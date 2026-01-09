Suporterii îl atacă pe patronul lui Manchester United: „Un clovn incompetent”

08:00

Adrian Șut (mijlocaș defensiv, 26 de ani) se va despărți în această iarnă de FCSB, după ce a ajuns la o înțelegere cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Colegul lui din poartă, Ștefan Târnovanu (25 de ani), ar putea să îi calce pe urme tot în acest mercato. Șut a plecat joi din Antalya, din cantonament, la noua lui echipă, iar dacă totul va decurge în regulă la vizita medicală, Adrian Șut va semna un contract pe doi ani și jumătate cu noua lui echipă. ...