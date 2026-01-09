Incendiul mortal din Elveția - co-proprietarul barului a fost arestat preventiv
Profit.ro, 9 ianuarie 2026 17:30
Jacques Moretti, co-proprietar al barului Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde a izbucnit un incendiu mortal în noaptea de Revelion, a fost plasat în detenție preventivă.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
17:30
Penny continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează două noi magazine în Curtea de Argeș, județul Argeș, și în Fetești, județul Ialomița.
17:30
În zona înaltă a Munților Făgăraș au fost semnalate mai multe avalanșe.
17:30
Jacques Moretti, co-proprietar al barului Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde a izbucnit un incendiu mortal în noaptea de Revelion, a fost plasat în detenție preventivă.
Acum o oră
17:10
TikTok dă lovitura și va fi partenerul pentru conținut video al FIFA la Cupa Mondială din 2026 # Profit.ro
FIFA a anunțat că TikTok va fi „platforma preferată” pentru conținutul video pe rețelele sociale la Cupa Mondială.
17:10
Trenul internațional Muntenia, care a plecat joi după amiază din Budapesta spre București Nord, nu a ajuns nici acum la destinație.
17:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală din Bulgaria a anunțat că a dat amenzi de aproape 200.000 de leva pentru încălcarea Legii privind adoptarea euro, în special pentru prețuri umflate în mod nejustificat.
17:00
PSD condamnă decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină
17:00
Un colet întârziat poate însemna un deget tăiat! Echipam.ro pregătește ieșirea în offline # Profit.ro
Echipam.ro, specializată în echipamente de protecție a muncii, a ajuns, la final de 2025, la o cifră de afaceri de peste 9 milioane lei.
16:50
Proporția locuitorilor din Taiwan de peste 65 de ani a atins pentru prima dată 20% din total, potrivit datelor guvernamentale.
Acum 2 ore
16:30
ULTIMA ORĂ VIDEO&FOTO Succes uriaș pentru Dacia în Raliul Dakar: locurile 1 și 2 pentru piloții Sanderider # Profit.ro
Dacia a obținut un succes remarcabil în etapa a șasea a Raliului Dakar, în care Nasser Al Attiyah și Sebastien Loeb au terminat cursa pe locurile 1 și 2. Cu acest rezultat, Dacia trece pe primul loc în clasamentul general al raliului.
16:30
ULTIMA ORĂ Lista marilor proiecte pregătite în România. Statul are nevoie de 346 miliarde lei pentru investiții în 195 de proiecte considerate prioritare în următorii ani # Profit.ro
Investițiile în 195 de proiecte catalogate ca prioritare de către stat, în principal proiecte de infrastructură, s-au ridicat la 28,48 miliarde lei anul trecut, arată estimări publicate de Ministerul Finanțelor.
16:20
Negocieri pentru crearea celei mai mari companii de minerit din lume. Rio Tinto vrea să preia Glencore, cu operațiuni și în România # Profit.ro
Rio Tinto poartă negocieri pentru preluarea traderului anglo-elvețian Glencore, cu operațiuni și în România, tranzacție care ar crea cea mai mare companie minieră din lume, cu o capitalizare de piață de peste 200 de miliarde de dolari.
16:20
Începând cu 10 ianuarie 2026, liniile de STB 106 și 136 se vor comasa.
16:20
În ultima săptămână s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal, cele mai multe - nouă - fiind înregistrate la persoane de peste 65 de ani, arată Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
16:20
ULTIMA ORĂ Vești proaste din industria auto: Producția uzinei Dacia a scăzut drastic în decembrie. România a fabricat mai puține mașini în 2025 # Profit.ro
După cifrele raportate de Ford Otosan Craiova, care au relevat un declin al producției în decembrie de 10 procente, datele transmise de ACAROM referitor la situația întregii producții de autovehicule din România arată că la Dacia declinul a fost și mai mare.
16:20
Datele privind sosirile turistice indică menținerea unui trend descendent. În luna noiembrie 2025, sosirile totale au înregistrat o scădere de - 5,6% față de noiembrie 2024.
16:10
FOTO Brand istoric românesc revine cu investitor-surpriză. "Coloana sonoră a României" CONFIRMARE # Profit.ro
Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", aflată pe piață din 1932, a ieșit după 8 ani din insolvență, după ce controlul asupra sa a fost preluat de către o persoană fizică ce i-a plătit principalele datorii și a primit acțiuni în schimbul creanțelor achiziționate de la foștii creditori.
16:10
CFR Infrastructură lansează o secțiune dedicată proiectului de modernizare a Gării de Nord din capitală.
16:00
ULTIMA ORĂ Încă o companie a lui Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Litigii cu OMV Petrom la Luxemburg și Paris # Profit.ro
Compania Grup Servicii Petroliere, controlată de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență la cererea proprie, încuviințată acum de instanța de judecată.
Acum 4 ore
15:40
FOTO Bucureștiul va fi "tăiat" de o barieră verde. Proiectul care va schimba fața capitalei # Profit.ro
Inițiat de Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23, proiectul de reabilitare a malurilor Dâmboviței, va fi funcțional până în anul 2035.
15:20
Zeekr, o marcă chinezească mai puțin cunoscută în Europa, lansează oficial un nou model pe piața locală, al doilea non-SUV din gama sa, cu prețuri sub cele ale rivalilor europeni.
15:10
Răcirea vremii, care a condus la o majorare a cererii interne și la scumpirea gazelor pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM), face ca România să importe vineri aproximativ 50 GWh pentru acoperirea consumului intern, volum record pentru această iarnă, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
15:10
Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în țară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel București a menținut măsura arestării preventive în cazul celor trei până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.
15:00
România a înregistrat în noiembrie 2025 cea mai mare scădere a vânzărilor din retail dintre țările UE, de 4,6%, față de perioada similară din 2024.
14:30
După ce în decembrie a anunțat o înțelegere cu o valoare depășind cu puțin nivelul de 4 milioane euro, Șantierul Naval Orșova a semnat un contract cu o valoare similară și în aceste zile.
14:10
Toyota a transformat Gazoo Racing, divizia sa de performanță, într-o marcă de sine stătătoare în cadrul Grupului Toyota.
13:50
România extinde sistemul de Intrare/Ieșire (EES) în alte cinci puncte de trecere a frontierei.
13:50
Statele UE au aprobat acordul comercial cu blocul Mercosur, în ciuda unei opoziții intense.
Acum 6 ore
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0887 lei, de la 5,0871 lei, curs înregistrat joi.
13:20
iOS 26, a cărui principală caracteristică este interfața Liquid Glass, are un număr mult mai mic de utilizatori decât versiunile anterioare ale versiunilor noi de iOS.
13:00
Telefoanele și PC-urile se vor scumpi în acest an, pe fondul penuriei de cipuri de memorie, redirecționate spre centrele de date pentru inteligența artificială
12:50
Ministrul Agriculturii cere la Bruxelles: ”Garanții suplimentare pentru fermieri!”. Nu e de acord cu forma propusă a Acordului UE – Mercosur și nu a semnat un memorandum înaintat de Economie. # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii români și UE, în Acordul UE-Mercosur, arătând că nu a semnat memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la acord.
12:30
ULTIMA ORĂ Risc de recesiune tehnică în România - CFA avertizează: Scăderea consumului s-a accentuat, există riscul să avem recesiune tehnică # Profit.ro
Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, consideră scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior și să avem recesiune tehnică.
12:20
Copilot va călca pe urmele ChatGPT și va începe să ofere utilizatorilor posibilitatea cumpărării produselor direct din fereastra de chat.
12:00
Google vrea să schimbe modul în care serviciul de e-mail al companiei funcționează, aducând un nou mod de vizualizare a informațiilor, extrase din mesaje cu ajutorul AI-ului.
12:00
Cadastru gratuit - Autoritățile explică ce trebuie făcut pentru înregistrarea proprietăților și succesiunilor fără costuri # Profit.ro
Prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, cetățenii din mediul rural beneficiază de cadastru gratuit.
11:50
Tesla lansează în Româniia o nouă versiune pentru Model Y, SUV-ul electric care domină vânzările globale ale mărcii.
11:50
Extindere în România. Compania austriacă ce deține cea mai mare flotă de trenuri cu vagoane de dormit din Europa își lansează noi conexiuni TransFER spre România # Profit.ro
Compania feroviară de stat austriacă ÖBB lansează două noi conexiuni TransFER pentru vagoane complete între Austria, Germania și Olanda și își extinde oferta intermodală cu noi rute către România
Acum 8 ore
11:40
Pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la cipurile de memorie, alimentată de cererea explozivă din zona inteligenței artificiale, Samsung Electronics anticipează că profitul său operațional aproape s-a triplat în ultimul trimestru al anului trecut, atingând un nivel record.
11:20
Un raport publicat de Organizația Națiunilor Unite relevă că creșterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o ușoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
Meteorologii anunță că vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților, până săptămâna viitoare.
10:50
Meteorologii prognozează o vreme geroasă și pentru Municipiul București, cu cer variabil, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și temperaturi scăzute, până marți dimineața.
10:50
După atacurile împotriva navelor maritime din Caraibe și Pacific, Statele Unite vor lansa atacuri „terestre” împotriva cartelurilor, anunță Trump, fără a preciza exact unde.
10:40
Trump afirmă că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite # Profit.ro
Președintele SUA a afirmat că doar propria sa „moralitate” poate constitui o limită în gestionarea politicii externe a Statelor Unite, miliardarul adăugând că „nu are nevoie” de dreptul internațional, relatează AFP.
10:30
VIDEO Furtuna Goretti a făcut ravagii în Franța - sute de mii de case fără curent și rafale de vânt de peste 200 km/h # Profit.ro
După ce furtuna Goretti a măturat nord-vestul țării cu rafale, izolat, de peste 200 de kilometri pe oră, aproximativ 380.000 de clienți nu aveau curent, anunță gestionarul rețelei Enedis, relatează AFP.
10:30
Ianuarie este una dintre cele mai liniștite luni din an pentru grădină, dar asta nu înseamnă că nu ai nimic de făcut.
10:20
Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în perioada ianuarie-noiembrie 2025 au fost eliberate 34.602 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 4,4% față de perioada similară din 2024.
10:10
Somnul este unul dintre cei mai importanți piloni ai sănătății, un proces complex de regenerare fizică și mentală.
09:50
Mașina electrică și fotovoltaicele de acasă: cum îți optimizezi costurile și puterea instalată # Profit.ro
Combinația dintre o mașină electrică și un sistem fotovoltaic acasă este, pentru mulți, scenariul ideal: îți produci singur energia și o folosești pentru mobilitate.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.