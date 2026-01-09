Ministerul Finanțelor a publicat lista cu investiții publice importante
MainNews.ro, 9 ianuarie 2026 23:20
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative, cu valoare de peste 100 milioane lei. Proiectele includ autostrăzile A7, A1, A8, spitale regionale și modernizarea căilor ferate. Lista are rol de transparență și eficiență în cheltuirea capitalului, cu un portofoliu de 195 de proiecte evaluate. Ministerul Finanțelor a publicat lista investițiilor publice semnificative, … Articolul Ministerul Finanțelor a publicat lista cu investiții publice importante apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
23:50
Guvernul Bolojan va folosi taxele românilor, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu # MainNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a dezvăluit că premierul Ilie Bolojan a anunțat primarii că banii din majorarea taxelor locale vor merge la bugetul de stat, nu la primării. Aceasta susține că bugetele locale nu vor beneficia de această creștere, stârnind nemulțumiri în rândul ediliilor din toată țara. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, acuză Guvernul … Articolul Guvernul Bolojan va folosi taxele românilor, nu primăriile, dezvăluie Olguța Vasilescu apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
23:40
O explozie devastatoare într-un bloc din Madrid a avut loc pe 9 ianuarie 2026, soldată cu moartea unei femei de 80 de ani și rănirea altor nouă persoane. Incidentul, care a cauzat prăbușirea unei părți a clădirii, a fost urmat de acțiuni rapide ale echipelor de urgență pentru salvarea victimelor și evaluarea cauzelor exploziei. Explozie … Articolul Explozie fatală în Madrid: O femeie moartă, nouă răniți în blocul afectat apare prima dată în Main News.
23:30
Cel mai periculos chinez din mafia cibernetică, Chen Zhi, a fost arestat pentru fraudă și spălare de bani. Acesta a creat centre de muncă forțată în Cambodgia, unde reținea oameni obligați să genereze profiluri false pentru escrocherii online. Autoritățile din întreaga lume acuză grupul său de fraudă internațională. Chen Zhi, CEO al Prince Group, a … Articolul Arestarea liderului chinez din imperiul mafiei cibernetice și muncii forțate apare prima dată în Main News.
23:30
Femeie de 51 de ani din Hunedoara a fost obligată să poarte o brățară electronică după ce și-a lovit soțul de 47 de ani. Agresiunea a fost raportată la Poliție, iar autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu din cauza riscului iminent. Violența în familie este o infracțiune gravă. Femeie de 51 de ani … Articolul Femeie de 51 de ani, condamnată la brățară electronică după agresiune asupra soțului apare prima dată în Main News.
23:30
Fostul fotbalist de la FCSB, Alexandru Enache, a confirmat relația cu Elena Ionescu, solista trupei Mandinga. Cei doi au o diferență de vârstă de 13 ani, însă acest aspect nu afectează fericirea lor. Elena a declarat că este liniștită și fericită alături de Alex, dorind să păstreze discreția despre viața personală. Alexandru Enache, fost fotbalist … Articolul Fost jucător FCSB, relație cu Elena Ionescu: 13 ani diferență între ei apare prima dată în Main News.
Acum o oră
23:20
Atenția președintelui Trump asupra situației din Venezuela a stârnit frustrări în rândul consilierilor și republicanilor, având în vedere preocupările economice interne. JD Vance și alții cer o concentrare mai mare pe problemele interne, pe fondul nemulțumirii alegătorilor legate de inflație și costul vieții. Atenția lui Trump asupra dosarului Venezuelan îngrijorează consilierii de la Casa Albă … Articolul Nemulțumirea aliaților lui Trump față de atenția dată Venezuelei de președinte apare prima dată în Main News.
23:20
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative, cu valoare de peste 100 milioane lei. Proiectele includ autostrăzile A7, A1, A8, spitale regionale și modernizarea căilor ferate. Lista are rol de transparență și eficiență în cheltuirea capitalului, cu un portofoliu de 195 de proiecte evaluate. Ministerul Finanțelor a publicat lista investițiilor publice semnificative, … Articolul Ministerul Finanțelor a publicat lista cu investiții publice importante apare prima dată în Main News.
23:20
O companie din Ucraina a fabricat mine defecte și a încasat 70 de milioane de dolari prin contracte cu Ministerul Apărării. Patru persoane au fost arestate, iar ancheta a scos la iveală deturnarea fondurilor. Minele nu erau adecvate pentru utilizare militară, compromițând astfel capacitatea armatei. Patru persoane au fost arestate în urma unei anchete privind … Articolul Ucraina inovează cu mine neexplozive și încasează 70 milioane de dolari apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
22:50
Politologul Răzvan Petri critica reacția PSD la acordul UE-Mercosur, subliniind lipsa de susținere a ministrului Agriculturii, Florin Barbu, la Consiliile AGRIFISH. Acesta a participat la doar două din ultimele ședințe. PSD a acuzat MAE de trădare, invocând impactul negativ asupra agriculturii românești. Politologul Răzvan Petri critică PSD pentru reacția întârziată față de acordul UE-Mercosur Florin … Articolul Politolog: A întrebat cineva dacă Barbu susține fermierii la AGRIFISH? apare prima dată în Main News.
22:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șeful diplomației americane, Marco Rubio, au discutat despre securitatea Arcticii, în contextul afirmațiilor lui Donald Trump privind controlul Groenlandei. Liderul american a stârnit îngrijorări printre aliați, sugerând opțiuni militare pentru preluarea insulei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Marco Rubio au discutat despre securitatea în Arctica Donald … Articolul Discuția NATO- Marco Rubio despre importanța Groenlandei pentru SUA apare prima dată în Main News.
22:30
Cristian Boureanu și Călin Donca au avut un moment tensionat la Survivor România, unde nervii s-au întins și au avut un clinci. Fetele au intervenit pentru a-i despărți, iar Boureanu a acuzat că Donca vrea să-i închidă gura cu forța. Detalii despre conflictul dintre cei doi și reacțiile colegilor din echipa Faimoșilor. Cristian Boureanu și … Articolul Cristian Boureanu și Călin Donca, conflict la Survivor România: „Ai dat în mine!” apare prima dată în Main News.
22:20
Turismul românesc încheie un an pe minus, cu o scădere de 4% a numărului de turiști români în 2025. Reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari afectează operatorii, deși turiștii străini cresc. România atrage vizitatori din Occident datorită prețurilor competitive și ofertelor accesibile. Operatorii de turism din România se așteaptă să încheie anul … Articolul Turismul românesc încheie anul pe pierdere, salvarea vine din Occident apare prima dată în Main News.
22:00
Cristian Tudor Popescu analizează impactul președintelui Trump asupra României, subliniind că acesta nu ar putea fi interesat de țara noastră. Criticile se îndreaptă și spre deciziile internaționale ale liderului american, sugerând că parteneriatele actuale pot fi afectate, iar România ar putea fi lăsată în umbră. Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Donald Trump față de … Articolul Trump și România: lingușirea „diplomatică” în viziunea lui CTP apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
21:50
Armata elvețiană a explicat escortarea avionului Spartan al președintelui Nicușor Dan de către două avioane F-18 în spațiul aerian elvețian. Această acțiune a fost o misiune de apreciere pentru sprijinul României în transportul victimelor incendiului din Crans-Montana, generând controverse în mass-media. Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava Spartan a președintelui Nicușor Dan cu două avioane … Articolul Armata elvețiană explică escortarea avionului lui Nicușor Dan de două F-18 apare prima dată în Main News.
21:30
E forță la Dinamo, iar echipa arată promițător în acest sezon. Descoperă cele mai recente performanțe și strategii ale clubului în articolul nostru de pe Jurnal Antena Sport. Află cum își propun jucătorii să cucerească fanii și să repună Dinamo pe harta fotbalului românesc. Detalii complete aici. Echipa Dinamo arată o formă puternică în sezonul … Articolul Forţă maximă la Dinamo – Jurnal Antena Sport apare prima dată în Main News.
21:30
Ministerul Afacerilor Externe al României a emis un avertisment de călătorie de nivel 8/9 pentru Iran, îndemnând românii să evite orice călătorie și să nu participe la proteste. Cetățenii români din Iran sunt sfătuiți să se înregistreze la Ambasada României și să evite locurile aglomerate din cauza escaladării violenței. Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor să … Articolul Ministerul de Externe: Evitați călătoriile în Iran din cauza protestelor apare prima dată în Main News.
21:20
Expertul contabil Cristian Toma a criticat noua măsură legislativă privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru cu salariați, considerând-o absurdă. Măsura, introdusă prin Legea nr. 245/2025, are implicații importante pentru afaceri. Află mai multe detalii despre această situație pe StartupCafe. Expertul contabil Cristian Toma critică noua măsură privind înregistrarea fiscală a punctelor de lucru cu … Articolul Înregistrarea ca plătitor de salarii: o absurditate semnalată de expert contabil apare prima dată în Main News.
21:20
Google transformă Gmail într-un asistent inteligent prin implementarea inteligenței artificiale. Noile funcții precum AI Overviews, Help Me Write și AI Inbox facilitează scrierea mesajelor, sumarizează conversațiile și prioritizează mesajele importante. Aceste inovații promit un inbox mai organizat și eficient. Gmail se transformă într-un asistent inteligent care optimizează gestionarea mesajelor Funcția AI Overviews sintetizează conversațiile și … Articolul Gmail evolvează: inteligența artificială transformă e-mailul nostru apare prima dată în Main News.
21:00
Iranul s-a confruntat cu o întrerupere a internetului de peste 24 de ore în urma protestelor masive. Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că autoritățile nu vor ceda în fața protestatarilor. Moartea a zeci de persoane a fost documentată de organizațiile pentru drepturile omului. Protestele evidențiază instabilitatea guvernului iranian. Autoritățile iraniene au întrerupt accesul … Articolul Iran: peste 24 de ore fără internet, liderul promite fermitate în fața protestelor apare prima dată în Main News.
20:50
Marcel Ciolacu îl ironizează din nou pe premierul Ilie Bolojan, comentând despre bugetul pe 2025 și realizările acestuia. Într-o postare pe Facebook, Ciolacu menționează lipsa unei formule de buget pentru 2026 și face referire la investițiile din mandatul lui Bolojan, subliniind contradicții în declarațiile acestuia. Marcel Ciolacu îl ironizează pe premierul Ilie Bolojan referitor la … Articolul Marcel Ciolacu ironizează alte „reușite” ale Guvernului Bolojan apare prima dată în Main News.
20:30
Nasser al-Attiyah a obținut prima dublă victorie a Dacia Sandriders la Raliul Dakar 2026, câștigând etapa a 6-a și preluând conducerea clasamentului general înainte de ziua de odihnă. Dacia revine în forță la Dakar, cu îmbunătățiri semnificative pentru modelul Sandriders, mărind eficiența și fiabilitatea echipei. Nasser al-Attiyah a câștigat etapa a 6-a din Dakar 2026 … Articolul Dacia Sandriders cucerește Raliul Dakar 2026 cu victoria lui Nasser al-Attiyah apare prima dată în Main News.
20:30
WhatsApp, aplicația de mesagerie a Meta, ar putea fi supusă unor reguli mai stricte în ceea ce privește conținutul ilegal și dăunător, după ce a atins 51,7 milioane de utilizatori activi în UE, depășind pragul de 45 de milioane impus de Legea privind serviciile digitale (DSA). Comisia Europeană evaluează această posibilitate. WhatsApp ar putea fi … Articolul UE propune reguli stricte pentru conținutul WhatsApp apare prima dată în Main News.
20:20
Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de Gabriel Comănescu, a intrat recent în insolvență. Aceasta se alătură altor firme din conglomeratul său care au suferit faliment. GSP a acumulat datorii totale de 168,3 milioane lei și se confruntă cu litigii internaționale, inclusiv cu OMV Petrom. Compania Grup Servicii Petroliere, controlată de Gabriel Comănescu, a intrat … Articolul Insolvența unei companii controlate de Gabriel Comănescu apare prima dată în Main News.
20:20
Giorgia Meloni, premierul italian, solicită o poziție unificată a Europei în relațiile cu Rusia, propunând un trimis special pentru problema ucraineană. Avertizează împotriva unei abordări fragmentate care ar putea favoriza Kremlinul. Discuțiile privind reintegrarea Rusiei în G7 sunt premature și vor depinde de pacea în regiune. Giorgia Meloni propune o coordonare europeană în relația cu … Articolul Condiția lui Giorgia Meloni pentru reluarea dialogului cu Rusia apare prima dată în Main News.
20:00
Kaja Kallas denunță violențele din Iran, afirmând că regimul se teme de propriul popor. Protestele, izbucnite din cauza condițiilor economice, au atras critici internaționale. Volker Türk, Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, solicită o anchetă rapidă și independentă privind abuzurile și violențele împotriva demonstranților. Kaja Kallas critică violențele și reprimarea protestelor din Iran, numind regimul … Articolul Kaja Kallas acuză Iranul: un regim temător față de poporul său apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:50
Hubert Thuma, lider PNL, a ieșit din tăcere și a acuzat Guvernul Bolojan de creșterea taxelor și impozitelor locale. Thuma subliniază că primarii nu sunt responsabili pentru aceste majorări, ci schimbările fiscale la nivel național. El propune soluții alternative pentru a susține comunitățile fără a afecta cetățenii. Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov și vicepreședinte PNL, … Articolul Hubert Thuma acuză Guvernul Bolojan de majorarea taxelor locale în PNL apare prima dată în Main News.
19:30
Gigi Becali a decis soarta lui Dennis Politic, jucător adus la FCSB pentru aproape un milion de euro. Deși a avut un început promițător, cariera sa a fost afectată de probleme medicale. FCSB caută acum un înlocuitor pentru mijlocaș, după plecarea lui Adrian Șut, atrăgând atenția fanilor și specialiștilor. Plecarea lui Adrian Șut a adus … Articolul Gigi Becali îi decide soarta jucătorului adus cu o avere la FCSB: „Nu mai contează” apare prima dată în Main News.
19:30
Elveția trăiește o zi de doliu național după incendiul devastator din Crans-Montana care a ucis 40 de oameni, majoritatea adolescenți. Incendiul a fost declanșat de artificii atașate de sticle de șampanie. Autoritățile investighează și interzic utilizarea dispozitivelor pirotehnice în localuri. Elveția plânge 40 de victime, majoritatea adolescenți, în urma incendiului din barul Le Constellation din … Articolul Tragedia din Elveția: Probleme serioase la evacuarea din bar în 68 de secunde apare prima dată în Main News.
19:20
România alocă 457,7 miliarde de lei pentru 195 de proiecte de investiții publice, inclusiv trei autostrăzi și trei spitale regionale. Proiectele vizează infrastructura rutieră, feroviară, sănătate, transport urban și mediu. Ministerul Finanțelor prioritizează investițiile pentru maximizarea beneficiilor economice. România investește 457,7 miliarde de lei în 195 de proiecte publice semnificative Prioritățile includ autostrăzi, spitale regionale … Articolul România investește 457 miliarde lei în autostrăzi și spitale prioritare apare prima dată în Main News.
19:00
Nicușor Dan a explicat votul României pentru acordul UE-Mercosur, susținând că negocierile au adus protecții pentru fermierii români. Acordul va deschide noi piețe de export și va elimina taxe vamale. PSD a reacționat, acuzând trădarea intereselor agriculturii românești. Detalii despre impactul acordului asupra comerțului. Nicușor Dan a justificat votul României pentru acordul comercial UE-Mercosur prin … Articolul Nicușor Dan: România și votul controversat pentru acordul UE-Mercosur apare prima dată în Main News.
19:00
Grădina Zoologică Adventure World din Japonia a găsit o soluție inedită după plecarea ultimilor panda: angajații se costumează în urși panda și interacționează cu vizitatorii. Aceștia pot experimenta activități de îngrijire și pot hrăni „panda”, păstrând astfel legătura cu publicul în cadrul „Panda Love Club”. Plecare ultimelor panda de la grădina zoologică Adventure World din … Articolul Îngrijitorii costumează în urși la grădina zoologică din Japonia după plecarea pandas apare prima dată în Main News.
18:30
Mamadou Thiam, marcatorul golului FCSB-ului în meciul cu Beşiktaş, a declarat că echipa trebuie să fie concentrată pentru a obține rezultate. Deși victoria nu s-a materializat, el este optimist pentru reluarea campionatului, subliniind importanța ritmului de joc. FCSB va întâlni FC Argeș în prima etapă. Mamadou Thiam a marcat primul gol în amicalul FCSB-ului cu … Articolul Reacția lui Thiam după înfrângerea FCSB-ului cu Beşiktaş apare prima dată în Main News.
18:30
Patronul barului „Le Constellation” din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit în incendiul din noaptea de Revelion, a fost arestat preventiv. Autoritățile elvețiene au decis măsura după ce au constatat riscul de evadare. Proprietarii sunt acuzați de ucidere din culpă și provocarea unui incendiu. Patronul barului Le Constellation din Crans-Montana a fost arestat preventiv … Articolul Patronul barului din Crans-Montana, arestat după incendiul mortal cu 40 de victime apare prima dată în Main News.
18:20
Forțele ruse au atacat două nave sub pavilion străin în Marea Neagră, provocând moartea unui cetățean sirian și rănirea altor persoane. Navele, care transportau cereale și soia, erau în apropierea portului Odesa. În același timp, un atac masiv asupra Kievului a lăsat multe blocuri fără încălzire, în condiții de frig extrem. Forțele ruse au atacat … Articolul Rusia atacă nave străine în Marea Neagră: un mort și răniți, anunță Ucraina apare prima dată în Main News.
18:20
Curtea de Apel București menține arestarea preventivă a lui Horațiu Potra și familiei sale în dosarul ce vizează activități subversive. Cei trei, aduși din Dubai, sunt acuzați de tentativă de destabilizare a ordinii constituționale. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Dosarul este în proces de judecată. Curtea de Apel București a menținut arestarea … Articolul Curtea de Apel București confirmă arestarea în cazul Potra apare prima dată în Main News.
18:10
Ajutor financiar pentru veterani, invalizi și văduve: sprijin pentru chirie și energie # MainNews.ro
Aproximativ 620 de veterani, invalizi și văduve de război vor primi în ianuarie 2026 câte 482 lei pentru a acoperi costurile cu chiria și energia. Ajutorul, inițiat de Ministerul Muncii, este cu 5,6% mai mare față de anul anterior, beneficiind de sumele alocate din bugetele ministerelor implicate. 620 de veterani, invalizi și văduve de război … Articolul Ajutor financiar pentru veterani, invalizi și văduve: sprijin pentru chirie și energie apare prima dată în Main News.
18:00
Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini deepfake cu conținut sexualizat # MainNews.ro
Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini, accesibilă doar abonaților plătitori, după controversele legate de deepfake-uri sexualizate, inclusiv cu minori. Comisia Europeană analizează acuzațiile de conținut ilegal, în timp ce Musk avertizează utilizatorii despre consecințele folosirii abuzive a instrumentului. Grok, chatbotul lui Elon Musk, a restricționat generarea de imagini la utilizatorii abonați plătitori … Articolul Grok, chatbotul lui Elon Musk, limitează generarea de imagini deepfake cu conținut sexualizat apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
17:30
Cristiano Ronaldo se pregătește să transforme 2026 într-un an istoric, având șanse să doboare recorduri impresionante. Cu obiective precum atingerea celor 1000 de goluri în carieră și devenirea celui mai bun marcator străin al lui Al-Nassr, starul portughez sfidează limitele la vârsta sa. Urmărește realizările lui în competițiile internaționale. Cristiano Ronaldo se apropie de recorduri … Articolul Cristiano Ronaldo în 2026: Recorduri impresionante de atins apare prima dată în Main News.
17:30
Obiceiul de a împinge scaunul la loc după masă reflectă respectul față de ceilalți și conștiința socială. Gestul dezvăluie trăsături precum responsabilitatea personală, atenția la detalii și autocontrolul. Află cum acest mic detaliu poate spune multe despre personalitatea ta. Împingerea scaunului înapoi este un semn de respect și responsabilitate personală Acest obicei reflectă conștiința socială … Articolul Ce dezvăluie despre tine obiceiul de a pune scaunul la loc după masă? apare prima dată în Main News.
17:20
Întâlnire discretă la Paris între emisarii lui Donald Trump și un trimis rus pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina. Steve Witkoff și Jared Kushner au discutat cu Kirill Dmitriev despre garanții de securitate și posibilități de încheiere a conflictului. Zelenski cere întâlniri suplimentare pentru avansarea negocierilor. Trimisul special al SUA și ginerele lui … Articolul Întâlnire secretă la Paris: Trump și Rusia discută planul de pace pentru Ucraina apare prima dată în Main News.
17:20
UE propune ca WhatsApp să devină o „platformă foarte mare”, responsabilă în combaterea fake news-urilor și fraudelor. Aceste reforme vin în contextul Legii privind serviciile digitale care impune companiilor IT să elimine conținutul dăunător. Meta, proprietarul WhatsApp, este acuzat de fraude masive pe platformele sale. Comisia Europeană ia în considerare desemnarea WhatsApp ca „platformă foarte … Articolul UE urgentază WhatsApp să lupte împotriva fake news-urilor și fraudelor apare prima dată în Main News.
17:20
Dorian Popa se rejudecă după ce a fost prins drogat la volan. Parchetul a solicitat o pedeapsă mai aspră, iar procesul final va avea loc pe 19 ianuarie. Popa a pledat vinovat și a recunoscut fapta, subliniind importanța respectării legii în vreme ce militează împotriva consumului de droguri. Dorian Popa a fost prins drogat la … Articolul Rejudecare Dorian Popa: A pledat vinovat după ce a fost prins drogat la volan apare prima dată în Main News.
17:10
Uzinele Dacia și Ford din România au produs în 2023 un total de 545.510 mașini, în scădere față de anul precedent, când s-au atins 560.102 unități. Dacia a contribuit cu 297.000 de mașini, iar Ford cu 248.000. Producția a scăzut cu aproape 3% în comparație cu 2024, conform datelor ACAROM. Producția auto în România a … Articolul Produția anuală de mașini Dacia și Ford în România: statistici relevante apare prima dată în Main News.
17:00
Venezuela eliberează prizonieri politici, Trump laudă colaborarea guvernului interimar # MainNews.ro
Venezuela a început eliberarea prizonierilor politici, inclusiv a fostului candidat la prezidențiale, Enrique Márquez. Acest gest este văzut ca un pas spre pace, iar Trump a salutat colaborarea cu guvernul interimar, anunțând că a anulat atacuri planificate asupra țării. Această mișcare marchează o nouă fază pentru Venezuela. Venezuela a început eliberarea prizonierilor politici ca gest … Articolul Venezuela eliberează prizonieri politici, Trump laudă colaborarea guvernului interimar apare prima dată în Main News.
16:50
Decizia MAE de a vota pentru Acordul UE-Mercosur este văzută de PSD ca o trădare a intereselor fermierilor români. Importurile din America Latină vor afecta agricultura locală, punând presiune asupra prețurilor. Opoziția fermierilor îi determină pe social-democrați să solicite amendamente pentru protejarea acestora. PSD acuză Ministerul de Externe că a trădat fermierii români prin votul … Articolul PSD acuză MAE de trădare a fermierilor români prin votul pentru Acordul UE-Mercosur apare prima dată în Main News.
16:30
Nicolae Stanciu, fotbalistul român, a ratat un penalty crucial pentru Genoa în meciul cu AC Milan, iar fanii îl ironizează pe rețelele sociale. Adversarul său a sabotat execuția cu un gest similar unei mișcări legendare. Stanciu își cere scuze, iar viitorul său la club pare incert. Nicolae Stanciu a ratat un penalty crucial în meciul … Articolul Stanciu, ținta ironiilor: Fanii îi recomandă o plecare pe Marte! apare prima dată în Main News.
16:30
Premierul italian Giorgia Meloni susține reluarea dialogului între Uniunea Europeană și Rusia, propunând numirea unui emisar special. Ea afirmă că este esențial ca Europa să discute cu ambele părți în conflictul din Ucraina pentru a contribui eficient la negocierile de pace. Meloni consideră prematură readmiterea Rusiei în G7. Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, propune reluarea dialogului … Articolul Premierul Italiei susține dialogul UE – Vladimir Putin pentru soluții comune apare prima dată în Main News.
16:10
Mihnea Ioanițescu, antreprenor român, a lansat aidly.ro, o platformă online care conectează utilizatorii cu prestatori de servicii precum instalatori și electricieni. Funcționează pe baza feedback-ului și a transparenței, oferind o soluție rapidă pentru sarcinile casnice. Descoperă cum a fost dezvoltată platforma. Mihnea Ioanițescu a lansat Aidly.ro, o platformă online pentru intermedierea serviciilor de meseriași Platforma … Articolul Cauti instalatori sau electricieni? Descoperă platforma românească de meseriași! apare prima dată în Main News.
16:10
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, le cere locuitorilor să părăsească temporar orașul din cauza atacurilor rusești. Jumătate din blocuri au rămas fără încălzire la -10 grade Celsius. 417.000 de locuințe nu au curent electric, iar atacul a avariat clădiri, inclusiv Ambasada Qatarului. Comunitatea internațională este solicitată la reacții ferme. Atacul aerian rus asupra Kievului a lăsat … Articolul Primarul Kievului cere plecarea temporară a locuitorilor după atacul rus apare prima dată în Main News.
16:00
Autoritățile iraniene acuză Statele Unite și Israel de provocarea protestelor din țară, considerându-le o conspirație menită să destabilizeze regimul de la Teheran. Protestele au început pe 29 decembrie 2025, din cauza dificultăților economice, și s-au intensificat, ducind la ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Autoritățile iraniene acuză SUA și Israel de organizarea protestelor recente … Articolul Iran acuză Israelul și SUA de instigarea protestelor interne apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.