anunţă Ministerul turc al Apărării
Deşi a terminat în urma coechipierului său Nani Roma, americanul Mitch Guthrie a beneficiat de penalizarea spaniolului şi a fost declarat câştigător, joi, în etapa a cincea la Raliul Dakar, clasa auto
