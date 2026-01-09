Ce ne enervează #47 – Lumea asta chiar se duce dracu

18:10

În prima apariție publică după celebra conferința de presă în care a înfruntat conducerea Curții de Apel în fața întregii țări, judecătoarea Raluca Moroșanu vorbește despre situația dramatică din Justiție și dezvăluie detalii incredibile din interiorul uneia dintre cele mai importante instanțe din România. Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată” apare prima dată în Recorder.