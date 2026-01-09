Turismul românesc încheie anul pe pierdere, salvarea vine din Occident
MainNews.ro, 9 ianuarie 2026 22:20
Turismul românesc încheie un an pe minus, cu o scădere de 4% a numărului de turiști români în 2025. Reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari afectează operatorii, deși turiștii străini cresc. România atrage vizitatori din Occident datorită prețurilor competitive și ofertelor accesibile. Operatorii de turism din România se așteaptă să încheie anul
Acum 10 minute
22:30
Cristian Boureanu și Călin Donca au avut un moment tensionat la Survivor România, unde nervii s-au întins și au avut un clinci. Fetele au intervenit pentru a-i despărți, iar Boureanu a acuzat că Donca vrea să-i închidă gura cu forța. Detalii despre conflictul dintre cei doi și reacțiile colegilor din echipa Faimoșilor. Cristian Boureanu și
Acum 30 minute
22:20
Turismul românesc încheie un an pe minus, cu o scădere de 4% a numărului de turiști români în 2025. Reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari afectează operatorii, deși turiștii străini cresc. România atrage vizitatori din Occident datorită prețurilor competitive și ofertelor accesibile. Operatorii de turism din România se așteaptă să încheie anul
Acum o oră
22:00
Cristian Tudor Popescu analizează impactul președintelui Trump asupra României, subliniind că acesta nu ar putea fi interesat de țara noastră. Criticile se îndreaptă și spre deciziile internaționale ale liderului american, sugerând că parteneriatele actuale pot fi afectate, iar România ar putea fi lăsată în umbră. Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Donald Trump față de
21:50
Armata elvețiană a explicat escortarea avionului Spartan al președintelui Nicușor Dan de către două avioane F-18 în spațiul aerian elvețian. Această acțiune a fost o misiune de apreciere pentru sprijinul României în transportul victimelor incendiului din Crans-Montana, generând controverse în mass-media. Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava Spartan a președintelui Nicușor Dan cu două avioane
Acum 2 ore
21:30
E forță la Dinamo, iar echipa arată promițător în acest sezon. Descoperă cele mai recente performanțe și strategii ale clubului în articolul nostru de pe Jurnal Antena Sport. Află cum își propun jucătorii să cucerească fanii și să repună Dinamo pe harta fotbalului românesc. Detalii complete aici. Echipa Dinamo arată o formă puternică în sezonul
21:30
Ministerul Afacerilor Externe al României a emis un avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran, îndemnând românii să evite orice călătorie și să nu participe la proteste. Cetățenii români din Iran sunt sfătuiți să se înregistreze la Ambasada României și să evite locurile aglomerate din cauza escaladării violenței. Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să
21:20
Expertul contabil Cristian Toma a criticat noua măsură legislativă privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru cu salariați, considerând-o absurdă. Măsura, introdusă prin Legea nr. 245/2025, are implicații importante pentru afaceri. Află mai multe detalii despre această situație pe StartupCafe. Expertul contabil Cristian Toma critică noua măsură privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru cu
21:20
Google transformă Gmail într-un asistent inteligent prin implementarea inteligenței artificiale. Noile funcții precum AI Overviews, Help Me Write și AI Inbox facilitează scrierea mesajelor, sumarizează conversațiile și prioritizează mesajele importante. Aceste inovații promit un inbox mai organizat și eficient. Gmail se transformă într-un asistent inteligent care optimizează gestionarea mesajelor Funcția AI Overviews sintetizează conversațiile și
21:00
Iranul s-a confruntat cu o întrerupere a internetului de peste 24 de ore în urma protestelor masive. Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că autoritățile nu vor ceda în fața protestatarilor. Moartea a zeci de persoane a fost documentată de organizațiile pentru drepturile omului. Protestele evidențiază instabilitatea guvernului iranian. Autoritățile iraniene au întrerupt accesul
20:50
Marcel Ciolacu îl ironizează din nou pe premierul Ilie Bolojan, comentând despre bugetul pe 2025 și realizările acestuia. Într-o postare pe Facebook, Ciolacu menționează lipsa unei formule de buget pentru 2026 și face referire la investițiile din mandatul lui Bolojan, subliniind contradicții în declarațiile acestuia. Marcel Ciolacu îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan referitor la
Acum 4 ore
20:30
Nasser al-Attiyah a obținut prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026, câștigând etapa a 6-a și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă. Dacia revine în forță la Dakar, cu îmbunătățiri semnificative pentru modelul Sandriders, mărind eficiența și fiabilitatea echipei. Nasser al-Attiyah a câștigat etapa a 6-a din Dakar 2026
20:30
WhatsApp, aplicația de mesagerie a Meta, ar putea fi supusă unor reguli mai stricte în ceea ce privește conținutul ilegal și dăunător, după ce a atins 51,7 milioane de utilizatori activi în UE, depășind pragul de 45 de milioane impus de Legea privind serviciile digitale (DSA). Comisia Europeană evaluează această posibilitate. WhatsApp ar putea fi
20:20
Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de Gabriel Comănescu, a intrat recent în insolvență. Aceasta se alătură altor firme din conglomeratul său care au suferit faliment. GSP a acumulat datorii totale de 168,3 milioane lei și se confruntă cu litigii internaționale, inclusiv cu OMV Petrom. Compania Grup Servicii Petroliere, controlată de Gabriel Comănescu, a intrat
20:20
Giorgia Meloni, premierul italian, solicită o poziție unificată a Europei în relațiile cu Rusia, propunând un trimis special pentru problema ucraineană. Avertizează împotriva unei abordări fragmentate care ar putea favoriza Kremlinul. Discuțiile privind reintegrarea Rusiei în G7 sunt premature și vor depinde de pacea în regiune. Giorgia Meloni propune o coordonare europeană în relația cu
20:00
Kaja Kallas denunță violențele din Iran, afirmând că regimul se teme de propriul popor. Protestele, izbucnite din cauza condițiilor economice, au atras critici internaționale. Volker Türk, Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, solicită o anchetă rapidă și independentă privind abuzurile și violențele împotriva demonstranților. Kaja Kallas critică violențele și reprimarea protestelor din Iran, numind regimul
19:50
Hubert Thuma, lider PNL, a ieșit din tăcere și a acuzat Guvernul Bolojan de creșterea taxelor și impozitelor locale. Thuma subliniază că primarii nu sunt responsabili pentru aceste majorări, ci schimbările fiscale la nivel național. El propune soluții alternative pentru a susține comunitățile fără a afecta cetățenii. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și vicepreședinte PNL,
19:30
Gigi Becali a decis soarta lui Dennis Politic, jucător adus la FCSB pentru aproape un milion de euro. Deși a avut un început promițător, cariera sa a fost afectată de probleme medicale. FCSB caută acum un înlocuitor pentru mijlocaș, după plecarea lui Adrian Șut, atrăgând atenția fanilor și specialiștilor. Plecarea lui Adrian Șut a adus
19:30
Elveția trăiește o zi de doliu național după incendiul devastator din Crans-Montana care a ucis 40 de oameni, majoritatea adolescenți. Incendiul a fost declanșat de artificii atașate de sticle de șampanie. Autoritățile investighează și interzic utilizarea dispozitivelor pirotehnice în localuri. Elveția plânge 40 de victime, majoritatea adolescenți, în urma incendiului din barul Le Constellation din
19:20
România alocă 457,7 miliarde de lei pentru 195 de proiecte de investiții publice, inclusiv trei autostrăzi și trei spitale regionale. Proiectele vizează infrastructura rutieră, feroviară, sănătate, transport urban și mediu. Ministerul Finanțelor prioritizează investițiile pentru maximizarea beneficiilor economice. România investește 457,7 miliarde de lei în 195 de proiecte publice semnificative Prioritățile includ autostrăzi, spitale regionale
19:00
Nicușor Dan a explicat votul României pentru acordul UE-Mercosur, susținând că negocierile au adus protecții pentru fermierii români. Acordul va deschide noi piețe de export și va elimina taxe vamale. PSD a reacționat, acuzând trădarea intereselor agriculturii românești. Detalii despre impactul acordului asupra comerțului. Nicușor Dan a justificat votul României pentru acordul comercial UE-Mercosur prin
19:00
Grădina Zoologică Adventure World din Japonia a găsit o soluție inedită după plecarea ultimilor panda: angajații se costumează în urși panda și interacționează cu vizitatorii. Aceștia pot experimenta activități de îngrijire și pot hrăni „panda", păstrând astfel legătura cu publicul în cadrul „Panda Love Club". Plecare ultimelor panda de la grădina zoologică Adventure World din
Acum 6 ore
18:30
Mamadou Thiam, marcatorul golului FCSB-ului în meciul cu Beşiktaş, a declarat că echipa trebuie să fie concentrată pentru a obține rezultate. Deși victoria nu s-a materializat, el este optimist pentru reluarea campionatului, subliniind importanța ritmului de joc. FCSB va întâlni FC Argeș în prima etapă. Mamadou Thiam a marcat primul gol în amicalul FCSB-ului cu
18:30
Patronul barului „Le Constellation" din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiul din noaptea de Revelion, a fost arestat preventiv. Autoritățile elvețiene au decis măsura după ce au constatat riscul de evadare. Proprietarii sunt acuzați de ucidere din culpă și provocarea unui incendiu. Patronul barului Le Constellation din Crans-Montana a fost arestat preventiv
18:20
Forțele ruse au atacat două nave sub pavilion străin în Marea Neagră, provocând moartea unui cetățean sirian și rănirea altor persoane. Navele, care transportau cereale și soia, erau în apropierea portului Odesa. În același timp, un atac masiv asupra Kievului a lăsat multe blocuri fără încălzire, în condiții de frig extrem. Forțele ruse au atacat
18:20
Curtea de Apel București menține arestarea preventivă a lui Horațiu Potra și familiei sale în dosarul ce vizează activități subversive. Cei trei, aduși din Dubai, sunt acuzați de tentativă de destabilizare a ordinii constituționale. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Dosarul este în proces de judecată. Curtea de Apel București a menținut arestarea
18:10
Ajutor financiar pentru veterani, invalizi și văduve: sprijin pentru chirie și energie
Aproximativ 620 de veterani, invalizi și văduve de război vor primi în ianuarie 2026 câte 482 lei pentru a acoperi costurile cu chiria și energia. Ajutorul, inițiat de Ministerul Muncii, este cu 5,6% mai mare față de anul anterior, beneficiind de sumele alocate din bugetele ministerelor implicate. 620 de veterani, invalizi și văduve de război
18:00
Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini
Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini, accesibilă doar abonaților plătitori, după controversele legate de deepfake-uri sexualizate, inclusiv cu minori. Comisia Europeană analizează acuzațiile de conținut ilegal, în timp ce Musk avertizează utilizatorii despre consecințele folosirii abuzive a instrumentului. Grok, chatbotul lui Elon Musk, a restricționat generarea de imagini la utilizatorii abonați plătitori … Articolul Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini deepfake cu conținut sexualizat apare prima dată în Main News.
17:30
Cristiano Ronaldo se pregătește să transforme 2026 într-un an istoric, având șanse să doboare recorduri impresionante. Cu obiective precum atingerea celor 1000 de goluri în carieră și devenirea celui mai bun marcator străin al lui Al-Nassr, starul portughez sfidează limitele la vârsta sa. Urmărește realizările lui în competițiile internaționale. Cristiano Ronaldo se apropie de recorduri … Articolul Cristiano Ronaldo în 2026: Recorduri impresionante de atins apare prima dată în Main News.
17:30
Obiceiul de a împinge scaunul la loc după masă reflectă respectul față de ceilalți și conștiința socială. Gestul dezvăluie trăsături precum responsabilitatea personală, atenția la detalii și autocontrolul. Află cum acest mic detaliu poate spune multe despre personalitatea ta. Împingerea scaunului înapoi este un semn de respect și responsabilitate personală Acest obicei reflectă conștiința socială … Articolul Ce dezvăluie despre tine obiceiul de a pune scaunul la loc după masă? apare prima dată în Main News.
17:20
Întâlnire discretă la Paris între emisarii lui Donald Trump și un trimis rus pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat cu Kirill Dmitriev despre garanții de securitate și posibilități de încheiere a conflictului. Zelenski cere întâlniri suplimentare pentru avansarea negocierilor. Trimisul special al SUA și ginerele lui … Articolul Întâlnire secretă la Paris: Trump și Rusia discută planul de pace pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
17:20
UE propune ca WhatsApp să devină o „platformă foarte mare”, responsabilă în combaterea fake news-urilor și fraudelor. Aceste reforme vin în contextul Legii privind serviciile digitale care impune companiilor IT să elimine conținutul dăunător. Meta, proprietarul WhatsApp, este acuzat de fraude masive pe platformele sale. Comisia Europeană ia în considerare desemnarea WhatsApp ca „platformă foarte … Articolul UE urgentază WhatsApp să lupte împotriva fake news-urilor și fraudelor apare prima dată în Main News.
17:20
Dorian Popa se rejudecă după ce a fost prins drogat la volan. Parchetul a solicitat o pedeapsă mai aspră, iar procesul final va avea loc pe 19 ianuarie. Popa a pledat vinovat și a recunoscut fapta, subliniind importanța respectării legii în vreme ce militează împotriva consumului de droguri. Dorian Popa a fost prins drogat la … Articolul Rejudecare Dorian Popa: A pledat vinovat după ce a fost prins drogat la volan apare prima dată în Main News.
17:10
Uzinele Dacia și Ford din România au produs în 2023 un total de 545.510 mașini, în scădere față de anul precedent, când s-au atins 560.102 unități. Dacia a contribuit cu 297.000 de mașini, iar Ford cu 248.000. Producția a scăzut cu aproape 3% în comparație cu 2024, conform datelor ACAROM. Producția auto în România a … Articolul Produția anuală de mașini Dacia și Ford în România: statistici relevante apare prima dată în Main News.
17:00
Venezuela eliberează prizonieri politici, Trump laudă colaborarea guvernului interimar # MainNews.ro
Venezuela a început eliberarea prizonierilor politici, inclusiv a fostului candidat la prezidențiale, Enrique Márquez. Acest gest este văzut ca un pas spre pace, iar Trump a salutat colaborarea cu guvernul interimar, anunțând că a anulat atacuri planificate asupra țării. Această mișcare marchează o nouă fază pentru Venezuela. Venezuela a început eliberarea prizonierilor politici ca gest … Articolul Venezuela eliberează prizonieri politici, Trump laudă colaborarea guvernului interimar apare prima dată în Main News.
16:50
Decizia MAE de a vota pentru Acordul UE-Mercosur este văzută de PSD ca o trădare a intereselor fermierilor români. Importurile din America Latină vor afecta agricultura locală, punând presiune asupra prețurilor. Opoziția fermierilor îi determină pe social-democrați să solicite amendamente pentru protejarea acestora. PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat fermierii români prin votul … Articolul PSD acuză MAE de trădare a fermierilor români prin votul pentru Acordul UE-Mercosur apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:30
Nicolae Stanciu, fotbalistul român, a ratat un penalty crucial pentru Genoa în meciul cu AC Milan, iar fanii îl ironizează pe rețelele sociale. Adversarul său a sabotat execuția cu un gest similar unei mișcări legendare. Stanciu își cere scuze, iar viitorul său la club pare incert. Nicolae Stanciu a ratat un penalty crucial în meciul … Articolul Stanciu, ținta ironiilor: Fanii îi recomandă o plecare pe Marte! apare prima dată în Main News.
16:30
Premierul italian Giorgia Meloni susține reluarea dialogului între Uniunea Europeană și Rusia, propunând numirea unui emisar special. Ea afirmă că este esențial ca Europa să discute cu ambele părți în conflictul din Ucraina pentru a contribui eficient la negocierile de pace. Meloni consideră prematură readmiterea Rusiei în G7. Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, propune reluarea dialogului … Articolul Premierul Italiei susține dialogul UE – Vladimir Putin pentru soluții comune apare prima dată în Main News.
16:10
Mihnea Ioanițescu, antreprenor român, a lansat aidly.ro, o platformă online care conectează utilizatorii cu prestatori de servicii precum instalatori și electricieni. Funcționează pe baza feedback-ului și a transparenței, oferind o soluție rapidă pentru sarcinile casnice. Descoperă cum a fost dezvoltată platforma. Mihnea Ioanițescu a lansat Aidly.ro, o platformă online pentru intermedierea serviciilor de meseriași Platforma … Articolul Cauti instalatori sau electricieni? Descoperă platforma românească de meseriași! apare prima dată în Main News.
16:10
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul din cauza atacurilor rusești. Jumătate din blocuri au rămas fără încălzire la -10 grade Celsius. 417.000 de locuințe nu au curent electric, iar atacul a avariat clădiri, inclusiv Ambasada Qatarului. Comunitatea internațională este solicitată la reacții ferme. Atacul aerian rus asupra Kievului a lăsat … Articolul Primarul Kievului cere plecarea temporară a locuitorilor după atacul rus apare prima dată în Main News.
16:00
Autoritățile iraniene acuză Statele Unite și Israel de provocarea protestelor din țară, considerându-le o conspirație menită să destabilizeze regimul de la Teheran. Protestele au început pe 29 decembrie 2025, din cauza dificultăților economice, și s-au intensificat, ducind la ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Autoritățile iraniene acuză SUA și Israel de organizarea protestelor recente … Articolul Iran acuză Israelul și SUA de instigarea protestelor interne apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ilie Bolojan s-a lăudat cu cele mai mari investiții publice din ultimii 36 de ani, totalizând 137,5 miliarde lei în 2025. 56% din aceste fonduri provin din surse europene. Economiști precum Radu Georgescu subliniază că și predecesorii săi făceau afirmații similare. Ce impact are acest rezultat asupra economiei României? Premierul Ilie Bolojan afirmă că … Articolul Cum am obținut un rezultat fără precedent prin efort? apare prima dată în Main News.
15:30
FIFA anunță un parteneriat cu TikTok pentru Cupa Mondială 2026, având scopul de a interacționa mai bine cu fanii tineri. TikTok va difuza momente exclusive din meciuri și va oferi conținut special. Un program dedicat creatorilor va permite accesul la momente din culise. Descarcă aplicația și conectează-te cu lumea fotbalului! FIFA a anunțat un parteneriat … Articolul FIFA colaborează cu TikTok pentru beneficii exclusive la Cupa Mondială 2026 apare prima dată în Main News.
15:30
Protestele din Iran continuă, generând tensiuni și un sentiment de incertitudine. Tinerii iranieni exprimă pesimism față de schimbări rapide, dar speră la o transformare democratică. Subiecții intervievați discută despre impactul economic și nevoia de reforme, în contextul prăbușirii Republicii Islamice. Analiza detaliază dorințele și temerile generației actuale. Protestele din Iran continuă să se intensifice, cu … Articolul Intervenția SUA și protestele din Iran: sfârșitul regimului islamic? apare prima dată în Main News.
15:10
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, susține protestele anti-Khamenei într-o perioadă de criză economică profundă. Cu o viață în exil, el îndeamnă la unitate împotriva teocrației și militează pentru un Iran democratic. A co-fondat Consiliul Național Iranian, fiind o voce proeminentă a opoziției. Protestele anti-guvernamentale din Iran au reînnoit sprijinul pentru Reza Pahlavi, fiul … Articolul Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, susține protestele anti-Khamenei în Iran apare prima dată în Main News.
15:10
Salariul minim brut va crește la 4.325 lei de la 1 iulie 2026, un plus de 6,8%. Aproape 1,8 milioane de angajați vor beneficia de această majorare, iar salariul minim net va ajunge la 2.699 lei. Statul va aduna 970 milioane lei din impozite, dar angajatorii vor suporta costuri mai mari. Salariul minim brut va … Articolul Salariul minim brut crește la 4.325 lei din 1 iulie: câți bani iau angajații? apare prima dată în Main News.
14:40
România condamnă atacul rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina, considerându-l o gravă încălcare a dreptului internațional. Ministrul de Externe Oana Țoiu subliniază impactul devastator asupra civililor și reiterează sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei, cerând reacții internaționale ferme împotriva Rusiei. România, prin ministrul de Externe Oana Țoiu, condamnă atacul rusesc cu racheta Oresnik în Ucraina, calificându-l o … Articolul România condamnă atacul Rusiei cu racheta Oreșnik în Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
14:30
Armata elvețiană a clarificat operațiunea de escortare a aeronavei președintelui Nicușor Dan, subliniind că a fost o misiune standard. Delegația română a fost mulțumită prin radio pentru sprijinul oferit în contextul evenimentelor de la Crans-Montana. Detalii despre comunicarea cu turnul de control au fost făcute publice. Armata Elveției a confirmat că escortarea avionului lui Nicușor … Articolul Elveția clarifică escortarea aeronavei lui Nicușor Dan: operațiune standard apare prima dată în Main News.
14:20
Asus a lansat ochelarii de gaming ROG R1 la CES 2026, având o rată de reîmprospătare de 240 Hz, superioară monitoarelor tradiționale. Aceștia oferă o experiență vizuală fluidă, fiind compatibili cu ROG Xbox Ally X și PC-uri Asus. Prețul estimat va fi de aproximativ 800 de dolari. Asus a lansat ochelarii smart ROG R1 la … Articolul ASUS lansează ochelari de gaming superiori celor mai multe monitoare din 2026 apare prima dată în Main News.
14:20
Un turist a lăsat o recenzie surprinzătoare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, evocând o experiență excelentă. Deși prețurile sunt ridicate, hotelul a avut un succes considerabil în sezonul de sărbători. Oaspeții au apreciat calitatea serviciilor și interacțiunea cu personalul. Articolul Recenzia uluitoare a unui turist la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov apare prima dată în Main News.
14:10
România importă în prezent gaze, deși depozitele sunt pline în proporție de 70%. În ziua de vineri, importurile au atins 5 milioane de metri cubi pe zi, reprezentând 10% din consumul național. Prețul gazelor pe Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12%. Ministrul Energiei asigură aprovizionarea, în ciuda frigului. România importă 5 milioane de … Articolul Importurile de gaze în România: motive și creșterea prețurilor pe bursă apare prima dată în Main News.
