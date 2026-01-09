Iranul blochează internetul în timp ce protestele izbucnesc în toată țara
Financial Intelligence, 9 ianuarie 2026 21:50
Internetul și liniile telefonice blocate, zborurile anulate 62 de morți de la începutul protestelor, inclusiv 48 de demonstranți […] The post Iranul blochează internetul în timp ce protestele izbucnesc în toată țara appeared first on Financial Intelligence.
Franţa – Primul sindicat al EDF își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea sistemului electric din cauza energiilor regenerabile # Financial Intelligence
CFE-CGC se teme că o dezvoltare prea mare a energiilor regenerabile va fragiliza parcul nuclear și, odată cu […] The post Franţa – Primul sindicat al EDF își exprimă îngrijorarea cu privire la stabilitatea sistemului electric din cauza energiilor regenerabile appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian Le Constellation, a fost arestat preventiv # Financial Intelligence
Presa italiană dezvăluie că managerul barului Constallation ar fi fost filmată fugind de flăcări, cu casa de marcat […] The post Jacques Moretti, coproprietarul barului elvețian Le Constellation, a fost arestat preventiv appeared first on Financial Intelligence.
Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene # Financial Intelligence
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat vineri că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea […] The post Polonia va duce acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene appeared first on Financial Intelligence.
Acordul comercial UE-Mercosur: Partide franceze de opoziţie pregătesc moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi Comisiei Europene # Financial Intelligence
Partide ale opoziţiei franceze au anunţat vineri pregătirea unor moţiuni de cenzură împotriva guvernului francez şi împotriva Comisiei […] The post Acordul comercial UE-Mercosur: Partide franceze de opoziţie pregătesc moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi Comisiei Europene appeared first on Financial Intelligence.
Hubert Thuma, despre creşterea taxelor şi impozitelor locale: Presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local; Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru # Financial Intelligence
În ultimele zile, mulți primari au fost făcuți vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Însă nu primarii […] The post Hubert Thuma, despre creşterea taxelor şi impozitelor locale: Presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local; Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru appeared first on Financial Intelligence.
Ministerul Transporturilor a decis, în AGA Aeroportului București, inițierea răscumpărării pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea # Financial Intelligence
Ministerul Transporturilor a decis în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” (CNAB) inițierea pașilor pentru răscumpărarea […] The post Ministerul Transporturilor a decis, în AGA Aeroportului București, inițierea răscumpărării pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
Țările UE aprobă acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri; Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își exprimă opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut # Financial Intelligence
Acordul comercial cu America Latină obține majoritatea calificată necesară, chiar dacă Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își […] The post Țările UE aprobă acordul comercial Mercosur după 25 de ani de negocieri; Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria își exprimă opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut appeared first on Financial Intelligence.
Erste Group a finalizat achiziţionarea unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska # Financial Intelligence
Erste Group Bank AG a anunţat vineri finalizarea cu succes a achiziţionării unei participaţii majoritare de 49% în […] The post Erste Group a finalizat achiziţionarea unei participaţii majoritare de 49% în Santander Bank Polska appeared first on Financial Intelligence.
Nicușor Dan: România a votat în favoarea Acordului UE – Mercosur, spune că s-au negociat elemente de protejare a producătorilor români # Financial Intelligence
România a votat în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, […] The post Nicușor Dan: România a votat în favoarea Acordului UE – Mercosur, spune că s-au negociat elemente de protejare a producătorilor români appeared first on Financial Intelligence.
PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului UE-Mercosur: Act de trădare a intereselor fermierilor români # Financial Intelligence
Partidul Social Democrat a condamnat, vineri, decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să […] The post PSD condamnă decizia MAE de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului UE-Mercosur: Act de trădare a intereselor fermierilor români appeared first on Financial Intelligence.
Meloni consideră că Europa ar trebuie să reia dialogul cu Moscova, însă nu vede o revenire rapidă la G8 # Financial Intelligence
Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia, a declarat vineri prim-ministrul italian Giorgia Meloni, adăugând însă că […] The post Meloni consideră că Europa ar trebuie să reia dialogul cu Moscova, însă nu vede o revenire rapidă la G8 appeared first on Financial Intelligence.
UE va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, declară von der Leyen la Damasc # Financial Intelligence
Uniunea Europeană va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, a promis vineri preşedinta Comisiei Europene, […] The post UE va face ‘tot posibilul’ pentru a ajuta la reconstrucţia Siriei, declară von der Leyen la Damasc appeared first on Financial Intelligence.
Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei # Financial Intelligence
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a afirmat vineri că încă nu crede că este probabil un atac militar al […] The post Giorgia Meloni spune că încă nu crede în posibilitatea unui atac al SUA pentru preluarea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
Statul care cere, dar nu oferă: diferenţa de abordare dintre majoritatea companiilor private și haosul fiscal al României # Financial Intelligence
Statul român cere bani contribuabililor, dar serviciile pe care le oferă pentru colectarea taxelor lasă mult de dorit. […] The post Statul care cere, dar nu oferă: diferenţa de abordare dintre majoritatea companiilor private și haosul fiscal al României appeared first on Financial Intelligence.
Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE; Consorţiul GAMBIT SRRL – administrator judiciar # Financial Intelligence
Tribunalul Constanţa a dispus azi deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE, potrivit deciziei instanţei. Solutia […] The post Tribunalul Constanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva GRUP SERVICII PETROLIERE; Consorţiul GAMBIT SRRL – administrator judiciar appeared first on Financial Intelligence.
Reprezentantul Forțelor Aeriene Elvețiene, pentru STIRIPESURSE.RO: Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă F/A-18; Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie, pentru a mulțumi prin radio delegației române, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana # Financial Intelligence
Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă […] The post Reprezentantul Forțelor Aeriene Elvețiene, pentru STIRIPESURSE.RO: Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui României în cadrul unei „misiuni live” cu două avioane de luptă F/A-18; Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie, pentru a mulțumi prin radio delegației române, pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice din Crans-Montana appeared first on Financial Intelligence.
“Patient capital” și logica dezvoltării: oportunitatea României în următorul deceniu (Gabriel Gradinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Gradinescu În orice economie care aspiră la maturitate, adevărata dezbatere despre dezvoltare nu începe cu cifrele […] The post “Patient capital” și logica dezvoltării: oportunitatea României în următorul deceniu (Gabriel Gradinescu) appeared first on Financial Intelligence.
Ministrul Agriculturii solicită garanţii suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur # Financial Intelligence
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, a cerut, la Bruxelles, garanţii suplimentare pentru fermierii români şi menţinerea […] The post Ministrul Agriculturii solicită garanţii suplimentare pentru fermieri, în Acordul UE-Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
Iarna, un test pentru locuințe: ce daune apar cel mai frecvent în sezonul rece (UNSAR) # Financial Intelligence
Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care […] The post Iarna, un test pentru locuințe: ce daune apar cel mai frecvent în sezonul rece (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
Codirlașu (CFA România): S-a accentuat scăderea consumului; este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 # Financial Intelligence
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut […] The post Codirlașu (CFA România): S-a accentuat scăderea consumului; este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 appeared first on Financial Intelligence.
Rusia a lansat racheta hipersonică Oreshnik asupra Ucrainei într-un atac masiv, în apropierea frontierei cu Uniunea Europeană # Financial Intelligence
Kievul respinge ca „absurdă” încercarea Moscovei de a prezenta lansarea rachetei ca represalii pentru presupusa tentativă de atac […] The post Rusia a lansat racheta hipersonică Oreshnik asupra Ucrainei într-un atac masiv, în apropierea frontierei cu Uniunea Europeană appeared first on Financial Intelligence.
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional intenționează să preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, intenționează să preia o parte din […] The post Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional intenționează să preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants appeared first on Financial Intelligence.
Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025; La nivelul lunii noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, afacerile din comerţul cu amănuntul au scăzut cu 4,8% (INS); Florin Cîţu: # Financial Intelligence
Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025, comparativ cu intervalul […] The post Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025; La nivelul lunii noiembrie 2025 faţă de noiembrie 2024, afacerile din comerţul cu amănuntul au scăzut cu 4,8% (INS); Florin Cîţu: appeared first on Financial Intelligence.
INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB, estimat pentru trimestrul III 2025, mai mic cu 0,2% faţă de trimestrul precedent # Financial Intelligence
Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit în creştere evoluţia economiei din perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025, […] The post INS a revizuit în creştere evoluţia economiei din primele 9 luni ale anului trecut; PIB, estimat pentru trimestrul III 2025, mai mic cu 0,2% faţă de trimestrul precedent appeared first on Financial Intelligence.
Florin Cîţu: Cifrele nominale arată „reziliență”, economia reală spune recesiune; 2026 va fi despre supraviețuirea capitalului privat într-o economie sufocată de un stat prea mar # Financial Intelligence
Cifrele nominale arată „reziliență”, economia reală spune recesiune, a transmis fostul premier Florin Cîţu, după publicarea datelor INSSE […] The post Florin Cîţu: Cifrele nominale arată „reziliență”, economia reală spune recesiune; 2026 va fi despre supraviețuirea capitalului privat într-o economie sufocată de un stat prea mar appeared first on Financial Intelligence.
Andreas Treichl avertizează: Groenlanda va fi următoarea, iar Danemarca și UE vor protesta și „vor susține poporul din Groenlanda”, dar se va întâmpla; Nu mai este loc pentru politicieni care se limitează la a administra, nevoia de schimbare este mult prea mare # Financial Intelligence
Nu mai este loc pentru ideologia pură de dreapta sau de stânga în Europa, există un singur obiectiv: […] The post Andreas Treichl avertizează: Groenlanda va fi următoarea, iar Danemarca și UE vor protesta și „vor susține poporul din Groenlanda”, dar se va întâmpla; Nu mai este loc pentru politicieni care se limitează la a administra, nevoia de schimbare este mult prea mare appeared first on Financial Intelligence.
Ludovic Orban: Guvernul trebuie să înțeleagă că în 2026 nu mai are voie să crească deloc taxe, impozite sau contribuții, mediul de afaceri și populația sunt la limita suportabilității # Financial Intelligence
Guvernul trebuie să înțeleagă că în 2026 nu mai are voie să crească deloc taxe, impozite sau contribuții, […] The post Ludovic Orban: Guvernul trebuie să înțeleagă că în 2026 nu mai are voie să crească deloc taxe, impozite sau contribuții, mediul de afaceri și populația sunt la limita suportabilității appeared first on Financial Intelligence.
Dumitru Chisăliță: Consumatorii între amăgirea protecției și diversiunea creșterii prețului la gaze # Financial Intelligence
Păstrarea plafonării, o posibilă decizie de ultim moment sau cum creezi scumpiri vorbind despre protecție Cu doar 2,5 […] The post Dumitru Chisăliță: Consumatorii între amăgirea protecției și diversiunea creșterii prețului la gaze appeared first on Financial Intelligence.
După mai mult de 25 de ani de negocieri, Uniunea Europeană este pe punctul de a încheia un […] The post Statele membre UE sunt aproape de semnarea unui acord cu blocul Mercosur appeared first on Financial Intelligence.
Cererea pe piața imobiliară, în 2026, va favoriza proiectele finalizate, cu mutare imediată (Ivory Residence) # Financial Intelligence
Cererea pe piața imobiliară, în 2026, va favoriza proiectele finalizate, cu mutare imediată, și segmentul de cumpărători care […] The post Cererea pe piața imobiliară, în 2026, va favoriza proiectele finalizate, cu mutare imediată (Ivory Residence) appeared first on Financial Intelligence.
CONAF: Legea nr. 239/2025 a fost prezentată ca un instrument de redresare și eficientizare a resurselor publice. În […] The post CONAF – Legea redresării care testează limitele economiei reale appeared first on Financial Intelligence.
Trump dorește ca guvernul să cumpere obligațiuni ipotecare în valoare de 200 de miliarde de dolari, într-un efort de a reduce ratele ipotecare # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a declarat joi pe rețelele de socializare că ordonă guvernului federal să cumpere obligațiuni […] The post Trump dorește ca guvernul să cumpere obligațiuni ipotecare în valoare de 200 de miliarde de dolari, într-un efort de a reduce ratele ipotecare appeared first on Financial Intelligence.
Economia globală dă dovadă de reziliență, dar tensiunile comerciale și presiunile fiscale afectează perspectivele, avertizează ONU # Financial Intelligence
Scăderea inflației și relaxarea monetară oferă o ușurare, însă investițiile modeste și incertitudinile persistente afectează dinamica globală. Producția […] The post Economia globală dă dovadă de reziliență, dar tensiunile comerciale și presiunile fiscale afectează perspectivele, avertizează ONU appeared first on Financial Intelligence.
Magnatul petrolier Harry Sargeant oferă consultanță SUA în legătură cu Venezuela, potrivit unor surse Reuters # Financial Intelligence
Influența lui Sargeant provine din legăturile strânse cu Trump și oficialii venezueleni S-a întâlnit cu secretarul pentru energie […] The post Magnatul petrolier Harry Sargeant oferă consultanță SUA în legătură cu Venezuela, potrivit unor surse Reuters appeared first on Financial Intelligence.
Hanwha Aerospace crește cu 11%, conducând raliul acțiunilor din sectorul apărării din Asia # Financial Intelligence
Piețele din Asia înregistrează evoluții mixte, pe fondul analizării de către investitori a datelor privind inflația din China […] The post Hanwha Aerospace crește cu 11%, conducând raliul acțiunilor din sectorul apărării din Asia appeared first on Financial Intelligence.
Rio Tinto în negocieri pentru achiziționarea Glencore, în vederea formării celei mai mari companii miniere din lume # Financial Intelligence
Acțiunile australiene ale Rio Tinto scad cu până la 6,4% Companiile miniere se întrec să-și mărească rezervele de […] The post Rio Tinto în negocieri pentru achiziționarea Glencore, în vederea formării celei mai mari companii miniere din lume appeared first on Financial Intelligence.
Bursa de la Bucureşti a închis pe verde şedinţa de joi; rulajul s-a apropiat de 148 milioane lei # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de joi, cu […] The post Bursa de la Bucureşti a închis pe verde şedinţa de joi; rulajul s-a apropiat de 148 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
Turkish Petroleum (TPAO) şi o subsidiară a grupului american Exxonmobil au semnat un memorandum de înţelegere în sectorul […] The post Turcia şi Exxonmobil caută gaze şi petrol în Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
Trump afirmă că “moralitatea” sa este singura limită a acţiunilor sale în lume: “Nu am nevoie de dreptul internaţional” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa “moralitate” poate constitui o […] The post Trump afirmă că “moralitatea” sa este singura limită a acţiunilor sale în lume: “Nu am nevoie de dreptul internaţional” appeared first on Financial Intelligence.
Trump anunță că SUA vor ‘începe lovituri terestre’ împotriva cartelurilor de droguri: “Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi și să te uiți la ce s-a întâmplat în acea țară” # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că, după atacurile asupra unor ambarcațiuni maritime în Caraibe și Pacific, […] The post Trump anunță că SUA vor ‘începe lovituri terestre’ împotriva cartelurilor de droguri: “Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi și să te uiți la ce s-a întâmplat în acea țară” appeared first on Financial Intelligence.
Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție a procurorului general și a șefilor DNA și DIICOT # Financial Intelligence
Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a declanșat procedura de selecție a procurorului general al Parchetului de pe […] The post Ministerul Justiției a declanșat procedura de selecție a procurorului general și a șefilor DNA și DIICOT appeared first on Financial Intelligence.
Macron critică “noul imperialism”, îndepărtarea SUA de aliaţi şi dorinţa marilor puteri de a-şi împărţi lumea # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat vehement joi “noul colonialism şi noul imperialism” în relaţiile internaţionale, făcând referire […] The post Macron critică “noul imperialism”, îndepărtarea SUA de aliaţi şi dorinţa marilor puteri de a-şi împărţi lumea appeared first on Financial Intelligence.
Documentul cu garanţiile de securitate americane pentru #Ucraina este “practic pregătit”, anunţă Zelenski # Financial Intelligence
Documentul cu garanţiile de securitate pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei după eventuala încheiere a războiului […] The post Documentul cu garanţiile de securitate americane pentru #Ucraina este “practic pregătit”, anunţă Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
Ivan, despre eventualitatea preluării activelor Lukoil de către Chevron: Ar fi un semnal extrem de bun şi pozitiv # Financial Intelligence
Reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din ţara noastră, ar […] The post Ivan, despre eventualitatea preluării activelor Lukoil de către Chevron: Ar fi un semnal extrem de bun şi pozitiv appeared first on Financial Intelligence.
Ministerul Energiei are în vederea scăderea valorii voucherului de 50 de lei din factura consumatorilor vulnerabili # Financial Intelligence
Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare de energie electrică la un mecanism prin care […] The post Ministerul Energiei are în vederea scăderea valorii voucherului de 50 de lei din factura consumatorilor vulnerabili appeared first on Financial Intelligence.
Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă # Financial Intelligence
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din […] The post Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă appeared first on Financial Intelligence.
Primarul Sectorului 2: Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe – inacceptabilă; am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili # Financial Intelligence
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareș Hopincă, a anunțat miercuri seara că a cerut cercetarea disciplinară a celor […] The post Primarul Sectorului 2: Bâlbâiala Direcției Generale de Impozite și Taxe – inacceptabilă; am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili appeared first on Financial Intelligence.
Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp; Pentru un apartament unde există sediul unei firme s-a plătit anul trecut 200 de lei, iar anul acesta suma de plată este de 68.000 de lei (Antena 3) # Financial Intelligence
Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de […] The post Un bucureștean a fost șocat să afle că are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 mp; Pentru un apartament unde există sediul unei firme s-a plătit anul trecut 200 de lei, iar anul acesta suma de plată este de 68.000 de lei (Antena 3) appeared first on Financial Intelligence.
Ivan: Echivalentul încălzirii zilnice a 75.000 de apartamente se pierde în Bucureşti din cauza reţelelor de termoficare vechi # Financial Intelligence
Echivalentul încălzirii zilnice a 75.000 de apartamente din Bucureşti se pierde din cauza reţelelor de termoficare vechi, care […] The post Ivan: Echivalentul încălzirii zilnice a 75.000 de apartamente se pierde în Bucureşti din cauza reţelelor de termoficare vechi appeared first on Financial Intelligence.
