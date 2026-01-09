Turismul românesc încheie anul pe pierdere, salvarea vine din Occident

18:30

Patronul barului „Le Constellation" din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiul din noaptea de Revelion, a fost arestat preventiv. Autoritățile elvețiene au decis măsura după ce au constatat riscul de evadare. Proprietarii sunt acuzați de ucidere din culpă și provocarea unui incendiu.