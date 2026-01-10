Lia Olguța Vasilescu: Primarii se confruntă cu neplăceri, banii merg la Guvern
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, contestă direcționarea banilor obținuți din creșterea taxelor locale către bugetul național, subliniind că primarii vor rămâne cu înjurăturile cetățenilor. Discuțiile despre această problemă vor avea loc în coaliția de guvernare, iar bugetele locale trebuie protejate. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, contestă direcționarea sumelor din majorarea taxelor locale către bugetul național
Donald Trump a chemat la Casa Albă șefii companiilor petroliere, solicitându-le să colaboreze direct cu guvernul american pentru refacerea industriei petroliere din Venezuela. De asemenea, acesta a subliniat că negocierile nu vor include autoritățile de la Caracas și a promis siguranță totală pentru investitori. Donald Trump a convocat șefii marilor companii petroliere la Casa Albă
Vladislav Blănuță se confruntă cu dificultăți la Dinamo Kiev, iar Dinamo București și-a exprimat interesul pentru aducerea lui. Andrei Nicolescu a confirmat că a fost înaintată o ofertă scrisă, dar clubul ucrainean nu a răspuns încă. Atacantul român ar putea deveni cheia pentru echipa din Ștefan cel Mare în acest sezon. Vladislav Blănuță se confruntă
Venezuela analizează extinderea relațiilor diplomatice cu SUA după capturarea lui Nicolas Maduro. Departamentul de Stat american trimite oficiali la Caracas pentru a evalua redeschiderea ambasadei. Președinta interimară Delcy Rodríguez sugerează începutul unui proces diplomatic între cele două țări. Guvernul Venezuelei analizează extinderea relațiilor diplomatice cu SUA Oficiali ai Departamentului de Stat al SUA se vor
NATO nu se află într-o criză, afirmă generalul Alexus G. Grynkewich, în ciuda declarațiilor lui Trump despre Groenlanda. Comandantul militar subliniază că alianța este pregătită să protejeze fiecare centimetru din teritoriu. Liderii europeni susțin că Groenlanda aparține Danemarcei și poporului său. Generalul Alexus Grynkewich afirmă că NATO nu este în criză din cauza declarațiilor lui
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, apără primarii în fața nemulțumirilor publice legate de majorarea impozitelor. El subliniază că deciziile fiscale sunt luate la nivel central și că edilii trebuie să gestioneze aceste consecințe. Thuma propune soluții pentru întărirea administrațiilor locale fără a afecta cetățenii. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, apără primarii în fața nemulțumirilor cetățenilor
CFR Cluj și Dinamo București se confruntă pentru transferul lui Matteo Duțu, căpitanul echipei de tineret a AC Milan. Jucătorul de 20 de ani, cotat la 250.000 de euro, a impresionat și la selecționata sub 21 de ani a României. Ambele cluburi din Liga 1 își doresc să-l împrumute pe talentatul fotbalist. CFR Cluj și
Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, acuză premierul PNL Ilie Bolojan pentru acordul UE-Mercosur, care ar putea duce la falimentul fermierilor români. Barbu subliniază că importurile de carne din America Latină vor afecta prețurile interne și va solicita garanții pentru agricultura românească. Florin Barbu acuză premierul Ilie Bolojan că nu discută despre acordul UE-Mercosur Barbu
Inteligența artificială este adesea percepută greșit ca o entitate autonomă. Metaforele precum „creiere digitale" induc confuzie și temeri nejustificate, distorsionând realitatea tehnică. O abordare bazată pe colaborarea om-tehnologie este esențială pentru a înțelege riscurile reale și a îmbunătăți reglementarea AI. Inteligența artificială este adesea percepută greșit ca o entitate autonomă capabilă să gândească Metaforele digitale
Forțele americane au confiscat în Marea Caraibilor petrolierul Olina, suspectat de transportul de petrol aflat sub embargo venezuelean. Aceasta este a cincea navă retrasă de SUA în ultimele săptămâni. Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a anunțat că operațiunea a avut loc fără incidente, consolidând eforturile împotriva traficului de petrol. Forțele SUA au confiscat petrolierul
Oțelul Galați a încheiat prima parte a sezonului pe locul șase în Liga 1 și a anunțat transferul lui Bruno Paz, mijlocaș format la Sporting Lisabona. Jucătorul cu 10 selecții în naționala Angolei vine de la Zimbru Chișinău, întărind echipa în lupta pentru play-off. Detalii despre noul transfer și impactul său. Oțelul Galați a ocupat
Franța se află într-un moment critic, cu premierul Sébastien Lecornu cerând organizarea de alegeri legislative anticipate. Două moțiuni de cenzură din partea opoziției amenință stabilitatea guvernului, iar Emmanuel Macron ia în considerare dizolvarea Adunării Naționale. Discuțiile bugetare sunt de asemenea blocate. Premierul Franței a solicitat analizarea posibilității unor alegeri legislative anticipate în martie Două partide
PSD acuză Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu, de trădare după votul favorabil al României pentru acordul UE-Mercosur. Partidul susține că această decizie afectează grav agricultura românească. Reacții dure din partea PSD și critici privind lipsa consultării fermierilor. Acte de trădare a intereselor agricultorilor români. PSD acuză Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu
Meta, condusă de Mark Zuckerberg, anunță o aprovizionare masivă cu energie nucleară pentru centrele de date destinate inteligenței artificiale. Cu un cluster de 1 gigawatt, Meta va contribui cu până la 6,6 gigawați de energie curată până în 2035, sprijinind dezvoltarea a două noi unități Natrium. Meta anunță Prometheus, un cluster de 1 gigawatt pentru
Joburi bine plătite în industria auto din SUA, cu salarii de până la 120.000 de dolari pe an, dar neocupate din cauza lipsurilor de forță de muncă calificată. Ford caută 5.000 de mecanici, dar mulți americani ezită să accepte aceste poziții din cauza condițiilor de muncă. Descoperă cauza acestei crize de muncă. Ford oferă 5.000
Un suedez de 33 de ani a fost arestat pentru spionaj, suspectat că transmitea informații unui serviciu secret rus. A lucrat ca consultant IT pentru armata Suediei între 2018-2022. Ancheta este în desfășurare, iar susținerile de spionaj sunt negate de avocatul său. Detalii intrigante despre securitatea cibernetică ies la iveală. Bărbat arestat în Suedia sub
AUR a criticat Guvernul și pe președintele Nicușor Dan pentru votul favorabil acordului UE-Mercosur, considerându-l o trădare națională. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, susține că acest acord va afecta grav fermierii români și că autoritățile au acționat împotriva interesului național. AUR critică dur regimul Dan-Bolojan pentru votul României în favoarea acordului UE-Mercosur Petrișor Peiu susține
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat demararea unor programe de educație pentru sănătate în colaborare cu Ministerul Educației. Acestea vor aborda igiena, vaccinarea și alimentația corectă, având ca scop reducerea obezității în România și promovarea sănătății mintale prin tratamente adecvate. Ministerele Sănătății și Educației dezvoltă programe de educație pentru sănătate Programele vor include igiena, vaccinarea
Trump celebrează 80 de ani cu lupte MMA la Casa Albă, un eveniment neobișnuit în istoria politicii americane. În timpul președinției actuale a Franței la G7, se reiterează unitatea grupului pe fondul discuțiilor internaționale, inclusiv relațiile cu Iranul. G7 rămâne o platformă cheie pentru influența globală. Franţa va prelua preşedinţia G7 în iunie Ultima reuniune
Donald Trump a anunțat că este deschis pentru afaceri cu Rusia și China după preluarea petrolului Venezuelei, recunoscând rezervele uriașe ale acestei țări. SUA vor controla vânzările de petrol și promit prețuri mai mici pentru americani. Trump subliniază importanța securității guvernamentale pentru investitori. Donald Trump anunță că U.S.A. este deschisă la afaceri cu Rusia și
O instanță din Franța l-a condamnat pe pensionarul Jean-Paul la șase luni de închisoare cu suspendare pentru că i-a spart un ou în cap liderului extremei drepte, Jordan Bardella. Pe lângă pedeapsă, acesta trebuie să plătească daune și cheltuieli de judecată, în cadrul unui incident ce a stârnit controverse. Jean-Paul, un pensionar de 74 de
Guvernul Bolojan va folosi taxele românilor, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a dezvăluit că premierul Ilie Bolojan a anunțat primarii că banii din majorarea taxelor locale vor merge la bugetul de stat, nu la primării. Aceasta susține că bugetele locale nu vor beneficia de această creștere, stârnind nemulțumiri în rândul ediliilor din toată țara. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, acuză Guvernul
O explozie devastatoare într-un bloc din Madrid a avut loc pe 9 ianuarie 2026, soldată cu moartea unei femei de 80 de ani și rănirea altor nouă persoane. Incidentul, care a cauzat prăbușirea unei părți a clădirii, a fost urmat de acțiuni rapide ale echipelor de urgență pentru salvarea victimelor și evaluarea cauzelor exploziei. Explozie
Cel mai periculos chinez din mafia cibernetică, Chen Zhi, a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani. Acesta a creat centre de muncă forțată în Cambodgia, unde reținea oameni obligați să genereze profiluri false pentru escrocherii online. Autoritățile din întreaga lume
Femeie de 51 de ani din Hunedoara a fost obligată să poarte o brățară electronică după ce și-a lovit soțul de 47 de ani. Agresiunea a fost raportată la Poliție, iar autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu din cauza riscului iminent. Violența în familie este o infracțiune gravă. Femeie de 51 de ani … Articolul Femeie de 51 de ani, condamnată la brățară electronică după agresiune asupra soțului apare prima dată în Main News.
Fostul fotbalist de la FCSB, Alexandru Enache, a confirmat relația cu Elena Ionescu, solista trupei Mandinga. Cei doi au o diferență de vârstă de 13 ani, însă acest aspect nu afectează fericirea lor. Elena a declarat că este liniștită și fericită alături de Alex, dorind să păstreze discreția despre viața personală. Alexandru Enache, fost fotbalist … Articolul Fost jucător FCSB, relație cu Elena Ionescu: 13 ani diferență între ei apare prima dată în Main News.
Atenția președintelui Trump asupra situației din Venezuela a stârnit frustrări în rândul consilierilor și republicanilor, având în vedere preocupările economice interne. JD Vance și alții cer o concentrare mai mare pe problemele interne, pe fondul nemulțumirii alegătorilor legate de inflație și costul vieții. Atenția lui Trump asupra dosarului Venezuelan îngrijorează consilierii de la Casa Albă … Articolul Nemulțumirea aliaților lui Trump față de atenția dată Venezuelei de președinte apare prima dată în Main News.
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative, cu valoare de peste 100 milioane lei. Proiectele includ autostrăzile A7, A1, A8, spitale regionale și modernizarea căilor ferate. Lista are rol de transparență și eficiență în cheltuirea capitalului, cu un portofoliu de 195 de proiecte evaluate. Ministerul Finanțelor a publicat lista investițiilor publice semnificative, … Articolul Ministerul Finanțelor a publicat lista cu investiții publice importante apare prima dată în Main News.
O companie din Ucraina a fabricat mine defecte și a încasat 70 de milioane de dolari prin contracte cu Ministerul Apărării. Patru persoane au fost arestate, iar ancheta a scos la iveală deturnarea fondurilor. Minele nu erau adecvate pentru utilizare militară, compromițând astfel capacitatea armatei. Patru persoane au fost arestate în urma unei anchete privind … Articolul Ucraina inovează cu mine neexplozive și încasează 70 milioane de dolari apare prima dată în Main News.
Politologul Răzvan Petri critica reacția PSD la acordul UE-Mercosur, subliniind lipsa de susținere a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, la Consiliile AGRIFISH. Acesta a participat la doar două din ultimele ședințe. PSD a acuzat MAE de trădare, invocând impactul negativ asupra agriculturii românești. Politologul Răzvan Petri critică PSD pentru reacția întârziată față de acordul UE-Mercosur Florin … Articolul Politolog: A întrebat cineva dacă Barbu susține fermierii la AGRIFISH? apare prima dată în Main News.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șeful diplomației americane, Marco Rubio, au discutat despre securitatea Arcticii, în contextul afirmațiilor lui Donald Trump privind controlul Groenlandei. Liderul american a stârnit îngrijorări printre aliați, sugerând opțiuni militare pentru preluarea insulei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Marco Rubio au discutat despre securitatea în Arctica Donald … Articolul Discuția NATO- Marco Rubio despre importanța Groenlandei pentru SUA apare prima dată în Main News.
Cristian Boureanu și Călin Donca au avut un moment tensionat la Survivor România, unde nervii s-au întins și au avut un clinci. Fetele au intervenit pentru a-i despărți, iar Boureanu a acuzat că Donca vrea să-i închidă gura cu forța. Detalii despre conflictul dintre cei doi și reacțiile colegilor din echipa Faimoșilor. Cristian Boureanu și … Articolul Cristian Boureanu și Călin Donca, conflict la Survivor România: „Ai dat în mine!” apare prima dată în Main News.
Turismul românesc încheie un an pe minus, cu o scădere de 4% a numărului de turiști români în 2025. Reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari afectează operatorii, deși turiștii străini cresc. România atrage vizitatori din Occident datorită prețurilor competitive și ofertelor accesibile. Operatorii de turism din România se așteaptă să încheie anul … Articolul Turismul românesc încheie anul pe pierdere, salvarea vine din Occident apare prima dată în Main News.
Cristian Tudor Popescu analizează impactul președintelui Trump asupra României, subliniind că acesta nu ar putea fi interesat de țara noastră. Criticile se îndreaptă și spre deciziile internaționale ale liderului american, sugerând că parteneriatele actuale pot fi afectate, iar România ar putea fi lăsată în umbră. Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Donald Trump față de … Articolul Trump și România: lingușirea „diplomatică” în viziunea lui CTP apare prima dată în Main News.
Armata elvețiană a explicat escortarea avionului Spartan al președintelui Nicușor Dan de către două avioane F-18 în spațiul aerian elvețian. Această acțiune a fost o misiune de apreciere pentru sprijinul României în transportul victimelor incendiului din Crans-Montana, generând controverse în mass-media. Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava Spartan a președintelui Nicușor Dan cu două avioane … Articolul Armata elvețiană explică escortarea avionului lui Nicușor Dan de două F-18 apare prima dată în Main News.
E forță la Dinamo, iar echipa arată promițător în acest sezon. Descoperă cele mai recente performanțe și strategii ale clubului în articolul nostru de pe Jurnal Antena Sport. Află cum își propun jucătorii să cucerească fanii și să repună Dinamo pe harta fotbalului românesc. Detalii complete aici. Echipa Dinamo arată o formă puternică în sezonul … Articolul Forţă maximă la Dinamo – Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
Ministerul Afacerilor Externe al României a emis un avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran, îndemnând românii să evite orice călătorie și să nu participe la proteste. Cetățenii români din Iran sunt sfătuiți să se înregistreze la Ambasada României și să evite locurile aglomerate din cauza escaladării violenței. Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să … Articolul Ministerul de Externe: Evitați călătoriile în Iran din cauza protestelor apare prima dată în Main News.
Expertul contabil Cristian Toma a criticat noua măsură legislativă privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru cu salariați, considerând-o absurdă. Măsura, introdusă prin Legea nr. 245/2025, are implicații importante pentru afaceri. Află mai multe detalii despre această situație pe StartupCafe. Expertul contabil Cristian Toma critică noua măsură privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru cu … Articolul Înregistrarea ca plătitor de salarii: o absurditate semnalată de expert contabil apare prima dată în Main News.
Google transformă Gmail într-un asistent inteligent prin implementarea inteligenței artificiale. Noile funcții precum AI Overviews, Help Me Write și AI Inbox facilitează scrierea mesajelor, sumarizează conversațiile și prioritizează mesajele importante. Aceste inovații promit un inbox mai organizat și eficient. Gmail se transformă într-un asistent inteligent care optimizează gestionarea mesajelor Funcția AI Overviews sintetizează conversațiile și … Articolul Gmail evolvează: inteligența artificială transformă e-mailul nostru apare prima dată în Main News.
Iranul s-a confruntat cu o întrerupere a internetului de peste 24 de ore în urma protestelor masive. Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că autoritățile nu vor ceda în fața protestatarilor. Moartea a zeci de persoane a fost documentată de organizațiile pentru drepturile omului. Protestele evidențiază instabilitatea guvernului iranian. Autoritățile iraniene au întrerupt accesul … Articolul Iran: peste 24 de ore fără internet, liderul promite fermitate în fața protestelor apare prima dată în Main News.
Marcel Ciolacu îl ironizează din nou pe premierul Ilie Bolojan, comentând despre bugetul pe 2025 și realizările acestuia. Într-o postare pe Facebook, Ciolacu menționează lipsa unei formule de buget pentru 2026 și face referire la investițiile din mandatul lui Bolojan, subliniind contradicții în declarațiile acestuia. Marcel Ciolacu îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan referitor la … Articolul Marcel Ciolacu ironizează alte „reușite” ale Guvernului Bolojan apare prima dată în Main News.
Nasser al-Attiyah a obținut prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026, câștigând etapa a 6-a și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă. Dacia revine în forță la Dakar, cu îmbunătățiri semnificative pentru modelul Sandriders, mărind eficiența și fiabilitatea echipei. Nasser al-Attiyah a câștigat etapa a 6-a din Dakar 2026 … Articolul Dacia Sandriders cucerește Raliul Dakar 2026 cu victoria lui Nasser al-Attiyah apare prima dată în Main News.
WhatsApp, aplicația de mesagerie a Meta, ar putea fi supusă unor reguli mai stricte în ceea ce privește conținutul ilegal și dăunător, după ce a atins 51,7 milioane de utilizatori activi în UE, depășind pragul de 45 de milioane impus de Legea privind serviciile digitale (DSA). Comisia Europeană evaluează această posibilitate. WhatsApp ar putea fi … Articolul UE propune reguli stricte pentru conținutul WhatsApp apare prima dată în Main News.
Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de Gabriel Comănescu, a intrat recent în insolvență. Aceasta se alătură altor firme din conglomeratul său care au suferit faliment. GSP a acumulat datorii totale de 168,3 milioane lei și se confruntă cu litigii internaționale, inclusiv cu OMV Petrom. Compania Grup Servicii Petroliere, controlată de Gabriel Comănescu, a intrat … Articolul Insolvența unei companii controlate de Gabriel Comănescu apare prima dată în Main News.
Giorgia Meloni, premierul italian, solicită o poziție unificată a Europei în relațiile cu Rusia, propunând un trimis special pentru problema ucraineană. Avertizează împotriva unei abordări fragmentate care ar putea favoriza Kremlinul. Discuțiile privind reintegrarea Rusiei în G7 sunt premature și vor depinde de pacea în regiune. Giorgia Meloni propune o coordonare europeană în relația cu … Articolul Condiția lui Giorgia Meloni pentru reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în Main News.
Kaja Kallas denunță violențele din Iran, afirmând că regimul se teme de propriul popor. Protestele, izbucnite din cauza condițiilor economice, au atras critici internaționale. Volker Türk, Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, solicită o anchetă rapidă și independentă privind abuzurile și violențele împotriva demonstranților. Kaja Kallas critică violențele și reprimarea protestelor din Iran, numind regimul … Articolul Kaja Kallas acuză Iranul: un regim temător față de poporul său apare prima dată în Main News.
Hubert Thuma, lider PNL, a ieșit din tăcere și a acuzat Guvernul Bolojan de creșterea taxelor și impozitelor locale. Thuma subliniază că primarii nu sunt responsabili pentru aceste majorări, ci schimbările fiscale la nivel național. El propune soluții alternative pentru a susține comunitățile fără a afecta cetățenii. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și vicepreședinte PNL, … Articolul Hubert Thuma acuză Guvernul Bolojan de majorarea taxelor locale în PNL apare prima dată în Main News.
Gigi Becali a decis soarta lui Dennis Politic, jucător adus la FCSB pentru aproape un milion de euro. Deși a avut un început promițător, cariera sa a fost afectată de probleme medicale. FCSB caută acum un înlocuitor pentru mijlocaș, după plecarea lui Adrian Șut, atrăgând atenția fanilor și specialiștilor. Plecarea lui Adrian Șut a adus … Articolul Gigi Becali îi decide soarta jucătorului adus cu o avere la FCSB: „Nu mai contează” apare prima dată în Main News.
Elveția trăiește o zi de doliu național după incendiul devastator din Crans-Montana care a ucis 40 de oameni, majoritatea adolescenți. Incendiul a fost declanșat de artificii atașate de sticle de șampanie. Autoritățile investighează și interzic utilizarea dispozitivelor pirotehnice în localuri. Elveția plânge 40 de victime, majoritatea adolescenți, în urma incendiului din barul Le Constellation din … Articolul Tragedia din Elveția: Probleme serioase la evacuarea din bar în 68 de secunde apare prima dată în Main News.
România alocă 457,7 miliarde de lei pentru 195 de proiecte de investiții publice, inclusiv trei autostrăzi și trei spitale regionale. Proiectele vizează infrastructura rutieră, feroviară, sănătate, transport urban și mediu. Ministerul Finanțelor prioritizează investițiile pentru maximizarea beneficiilor economice. România investește 457,7 miliarde de lei în 195 de proiecte publice semnificative Prioritățile includ autostrăzi, spitale regionale … Articolul România investește 457 miliarde lei în autostrăzi și spitale prioritare apare prima dată în Main News.
