Daniel Funeriu: Trei calităţi pe care trebuie să le aibă viitorul ministru al Educaţiei
News.ro, 9 ianuarie 2026 22:20
Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a conturat, în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, profilul viitorului titular al portofoliului Educaţiei, într-un moment în care ministerul funcţionează fără un ministru plin. În opinia sa, funcţia nu poate fi ocupată de un simplu administrator sau de un politician precaut, ci de o personalitate capabilă să conducă un sistem complex şi să impună reforme structurale.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:30
Sportivii români au câştigat cinci medalii la competiţia WTT Youth Contender Linz, informează FR Tenis de Masă.
Acum 15 minute
22:20
Fostul ministru al Educaţiei Daniel Funeriu a conturat, în emisiunea Viitor pentru România de la Prima News, profilul viitorului titular al portofoliului Educaţiei, într-un moment în care ministerul funcţionează fără un ministru plin. În opinia sa, funcţia nu poate fi ocupată de un simplu administrator sau de un politician precaut, ci de o personalitate capabilă să conducă un sistem complex şi să impună reforme structurale.
22:20
Daniel Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale: examene din patru arii şi medii ponderate pentru admiterea la liceu # News.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională, care testează elevii doar la limba română şi matematică, susţinând că acesta produce efecte negative asupra întregului curriculum.
22:20
Două viziuni diferite asupra educaţiei româneşti. Ce spune Daniel Funeriu despre separarea preuniversitar - universitar sugerată de Marius Nistor # News.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a comentat, în cadrul emisiunii Viitor pentru România de la Prima News, ideea lansată în spaţiul public de liderul sindical Marius Nistor, potrivit căreia ar fi utilă separarea Educaţiei în două portofolii distincte: unul pentru învăţământul preuniversitar şi unul pentru cel universitar.
Acum 30 minute
22:10
Medicul Raluca Darie: În toxicologie vorbim de pacienţi mai degrabă tineri, ale căror organisme au puterea să lupte / Din păcate, avem de-a face şi cu reinternări # News.ro
Dr. Raluca Darie, medic specialist toxicolog la Spitalul Floreasca din Capitală, a precizat că pacienţii care ajung să se interneze după ce au consumat substanţe interzise sunt de obicei tineri al căror organism are puterea să lupte şi să reziste. În câteva zile aceşti pacienţi îşi revin şi sunt externaţi, însă, din păcate, mulţi se reinternează.
Acum o oră
21:50
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale. Adică primarii rămân cu înjurăturile, iar banii merg la Guvern. Vom discuta în coaliţie # News.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să rămână la primării şi nu să fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, ea precizând că acest lucru va fi tranşat în coaliţie.
21:50
Baschet masculin: CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti, victorii în etapa a XVI-a a Ligii Naţionale # News.ro
CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti au obţinut victorii, vineri, în primele partide din cadrul etapei a XVI-a a Ligii Naţionale. Pentru vicecampioana CSM Oradea a fost primul meci din 2026.
21:40
Handbal masculin: România, învinsă în meci amical şi de Ungaria, la Gyor, în pregătire pentru CE2026 # News.ro
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Gyor, de reprezentativa Ungariei, scor 33-23 (16-11), în meci amical din cadrul pregătirii la Campionatul European, care debutează în 15 ianuarie. În primul amical, tricolorii au pierdut cu Italia.
21:40
Medicul toxicolog Raluca Darie: O mare problemă în ultimul timp este acest policonsum / Pacienţii nu mai ştiu ce subtanţe au consumat # News.ro
Policonsumul de substanţe asociate este noua provocare pentru medicii specialişti de la Spitalul Floreasca din Capitală. Pacienţii care ajung în unitatea medicală, după ce au consumat substanţe interzise, nu pot spune cu exactitate ce au consumat, atrage atenţia medicul Raluca Darie, specialist toxicolog la Spitalul Floreasca din Capitală.
Acum 2 ore
21:30
Medicul toxicolog Raluca Darie afirmă că de la an la an numărul de prezentări la spital, în perioada sărbătorilor, creşte, dar creşte şi severitatea cazurilor: Cea mai frecventă cauză de prezentare la Camera de gardă a rămas consumul de alcool # News.ro
Medicul Raluca Darie de la Spitalul Floreasca din Capitală a afirmat, vineri seară, că numărul de pacienţi care necesită consultul unui specialist toxicolog în perioada sărbătorilor creşte de la an la an, dar creşte şi severitatea cazurilor. Raluca Darie a explicat că cea mai frecventă cauză o reprezintă consumul de alcool.
21:30
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a fost în sfârşit aprobat vineri, după 25 de ani de negocieri. Acordul, care aşteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90 % din tarifele aplicate exporturilor UE. POLITICO analizează „cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux (tuşeşte, Emmanuel Macron, tuşeşte)”.
21:20
Iliman Ndiaye a marcat singurul gol, iar Senegal a învins Mali, care a jucat în 10, cu 1-0 vineri, calificându-se în semifinalele Cupei Africii Naţiunilor pentru a treia oară în ultimele patru turnee.
21:00
Familia unui copil de doi ani şi cinci luni, aflat în prezent în moarte cerebrală, acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după ce a fost operat de volvulus intestinal # News.ro
Familia unui copil în vârstă de doi ani şi cinci luni acuză cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. În prezent, copilul a fost transferat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti şi se află în moarte cerebrală.
20:50
Propunere legislativă pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă, iniţiată de deputatul AUR Ciprian Paraschiv. “Meciurile României la Europenele şi Mondialele de handbal trebuie să fie disponibile la liber pe tv" # News.ro
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a anunţat o propunere legislativă pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă.
Acum 4 ore
20:30
Medvedev echivalează lovitura cu rachetă „Oreşnik” asupra Ucrainei cu o injecţie cu haloperidol, substanţă utilizată în afecţiuni psihice. Este un exemplu al modului în care trebuie să se acţioneze împotriva „psihopaţilor periculoşi”, spune el # News.ro
Atacul nocturn cu rachetă „Oreşnik” asupra Ucrainei este un exemplu al modului în care trebuie să se acţioneze împotriva „psihopaţilor periculoşi”, a declarat vineri vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de TASS.
20:20
Ministrul USR Radu Miruţă: Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can. MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe ţipete / Când România a avut preşedinţia Consiliului UE iar cam tot guvernul era PSD, MERCOSUR era bun # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), declară vineri că acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can iar acordul MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Radu Miruţă arată că în 2023, România a exportat către ţările MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care s-au plătit 47,4 milioane de euro taxe vamale iar după semnarea acordului, aceste taxe devin aproape zero - un câştig direct şi substanţial pentru economia românească. Miruţă le răspunde celor de la PSD, arătând că, atunci când România a avut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar cam tot guvernul era PSD, MERCOSUR era bun” şi nun e si acum, ar restul e teatru invalidat de cifre.
20:10
UPDATE - Incendiu într-un bloc din judeţul Sibiu / Din imobil s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane / Doi bărbaţi şi o femeie, intoxicaţi cu fum, transportaţi la spital # News.ro
Pompierii intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc din Cisnădie, judeţul Sibiu. Din imobil s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane. Doi bărbaţi şi o femeie au fost intoxicaţi cu fum.
20:10
MAE: Este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9- EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian / Cetăţenii români să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, vineri, în contextul continuării demonstraţiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9- EVITAŢI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian. MAE reiterează recomandarea fermă de a evita orice călătorie în Republica Islamică Iran, din cauza situaţiei de securitate. MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în această ţară să evite participarea la demonstraţii şi locurile aglomerate şi să evalueze cu responsabilitate necesitatea rămânerii în această ţară şi să îşi semnaleze prezenţa la Ambasada României la Teheran.
20:10
Atenţionare de călătorie MAE pentru Bulgaria, în urma restricţionării temporare a traficului autovehiculelor din cauza condiţiilor meteorologice # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează vineri cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, din cauza condiţiilor meteorologice, au fost introduse restricţii temporare de circulaţie pe mai multe sectoare de drum.
20:10
Formaţia FCSB a fost învinsă, vineri, cu scorul de 2-1, de echipa Beşiktaş, într-un meci amical disputat în cadrul cantonamentului din Antalya.
20:00
Incendiu într-un bloc din judeţul Sibiu / Din imobil s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane # News.ro
Pompierii intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc din Cisnădie, judeţul Sibiu. Din imobil s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane.
20:00
Baschet feminin: Rapid Bucureşti, victorie cu campioana Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa a XIII-a a Ligii Naţionale # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a învins vineri, pe teren propriu, campioana Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 74-62 (47-36), în meci contând pentru etapa a XIII-a a Ligii Naţionale.
20:00
Dragoş Pîslaru: Am lansat două noi finanţări foarte importante din fonduri europene / Peste 270 de milioane de euro pentru tineri şi energie verde / Pâmă când se depun proiecte # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proectelor Europene, Dragoş Pîslaru anunţă, vineri seară, lansarea a două apeluri de proiecte, în valoare de peste 270 de milioane de euro, pentru tineri şi pentru energia verde.
19:50
Incendiu cu într-un bloc din judeţul Sibiu / Din imobil s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane # News.ro
Pompierii intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc din Cisşanie, judeţul Sibiu. Din imobil s-au autoevacuat aproximativ 30 de persoane.
19:50
SUA confiscă petrolierul Olina în Marea Caraibelor, al cincilea vas luat în cadrul blocadei împotriva exporturilor de petrol venezuelan # News.ro
Statele Unite au anunţat vineri confiscarea petrolierului Olina în Marea Caraibelor, marcând a cincea captură de navă într-un interval de câteva săptămâni în eforturile Washingtonului de a restrânge exporturile de petrol din Venezuela, au declarat oficiali americani citaţi de Reuters.
19:50
Burnete: Este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. Nouă trebuie să ne fie clar că în acest joc al giganţilor care va fi secolul 21, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine # News.ro
Consilierul prezidenţial în cadrul Departamentului Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete, a transmis vineri că este o veste foarte bună că Europa va încheia un acord comercial cu Mercosur. iar nouă trebuie să ne fie clar că în acest joc al giganţilor care va fi secolul 21, României îi poate fi bine doar dacă Europei îi este bine şi România poate fi protejată doar dacă Europa poate juca de la egal la egal cu China şi SUA. Burnete consideră că acest acord este un pas în direcţia corectă.
19:40
Preşedintele CJ Ilfov: În ultimele zile, mulţi primari au fost făcuţi vinovaţi pentru creşterea taxelor şi impozitelor locale. Nu trageţi în primari, pentru o decizie luată la centru! # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, afirmă vineri că în ultimele zile, mulţi primari au fost făcuţi vinovaţi pentru creşterea taxelor şi impozitelor locale, însă nu primarii au decis această creştere, ci cadrul a fost schimbat la nivel naţional. Potrivit lui Thuma, ”s-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată”. ”Nu trageţi în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii ţin comunităţile în picioare, zi de zi” mai spune el.
19:30
FK Csíkszereda a anunţat, vineri, că a obţinut serviciile fundaşului Răzvan Trif, în vârstă de 29 de ani.
19:30
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate precizează serviciile de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, chiar dacă au sau nu venituri # News.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) detaliază, vineri, serviciile de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, fie că sunt sau nu asigurate.
19:20
CSA Steaua Bucureşti a anunţat, vineri, despărţirea de fotbalistul francez Nestorly Lumbu.
19:20
Patru bărbaţi şi o femeie au murit din cauza unei furtuni care a lovit Turcia în ultimele 48 de ore. Mai multe persoane sunt, de asemenea, grav rănite, a relatat vineri presa locală, care menţionează, de asemenea, pagube importante, scrie AFP.
19:00
Marcel Ciolacu, după ce premierul Bolojan a anunţat că investiţiile publice din 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie: Felicitări Guvernului Bolojan! / Este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026 # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD), actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Executivul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care a construit bugetul pe 2025 şi adăugând că şi intrarea în Schengen şi Autostrada Moldovei sunt alte două reuşite ale Guvernului Bolojan. Ciolacu mai spune că este 9 ianuarie şi România încă nu are o formulă de buget pentru 2026.
18:50
Dan Motreanu (PNL): Am cerut Comisiei Europene să clarifice ce măsuri intenţionează să adopte pentru a se asigura că fondul nu va favoriza marile societăţi multinaţionale, ci va sprijini dezvoltarea industrială echilibrată în întreaga UE # News.ro
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară că a cerut Comisiei Europene să clarifice ce măsuri intenţionează să adopte pentru a se asigura că fondul nu va favoriza marile societăţi multinaţionale, ci va sprijini dezvoltarea industrială echilibrată în întreaga UE.
18:40
Ministrul Muncii, Florin Manole: Am cerut ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor. ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă vineri că a cerut ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor iar ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională. El arată că aceste solicitări vin în urma planului stabilit împreună cu preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES). Ministrul mai afirmă că vor înfiinţa un consiliu consultativ format din ONG-uri, experţi şi reprezentanţi ai mediului academic.
Acum 6 ore
18:30
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic, din Cannes (Alpes-Maritimes). Peste 400 de persoane, rezidenţi şi angajaţi, a trebuit să fie evacuaţi, relatează Le Figaro.
18:30
Specialiştii anunţă că s-a format pod de gheaţă pe cursuri de apă din Banat / Unde a fost înregistrat fenomentul # News.ro
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române anunţă, vineri, că s-a format pod de gheaţă pe mai multe cursuri de apă din Banat.
18:20
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului: Practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocurilor / Recomandarea specialiştilor # News.ro
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului face, vineri, recomandări îmn contextul aruncării brazilor de crăziun din locuinţe li precizează că practica aruncării acestora de la etaj este interzisă, fiind extrem de periculoasă pentru oameni sau pentru maşinile care sunt parcate în apropierea blocurilor.
18:20
Meciul dintre St. Pauli şi RB Leipzig, programat sâmbătă la Hamburg în etapa a 16-a a campionatului Germaniei, a fost amânat din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat vineri Liga Germană (DFL).
18:20
Un incendiu a izbucnit joi seara la primul etaj al prestigiosului hotel Le Majestic, din Cannes (Alpes-Maritimes). Peste 400 de persoane, rezidenţi şi angajaţi, a trebuit să fie evacuaţi, relatează Le Figaro.
18:00
UPDATE - Incendiul de la Crans-Montana: Jacques Moretti, unul dintre administratorii barului, a fost plasat în arest preventiv. În 2008, acesta fusese condamnat pentru „proxenetism agravat” # News.ro
Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, provocând moartea a 40 de persoane, a fost plasat în arest preventiv vineri la prânz, a declarat o sursă apropiată dosarului pentru Le Figaro. Este o decizie solicitată de câteva zile de avocaţii care reprezintă familiile victimelor incendiului.
18:00
Alexandru Rogobete: Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura de licitaţie deschisă şi a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activităţii instituţiei # News.ro
Alexandru Rogobete anunţă, vineri, că Ministerul Sănătăţii a finalizat procedura de licitaţie deschisă şi a atribuit contractul pentru implementarea unui sistem informatic integrat, strategic, destinat digitalizării activităţii instituţiei.
18:00
Preşedintele Nicuşor Dan cere Parlamentului reexaminarea unei legi care prevede utilizarea unor sume de către Ministerului Investiţiilor, pentru plata cheltuielilor cerute de beneficiarii proiectelor pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, o lege care prevede posibilitatea utilizării unor sume de către Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiarii proiectelor prevăzute în anexa la OUG nr. 9/2025, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă, până la punerea în mişcare a acţiunii penale, arătând că forma adoptată de cele două Camere ale Parlamentului încalcă principiul bicameralismului.
17:50
Incendiul de la Crans-Montana: Jacques Moretti, unul dintre administratorii barului, a fost plasat în arest preventiv # News.ro
Jacques Moretti, managerul barului Le Constellation care a ars în noaptea de Revelion în staţiunea elveţiană Crans-Montana, provocând moartea a 40 de persoane, a fost plasat în arest preventiv vineri la prânz, a declarat o sursă apropiată dosarului pentru Le Figaro. Este o decizie solicitată de câteva zile de avocaţii care reprezintă familiile victimelor incendiului.
17:40
Clubul Uiversitatea Cluj a anunţat, vineri, că l-a împrumutat pe fundaşul Andrei Coubiş de la Sampdoria.
17:40
Primarul Iaşului, Mihai Chirică: Noaptea trecută 25 de oameni şi-au găsit adăpost din calea frigului! # News.ro
Primarul Iaşului, Mihai Chirică, anunţă că noaptea trecută 25 de oameni şi-au găsit adăpost din calea frigului. Persoanele sunt conduse la spital sau, dacă îndeplinesc condiţiile legale, respectiv să nu fie cazuri medico-sociale şi să aibă domiciliul în Municipiul Iaşi la Centrul Social de Urgenţă pentru Recuperare şi Integrare „C. A. Rosetti. Potrivit primarului, capacitatea de cazare a celor trei module din dotarea centrului este de 24 locuri, iar persoanele cazate beneficiază de toate serviciile sociale (medicale, psihologice, de hrană şi igienă).
17:30
Avalanşă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani / În zona înaltă s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative / Recomandările Salvamont - FOTO # News.ro
Salvamont Sibiu anunţă, vineri, că, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş s-au format plăci de vând de dimensiuni semnificative şi s-au declanşat câteva avalanşe. Una dintre ele este, potrivit specialiştilor, a fost una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani.
17:30
Liderul suprem al Iranului ameninţă protestatarii: Sunt vandali şi sabotori şi „îşi distrug propriile străzi ca să-l facă fericit pe preşedintele altei ţări, pentru că acesta a spus că le va veni în ajutor” # News.ro
Liderul suprem al Iranului a promis vineri că autorităţile „nu vor ceda” în faţa protestelor tot mai intense, acuzând SUA că au instigat demonstraţiile - care au început din cauza condiţiilor economice şi s-au extins ulterior la cereri de reformă politică, relatează The Guardian.
17:20
Tehnicianul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a fost ales antrenorul lunii decembrie în Serie A, anunţă vineri legaseriea.it.
17:20
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Repsol, Spania, preia o participaţie la Valtec Premium Lubricants SRL # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants SRL.
17:20
Vola.ro: Ianuarie este luna în care românii îşi pot cumpăra cele mai ieftine bilete de avion, care sunt în medie cu 51% mai ieftine luna aceasta decât în restul anului # News.ro
Ianuarie este luna în care românii îşi pot cumpăra cele mai ieftine bilete de avion, acestea fiind în medie cu 51% mai ieftine
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.