Ucraina: Două nave străine atacate de dronele ruse în Marea Neagră

Ţara noastră va avea 1.200 de ambulanţe noi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), care vor fi folosite de echipajele SMURD şi Serviciile Judeţene de Ambulanţă, potrivit Digi24. Primele ambulanţe au fost deja livrate, iar proiectul va fi finalizat până în august 2026, modernizând parcul auto destinat intervenţiilor medicale de urgenţă, a mai transmis sursa citată, care a subliniat că valoarea contractului este de peste 1,1 miliarde lei.