Discuție între șeful NATO și Marco Rubio, în contextul în care Donald Trump a insistat că SUA are nevoie de Groenlanda
HotNews.ro, 9 ianuarie 2026 22:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând întărirea securității în Arctica, după ce președintele Donald Trump a insistat asupra dorinței sale de a prelua…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
22:20
Discuție între șeful NATO și Marco Rubio, în contextul în care Donald Trump a insistat că SUA are nevoie de Groenlanda # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând întărirea securității în Arctica, după ce președintele Donald Trump a insistat asupra dorinței sale de a prelua…
Acum 30 minute
22:10
Venezuela e dispusă să își „extindă” relațiile diplomatice cu SUA, la o săptămână de la capturarea și reținerea fostului președinte Nicolas Maduro # HotNews.ro
Guvernul Venezuelei a început să analizeze posibilitatea extinderii relațiilor diplomatice cu Statele Unite, conform unui anunț al Excutivului venezuelean, citat de Reuters. În paralel, oficiali ai Departamentului de Stat al SUA se vor deplasa la…
Acum o oră
21:50
Discuțiile publice actuale despre desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina sunt contraproductive pentru negocierile dintre Moscova și Kiev privind un armistițiu, scrie, într-un text de opinie găzduit de HotNews, politologul german Andreas Umland. El consider…
Acum 2 ore
21:30
„Ce va face Trump cu România”, în opinia lui CTP. „Iar noi nu vom înceta să-l lingușim «diplomatic» până la capăt” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a criticat acțiunile președintelui american Donald Trump, inclusiv atitudinea liderului de la Casa Albă față de țara noastră. Gazetarul a criticat decizia președintelui SUA de a lăsa să expire tratatul cu Rusia…
21:20
„Evitați orice călătorie”. Ministerul de Externe, mesaj pentru români în contextul protestelor din Iran # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, în contextul protestelor din Iran, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – „Evitați orice călătorie”. Autoritățile le transmit românilor care…
21:00
Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Fatih Karagumruk, scor 2-1, într-un meci amical disputat, vineri, în Antalya. Gruparea de pe ultima poziție din prima ligă a Turciei a deschis scorul în minutul 16, prin…
21:00
Vineri, mii de iranieni au ieșit din nou în stradă / Imagini cu trupuri pe holul unui spital din Iran i-au revoltat pe protestatari # HotNews.ro
Manifestațiile de stradă au continuat și vineri în Iran, unde regimul teocratic de la Teheran se confruntă cu probabil cea mai mare provocare internă din ultimii ani. Inițial protestele s-au concentrat pe economie, dar între…
20:50
SuperLiga: În încercarea de a evita retrogradarea, FK Csikszereda anunță al cincilea transfer în doar patru zile # HotNews.ro
Fundașul Răzvan Trif (29 de ani) este noul jucător al FK Csikszereda, a anunțat clubul din Miercurea Ciuc. Echipa antrenată de Robert Ilyeș se află pe locul 14 în SuperLiga, cu 16 puncte după 21…
20:50
Înregistrarea fiscală ca plătitor de salarii pentru punctele de lucru cu cel puțin un salariat: „Este absurd”. Situația semnalată de un cunoscut expert contabil # HotNews.ro
Expertul contabil Cristian Toma a comentat vineri, pe pagina sa de Facebook, noua măsură legislativă referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, măsură introdusă prin Legea nr. 245/2025, publicată la finalul lunii decembrie în…
Acum 4 ore
20:30
Marcel Ciolacu îl ironizează din nou pe Ilie Bolojan: „Alte două reușite ale Guvernului Bolojan” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, fost ministru al României înainte de Ilie Bolojan, îl ironizează din nou pe actualul premier, deși aceștia fac parte din două partide care formează coaliția de guvernare. Ciolacu a…
20:20
WhatsApp, aplicația de mesagerie a Meta, va fi supusă probabil unor reguli stricte privind conținutul online, vizând conținutul ilegal și dăunător, după ce a atins pragul de utilizatori prevăzut în acest sens, a declarat un…
20:10
Întrebarea unui politolog după reacția PSD privind acordul UE-Mercosur: „Pe Florin Barbu l-a întrebat cineva dacă merge la Consiliile AGRIFISH să susțină interesul fermierilor?” / Răspunsul ministrului # HotNews.ro
Politologul Răzvan Petri spune că „degeaba avem poziții la Bruxelles dacă ele nu au susținere în țară”, după ce PSD, care face parte din coaliția de guvernare, a acuzat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de…
19:40
Fără internet în Iran de peste 24 de ore / Liderul suprem al țării a promis că autoritățile nu vor da înapoi în fața protestatarilor # HotNews.ro
Întreruperea accesului la internet pe care au dispus-o autoritățile iraniene în contextul protestelor masive din țară durează deja de 24 de ore, a anunțat organizația neguvernamentală Netblocks, vineri, potrivit AFP și Reuters. „Au trecut 24…
19:30
68 de secunde. Reconstituirea tragediei din Elveția / Probleme mari cu evacuarea din bar # HotNews.ro
Elveția marchează astăzi o zi de doliu național pentru zecile de victime, majoritatea adolescenți, ale devastatorului incendiu care a izbucnit în barul din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou. Între timp, apar tot mai multe…
19:20
Suedez arestat după ce a transmis informații unui serviciu secret din Rusia. A lucrat ani de zile pentru armata Suediei # HotNews.ro
Un bărbat arestat în Suedia în această săptămână sub acuzația de spionaj este suspectat că transmitea informații unui serviciu secret din Rusia, a anunțat procurorul de caz, vineri, potrivit AFP. Tribunalul districtual din Stockholm l-a…
19:00
AUR critică dur „regimul Dan-Bolojan” după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „O lovitură devastatoare pentru fermierii români” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, critică atât Guvernul, cât și Administrația Prezidențială pentru faptul că România a fost de acord cu acordul UE-Mercosur. Peiu susține într-o reacție publicată pe site-ul…
18:50
Forțele SUA au confiscat un al cincilea tanc petrolier în Marea Caraibilor, conform anunțului făcut vineri de Comandamentul sudic al armatei SUA, scriu CNN și BBC. Armata americană spune că petrolierul Olina a fost confiscat…
Acum 6 ore
18:10
Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite # HotNews.ro
Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a declarat, vineri, că forțele ruse au atacat două nave de transport sub pavilion străin, cu drone, în zona regiunii Odesa din sudul Ucrainei, transmite Reuters. Oficialul ucrainean a spus că…
17:50
Patronul barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în incendiu, a fost arestat. Decizia autorităților, la nouă zile de la tragedie # HotNews.ro
Cei doi administratori ai barului „Le Constellation” din Crans-Montana, soț și soție, au fost audiați vineri dimineață de autoritățile din Elveția. La finalul audierii, unul dintre proprietari, Jacques Moretti a fost plasat în arestat preventiv,…
17:40
Amenzi de aproape 200.000 de leva în Bulgaria pentru încălcarea legii de adoptare a euro # HotNews.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din Bulgaria a anunțat, vineri, prin vocea purtătorului de cuvânt Anna Mitova, că a dat până în prezent amenzi de aproape 200.000 de leva (520.000 de lei) pentru încălcarea Legii…
17:40
VIDEO O grădină zoologică din Japonia își costumează îngrijitorii în urși panda și îi lasă pe vizitatori să îi hrănească în cuști # HotNews.ro
Personalul unei grădini zoologice din Japonia face eforturi considerabile pentru a umple golul lăsat de plecarea unora dintre animalele sale, după ce ultimii patru panda ai instituției au fost nevoiți să se întoarcă în China,…
17:30
Nicușor Dan explică de ce România a votat acordul UE-Mercosur, decizie care a stârnit un scandal în coaliție. „Am fost implicat activ în negocieri”, spune președintele # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat că România a votat pentru acordul comercial cu blocul Mercosur, după ce „a negociat elemente suplimentare pentru a proteja producătorii români din sectorul agricol”. Președintele susține că prin acest acord…
17:30
BREAKING. Dacia, zi istorică la Raliul Dakar: piloții mărcii din România ocupă primele două locuri după etapa cu numărul 6 # HotNews.ro
În deșertul din Arabia Saudită, unde raliul se derulează între 3 și 17 ianuarie, mașinile Dacia, conduse de Nasser Al-Attiyah și Sebastien Loeb, au fost bine plasate încă din primele zile ale competiției de ultra…
17:20
Ce este racheta Oreșnik cu care Rusia a lansat noul bombardament asupra Ucrainei / Situație dramatică la Kiev, primarul cere evacuarea orașului # HotNews.ro
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească orașul, dacă este posibil, după ce vineri un atac al Rusiei a lăsat jumătate din blocurile din oraș fără încălzire, pe temperaturi de – 10…
17:20
Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini, după revolta provocată de deepfake-urile cu conținut sexualizat, inclusiv cu minori # HotNews.ro
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a restricționat funcția de generare a imaginilor pentru chatbotul său, Grok, de pe platforma socială X, la abonații plătitori. Decizia vine după ce utilizarea instrumentului respectiv pentru generarea de…
17:00
NATO este „departe de a fi într-o criză” după declarațiile lui Trump, spune principalul comandant militar al alianței # HotNews.ro
Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul american Alexus G. Grynkewich, a respins vineri opiniile potrivit cărora alianța ar fi într-o „criză” din cauza amenințărilor făcute de președintele american Donald Trump în privința Groenlandei.…
16:50
CFR Infrastructură lansează o secțiune dedicată proiectului de modernizare a Gării de Nord din capitală. Consilierii municipali ai capitalei au agreat în vară să încheie un protocol de asociere între Primăria Sectorului 1, Ministerul Transporturilor,…
16:40
Primul scandal al anului din coaliție. PSD acuză de „trădare a intereselor” Ministerul de Externe condus de userista Oana Țoiu, după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: E contra fermierilor români # HotNews.ro
PSD spune că nu este de acord cu decizia ca România să voteze pentru acordul UE-Mercosur și menționează că ministrul Agriculturii, de la PSD, a atras atenția de mai multe ori că acest acord „va…
16:40
Universitatea Cluj a anunțat vineri că a realizat prima mutare din această iarnă, ajungând la o înțelegere cu Sampdoria pentru împrutumul lui Andrei Coubiș (22 de ani), fundaș română cu dublă cetățenie, română și italiană.…
Acum 8 ore
16:30
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că Uniunea Europeană ar trebui să reia dialogul la nivel înalt cu Rusia și a pledat pentru numirea unui emisar special în acest sens, potrivit AFP și Reuters.…
16:10
Cum a motivat ministrul PSD al Agriculturii refuzul de a semna tratatul comercial UE-Mercosur/ România a votat în final pentru adoptare # HotNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a returnat pe 18 decembrie nesemnat acordul de parteneriat UE-Mercosur motivând decizia prin opoziția asociațiilor de fermieri și o posibilă perturbare a pieței românești ca urmare a importurile din țările sud-americane,…
16:10
După un an 2024 record, producția auto a scăzut în România cu aproape 3% anul trecut, ambii constructori având cifre totale mai mici, arată datele ACAROM. Volumele Dacia au scăzut mai mult decât cele ale…
16:00
Liderul mercenarilor din Congo, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest în dosarul în care sunt judecați alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024,…
16:00
FOTO. Un tren are 10 ore întârziere și încă nu a ajuns în București. A intrat cu doar o oră întârziere în România și diferența a făcut-o pe parcurs # HotNews.ro
Trenul internațional Muntenia IR 79 a plecat joi, la ora locală 15:10, de la Budapesta, având ce destinație finală Gara de Nord din București, scrie site-ul Club Feroviar. Trebuia să ajungă vineri dimineață la ora…
15:20
„Până la sfârșitul lunii ianuarie, SUA vor interveni, Republica Islamică va cădea”. Voci ale unor tineri din Iran despre noul val de proteste și sfârșitul regimului # HotNews.ro
„Noi suntem pierduți. Nu cred că vom apuca să vedem libertatea decât la bătrânețe, prin ochii generațiilor tinere”, mărturisește un iranian pentru The Guardian. Într-un reportaj publicat vineri, care reunește mai multe voci din interiorul țării, publicația britanică explorează prăpastia…
15:10
Tânărul jucător Laurențiu Vlăsceanu a revenit la echipa de fotbal Unirea Slobozia, sub formă de împrumut de la FCSB, a anunțat clubul ialomițean. Laurențiu Vlăsceanu fusese împrumutat în prima parte a sezonului la UTA Arad,…
15:00
Păsările kakapo, amenințate cu dispariția, au început să se reproducă după o pauză de 4 ani # HotNews.ro
Specia de papagal kakapo din Noua Zeelandă, care nu poate să zboare și care se află în pericol critic de dispariție, a început să se reproducă săptămâna trecută pentru prima dată după o pauză de…
14:50
Un bărbat și-a reclamat soția că l-a bătut și amenințat noaptea trecută. Femeia, obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică # HotNews.ro
Poliţiştii hunedoreni fac cercetări într-un dosar penal de violenţă în familie, după ce un bărbat a reclamat că a fost agresat şi ameninţat de soţia sa. În urma evaluării situaţiei, a fost stabilit că există…
Acum 12 ore
14:30
Luptele în cușcă ale lui Donald Trump mută în calendar summitul liderilor G7. Decizia luată de Franța # HotNews.ro
Următorul summit al liderilor G7 care era programat să aibă loc în perioada 14-16 iunie la Evian, stațiunea balneară franceză cunoscută pentru apa minerală ce-i poartă numele, în Haute-Savoie, din sud-estul Franței, va fi amânat…
14:30
Suedia a înregistrat cel mai mic număr de solicitări de azil din ultimii 40 de ani: „Schimbarea nu se referă doar la cifre” # HotNews.ro
Numărul persoanelor care solicită azil în Suedia a scăzut cu 30% în 2025, ajungând la cel mai scăzut nivel din 1985 încoace, guvernul de centru-dreapta declarând că intenționează să înăsprească și mai mult regulile în…
14:20
Noi precizări ale Armatei din Elveția despre escortarea aeronavei în care se afla Nicușor Dan: A fost o operațiune standard, dar am profitat de ocazie să mulțumim României # HotNews.ro
Armata din Elveția explică, într-un răspuns pentru HotNews transmis vineri, că angajații serviciului civil de control al traficului aerian au folosit ocazia unei misiuni obișnuite, de „live mission” a celor două avioane de vânătoare F-18,…
13:50
La o zi după ce fostul ministru Chițoiu a intrat la închisoare, judecătorii explică motivele condamnării și arată strategia prin care acesta a încercat să scape nevinovat: Mortul e de vină # HotNews.ro
Daniel Chițoiu nu și-a recunoscut vreo vină în accidentul în urmă căruia au murit doi oameni, a aruncat responsabilitatea pe șoferul decedat și a pus „o presiune inoportună asupra judecătorului”, se arată în motivarea condamnări,…
13:40
„Războiul este din nou la modă. Forța a luat locul diplomației”. Papa Leon, discurs dur la Vatican # HotNews.ro
Papa Leon a condamnat utilizarea forței militare ca mijloc de atingere a obiectivelor diplomatice, într-un discurs anual neobișnuit de dur privind politica externă, susținut vineri, în care a solicitat și protejarea drepturilor omului în Venezuela,…
13:40
De ce România importă gaze în această perioadă geroasă, deși avem depozitele pline în proporție de 70% / Prețul gazelor pe bursa de la București, în creștere # HotNews.ro
România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline…
13:30
Statele UE au aprobat vineri acordul comercial cu blocul Mercosur, în ciuda unei opoziții intense / Ce a spus ministrul român al Agricuturii înainte de vot # HotNews.ro
Decizia care dă undă verde semnării celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de UE avea nevoie de aprobarea a 15 țări care reprezintă 65% din populația totală a blocului. Capitalele UE urmează…
13:10
Pe 25 aprilie 1968, pe biroul președintelui Lyndon B. Johnson, a ajuns un plic direct de la Agenția Centrală de Informații. Documentul ultrasecret este un rezumat succint al știrilor mondiale. O versiune CIA a Reader’s…
12:50
VIDEO Momentul în care o deputată din Honduras este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu # HotNews.ro
Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale. Gladys Aurora…
12:30
Încălțarea papucilor de casă după o zi lungă poate oferi o senzație plăcută și relaxantă. Totuși, numeroase persoane nu acordă prea multă atenție acestui detaliu, dar alegerea corectă a papucilor de casă influențează confortul zilnic…
12:30
Salariul minim brut va crește la 4.325 de lei de la 1 iulie. Câți bani vor primi „în mână” peste 1,7 milioane de angajați și ce câștigă statul # HotNews.ro
Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat la 4.325 de lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, cu 6,8% mai mult decât în luna iunie din acest…
12:20
Prevederile legale aplicabile interzic minorilor participarea la jocurile de noroc. Sportul modern a devenit mult mai mult decât o simplă formă de mișcare sau divertisment. În ultimele decenii, acesta s-a transformat într-un fenomen global, cu…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.