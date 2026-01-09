Antrenorul din Superliga știe de cine trebuie să scape naționala pentru a se califica la Campionatul Mondial: „Am trei categorii! Doar așa”
Gazeta Sporturilor, 9 ianuarie 2026 09:50
Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA și fost internațional român, a vorbit despre șansele României împotriva Turciei în semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026.Fotbalistul cu 16 prezențe pentru echipa națională este de părere că lotul trebuie structurat special pentru meciul decisiv programat pe 26 martie pe Beșiktaș Park. ...
• • •
Filipe Coelho, mărturisiri uluitoare pentru GSP: „Nu am dormit niciodată acasă” » Ce a spus despre oferta de la Pafos + Mesaj-manifest pentru tot fotbalul românesc # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, 45 de ani, a fost numele surpriză ales de Universitatea Craiova în toamnă pentru postul de antrenor principal. Joi, 8 ianuarie, într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor, direct din cantonamentul din Antalya, lusitanul a vorbit despre motivele venirii în Bănie, filosofia lui în fotbal, dar și despre campionatul românesc, în ansamblu. Unele răspunsuri ale acestuia par desprinse din altă lume fotbalistică, fiind de un echilibru dus la paroxism. ...
Nimeni n-a băgat de seamă » Moment incredibil care nu s-a văzut la TV, chiar înainte de penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu # Gazeta Sporturilor
Nicoale Stanciu (32 de ani) a fost protagonistul momentului serii în Serie A. În prelungirile partidei dintre AC Milan și Genoa, la scorul de 1-1, mijlocașul român a ratat o lovitură de pedeapsă care putea aduce victoria pentru grifoni.Un moment care nu s-a văzut la TV a atras atenția suporterilor în mediul online. Înainte să execute penalty-ul, Strahinja Pavlovic, fundașul stânga al milanezilor, a stricat gazonul în zona punctului de la 11 metri.VIDEO. ...
Un baschetbalist rus a revenit în țara natală, după un schimb de prizonieri între Rusia și Franța # Gazeta Sporturilor
Rusia și Franța au ajuns la un acord cu privire la schimbul unor prizonieri: un cercetător francez a fost cedat în schimbul unui baschetbalist rus. Daniil Kasatkin (26 de ani), fostul jucător al lui MBA Moscova a revenit în țara natală, în timp ce Laurent Vinatier (49 de ani), cercetător, s-a întors în Franța, după mai bine de un an petrecut în închisoare.Potrivit BBC, Rusia și Franța au negociat cu succes și au efectuat schimbul unor prizonieri. ...
Claudiu Petrila, detalii despre un moment greu al carierei: „M-am simțit ultimul om de pe planetă” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila (25 de ani) a vorbit despre momentul ratării incredibile din meciul dintre FC Botoșani și Rapid. În minutul 20 al înfruntării de la Botoșani din cadrul etapei cu numărul 19 din Superligă, jucătorul Rapidului a ratat cu poarta goală.Petrila a vorbit despre cum s-a simțit după meci. Acesta a declarat că a primit numeroase înjurături și jigniri din partea unor suporteri, dar și că a simțit că a dezamăgit multă lume în urma ratării monumentale. ...
„1958”, un grup de suporteri ce numără 100.000 de membri, plănuiește un miting la unul dintre următoarele meciuri de campionat.La intrarea sa în acționariatul lui Manchester United, fanii l-au văzut pe Sir Jim Ratcliffe drept un salvator, în condițiile în care patronii americani, familia Glazer, duseseră clubul într-o situație precară. ...
De Rossi îi ia apărarea lui Nicolae Stanciu: „Eu l-am pus să bată penalty-ul. Merita acea bucurie” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani), mijlocașul lui Genoa, a dat aseară cu piciorul șansei unei victorii surprinzătoare pe San Siro contra lui Milan (1-1). Antrenorul Daniele De Rossi a dezvăluit că a decis ca penalty-ul de la ultima fază să fie executat de internaționalul român, pe care l-a folosit pentru prima oară în campionat de la venirea la echipa rossoblu. ...
Stan Wawrinka a primit wild-card pentru tabloul principal al Australian Open: „Sunt incredibil de recunoscător” # Gazeta Sporturilor
Stanislas Wawrinka (40 de ani, 156 ATP) a primit un wild-card pentru Australian Open, astfel că va participa pentru ultima oară la turneul pe care l-a câștigat în 2014. Elvețianul și-a exprimat recunoștința pentru această oportunitate, mulțumindu-i Federației Australiene de Tenis (Tennis Australia).Vineri, 9 ianuarie, Tennis Australia a anunțat că a decis să îi acorde un wild-card la Australian Open lui Stan Wawrinka, tenismen aflat la ultimul sezon al carierei. ...
Tottenham a dat răspunsul la propunerea lui AS Roma » Ce se întâmplă cu transferul lui Radu Drăgușin! # Gazeta Sporturilor
Transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani), stoperul lui Tottenham, a fost pus pe hold de AS Roma. După o nouă ședință de mercato cu antrenorul Gian Piero Gasperini, directorul sportiv Ricky Massara și Ryan Friedkin, fiul președintelui clubului, conducătorii giallorossi au decis să lase ca ultimă discuție problema fundașului central, din cauza condițiilor puse de Tottenham. ...
GE-NI-AL! Străinii liderului din Superliga au gustat colivă » Reacții de milioane: „De mâncarea asta îmi e frică / E de pisici?” # Gazeta Sporturilor
Trei dintre străinii Universității Craiova, liderul la zi din Superliga, palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani), ucraineanul Oleksandr Romanchuk (26) și portughezul Samuel Teles (28) au fost provocați să guste dulciuri din România, iar punctul culminant a fost... degustatul colivei. ...
Antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a vorbit despre situația lui Kylian Mbasppe, rămas la Madrid pentru a-și continua tratamentul la genunchi.Kylian Mbappe a fost marele absent al semifinalei Supercupei Spaniei, Atletico - Real Madrid. Galacticii s-au descurcat și fără el, câștigând cu 2-1, iar pentru finala cu Barcelona, de duminică, Xabi Alonso a venit cu vești bune. Francezul e bine, după problemele avute la genunchiul stâng. ...
De 12 ani la aceeași echipă, căpitanul din Superliga și-a decis viitorul » Schimbare la 180 de grade # Gazeta Sporturilor
Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul Universității Craiova, jucător care evoluează, fără oprire, în alb-albastru, din 2014, de la promovarea oltenilor pe prima scenă a fotbalului românesc, nu se mai gândește la plecare. ...
Arsenal și Liverpool au încheiat nedecis, 0-0, duelul de pe „Emirates”. Cel mai tensionat moment al partidei a stârnit dezaprobarea analiștilor TV.În prelungirile partidei, fundașul lui Liverpool, Conor Bradley, s-a accidentat grav. Însă reacția unuia dintre adversari, Gabriel Martinelli, a fost complet deplasată. ...
Înlocuitorul lui Adrian Șut ar putea semna astăzi cu FCSB » Gigi Becali NU îl cunoaște # Gazeta Sporturilor
Adrian Șut (mijlocaș defensiv, 26 de ani) a plecat de la FCSB în cursul zilei de joi și este așteptat să semneze cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Campioana s-a reorientat rapid și i-a găsit înlocuitor, care ar urma să fie prezentat chiar vineri, după spusele lui Gigi Becali (67 de ani). Patronul campioanei României a reacționat joi după-amiaza, după ce Șut a plecat la arabi, și a anunțat că gruparea roș-albastră i-a găsit deja acestuia un înlocuitor. ...
Patronul din Superliga l-a sunat pe Alibec și l-a chemat la echipă: răspunsul primit # Gazeta Sporturilor
Denis Alibec (34 de ani) pare să aibă zilele numărate la FCSB, echipă unde nu a reușit să se impună, după transferul din vară. A mai primit o șansă, dar dacă nu va profita de ea despărțirea este iminentă. În tot acest timp, jucătorul a refuzat să meargă la FC Botoșani, unde a fost chemat de Valeriu Iftime (65 de ani). ...
Adrian Șut (mijlocaș defensiv, 26 de ani) se va despărți în această iarnă de FCSB, după ce a ajuns la o înțelegere cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Colegul lui din poartă, Ștefan Târnovanu (25 de ani), ar putea să îi calce pe urme tot în acest mercato. Șut a plecat joi din Antalya, din cantonament, la noua lui echipă, iar dacă totul va decurge în regulă la vizita medicală, Adrian Șut va semna un contract pe doi ani și jumătate cu noua lui echipă. ...
Xabi Alonso îl arată cu degetul pe Simeone: „Nu se face așa ceva!” » Vinicius: „Ai mai pierdut un eliminatoriu” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Atletico, Diego Simeone, l-a atacat pe Vinicius jr și în timpul meciului, și la înlocuirea sa, în semifinala Supercupei cu Real Madrid (1-2).La un moment dat, în prima repriză, Simeone a fost auzit strigându-i lui Vinicius: „O să te dea afară Florentino!”. Iar în minutul 81, când Xabi Alonso a decis să-l înlocuiască pe brazilian, antrenorul lui Atletico i-ar fi zis sugerat acestuia că „pe tine te fluieră oamenii din tribune”. ...
Nicolae Stanciu (32 de ani), căpitanul naționalei României, a irosit joi seara lamentabil o lovitură de la 11 metri, în minutul 90+9 al meciului pe care Genoa l-a jucat cu AC Milan, scor 1-1. La doar câteva minute după meci, internaționalul român a reacționat pe Instagram, cerându-și scuzele pentru modul extrem de slab în care a bătut penalitatea primită de echipa lui. ...
„De neprivit!” » Notele lui Nicolae Stanciu în AC Milan - Genoa, după execuția lamentabilă de la penalty » Ce scriu italienii # Gazeta Sporturilor
Genoa a ratat o victorie uriașă pe terenul lui AC Milan. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1, în etapa 19 din Serie A. Momentul culminant a venit chiar la ultima fază (90+9'), atunci când Nicolae Stanciu (32 de ani) a irosit lamentabil o lovitură de la 11 metri.Trimis pe teren de antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani) în minutul 83, internaționalul român n-a profitat de șansă și a ratat penalty-ul care însemna trei puncte de aur pentru Genoa lui Dan Șucu. ...
Diego Simeone l-a atacat fronal pe Vinicius, în timpul meciului: „Asta îți va face Florentino, ține minte!” # Gazeta Sporturilor
Diego Simeone și Vinicius Junior au oferit cel mai încins moment al derby-ul Madridului din semifinala Supercupei Spaniei, dintre Real și Atletico, câștigat de „galactici” cu 2-1. Victoria o duce pe Real în finala cu Barcelona pentru trofeu.Un clip cu un moment tensionat din prima repriză, care i-a avut protagoniști pe cei Simeone și Vini jr., a început să circule pe rețelele de socializare. ...
Marica s-a întâlnit cu fotbalistul FCSB-ului și l-a luat tare: „Băi, arată urât, nu te mai preface!” # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant Ciprian Marica (40 de ani) a dezvăluit o discuție pe care a purtat-o zilele trecute cu Florin Tănase (31 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB.Fostul mare atacant s-a referit la faptul că fotbalistul roș-albaștrilor simulează foarte mult. Susține că i-a transmis pe un ton mai dur să renunțe la astfel de tertipuri și a menționat inclusiv răspunsul pe care Tănase i l-a dat. ...
Xabi Alonso a uluit în minutul 69 din Atletico - Real Madrid » Așa ceva nu s-a mai văzut! # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a luat o decizie uluitoare în minutul 69 al derby-ului cu Ateltico Madrid, din semifinala Supercupei Spaniei, încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea „los blancos”.Real Madrid va juca împotriva Barcelonei în finala Supercupei Spaniei, duminică, de la 21:00Era 2-1 pentru Real Madrid în Arabia Saudită, iar Ateltico punea presiune pe apărarea echipei lui Xabi Alonso. ...
Cristiano Ronaldo înscrie pentru prima oară în 2026, se apropie de golul #1000, dar pierde teren în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Al Nassr Riyadh, echipa starului Cristiano Ronaldo (40 de ani), a pierdut pe teren propriu cu Al Qadsiah, scor 1-2, în etapa 14 din campionatul Arabiei Saudite. Lusitanul a marcat în premieră în 2026, însă n-a fost suficient pentru ca echipa lui să obțină cel puțin un punct. Este al doilea eșec din 2026, după 2-3 cu Al Ahli, pe 2 ianuarie. Ronaldo continuă cursa pentru a atinge 1.000 de goluri în carieră, a ajuns la 958. ...
Se mută Patzaichin, Hîldan și Discobolul » Am aflat unde ajung statuile din Complexul Sportiv Dinamo # Gazeta Sporturilor
O dilemă cu valențe sentimentale i-a pus pe gânduri pe suporterii lui Dinamo, în luna în care primele buldozere ar urma să intre în complexul din Ștefan cel Mare pentru demolare. Ce se va întâmpla cu statuile aflate în Parcul Sportiv, odată cu startul lucrărilor propriu-zise? Vor fi ele menținute și în viitoarea configurație a arenei?Se apropie 19 ianuarie, ziua desemnată de CNI pentru startul demolării „bătrânului Dinamo, iar fanii „câinilor” își pun tot ...
Și-au luat portar de Liga Campionilor și își fac echipă de top! » A semnat pe două sezoane în Liga Florilor # Gazeta Sporturilor
Corona Brașov și-a luat portar de Liga Campionilor. Handbalista maghiară Kinga Janurik, 34 de ani, a semnat pentru două sezoane.În încercarea de a rămâne în top și în sezonul viitor, conducerea clubului brașovean a reușit s-o transfere de la Ferencvaros Budapesta pe internaționala maghiară, Kinga Janurik. ...
Prețul la care a fost scos la licitație monopostul în care Michael Schumacher a obținut prima lui victorie în Formula 1 # Gazeta Sporturilor
Monopostul cu care Michael Schumacher a obținut prima sa victorie în Formula 1 – Benetton B192 din 1992 – a fost scos la licitație de Broad Arrow Auctions, cu un preț de 8,5 milioane de euro.După ce a început sezonul 1992 cu versiunea actualizată a modelului B191, Benetton a introdus modelul B192 în a patra etapă, în Spania. ...
Dinamo și-a cedat fotbalistul în această seară: „Mult succes în tricoul roș-albastru!” # Gazeta Sporturilor
Atacantul Raul Rotund (20 de ani) a schimbat echipa în această iarnă, așa cum anunțase în interviul pe care l-a acordat pentru GSP.ro miercuri. Fotbalistul lui Dinamo va evolua în a doua parte a sezonului la FC ASA Târgu Mureș, locul 4 în Liga 2.Anunțul a fost făcut de formația care l-a împrumutat, prin intermediul canalelor oficiale. ...
Jucătorul de la Botoșani era pe teren în momentul care a șocat lumea: „Straniu! Nu vezi niciodată așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Giannis Anestis (34 de ani), portarul lui FC Botoșani, a oferit un interviu pentru GSP.ro în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei moldovene. Grecul a vorbit despre parcursul impresionat din acest sezon, despre adaptarea în România, Răzvan Lucescu și Elias Charalambous.Anestis nu s-a aventurat în a vorbi despre titlu. A declarat că principalul obiectiv al Botoșaniului e calificarea în play-off. Echipa moldoveană e pe locul 3, la două puncte de liderul Universitatea Craiova. ...
„Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul!” » Ștefan Baiaram, despre lupta la titlu, conflictul cu Rădoi, mașina la care visează și o pasiune nebănuită: „Chiar mă pricep” # Gazeta Sporturilor
Ștefan Baiaram, care a împlinit 23 de ani în ultima zi a lui 2025, se deschide într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor din cantonamentul din Antalya. În prolog vorbește despre cea mai recentă și mai importantă noutate din viața lui: logodna, după ce și-a cerut iubita în căsătorie la Miami. ...
Gâlcă n-a glumit! Rapid a rezolvat a treia plecare în acest mercato: remarcatul lui Șucu va juca tot în Superliga # Gazeta Sporturilor
„Avem cantitate, ne trebuie calitate!”. Costel Gâlcă n-a glumit. După declarația care a făcut valuri la Rapid (la 1-2 cu FCSB), Rapid e pusă pe cedat jucători care nu mai intră în vederile antrenorului.După despărțirea de portarul Franz Stolz, oficializată astăzi, mijlocașul dreapta Rareș Pop a ajuns la un acord cu Petrolul, iar de ultimă oră a apărut informația că fundașul stânga Robert Bădescu va fi împrumutat la Metaloglobus, potrivit fanatik.ro. ...
Numele care i-a provocat coșmaruri lui Sepsi a semnat cu echipa din Superliga, în Antalya # Gazeta Sporturilor
Giovani Ghimfuș (20 de ani), mijlocașul ofensiv de la Sepsi, a ajuns în Antalya, unde a semnat cu Metaloglobus. Acesta va fi împrumutat până în vară la formația din Superliga.Ghimfuș a făcut prima parte a pregătirii de iarnă alături de echipa lui Ovidiu Burcă, la Sf. Gheorghe. Joi, el a ajuns în Turcia, unde se pregătește Metaloglobus. ...
Programul etapei 23 din Superliga, a doua din 2026 » Când se joacă FCSB - CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei 23 din sezonul regular al Superligii, a doua care va avea loc în 2026.Superliga a luat pauză de pe 23 decembrie 2025, însă revine pe 16 ianuarie 2026 cu duelul dintre FC Argeș și FCSB.Etapa 23 debutează vineri, 23 ianuarie, cu două meciuri: Metaloglobus - FC Argeș (17:00) și Hermannstadt - Dinamo (20:00).Programul etapei 23 din SuperligaDouă meciuri vor avea loc sâmbătă. ...
Iuliu Mureșan a intrat în direct și s-a dezis de decizie! Cine l-a exclus pe Ciprian Deac: „Pancu a venit și ne-a spus asta despre el” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a clarificat că antrenorul Daniel Pancu a fost cel care a decis să nu-l ia pe Ciprian Deac (29 de ani) în cantonamentul din Spania.Deși decizia i-a aparținut lui Pancu, nu antrenorul i-a comunicat lui Deac că nu va fi lua în cantonament. Iuliu Mureșan a fost cel care i-a transmis mijlocașului alegerea făcută de antrenor.Președintele ardelenilor a declarat că Deac își va duce contractul scadent în vară la bun sfârșit. ...
Excepția de la Dinamo! Cât ar trebui să plătească echipa care vrea să-i activeze clauza lui Stoinov # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Nikita Stoinov (20 de ani) a fost transferat de Dinamo în vară. „Câinii” le-au plătit 450.000 de euro celor de la Netanya, iar stoperul s-a impus ca titular încă de la debutul din 2 august 2025, împotriva rivalilor de la FCSB.Israelianul a fost convocat atât la naționala U21 a țării sale, cât și la cea mare, iar Dinamo speră că face o afacere bună cu el, în momentul în care va decide să-l vândă. ...
Ricardo Cadu (44 de ani), fostul fundaș central și căpitan de la CFR Cluj, a spus că vrea să se întoarcă în Gruia. Ricardo Cadu o părăsea pe CFR în 2014, după ce adunase 250 de meciuri, 30 de goluri și două pase decisive în tricoul „feroviarilor”. S-a retras în 2021, iar din 2022 este la Pacos Ferreira, în liga a doua din Portugalia, acolo unde a îndeplinit rolurile de asistent, scouter și director sportiv. ...
Gigi Becali și Sorin Cârțu, dialog spectaculos în direct: „Asta îmi dorești tu, să mi se accidenteze fotbalistul?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, și Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, au avut un dialog spectaculos în direct. Într-un moment în care Gigi Becali spunea la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport, că îl va păstra pe atacantul Denis Alibec până în vară, Sorin Cârțu a făcut o glumă pe acest subiect, pornind un dialog spumos între cei doi. ...
Ce a spus Carlos Alcaraz cu două zile înainte de a se despărți de Juan Carlos Ferrero: „Uneori, cred că îți dorești ceea ce nu ai” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, numărul 1 mondial) e aproape de startul sezonului 2026, dar în decembrie, cu puțin timp înainte de despărțirea de antrenorul Juan Carlos Ferrero, a dat un scurt interviu, fără să lase indicii despre șocul care urma.Cu două zile înainte de a anunța despărțirea de antrenorul său, Juan Carlos Ferrero, liderul ATP, Carlos Alcaraz, a stat de vorbă la Miami cu Andrea Petkovic, semifinalistă de Grand Slam în carieră și fost număr 9 mondial. ...
Gigi Becali a anunțat cât plătește pentru înlocuitorul lui Șut: „Atât dau, e «noul Mirel Rădoi» # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat cât va plăti pentru mijlocașul care va sosi la echipa lui în perioada imediat următoare. Acesta îl va înlocui pe Adrian Șut (26), al cărut transfer în Emirate urmează să devină oficial.Gigi Becali a spus că în următoarele două zile un mijlocaș central va semna cu FCSB. Patronul va achita 500.000 de euro pentru jucătorul străin pe care l-a comparat cu Mirel Rădoi. ...
Schimbul cerut de Dortmund pentru transferul lui Nico Schlotterbeck » Stoperul a anunțat unde vrea să plece! # Gazeta Sporturilor
Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul central al celor de la Borussia Dortmund, forțează mutarea în Spania. Internaționalul neamț și-a anunțat deja clubul că vrea să plece și preferința acestuia ar fi Real Madrid. Clubul din Bundesliga l-ar vinde pentru 50 de milioane de euro, după ce în urmă cu o lună ceruse cu zece milioane mai mult. ...
UTA Arad, echipa antrenată de Adrian Mihalcea (49 de ani), a învins-o pe Bekescsaba, ultimul loc din liga secundă din Ungaria, scor 1-0, în primul amical al iernii. Unicul gol al partidei a fost marcat de fundașul stânga Din Alomerovic (28 de ani), în minutul 80.UTA a decis să rămână în țară pentru a pregăti a doua parte a sezonului. Joi s-a deplasat în Ungaria pentru testul cu Bekescsaba. ...
În așteptarea transferurilor, Farul a fost prinsă de zăpadă » Imagini din cantonament # Gazeta Sporturilor
În timp ce majoritatea echipelor cu aspirații la play-off au plecat în Antalya, Farul a rămas acasă pentru cantonamentul de iarnă. Elevii lui Ianis Zicu au fost prinși pe teren de zăpada care a căzut peste România joi.Jucătorii Farului au efectuat antrenamentul din baza de pregătire pe un gazon acoperit cu omăt, folosit o minge portocalie, precum la meciurile oficiale care se joacă pe zăpadă.GALERIE FOTO. ...
Acord de ultimă oră în Turcia: Rapid îl cedează pe Rareș Pop tocmai la rivala din Superliga! # Gazeta Sporturilor
Rapid și-a dat acordul pentru transferul lui Rareș Pop la Petrolul. În această seară, se pun la cale ultimele detalii din contract, însă totul este la latitudinea jucătorului, dacă va accepta condițiile salariale ale „lupilor galbeni”. Pe scurt, practic: cluburile sunt înțelese, a mai rămas doar acordul jucătorului. Se studiază variante multiple. ...
Mirel Rădoi, în tratative să preia noua echipă, la două luni de la plecarea bruscă din Bănie # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenor liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, s-ar afla în negocieri pentru a prelua o nouă echipă, la aproape două luni după ce a demisionat.Tehnicianul a plecat după ce oltenii pierduseră pe teren propriu cu UTA Arad, scor 1-2. Iar Rădoi ar fi tentat acum cu o propunere din campionatul Arabiei Saudite, pe care îl cunoaște foarte bine. ...
Înțelegere în Turcia: Rapid și-a dat acordul pentru transferul jucătorului la rivala din Superligă # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu a vorbit cu Vladislav Blănuță și dezvăluie: „Era stupefiat! Asta mi-a spus că vrea să facă” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu, finanțatorul lui FCU Craiova, a dezvăluit dialogul pe care l-a purtat zilele acestea cu Vladislav Blănuță, atacantul râvnit de Dinamo, aflat într-o situație cu adevărat ingrată la Dinamo Kiev. Conform afaceristului, varianta unei reveniri în România e complet exclusă de internaționalul în vârstă de 23 de ani.Contestat de suporteri și ieșit din grațiile antrenorului lui Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță are o aventură de coșmar în Ucraina. ...
Franz Stolz, portarul plecat de la Rapid în această iarnă, a fost prezentat oficial la Grazer, locul 11 din 12 în prima ligă austriacă.Stolz a fost împrumutat de Genoa până la vară la Grazer. Portarul va juca din nou în țara natală, unde a mai evoluat la AKA Kapfenberg, ASC Rapid Kapfenberg și St. Polten. Franz Stolz, prezentat la penultimul loc din Austria„Bine ai venit, Franz Stolz. ...
