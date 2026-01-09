Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7%, pe serie brută, față de trimestrul III 2024, la 518,092 miliarde lei
Profit.ro, 9 ianuarie 2026 09:50
Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,7%, pe serie brută, față de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (2) publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
10:10
Somnul este unul dintre cei mai importanți piloni ai sănătății, un proces complex de regenerare fizică și mentală.
Acum 30 minute
09:50
Mașina electrică și fotovoltaicele de acasă: cum îți optimizezi costurile și puterea instalată # Profit.ro
Combinația dintre o mașină electrică și un sistem fotovoltaic acasă este, pentru mulți, scenariul ideal: îți produci singur energia și o folosești pentru mobilitate.
09:50
Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7%, pe serie brută, față de trimestrul III 2024, la 518,092 miliarde lei # Profit.ro
Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,7%, pe serie brută, față de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (2) publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
Acum o oră
09:40
În cadrul proiectului său de construire a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, Trump intenționează să construiască și un etaj deasupra coloanelor Casei Albe.
09:40
FOTO Mesaj pentru populație al IGSU: Lasă acasă pantofii pentru vreme bună... pe gheață contează aderența! # Profit.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) transmiteun mesaj populației în contextul vremii nefavorabile, atrăgând atenția că există risc de căzături din cauza gheții.
09:20
Gigantul american Exxon Mobil caută gaze și petrol în Marea Neagră împreună cu Turkish Petroleum # Profit.ro
Ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar, a anunțat că Turkish Petroleum (TPAO) și o subsidiară a grupului american Exxonmobil au semnat un memorandum de înțelegere în sectorul gazelor și petrolului, care acoperă noile zone de explorare din Marea Neagră, Marea Mediterană, și alte zone potențiale.
09:20
„Un nou an, un nou eu”. Formula ne este cunoscută tuturor, fiind tot un „de luni mă apuc de slăbit”, dar raportat la alt timp.
Acum 2 ore
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu din sudul Italiei, un vin elaborat, amplu, cu o structură interesantă, dominată de fructe coapte și condimente. Cotat cu 96 de puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Nerio Riserva 2021, este un roșu opulent din Salento, cotat cu 96 de puncte Luca Maroni.
08:50
Valurile de aer polar reprezintă un pericol real pentru sănătatea cardiovasculară, crescând semnificativ riscul de infarct miocardic.
08:30
Câinele în sezonul rece are nevoie de mai multă atenție și îngrijire. Temperaturile scăzute, umezeala, zăpada sau sarea de pe străzi pot afecta sănătatea patrupedului tău.
08:20
Lisette Verea rămâne una dintre cele mai spectaculoase figuri feminine ale scenei românești interbelice și, totodată, un nume care a reușit performanța rară de a traversa granițele Europei pentru a ajunge în lumea strălucitoare a Hollywoodului.
Acum 4 ore
08:10
VIDEO Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, inclusiv cu o rachetă balistică hipersonică # Profit.ro
Mai multe explozii s-a auzit în timpul nopții de joi spre vineri în capitala ucraineană Kiev și la Liov, oraș din vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia.
08:10
Ministerul Sănătății se eficientizează prin digitalizare. Cât vor încasa Arobs Systems și Mindsoft IT Solutions # Profit.ro
Asocierea Arobs Systems (lider) și Mindsoft IT Solutions a câștigat o licitație organizată de Ministerul Sănătății pentru implementarea unui sistem informatic integrat destinat digitalizării activității instituției, simplificarea procedurilor administrative și a proceselor de lucru, în cadrul proiectului "Transformare digitală a Ministerului Sănătății", proiect finanțat din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
07:50
Ford va introduce autonomia de Nivel 3 și AI pe viitoarele mașini electrice în maximum doi ani # Profit.ro
Reprezentanții Ford au anunțat în cadrul expoziției de tehnologie CES, din Las Vegas, că viitoarele mașini dezvoltate pe noua platformă electrică universală vor fi echipate cu sisteme de conducere autonomă specifice nivelului 3 (Level 3 SAE).
07:40
BRD-Groupe Societe Generale a câștigat o licitație organizată de CFR Călători pentru servicii de creditare în sumă de 208,722 milioane de lei.
07:30
Compania Națională Poșta Română vrea să contruiască un centru logistic și de curierat în localitatea Roman, județul Neamț, obiectivul investiției fiind dezvoltarea infrastructurii logistice naționale și optimizarea serviciilor poștale.
07:30
Blocuri pregătite de anvelopare în Sectorul 6. Mari companii vor contractul de peste 3,6 miliarde de lei # Profit.ro
Mai mulți ofertanți s-au înscris la o licitație organizată de Primăria Sector 6, din capitală, pentru pentru un acord-cadru în vederea realizării lucrărilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe, bugetul fiind estimat la 3,63 miliarde de lei, fără TVA, pentru o perioadă de 4 ani.
07:20
Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagră, nu a mai semnat - așa cum era de așteptat, date fiind incertitudinile - contract cu Lukoil, însă nici cu alți traderi cu care anterior a avut contracte importante, precum Vitol sau Euronova Energies SA.
07:10
DOCUMENTE Statul s-a răzgândit – A propus și votat în AGA Transelectrica propria tragere la răspundere, pentru prejudicierea companiei. Detaliile rămân însă un mister # Profit.ro
Secretariatul General al Guvernului (SGG), acționarul majoritar al Transelectrica, cu circa 58,8% din capital, a revenit asupra unei decizii luate cu exact o lună în urmă, pe 8 decembrie 2025.
07:10
GRAFICE Încrederea în economia românească a scăzut din nou la final de an. "Consumatorii rămân probabil excesiv de pesimiști ca urmare a creșterilor de taxe" # Profit.ro
Indicele de încredere în economia românească a revenit pe scădere în decembrie, pe fondul unei noi scăderi a moralului consumatorilor, dar și al managerilor din servicii și construcții. Indicele se află în teritoriu recesionist pentru a opta lună la rând și la niveluri similare celor de la finele anului pandemic 2020.
Acum 6 ore
06:10
Contract pentru lobby. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:20
ULTIMA ORĂ Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 posturi ocupate Aproape 18.000 sunt, însă, tăieri de la sectorul "prioritar" Educație, în timp ce a crescut numărul la Mediu, CCR, Curtea de Conturi, Președinție și chiar SGG # Profit.ro
Numărul posturilor ocupate în sectorul public a scăzut semnificativ în primele cinci luni de mandat ale guvernului condus de Ilie Bolojan, dar această reducere, cu peste 25.000 de posturi, a aparatului bugetar s-a realizat în cea mai mare parte pe seama profesorilor, arată datele analizate de către Profit.ro.
00:20
Ali Madadi, proprietarul Rădăcini Motors, își pregătește intrarea pe piața parcurilor logistice # Profit.ro
Omul de afaceri Ali Madadi, proprietarul comerciantului de autovehicule Rădăcini Motors, pregătește dezvoltarea unui parc logistic cu hale dedicate companiilor mici și mijlocii, o nișă insuficient exploatată de marii dezvoltatori de pe acest sector imobiliar, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV Dan Ostahie, Altex: Trebuie să recalibrăm procese operaționale, să le eficientizăm, mai ales în cazul Brico Dépôt. Afacerile vor depăși 2 miliarde euro # Profit.ro
Afacerile retailerului Altex, inclusiv cu lanțul de magazine preluat recent Brico Dépôt, sunt estimate la aproximativ 9 miliarde de lei pe 2025, iar pentru 2026 acest indicator se va plasa la echivalentul a 2,1 miliarde de euro, spune pentru Profit.ro proprietarul companiei, omul de afaceri Dan Ostahie.
8 ianuarie 2026
23:40
Oficialii americani discută trimiterea de plăți forfetare către locuitorii din Groenlanda. Oferta este parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca și să se alăture Statelor Unite.
22:10
Departamentul pentru Justiție din cadrul Administrației Federale Trump a dat în judecată autoritățile locale din 2 orașe californiene, solicitând judecătorilor să anuleze hotărâri vechi deja de ani de zile ale Consiliilor Locale din cele 2 localități, prin care a fost interzisă utilizarea gazelor naturale în clădirile nou-construite.
21:50
Marea Britanie pregătește măsuri care să limiteze impactul unei majorări de impozit pe proprietăți comerciale asupra pub-urilor.
21:40
Senatul american a înaintat o rezoluție care să îi interzică președintelui Donald Trump să întreprindă alte acțiuni militare împotriva Venezuelei fără autorizarea Congresului.
21:30
Cel mai popular chatbot poate fi acum conectat la aplicații care stochează informațiile de sănătate ale utilizatorilor, pentru a oferi răspunsuri mai competente legate de sănătatea acestora.
Acum 24 ore
21:00
GRAFIC Bateriile României au duduit cu soare ″energofag″. Peste 2 treimi din puterea instalată în sisteme de stocare a fost activată azi pentru a injecta energie în rețea # Profit.ro
Instalațiile de stocare de energie electrică din România, industrie locală aflată încă în stadiu incipient, au ajuns astăzi, în câteva momente, să aibă o pondere și de peste 4% în totalul producției interne de electricitate, potrivit datelor în timp real analizate de Profit.ro.
20:20
Allegro, cea mai mare platformă de comerț online din Polonia și unul dintre retailerii majori din Europa Centrală și de Est, a semnat un acord cu fondul german de private equity Mutares pentru vânzarea subsidiarelor din Slovenia și Croația.
20:10
Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii pentru a percepe un impozit de peste 5 ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București.
19:30
GRAFIC Bursa românească - nou maxim istoric într-o secvență de 6 sesiuni consecutive de creștere care vine încă din anul 2025 # Profit.ro
Indicele reprezentativ BET a trecut pentru prima dată de pragul de 25.000 de puncte.
19:10
VIDEO Macron, atac dur la Trump. Îl acuză de tentație de a-și împărți lumea și nou colonialism # Profit.ro
Președintele francez, Emmanuel Macron, a denunțat dur 'noul colonialism și noul imperialism' în relațiile internaționale, făcând referire mai ales la politica externă a SUA sub conducerea președintelui Donald Trump.
19:00
China a pus în aplicare planul de limitare a consumului pentru mașinile produse în această țară. Cine nu va respecta noile norme riscă să piardă subvențiile acordate de stat.
18:30
Fermierii belgieni au venit în fața Parlamentului European cu un stand de cartofi prăjiți, pentru a cere eurodeputaților să se opună acordului comercial cu Mercosur.
18:20
Constructorul ceh Skoda pregătește lansarea a două modele noi în 2026.
17:50
O turmă de circa 50 de oi a pătruns într-un supermarket Penny din Bavaria (Germania) și a ajuns până la casa de marcat.
17:40
Associated British Foods (AB Foods), proprietarul Primark, și-a redus estimările de profit pentru anul fiscal curent, după încetinirea neașteptată a vânzărilor pentru retailerul de modă în perioada sărbătorilor, în timp ce divizia alimentară a fost afectată de o cerere în scădere în SUA.
17:30
ULTIMA ORĂ Ghișeul.ro, indicii că a fost atacat de hackeri: Avem elemente în acest sens, au existat momente în care a fost victima unui astfel de atac, însă nu este o problemă generalizată # Profit.ro
Platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, Ghișeul.ro, are din nou probleme, iar autoritățile suspectează acum un atac cibernetic.
17:10
România a depășit Polonia, Cehia, Croația, Grecia și Slovacia în ceea ce privește bunăstarea materială a gospodăriilor, la nivelul Uniunii Europene (UE).
17:10
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei.
17:00
Coduri de alertă meteo în România. Comitetul ministerial pentru situații de urgență, convocat de Ministrul Mediului # Profit.ro
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
16:50
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
16:50
Alt impozit șocant la un apartament cu 3 camere: 63.000 lei. Erorile grave la calculul impozitelor pe locuință continuă # Profit.ro
Erorile halucinante la calculul impozitelor pe locuință continuă. Un bucureștean s-a trezit acum că figurează în sistemul tehnic al primăriei de sector cu un impozit de 63.000 lei, care trebuie achitat în acest an pentru un apartament cu 3 camere.
16:30
Ministrul Energiei: România e în siguranță din punct de vedere energetic! Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt pline în proporție de aproape 70%. Monitorizăm situația permanent, intervenim rapid oriunde e nevoie și nu lăsăm pe nimeni în beznă # Profit.ro
Ministrul Energiei afirmă că România e în siguranță din punct de vedere energetic și că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporție de aproape 70%, peste media UE.
16:20
Bulgaria introduce noul sistem european de intrare/ieșire la punctele de trecere a frontierei # Profit.ro
Ministrul de interne bulgar Daniel Mito, a anunțat că sistemul european de intrare/ieșire (EES) este în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în Bulgaria, unde este introdus treptat la punctele de control la frontieră.
16:10
Publicația economică maghiară Világgazdaság observă o schimbare majoră în ritmul în care fondurile europene ajung în România și titrează că Ursula von der Leyen și colegii ei din Comisia Europeană „fac România măreață”.
16:10
Ministrul Apărării Naționalea explicat ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliției de Voință”.
15:40
Vouchere cu reduceri pentru facturi la energie - este pregătit un sistem de scădere automată din factura unor consumatori # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ministerul lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.