Handbal: Două jucătoare din naţionala Ungariei, la campioana CSM Bucureşti

00:00

Ceea ce vedem de o săptămână în Iran reprezintă o criză, în care un şoc economic foarte vizibil - cauzat de cursul rialului, creşterea preţurilor şi a inflaţiei - a declanşat proteste în zonele comerciale şi urbane (bazaruri şi negustori), care apoi au absorbit frustrări politice şi sociale mai vechi (reprimare, corupţie, lipsă de perspectivă), iar statul a răspuns simultan prin măsuri paliative şi printr-o linie de securitate care se întăreşte pe măsură ce protestul se extinde geografic.