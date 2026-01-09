Căprioare în lumina farurilor. O poză rară cu Bianca Drăgușanu și Joe din Drumul Taberei
Cancan.ro, 9 ianuarie 2026 23:20
La CANCAN.RO a ajuns o raritate vintage, genul de poză pe care o vezi o dată la zece ani și apoi o cauți pe Google fără succes. O imagine de colecție, cu Bianca Drăgușanu, deja […]
Acum 10 minute
23:50
Dani Oțil a fost surprins recent într-una dintre cele mai universale situații posibile pentru un bărbat: la cumpărături cu soția. Nu pe pistă, nu în platou, nu cu microfonul în mână, ci printre rafturile unui […]
23:50
Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Se reține și certificatul de înmatriculare # Cancan.ro
O simplă neatenție sau o decizie amânată prea mult poate transforma rapid o deplasare obișnuită într-un coșmar pentru șoferi. În sezonul rece, polițiștii rutieri aplică sancțiuni severe celor care circulă fără anvelope adecvate, iar consecințele […]
Acum 30 minute
23:40
Universul Star Wars mai adaugă o poveste, dar surpriza nu vine dintr-un Jedi ascuns sau dintr-un Sith reinventat, ci din spatele camerei. În timp ce Ryan Gosling pilotează noul film Starfighter, Tom Cruise a apărut […]
23:30
Insula pustie care caută doi angajați din aprilie până în octombrie. Se oferă salariu, cazare și mâncare # Cancan.ro
Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută experiențe de muncă neobișnuite, departe de agitația orașelor, o insulă izolată din Irlanda vine cu o propunere aparte. Insula Great Blasket, situată în largul coastei Dunquin, […]
23:30
Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit! Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner # Cancan.ro
Crima milionarului Adrian Kreiner scoate la iveală un adevărat thriller, cu filaje ca în filme. CANCAN.RO a obținut detalii din celebrul dosar, iar acestea sunt pur și simplu halucinante: înainte de Kreiner, alți doi milionari […]
Acum o oră
23:20
23:10
Ramona Olaru a declanșat ”jihadul” în online după ce a declarat fără menajamente, într-un podcast, că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Ce puțini știu însă este câți bani câștigă ea de […]
23:00
Ce ritual aveau Demi Moore și Bruce Willis în timpul mariajului. Ani de zile s-au ținut de el # Cancan.ro
Demi Moore a făcut dezvăluiri nemaiauzite până acum despre mariajul său cu actorul Bruce Willis. În timp ce vorbea cu Kate Hudson în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri la o proiecție specială a […]
Acum 2 ore
22:50
Plicul din 2007 care a întârziat 19 ani: Andreea Antonescu, MTV, Predator pe covorul roșu și scandalurile care au ținut România cu ochii cât cepele # Cancan.ro
La redacție a ajuns azi, pe bune, un plic trimis prin Poșta Română cu ștampilă din 2007. A stat la maturat prin cine știe ce depozit, a prins probabil două reorganizări, trei directori și patru […]
22:30
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? „Mi-ai stricat casa!” Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu # Cancan.ro
Abia a început noul sezon la Survivor, iar tensiunile dintre concurenți au atins rapid cote alarmante. Doi membri echipa Faimoșilor au fost la un pas de bătaie, după ce au intrat într-un conflict aprins legat […]
22:20
Se pare că Sean „Diddy” Combs i-a cerut în repetate rânduri președintelui Donald Trump să-l grațieze, însă liderul american nu a fost de acord cu acest lucru. Trump l-a descris pe fostul mogul ca fiind […]
22:10
Este vineri seara și weekendul ne bate la ușă, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un banc extrem de amuzant pentru a vă relaxa și a vă da startul la buna dispoziție. Azi râdem […]
Acum 4 ore
21:40
Dacă plănuiești să călătorești și ai nevoie să schimbi bani la Aeroportul Henri Coandă din București, este util să știi cursul valutar practicat de casele de schimb din incintă. Ratele afișate includ atât prețul la […]
21:20
Orașul din România în care poți cumpăra o casă cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri pătrați # Cancan.ro
În România există un oraș unde prețul caselor par să fie din alt film. Pe un site de specialitate, o locuință se vinde cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri pătrați, iar […]
21:20
Pentru 2026, statul român păstrează în atenție programele TEZAUR și FIDELIS, prin care cetățenii pot investi direct în titluri de stat, obținând dobânzi avantajoase și sigure. Aceste inițiative permit populației să-și valorifice economiile, în timp […]
20:40
Iubește din nou! Antrenorul de fotbal în vârstă de 58 de ani și-a tras iubită mai tânără decât el cu 21 de ani # Cancan.ro
Antrenorul Deion Sanders, în vârstă de 58 de ani și cunoscut pentru cariera sa de excepție în fotbalul american, se află într-o relație cu actrița Karrueche Tran, care este cu 21 de ani mai tânără […]
20:40
A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul # Cancan.ro
Un pensionar din România a avut parte de șocul vieții sale. După 40 de ani în câmpul muncii, cu un salariu în valoare de 7.000 de lei în ultimii ani, seniorul s-a ales cu o […]
20:10
Care ar fi cauza decesului ambulanțierului Paul Androne, de fapt. Colegii sunt revoltați: „Domnule Raed Arafat, câți mai trebuie să moară?” # Cancan.ro
Tragedia petrecută recent în rândul personalului medical a cutremurat comunitatea și a scos în evidență sacrificiile uriașe pe care le fac salvatorii de vieți zi de zi. Paul Antrone, ambulanțier cunoscut pentru devotamentul său, și-a […]
20:00
Odată cu venirea iernii, angajații care se ocupă de deszăpedirea urbană, în condiții dificile și în regim de urgență, statul oferă un salariu mai mare decât cel minim brut pe economie. Veniturile sunt calcultate în […]
Acum 6 ore
19:30
Actorul Cornel Palade, 73 de ani, împreună cu soția sa, Iuliana, au fost reperați de CANCAN.RO la cumpărături. Generoși din fire, ei s-au gândit și la patrupedul din gospodăria lor, pentru care au cumpărat un […]
19:30
Cum a rămas o badantă româncă din Italia fără 23.000 de euro: „Mă numea iubire, comoara mea și odată…” # Cancan.ro
O româncă plecată în Italia pentru a lucra ca îngrijitoare a trecut printr-o experiență dramatică, după ce a fost victima unei înșelătorii sentimentale desfășurate pe Facebook. Femeia a fost manipulată de un bărbat care folosea […]
19:20
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a oprit inima, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare # Cancan.ro
Apar noi detalii în cazul morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău care a murit înainte de a fi operat la femur. Medicii legiști au dezvăluit cauza decesului. Familia încă nu […]
18:50
Andra Gogan, întâlnire de necrezut pe o plajă din Hawaii! Peste ce divă internațională a dat nas în nas: „A zis că a fost și ea în România” # Cancan.ro
Andra Gogan a avut parte de o întâlnire cu totul neașteptată chiar pe plajă, acolo unde a dat nas în nas cu una dintre cele mai cunoscute celebrități din lume. Influencerița, care locuiește de ceva […]
18:40
Patroana clubului din Crans-Montana a fost surprinsă plângând înainte de a ajunge la audieri # Cancan.ro
Proprietarii barului Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana care a luat foc înainte de Revelion au ajuns vineri la Parchet pentru a fi audiați în dosarul privind incendiul care a dus la moartea a zeci […]
18:40
În România, mare parte din tinerii care ies de pe băncile liceului evită să își caute un loc de muncă unde este necesară o pregătire profesională sau calificare. Cu alte cuvinte, meseriile tradiționale sunt aproape […]
18:20
Alertă meteo ANM: temperaturi de -18 grade Celsius în România! Zonele care vor fi înghițite de ger năprasnic, viscol și ninsori # Cancan.ro
Frigul continuă în România. Temperaturile ajung și până la –18 grade Celsius în unele regiuni. Se anunță ninsori și vânt. E bine să vă echipați corespunzător dacă aveți drumuri lungi de făcut și să vă […]
18:00
Cum arată fiica Teodorei Marcu, ex-Insula Iubirii, la 7 luni de la moartea mamei sale? Micuța seamănă tot mai mult cu ea # Cancan.ro
După moartea tragică a Teodorei Marcu, fetița ei, în vârstă de doar 3 ani, a rămas în grija tatălui său, Alex Marcu. Rămas singur cu o durere greu de imaginat, acesta încearcă zi de zi […]
Acum 8 ore
17:50
Orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026. Care sunt cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari # Cancan.ro
Pensionarii înstăriți trăiesc adesea în marile orașe din țară. În timp ce unii seniori trăiesc de la o lună la alta, cei mai norocoși dintre ei beneficiază de un venit lunar decent. Unde locuiesc, de […]
17:40
Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: „Nu venea niciun medic, a murit lângă ea” # Cancan.ro
Scandalul momentului în care sunt implicați mai mulți influenceri, printre care și Makavelli și Lolrelai, dar și o tânără tiktokeriță care a ajuns de urgență la spital se amplifică. În urmă cu câteva zile, mai […]
17:10
Câte sute de euro a plătit Alex Bodi pentru 4 porții de ceai la Courchevel, în Franța. Musculosul a postat dovada și un mesaj acid cu directie! # Cancan.ro
Alex Bodi centrează cu direcție! Afaceristul a ținut să ofere, pe rețelele de socializare, încă o dovadă a luxului în care trăiește, în plin scandal cu Ramona Olaru. Bodi a lăsat în urmă săgețile cu […]
17:10
Concurenții de la Power Couple 2026 care s-au mutat împreună după doar 2 zile de relație! Iubirea lor e desprinsă din filme # Cancan.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au acceptat provocarea de a participa la emisiunea „Power Couple”, unde demonstrează, ediție după ediție, cât de uniți și puternici sunt ca echipă. Puși în fața unor probe solicitante, atât […]
17:10
Dorian Popa riscă să meargă la închisoare! Vești proaste pentru influencer la început de 2026 # Cancan.ro
Au trecut doi ani de când Dorian Popa a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Deși a primit inițial o pedeaspă mai blândă, judecătorii au schimbat foaia și au decis rejudecarea cazului. În luna […]
16:50
Test de inteligență | Doar 1% dintre oameni poate spune ce număr se ascunde în această iluzie optică # Cancan.ro
Am pregătit un test de tip iluzie optică, iar provocarea este serioasă: doar 1% dintre oameni pot observa numărul ascuns. Ești pregătit să afli dacă faci parte din acest procent rar? Tot ce trebuie să […]
16:50
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi # Cancan.ro
Leul și Vărsătorul vor resimți succesul din plin în acest an. 2026 poate fi considerat anul noilor începuturi, când totul rămâne în urmă și ajungem din nou la linia de start. Cristina Demetrescu are convingerea […]
16:20
Mega scandal între doi foști concurenți de la Mireasa! „Mi-a promis că, până la finalul anului, mă omoară” # Cancan.ro
Este scandal mare în familia a doi concurenți de la Mireasa. Alina și Valentin au ajuns la cuțite. Cei doi au divorțat din cauza certurilor, însă tensiunile dintre cei doi au continuat și după separare. […]
16:00
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Un bătrânel de 80 de ani o întrebă pe soția sa dacă este geloasă pe el. Răspunsul senioarei te va face să râzi cu gura până la urechi. Un bătrânel […]
Acum 12 ore
15:40
În România există o meserie în care se câștigă mai mult decât în domeniul IT – considerat unul dintre cele mai bine plătite sectoare. Din păcate, pentru mulți români, această meserie este luată în considerare […]
15:00
În anul 2026, nivelul salarial al asistentelor medicale rămâne un subiect de interes major, atât în România, cât și la nivel european, în contextul deficitului de personal medical, al migrației forței de muncă și al […]
14:50
Odată cu majorarea impozitului pe locuințe, costurile lunare pentru întreținere au crescut semnificativ. Pentru cei care au în plan să se mute la o casă, în 2026, trebuie să ia în calcul faptul că anumite […]
14:30
Șoferii sunt obligați să activeze luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă (DRL) pe toate drumurile publice din România, chiar și în timpul zilei, altfel se pot alege cu amenzi serioase. De asemenea, dacă […]
14:20
Un aliment perceput drept sănătos, dar care poate ridica rapid glicemia, este consumat zilnic de foarte multe persoane. Este vorba despre fructele uscate, produse frecvent asociate cu un stil de viață echilibrat, dar care pot […]
13:30
Stilul de viață pe care îl avem, vârsta și antecedentele familiale pot duce la apariția bolilor de inimă. Tensiunea arterială crescută, colesterolul ridicat și fumatul sunt, de fapt, factorii de risc. Tensiunea arterială crescută reprezintă […]
13:10
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați # Cancan.ro
Un tragic accident rutier a zguduit comunitatea din Vatra Dornei la începutul acestui an, după ce o familie întreagă a fost implicată într-un eveniment devastator, soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani. Incidentul a […]
13:00
Cum a aflat Andreea Bostănică de infidelitatea iubitului milionar: „Toată România știe că te-a înșelat” # Cancan.ro
Andreea Bostănică a făcut publice, pe TikTok, o serie de mesaje tulburătoare primite de la urmăritori, în care este avertizată că iubitul ei, milionarul Akbarali Abdullaev, cunoscut drept „Abush”, ar fi fost văzut în repetate […]
13:00
Elle Simone Scott, bucătar-șef devenită personalitate de televiziune, producătoare culinară și susținătoare a incluziunii sociale, cunoscută mai ales pentru aparițiile din emisiunea America’s Test Kitchen de pe PBS, a murit miercuri din cauza cancerului ovarian. […]
13:00
Creșterea unui copil nu este deloc simplă în România, pentru că, oricum ar fi, generează costuri. Ai nevoie pentru el de bani pentru grădiniță, școală, meditații, anumite activități, transport, sănătate, asta dacă nu punem la […]
13:00
Dacă ai obținut venituri din chirii, dividende, acțiuni, criptomonede, drepturi de autor sau activități independente, ești obligat să declari la ANAF. Declarația Unică se depune până pe 26 mai 2026, altfel vei avea de suportat […]
12:40
Aparatul care consumă mult, dar e folosit frecvent. Costul lunar poate ajunge la 132 de lei # Cancan.ro
Odată cu scăderea temperaturilor, tot mai multe locuințe din România apelează la soluții rapide pentru încălzire. Caloriferul electric a devenit unul dintre cele mai populare aparate de acest tip, fiind utilizat atât în apartamente, cât […]
12:30
Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!” # Cancan.ro
Adda reacționează, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, după momentul controversat din ediția recentă a emisiunii Power Couple, care a împărțit publicul în două. Artista explică momentul tensionat surprins de camere, în care, copleșită de emoții, și-a […]
12:10
Procesul de recalculare a pensiilor se menține și în anul 2026, însă pentru un segment semnificativ de pensionari, rezultatele rămân nesatisfăcătoare, iar procedurile sunt adesea confuze. În ciuda faptului că statul a implementat mecanisme de […]
