Cum arată curajul la 12 ani. Un băiat din Tulcea și-a salvat frații de câini agresivi, după ce a sunat la 112

Degeaba primim bani europeni dacă angajăm constructori care fac treabă în stil româneşte. La Galaţi, firma care se ocupa de reabilitarea unei clădiri de patrimoniu european a abandonat lucrarea chiar înainte de final. Finisajele nu le-a mai făcut, inclusiv bucăţi din parchet le-a lăsat descoperite. Constructorul ar fi intrat în incapacitate de plată, chiar pe când mai avea puţin şi termina proiectul. De atunci nici c-a mai răspuns la telefon. Până şi sculele le-a uitat pe şantier. Clădirea găzduieşte Biblioteca Judeţeană şi este a doua din ţară cuprinsă în patrimoniul european, adică are valoare istorică şi culturală importantă nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă.