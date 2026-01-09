Ce ne enervează #47 – Lumea asta chiar se duce dracu
Recorder.ro, 9 ianuarie 2026 18:50
În acest episod, Mihai Radu e răcit, dar tot se duce într-un city break în New York. Acolo dă de un turist panicat, în papuci. Articolul Ce ne enervează #47 – Lumea asta chiar se duce dracu apare prima dată în Recorder.
Acum o oră
18:50
Ieri
15:40
AUDIO. Omul străzii și oamenii legii. Bătut de poliția locală, ignorat de poliția națională # Recorder.ro
Un bărbat fără adăpost din Timișoara a trecut printr-o scenă de violență și umilință chiar în curtea Poliției Locale din oraș. Bărbatul a înregistrat pe ascuns momentul. Articolul AUDIO. Omul străzii și oamenii legii. Bătut de poliția locală, ignorat de poliția națională apare prima dată în Recorder.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Curtea de Apel București se apără de acuzațiile din documentarul Recorder cu o nouă serie de manipulări # Recorder.ro
După celebra conferință de presă organizată pe 11 decembrie și transformată într-un fiasco, conducerea Curții de Apel București (CAB) mai face o încercare de a-și spăla imaginea. Într-un comunicat emis Articolul Curtea de Apel București se apără de acuzațiile din documentarul Recorder cu o nouă serie de manipulări apare prima dată în Recorder.
22 decembrie 2025
18:50
La 36 de ani de la Revoluție, România s-a schimbat radical Articolul PODCAST. Ce a pierdut România pe drumul de la comunism spre democrație? apare prima dată în Recorder.
20 decembrie 2025
10:30
Din cauza vânătorii excesive, a braconajului și a reducerii habitatului său natural, zimbrul a dispărut din România. Articolul CUM SE FACE #12. Cum a schimbat zimbrul o comunitate izolată din România? apare prima dată în Recorder.
19 decembrie 2025
19:20
În această ediție, Mihai Radu vă arată agenda Recorder, care nu e ascunsă, e chiar pe site. Articolul Ce ne enervează #46 – Nu știam că sunteți așa speriecioși apare prima dată în Recorder.
18 decembrie 2025
17:20
Un material jurnalistic care ajunge, în prima săptămână, la aproape 5 milioane de vizualizări naște, în mod inevitabil, o mulțime de întrebări: de ce documentarea a durat atât de mult, Articolul Interviu cu jurnaliștii care au realizat documentarul „Justiție capturată” apare prima dată în Recorder.
14 decembrie 2025
18:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată” # Recorder.ro
În prima apariție publică după celebra conferința de presă în care a înfruntat conducerea Curții de Apel în fața întregii țări, judecătoarea Raluca Moroșanu vorbește despre situația dramatică din Justiție și dezvăluie detalii incredibile din interiorul uneia dintre cele mai importante instanțe din România. Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată” apare prima dată în Recorder.
12 decembrie 2025
20:20
În acest episod, Vlad Adamescu și Răzvan Petri vor discuta despre viitorul proiectului european, despre ce are de câștigat România din apartenența la UE, dar și despre rolul real al instituțiilor europene în influențarea politicilor naționale. Articolul PODCAST. Mai avem nevoie de Uniunea Europeană? apare prima dată în Recorder.
11 decembrie 2025
20:30
Conferința de presă de astăzi, în care conducerea Curții de Apel București trebuia să explice informațiile grave apărute în documentarul Recorder, s-a transformat într-un mare fiasco. Chiar în primele minute, Articolul Lecție de curaj. Conferința care a zguduit justiția din România apare prima dată în Recorder.
9 decembrie 2025
20:30
După câțiva ani în care Justiția a dispărut aproape complet de pe agenda publică, societatea românească s-a trezit în fața unei realități greu de digerat, în care dosarele de mare Articolul DOCUMENTAR RECORDER. Justiție capturată apare prima dată în Recorder.
