INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB-ul a urcat cu 0,9%

Primanews.ro, 9 ianuarie 2026 11:20

INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB-ul a urcat cu 0,9%

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum 5 minute
11:40
HARTĂ. Temperaturi de până la -18°C şi ninsori: ANM emite cod galben de ger Primanews.ro
HARTĂ. Temperaturi de până la -18°C şi ninsori: ANM emite cod galben de ger
Acum 30 minute
11:20
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB-ul a urcat cu 0,9% Primanews.ro
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB-ul a urcat cu 0,9%
Acum 24 ore
17:40
Donald Trump va ţine discursul anual despre starea Uniunii la 24 februarie Primanews.ro
Donald Trump va ţine discursul anual despre starea Uniunii la 24 februarie
17:20
Franţa continuă să se opună acordului UE-Mercosur şi speră ca Parlamentul European să îl blocheze Primanews.ro
Franţa continuă să se opună acordului UE-Mercosur şi speră ca Parlamentul European să îl blocheze
17:10
Spotify simplifică monetizarea pentru creatori şi anunţă că a investit de peste 10 miliarde de dolari în podcasturi Primanews.ro
Spotify simplifică monetizarea pentru creatori şi anunţă că a investit de peste 10 miliarde de dolari în podcasturi
16:50
NASA ia în considerare revenirea pe Terra a echipajului de pe ISS din cauza problemelor medicale ale unui astronaut Primanews.ro
NASA ia în considerare revenirea pe Terra a echipajului de pe ISS din cauza problemelor medicale ale unui astronaut
16:40
Premierul Andrej Babis anunţă că Cehia va continua să trimită muniţie Ucrainei Primanews.ro
Premierul Andrej Babis anunţă că Cehia va continua să trimită muniţie Ucrainei
16:20
Taiwanul îşi imobilizează întreaga flotă de avioane de tip F-16, în urma dispariţiei unui pilot într-o prăbuşire Primanews.ro
Taiwanul îşi imobilizează întreaga flotă de avioane de tip F-16, în urma dispariţiei unui pilot într-o prăbuşire
16:10
OpenAI lansează ChatGPT Health Primanews.ro
OpenAI lansează ChatGPT Health
15:50
Ministrul Energiei: Peste 11.000 de locuinţe, încă fără curent din cauza vremii Primanews.ro
Ministrul Energiei: Peste 11.000 de locuinţe, încă fără curent din cauza vremii
15:40
Trump vrea ca bugetul apărării să crească la 1.500 de miliarde de dolari în 2027 Primanews.ro
Trump vrea ca bugetul apărării să crească la 1.500 de miliarde de dolari în 2027
15:20
Ministrul Apărării a dezvăluit costul zborului preşedintelui Nicuşor Dan la Paris Primanews.ro
Ministrul Apărării a dezvăluit costul zborului preşedintelui Nicuşor Dan la Paris
15:20
Kremlinul, despre deciziile luate la summitul de la Paris: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă legitimă Primanews.ro
Kremlinul, despre deciziile luate la summitul de la Paris: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă legitimă
15:10
Fermierii francezi protestează cu tractoarele pe lângă turnul Eiffel Primanews.ro
Fermierii francezi protestează cu tractoarele pe lângă turnul Eiffel
15:10
Adrian Şut face pasul carierei: două milioane de euro pentru transfer şi un salariu uriaş Primanews.ro
Adrian Şut face pasul carierei: două milioane de euro pentru transfer şi un salariu uriaş
14:50
AUR a depus proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca ”Anul Statelor Unite ale Americii în România” Primanews.ro
AUR a depus proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca ”Anul Statelor Unite ale Americii în România”
14:40
Inflaţia din zona euro a încetinit la 2% în decembrie, în linie cu aşteptările pieţei Primanews.ro
Inflaţia din zona euro a încetinit la 2% în decembrie, în linie cu aşteptările pieţei
14:30
Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat Primanews.ro
Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi. Imobilul a fost evacuat
14:10
Keir Starmer anunţă în Parlament că va supune votului deputaţilor o desfăşurare de trupe după un armistiţiu în Ucraina Primanews.ro
Keir Starmer anunţă în Parlament că va supune votului deputaţilor o desfăşurare de trupe după un armistiţiu în Ucraina
13:40
Manifestaţiile continuă şi se extind în Iran. Preşedintele le cere forţelor de securitate să nu atace protestatarii Primanews.ro
Manifestaţiile continuă şi se extind în Iran. Preşedintele le cere forţelor de securitate să nu atace protestatarii
13:20
Ministru venezuelean: Maduro şi soţia sa au fost răniţi în timpul capturării Primanews.ro
Ministru venezuelean: Maduro şi soţia sa au fost răniţi în timpul capturării
13:10
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina Primanews.ro
Macron convoacă şefii de partide pentru a discuta despre garanţiile de securitate pentru Ucraina
12:40
Şomajul a crescut la 6%, în noiembrie 2025 Primanews.ro
Şomajul a crescut la 6%, în noiembrie 2025
12:00
Trump retrage SUA din zeci de organizaţii internaţionale, anunţă Casa Albă Primanews.ro
Trump retrage SUA din zeci de organizaţii internaţionale, anunţă Casa Albă
11:50
Zeci de unităţi de învăţământ, închise joi din cauza ninsorilor. Care sunt acestea Primanews.ro
Zeci de unităţi de învăţământ, închise joi din cauza ninsorilor. Care sunt acestea
11:50
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru Primanews.ro
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru
Ieri
11:30
Zeci de unităţi de învăţământ, închise joi din cauza ninsorilor Primanews.ro
Zeci de unităţi de învăţământ, închise joi din cauza ninsorilor
11:30
Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a ţării Primanews.ro
Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a ţării
08:10
SUA pregătesc un plan în trei etape pentru Venezuela după arestarea lui Maduro: petrolul, miza centrală Primanews.ro
SUA pregătesc un plan în trei etape pentru Venezuela după arestarea lui Maduro: petrolul, miza centrală
7 ianuarie 2026
23:30
Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: trafic restricţionat din 8 ianuarie pe sensul spre Bulgaria Primanews.ro
Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: trafic restricţionat din 8 ianuarie pe sensul spre Bulgaria
23:00
SUA confiscă un petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord, după o urmărire de două săptămâni. Moscova acuză încălcarea dreptului maritim Primanews.ro
SUA confiscă un petrolier sub pavilion rusesc în Atlanticul de Nord, după o urmărire de două săptămâni. Moscova acuză încălcarea dreptului maritim
22:50
UPDATE. Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris Primanews.ro
UPDATE. Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris
22:50
Trump lansează un nou atac la adresa NATO: „Noi vom fi acolo pentru Alianţă, chiar dacă ea nu va fi acolo pentru noi” Primanews.ro
Trump lansează un nou atac la adresa NATO: „Noi vom fi acolo pentru Alianţă, chiar dacă ea nu va fi acolo pentru noi”
19:40
Zelenski, după summitul de la Paris: Nu avem încă un răspuns clar despre cum ar reacţiona aliaţii în cazul unui nou atac al Rusiei Primanews.ro
Zelenski, după summitul de la Paris: Nu avem încă un răspuns clar despre cum ar reacţiona aliaţii în cazul unui nou atac al Rusiei
18:30
Cursuri suspendate joi şi vineri în mai multe şcoli din Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj din cauza vremii Primanews.ro
Cursuri suspendate joi şi vineri în mai multe şcoli din Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj din cauza vremii
18:20
Preşedintele Nicuşor Dan revine în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris Primanews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan revine în România. Avionul Spartan al delegaţiei oficiale a decolat de la Paris
17:40
Sfârşitul unei ere în NFL: John Harbaugh, demis de Baltimore Ravens după 18 sezoane la conducere Primanews.ro
Sfârşitul unei ere în NFL: John Harbaugh, demis de Baltimore Ravens după 18 sezoane la conducere
17:40
Emma Răducanu rămâne optimistă după înfrângerea cu Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare Primanews.ro
Emma Răducanu rămâne optimistă după înfrângerea cu Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare
17:40
Premier League: Nottingham Forest câştigă la Londra, 2-1 cu West Ham, după un final dramatic Primanews.ro
Premier League: Nottingham Forest câştigă la Londra, 2-1 cu West Ham, după un final dramatic
17:40
Serie A: Juventus se impune clar la Sassuolo, 3-0, fără emoţii Primanews.ro
Serie A: Juventus se impune clar la Sassuolo, 3-0, fără emoţii
17:30
Oamenii de ştiinţă au găsit o metodă mai sigură prin care celulele pot arde mai multe calorii Primanews.ro
Oamenii de ştiinţă au găsit o metodă mai sigură prin care celulele pot arde mai multe calorii
17:30
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume. Clasamentul CIES al jucătorilor după valoarea de transfer Primanews.ro
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume. Clasamentul CIES al jucătorilor după valoarea de transfer
17:30
„Nu mă văd antrenor”. Lionel Messi vorbeşte despre viitorul său după retragere şi despre viaţa din afara terenului Primanews.ro
„Nu mă văd antrenor”. Lionel Messi vorbeşte despre viitorul său după retragere şi despre viaţa din afara terenului
17:30
Baschet: Alex Olah, jucător la CSO Voluntari şi la naţională, a suferit o ruptură de tendon ahilean Primanews.ro
Baschet: Alex Olah, jucător la CSO Voluntari şi la naţională, a suferit o ruptură de tendon ahilean
17:20
Un studiu arată că diabetul de tip 2 modifică direct structura şi funcţionarea inimii Primanews.ro
Un studiu arată că diabetul de tip 2 modifică direct structura şi funcţionarea inimii
17:20
Variant Bio lansează o platformă AI care foloseşte date genetice pentru descoperirea de medicamente Primanews.ro
Variant Bio lansează o platformă AI care foloseşte date genetice pentru descoperirea de medicamente
17:10
Lee Jae Myung cere sprijinul Chinei pentru „îngheţarea” programului nuclear nord-coreean, în schimbul unei „compensaţii” Primanews.ro
Lee Jae Myung cere sprijinul Chinei pentru „îngheţarea” programului nuclear nord-coreean, în schimbul unei „compensaţii”
17:10
Nestlé retrage de la vânzare noi loturi de lapte praf pentru bebeluşi, din cauza unei toxine care poate provoca greaţă şi vărsături Primanews.ro
Nestlé retrage de la vânzare noi loturi de lapte praf pentru bebeluşi, din cauza unei toxine care poate provoca greaţă şi vărsături
16:50
Ironii politice pe X după ce Trump acuză fotografii că îl fac să arate „puţin gras” Primanews.ro
Ironii politice pe X după ce Trump acuză fotografii că îl fac să arate „puţin gras”
16:40
Taxă de acces la Fontana di Trevi. Cât plătesc, de azi, turiştii pentru a vizita celebrul monument? Primanews.ro
Taxă de acces la Fontana di Trevi. Cât plătesc, de azi, turiştii pentru a vizita celebrul monument?
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.