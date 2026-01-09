Creșterea economică globală va încetini, estimează ONU

Un raport publicat de Organizația Națiunilor Unite relevă că creșterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o ușoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019.

