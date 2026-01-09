Iranul blochează internetul în timp ce protestele izbucnesc în toată țara

17:30

Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de […] The post Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp; Pentru un apartament unde există sediul unei firme s-a plătit anul trecut 200 de lei, iar anul acesta suma de plată este de 68.000 de lei (Antena 3) appeared first on Financial Intelligence.