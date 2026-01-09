A fugit din cantonamentul din Turcia pentru a semna în Superliga
Gazeta Sporturilor, 9 ianuarie 2026 21:50
Luan Campos (23 de ani), extremă dreapta, e la un pas de transferul la Oțelul. Brazilianul a jucat ultima dată la Sivasspor, în liga a doua din Turcia.Potrivit turcilor, Campos a fugit din cantonamentul lui Sivasspor în noiembrie. Acesta ar fi anunțat că pleacă prin intermediul unui impresar. Apoi, nu a mai putut fi contactat de club. ...
• • •
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună # Gazeta Sporturilor
Alex Enache (24 de ani), atacantul celor de la CS Afumați, locul 12 Liga 2, formează un cuplu cu Elena Ionescu (37), solista trupei Mandinga și fostă câștigătoare la Survivor România.Alex Enache a aparținut de campioana FCSB în perioada 2020-2023, timp în care a jucat sub formă de împrumut pentru Metaloglobus și Unirea Constanța, fără să bifeze vreun meci pentru echipa mare a roș-albaștrilor. La Afumați ajungea în septembrie 2024. ...
Se naște o nouă forță în Moldova? Pe ce se bazează Petre Grigoraș în lupta pentru promovare # Gazeta Sporturilor
Finalist al Cupei României cu Farul Constanța (2005) și vicecampion al României cu Pandurii Târgu Jiu (2013), antrenorul Petre Grigoraș (61 de ani) va reveni în acest an la un club cu obiective mai îndrăznețe, după ce în ultimii trei ani a lucrat la Axiopolis Cernavodă, care și-a propus doar menținerea în eșalonul trei.Fostul atacant al Bacăului și Stelei va pregăti Cetatea Suceava, viceliderul Seriei I din al treilea eșalon. ...
Tenis all inclusive în Antalya. Românii se antrenează în Belek: „Totul pornește de la 75 de euro/persoană pe zi” # Gazeta Sporturilor
Özgür Ergüden, 46 de ani, fost tenismen, patron Megasaray Tennis Academy, a povestit câți români vin să se antreneze și să joace la turnee în Antalya, periodic, și care sunt facilitățile oferite de turciTrei sporturi sunt la putere în Antalya, acolo unde echipele de fotbal din România se mută, an de an, de decenii. În afara sportului-rege, golful îi atrage pe fanii săi în Belek, acolo unde sunt terenuri recunoscute pe plan internațional, dar și tenisul. ...
Grigore Turda (28 de ani), fundașul central român ajuns în vară la FK Sarajevo, este foarte aproape de despărțirea de formația bosniacă. Presa din Bosnia scrie că stoperul nu a avut evoluții convingătoare și va părăsi clubul în actuala perioadă de mercato.Românul a avut trei retrogradări consecutive în țară până a face pasul în Bosnia. Stoperul este la prima aventură în străinătate. ...
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), aflat alături de echipă în cantonamentul din Antalya, a vorbit despre planurile de transfer ale „câinilor”, despre o colaborare ratată cu un alt club din Superliga, dar și despre situația lui Blănuță, pentru care Dinamo a înaintat deja o ofertă oficială.Dinamo a început anul cu dreptul, câștigând primul amical al iernii, 2-0 cu Young Boys. ...
„Noul Rădoi” NU mai ajunge la FCSB, Gigi Becali „s-a fript”: „Asta mi-a zis impresarul!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că a căzut transferul mijlocașului străin despre care a spus că e mai bun decât Mirel Rădoi.Becali anunța joi seară că „în proporție de 90 și ceva la sută va veni un jucător azi sau mâine. Eu vreau un jucător de profil agresiv la mijlocul terenului. Avem unul care joacă și fundaș central, știe și cu mingea, e un bun jucător. Genul lui Mirel Rădoi, doar că mai bun”. ...
Drăgușin, convins de Roma: „Niciodată n-a fost atât de aproape!” » Contractul oferit + Când se decide mutarea # Gazeta Sporturilor
AS Roma și-a intensificat negocierile cu Tottenham pentru a încerca să-i aducă antrenorului Gian Piero Gasperini un fundaș central. Presa italiană anunță în această seară că Radu Drăgușin (23 de ani) ar fi fost convins cu un contract până în 2030. Transferul stoperului român s-ar face sub formă de împrumut până în vară, cu opțiune de cumpărare ce devine obligatorie în anumite condiții legate de performanțele jucătorului și de ale clubului din Serie A. ...
Senegal, naționala lui Sadio Mane și Kalidou Koulibaly, a devenit prima semifinalistă a Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins-o pe Mali cu 1-0 în sferturile de finală ale turneului.Singurul gol al partidei a fost marcat de atacantul lui Everton, Iliman Ndiaye, în minutul 28, în urma unei intervenții nesigure a portarului din Mali, Djigui Diarra. ...
Gigi Becali, anunț-„bombă” despre transferuri la FCSB: „Negociem cu un român din afară” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că e în negocieri cu un jucător român U21 din afară, fără să-i ofere numele acestuia.Întrebat în direct de Florin Prunea despre variantele pentru regula U21 de la FCSB, Gigi Becali a declarat că are soluții, pe Mihai Toma și Alexandru Stoian. Apoi, a transmis că e în negocieri cu un român care joacă în străinătate.Gigi Becali: „Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară. E român”„U21 e Toma. ...
Genoa a transmis un comunicat oficial, după atacurile la adresa lui Nicolae Stanciu apărute în mediul online.Fără să-i menționeze numele mijlocașului ofensiv, cei de la Genoa au comunicat oficial că vor lua măsurile necesare împotriva celor care au postat mesaje de amenințare, dar și rasiste.Comunicatul italienilor face referire la Nicolae Stanciu. ...
După mai multe plecări importante din lot, CFR Cluj pregătește 3-4 transferuri până la reluarea campionatului, negocierile fiind avansate pe mai multe piste, potrivit informațiilor GSP.ro.Ardelenii au început deja restructurarea lotului și primele schimbări sunt deja vizibile. Oficialii clubului din Gruia au oferit informații Gazetei cu privire la următoarele „ținte”. ...
Mamadou Thiam, declarații războinice din Turcia, după ce a marcat cu Beșiktaș: „Toată lumea spunea că FCSB nu va fi în play-off. O să fim campioni!” # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam, 30 de ani, a reușit unicul gol al celor de la FCSB în amicalul cu Beșiktaș, singurul pe care campioana ultimelor două sezoane îl va disputa în cantonamentul din Antalya. Jucătorul transferat de la U Cluj a preluat o pasă excelentă a lui Tavi Popescu și a șutat năprasnic din interiorul careului, izbutind să deschidă scorul. Ulterior, bucureștenii au fost întorși, iar „vulturii negri” s-au impus cu 2-1. După partidă, senegalezul a oferit declarații. ...
A reziliat astăzi și sunt șanse să semneze cu CFR Cluj » Are 9 meciuri europene în acest sezon # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Ilija Masic (26 de ani) a reziliat astăzi contractul cu Zrinjski Mostar. Informațiile aflate de GSP.ro indică că acesta urmează să semneze cu CFR Cluj. Discuțiile între cele două părți sunt avansate.Ilija Masic a semnat astăzi rezilierea cu Zrinjski Mostar, chiar dacă mai avea contract cu campioana Bosniei până în 2027. Sosea la fosta echipă în 2024 și a devenit rapid om de bază. ...
Liverpool, statistică nemaivăzută de 16 ani în Premier League după remiza cu Arsenal » „Cormoranii” n-au știut să atace # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Liverpool au încheiat la egalitate, scor 0-0, derby-ul etapei a 21-a din Premier League, un rezultat care îi avantajează indirect pe cei de la Manchester City. Deși meciul s-a terminat la egalitate, „cormoranii” au bifat o statistică negativă istorică.Echipa lui Arne Slot a terminat partida de pe Emirates fără niciun șut pe spațiul porții, o contraperformanță care nu mai fusese înregistrată de Liverpool în Premier League de 16 ani. ...
Antrenorul din Superliga, ofertă publică pentru Deac: „Încă e un jucător foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Deac are șanse mici să mai joace la CFR Cluj în partea a doua a campionatului. Legenda clubului nu a fost luată în cantonamentul de iarnă de Daniel Pancu. Veteranul de 39 de ani e însă pe placul lui Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, care a declarat că l-ar vrea pe mijlocaș sub comanda lui.Ciprian a rămas la Cluj pentru a se antrena singur. ...
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, s-a declarat mulțumit după succesul cu 2-1 în fața turcilor de la Fatih Karagumruk, ultimul loc din Superliga Turciei. A fost al doilea meci de verificare al „lupilor galbeni” în cantonamentul din Antalya, după remiza 1-1 cu Gaziantep.Tehnicianul în vârstă de 58 de ani se află din septembrie la Ploiești, timp în care a reușit să câștige doar 3 meciuri oficiale din 13, având o medie de 1.15 puncte pe meci. ...
Golgheterul României din Antalya nu se teme de forțele din Superliga: „Asta vreau” # Gazeta Sporturilor
Adi Chică-Roșă (27 de ani), atacantul celor de la Petrolul, a vorbit la finalul amicalului câștigat de echipa lui în fața turcilor de la Fatih Karagumruk, scor 2-1. Chică-Roșă a marcat de două ori în poarta lui Fatih Karagumruk și a ajuns la 3 goluri în cantonamentul din Antalya, fiind cel mai bun marcator de până acum al echipelor românești aflate în stagiul de pregătire. A spus ce așteptări are de la partea a doua a sezonului. ...
Eugen Neagoe, după victoria din amicalul cu Karagumruk: „Nu-mi place să pierd, niciodată! Nu sunt amicale, sunt jocuri de pregătire” # Gazeta Sporturilor
Deion Sanders (58 de ani), antrenorul echipei de fotbal american din cadrul Universității Colorado Boulder, a confirmat relația cu actrița Karrueche Tran, mai tânără decât el cu 21 de ani.Deion Sanders, supranumit „Coach Prime” datorită filmului de succes unde a fost protagonist, a fost un excelent sportiv, având două trofee Super Bowl câștigate în cariera de jucător. După retragere, a urmat cariera de antrenor și cea de analist TV.GALERIE FOTO. ...
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat cuplul de fundași centrali din partea a doua a sezonului. Siyabonga Ngezana și Andre Duarte vor forma perechea de stoperi.Duarte a fost transferat în iarnă de roș-albaștri. Stoperul portughez a semnat din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Ujpest. Fundașul central a fost titular la FCSB în amicalul cu Beșiktaș, purtând banderola de căpitan. ...
18:20
Varianta lui Dănuț Lupu despre noul stadion Dinamo: „Primăria are probleme cu banii și s-ar putea să intre în faliment!” # Gazeta Sporturilor
Dănuț Lupu (58 de ani) privește cu scepticism construirea noului Stadion Dinamo. Asta deși Compania Națională de Investiții (CNI) a anunțat în Ajunul Crăciunului că lucrările pentru noua arenă din Ștefan cel Mare vor începe pe 19 ianuarie.Vechiul edificiu din Ștefan cel Mare va fi demolat, iar lucrările pot începe în același timp. ...
18:20
Ibrahima Tandia (32 de ani), mijlocașul ofensiv care a jucat în Superliga pentru Sepsi, urmează să devină noul fotbalist al celor de la Petrolul Ploiești. Ibrahima Tandia jucase pentru Sepsi între 2018 și 2019, timp în care a avut cifre bune în tricoul covăsnenilor. A bifat 51 de meciuri, 16 goluri și 7 pase decisive. Ibrahima Tandia semnează cu Petrolul PloieștiSursele GSP.ro spun că Tandia s-a înțeles cu Petrolul și revine în Superliga după 7 ani. ...
18:00
5 detalii de la amicalul de gală FCSB - Beșiktaș » O absență URIAȘĂ pentru campioană și revenire după 296 de zile: cum s-a descurcat Andre Duarte # Gazeta Sporturilor
FCSB, campioana ultimelor două sezoane din Superligă și aflată în afara locurilor de play-off înainte de reluarea campionatului, a disputat astăzi singura partidă de pregătire din cantonamentul din Antalya. Adversarul a fost unul premium: Beșiktaș, ocupanta locului 5 în SuperLig, cu un lot cotat la 153 de milioane de euro, conform portalului de specialitate Transfermarkt. Turcii s-au impus cu 2-1. ...
18:00
FCSB - Beșiktaș 1-2 » Campioana, învinsă în singurul amical din Antalya! A avut 1-0, dar a pierdut după două greșeli în defensivă # Gazeta Sporturilor
FCSB a jucat azi primul și singurul amical al cantonamentului din Antalya, fiind învinsă de Beșiktaș, 1-2. Campioana revine pe 15 ianuarie în țară, iar o zi mai târziu joacă primul meci oficial al anului, cu FC Argeș.Sosită în Antalya pe 4 ianuarie, FCSB a disputat la Gloria Sports primul meci de verificare al anului. Adversară a fost Beșiktaș, locul 5 din Turcia, iar elevii lui Sergen Yalcin s-au impus pe final, revenind de la 0-1. ...
17:50
FCSB a jucat azi primul și singurul amical al cantonamentului din Antalya, fiind învinsă de Beșiktaș, 1-2. Campioana revine pe 15 ianuarie în țară, iar o zi mai târziu joacă primul meci oficial al anului, cu FC Argeș.Sosită în Antalya pe 4 ianuarie, FCSB a disputat la Gloria Sports primul meci de verificare al anului. Adversară a fost Beșiktaș, locul 5 din Turcia, iar elevii lui Sergen Yalcin s-au impus pe final, revenind de la 0-1. ...
17:50
Barcelona caută un fundaș central de picior stâng, iar catalanii îl au pe listă pe Mickey Van de Ven (24 de ani), stoperul lui Tottenham.Colegul și rivalul lui Drăgușin pentru un post de titular la Tottenham vrea să încheie capitolul Premier League și ar fi încântat de o mutare la Barcelona, fie acum, fie în vară.Șansele unui transfer în ianuarie sunt scăzute. ...
17:50
Joyskim Dawa (27 de ani) a revenit pe teren după o absență de 10 luni. Fundașul central al FCSB a bifat primele minute după accidentarea gravă suferită în primăvara anului trecut. Stopperul a revenit în amicalul disputat de campioana României împotriva turcilor de la Beșiktaș, în cantonamentul din Antalya.Camerunezul s-a accidentat grav în luna martie, atunci când a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. ...
17:40
De unde au turcii bani să atragă vedete cu salarii uriașe » Galatasaray și Fenerbahce, datorii de peste 1 miliard € # Gazeta Sporturilor
Marile cluburi din Super Lig continuă să fie un aspirator de staruri, pe care le conving să semneze pe salarii uriașe și reușesc să le transfere cu sume ieșite din comun de la cluburi din campionatele de top ale Europei. Ultimul exemplu este Matteo Guendouzi, cumpărat cu 30 de milioane de euro de Fenerbahce, care încearcă să-l convingă și pe Davide Frattesi de la Inter. Toate aceste tranzacții ar fi imposibile fără facilitățile fiscale incredibile oferite de statul turc. ...
17:40
Antrenorul lui Chelsea a recunoscut fără ocolișuri: „Am fost luat în derâdere, am fost ținta glumelor” # Gazeta Sporturilor
Liam Rosenior (41 de ani), noul antrenor al lui Chelsea, a vorbit cu încredere la prima conferință de presă susținută în noua lui calitate. După o carieră discretă la Derby County, Hull City și Strasbourg, în Franța, Liam Rosenior a ajuns în cel mai înalt punct al carierei sale și, la 41 de ani, a devenit noul antrenor al lui Chelsea. ...
17:10
Dream team în handbal! După Simon Pytlick, au anunțat și transferul lui Dika Mem # Gazeta Sporturilor
Dika Mem (28 de ani), starul Barcelonei și al naționalei Franței, a semnat cu Fuchse Berlin. Contractul va fi valabil din vara lui 2027 până în 2031. Fuchse Berlin, campioana Germaniei și finalista Ligii Campionilor, își construiește o echipă de vis. Îl are deja în lot pe cel mai bun handbalist al lumii, interul dreapta Mathias Gidsel (26 de ani). ...
17:00
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner vor câștiga câte 2,3 milioane de dolari pentru demonstrativul din Seul: „Nu-mi pot imagina un mod mai bun de a începe anul” # Gazeta Sporturilor
În 10 ianuarie, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), jucătorii care au dominat tenisul mondial în ultimii doi ani, se află în Seul, Coreea de Sud, pentru un meci demonstrativ. Cei doi rivali vor câștiga câte 2,3 milioane de dolari pentru participarea la evenimentul din Asia. ...
17:00
Jucătorul Petrolului, prezentat la echipa din prima ligă turcă: „Bine ai venit!” # Gazeta Sporturilor
Denis Radu (22 de ani), fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești, a semnat cu formația turcă Eyupspor.Denis Radu este împrumutat la Eyupsor până în vară, așa cum GSP a anunțat în exclusivitate. Petrolul nu primește bani pentru această mutare.Împrumutul nu este cu clauza sau obligație de achiziționare în vară, dar cu o preempțiune, adică turcii din prima ligă vor avea prioritate dacă vor dori să-l achiziționeze pe Denis Radu. ...
17:00
Robert Sălceanu (21 de ani) nu a jucat în partida amicală dintre Petrolul Ploiești și Fatih Karagumruk, iar transferul său la Rapid pare tot mai aproape.Potrivit surselor GSP.ro, acesta a simțit o „încărcătură” la antrenamentele „lupilor galbeni”, iar antrenorul Eugen Neagoe nu l-a folosit în partida amicală cu turcii. Acesta ar urma să meargă la Rapid chiar în weekend. ...
17:00
„Cum de a venit unul ca Zouma în România?!”. De fapt, nu a ajuns niciodată.Kurt Zouma părea? un supertransfer în septembrie, când CFR Cluj îl prezenta ca pe un erou al orașului. De înțeles dacă îi citeai CV-ul, cu Liga Campionilor, Conference League, două Premier League trecute cu liniuța, una sub alta. Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de FC CFR 1907 Cluj (@cfrclujofficial)Bula s-a spart însă repede. ...
16:40
Apariție inedită la amicalul dintre FCSB și Beșiktaș » Fostul fotbalist român al anului a venit să-i urmărească pe roș-albaștri # Gazeta Sporturilor
La amicalul de gală dintre FCSB și Beșiktaș, singurul al campioanei ultimelor două sezoane din Superligă în cantonamentul din Antalya, a asistat și un nume surpriză: Constantin Budescu, care se află în Turcia pentru a se pregăti, dorindu-și să fie într-o formă fizică optimă, întrucât nu vrea, cel puțin momentan, să se retragă din activitate. Ultimele echipe la care a evoluat Budescu au fost CS Tunari și Gloria Buzău. ...
16:40
Procuratura a cerut falimentul pentru Brescia! » 4 luni până la dispariția fostei echipe a românilor din anii '90 # Gazeta Sporturilor
Brescia romena, cum era cunoscută în urmă cu trei decenii formația lombardă, la care au scris istorie antrenorul Mircea Lucescu, Gică Hagi, Florin Răducioiu, Ioan Ovidiu Sabău, Dănuț Lupu și Dorin Mateuț, ar mai avea doar patru luni de trăit. Procuratura din Brescia a solicitat falimentul, alăturându-se astfel cererii de lichidare judiciară depusă de unul dintre creditorii clubului cu o vechime de 114 ani. ...
16:30
Andrei Coubiș, fundașul celor de la Sampdoria, a fost prezentat oficial la U Cluj. Fundașul cu cetățenie română, dar crescut în Italia, se află la prima experiență în fotbalul românesc. Andrei Coubiș este împrumutat până la finalul sezonului, dar „șepcile roșii” au opțiune de cumpărare pentru stoperul de 22 de ani. Fundașul se afla împrumut la Sampdoria, aparținând în continuare de AC Milan. ...
16:30
Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Univeristății Cluj și golgheterul Superligii, va rata primul meci din anul 2026.Potrivit informațiilor GSP, atacantul bosniac are probleme musculare și va face un RMN. Astfel, acesta va rata prima partidă din acest an a ardelenilor, cea cu Dinamo București, programată pe 18 ianuarie.Jovo Lukic ratează primul meci oficial al anuluiJovo Lukic se ală în Turcia, acolo unde Universitatea Cluj desfășoară cantonametul din pauza de iarnă. ...
Acum 8 ore
16:10
Revoluție AI la Mondial: milioane de date accesibile pentru TOATE echipele naționale, avataruri 3D și o măsură majoră pentru spectatori # Gazeta Sporturilor
FIFA lansează un nou program de inovații tehnologice bazate pe inteligența artificială (AI), menite să sprijine arbitrii, echipele naționale și fanii. Iată cum vor funcționa acestea și ce vom putea vedea la Campionatul Mondial din 2026, notează panorma.it.Mondialul începe pe 11 iunie și se termină pe 19 iulie, fiind organizat de 3 țări din Emisfera Vestică, SUA, Mexic și Canada, având pentru prima dată 48 de echipe la start, împărțite în 12 grupe. ...
16:10
Daniel Pancu a anunțat transferuri după ce a pierdut primul amical din Spania: „Zilele viitoare” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a reacționat imediat după ce echipa sa a pierdut primul amical al iernii în cantonamentul din Spania, 0-2 în fața belgienilor de la KAA Gent. Daniel Pancu a subliniat faptul că nu rezultatul este important în meciul de astăzi, ci faptul că „a fost un antrenament bun”. De asemenea, Daniel Pancu a transmis că zilele viitoare vor rmai ajunge jucători sub comanda sa și faptul că Islam Slimani a revenit la antrenamente. ...
16:10
Florin Tănase, Valentin Crețu și alți doi fotbaliști, nici măcar pe foaia de joc pentru FCSB - Beșiktaș » Care este motivul # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, 31 de ani, golgheterul roș-albaștrilor în stagiunea actuală, nu a fost nici măcar pe foaia de joc pentru duelul de pregătire dintre FCSB și Beșiktaș, echipă cu un lot în valoare de peste 150 de milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt.„Decarul” campioanei ultimelor două sezoane din Superligă a fost menajat de către staff-ul bucureștenilor. ...
16:00
Legendarul boxer este de nerecunoscut! Momente emoționante la premiera filmului despre viața sa: „Aș minți dacă aș spune că nu există regrete” # Gazeta Sporturilor
În 9 ianuarie, în cinematografele din Marea Britanie a fost lansat filmul „Giant” (tr. Gigantul) despre cariera fostului campion mondial la box Naseem Hamed (51 de ani) și despre relația cu Brendan Ingle, antrenorul său. „Prințul” a fost prezent la avanpremiera filmului și a surprins cu o înfățișare mult schimbată față de cea pe care o avea la finalul secolului trecut, când domina categoria pană. ...
15:30
Prima despărțire a anului în Ghencea » Steaua renunță la fotbalistul venit în vară # Gazeta Sporturilor
Steaua București a anunțat despărțirea de fundașul francez Nestorly Lumbu (28 de ani). Acesta a venit în vară în Ghencea, dar nu mai figurează în planurile „militarilor” pentru anul 2026.Anunțul a venit în cursul zilei de vineri, prin intermediul unei postării pe rețelele de socializare. Este prima despărțire a clubului din acest an.Steaua se desparte de Nestorly LumbuSteaua a anunțat prima despărțire a anului. Este vorba de fundașul Nestorly Lumbu. ...
15:30
St. Pauli - RB Leipzig, programat sâmbătă, de la 16:30, ora României, nu se va mai disputa din cauza căderilor masive de zăpadă. O altă partidă ce ar trebui să aibă loc sâmbătă, Werder - Hoffenheim, este la rându-i în pericol.Furtuna Elli care face ravagii în Germania pune în mare dificultate și Bundesliga. ...
15:10
Tensiuni la Manchester United, Alex Ferguson este acuzat de haos: „Bântuie echipa ca o respirație urât mirositoare” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al lui Manchester United, Roy Keane (54 de ani), l-a acuzat pe legendarul manager Sir Alex Ferguson (84 de ani) pentru declinul clubului și deciziile proaste care au urmat după plecarea lui. Keane susține că prezența lui Ferguson în club, chiar și după retragere, a influențat negativ managerii ulteriori.Keane a subliniat că „persistența” lui Ferguson în club, „ca o respirație urât mirositoare”, a creat presiune asupra succesorilor săi. ...
15:10
Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A! Când își va primi trofeul # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu, antrenorul celor de la Inter, a primit din partea ligii titlul de cel mai bun antrenor al lunii decembrie în Serie A.În luna decembrie s-au jucat 3 etape. Antrenorul român își va primi trofeul înainte de meciul cu Napoli din etapa # 20 programat pe 11 ianuarie de la ora 21:45. ...
15:00
O controversă a apărut în jurul Cupei Africii. Cu o zi înainte de sfertul de finală dintre Camerun și Maroc, arbitrul partidei a fost schimbat. Deși inițial a fost desemnat un arbitru egiptean, CAF (Confederația Africană de Fotbal) a decis să îl înlocuiască cu unul din Mauritania. Acest lucru a atras atenția având în vedere că Maroc este țara gazdă.Primele meciuri din sferturile Cupei Africii au loc în această seară. ...
14:40
Misterul egiptencei care nu știa regulile tenisului, adâncit de declarațiile oficialilor din Kenya: „O retragere de ultim moment” # Gazeta Sporturilor
Cazul egiptencei Hajar Abdelkader (21 de ani) a făcut rapid înconjorul lumii, după o evoluție extrem de modestă la turneul W35 din Nairobi, unde a avut-o ca adversară pe Lorena Schaedel (24 de ani, 1026 WTA). Prestația ei a ridicat suspiciuni cu privire la experiența competițională, iar Federația de Tenis din Kenya și-a exprimat punctul de vedere.În primul tur al turneului W35 Nairobi ITF, Lorena Schaedel s-a impus cu 6-0, 6-0 în fața lui Hajar Abdelkader. ...
14:40
CFR Cluj a pierdut primul amical din Spania! Video cu golurile încasate » Fanii au răbufnit: „Vai de capul nostru” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a disputat vineri la prânz primul amical din pauza de iarnă, în cantonamentul din Spania, de la Oliva Nova. Gruparea lui Daniel Pancu (48 de ani) a pierdut acest test, contra celor de la KAA Gent, scor 0-2. Fanii, în secțiunea de comentarii, nu s-au putut abține, privind cu îngrijorare viitorul echipei.Ultimele zile au fost agitate la formația din Gruia. ...
