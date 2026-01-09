Nemulțumirea aliaților lui Trump față de atenția dată Venezuelei de președinte

23:30

Femeie de 51 de ani din Hunedoara a fost obligată să poarte o brățară electronică după ce și-a lovit soțul de 47 de ani. Agresiunea a fost raportată la Poliție, iar autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu din cauza riscului iminent. Violența în familie este o infracțiune gravă. Femeie de 51 de ani … Articolul Femeie de 51 de ani, condamnată la brățară electronică după agresiune asupra soțului apare prima dată în Main News.