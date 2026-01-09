Programul etapei a 23-a din SuperLiga. Când se joacă FCSB – CFR Cluj
Fanatik, 10 ianuarie 2026 00:20
LPF a anunțat programul etapei cu numărul 23 din SuperLiga României, iar meciurile urmează să se dispute de vineri, 23 ianuarie, până luni, 26 ianuarie.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 2 ore
00:30
Prima zi din Survivor România i-a pus față în față pe Gabi Tamaș și Adi Petre, întâlnire ce a reprezentat „duelul fotbaliștilor”. Cine a câștigat punctul pentru echipa sa
00:20
LPF a anunțat programul etapei cu numărul 23 din SuperLiga României, iar meciurile urmează să se dispute de vineri, 23 ianuarie, până luni, 26 ianuarie.
00:00
Sportiva celebră care va participa la unul dintre cele mai controversate show-uri din Europa. Decizia sa i-a surprins pe mulți: ”Pregătiți-vă pentru dramă” # Fanatik
O celebră sportivă a anunțat oficial că va participa la unul dintre cele mai controversate show-uri din Europa. Inclusiv în România acest format este unul cunoscut.
9 ianuarie 2026
23:50
Europa, rețetă financiară senzațională pentru Mihai Rotaru! Câți spectatori a avut Universitatea Craiova pe „Oblemenco“ în Conference League # Fanatik
Peste 130.000 de spectatori au venit pe „Oblemenco” la meciurile Universității Craiova din Conference League, transformând sezonul european într-un succes financiar. Care a fost meciul cel mai bine „vândut“.
Acum 4 ore
23:20
Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona vine în România. Exclusiv # Fanatik
Echipa din SuperLiga României dă lovitura pe piața transferurilor! În căutarea unui nou mijlocaș, a transferat un fotbalist crescut de Sporting cu experiență în fotbalul din Turcia
23:10
Sportivul celebru care a fost acuzat de violență domestică! Fosta iubită a publicat imagini cu vânătăile și rănile suferite # Fanatik
Un celebru sportiv a fost acuzat de violență domestică chiar de către fosta sa iubită. Aceasta a publicat câteva imagini cu vânătăile și rănile pe care le are.
22:50
Fostul jucător al lui Chelsea, anunț teribil la doar 33 de ani: „Îmi trăiesc ultimele zile din viață”. Ce i-a transmis Romelu Lukaku # Fanatik
Un fost jucător al lui Chelsea a făcut un anunț cutremurător pe Instagram. A dezvăluit că-și trăiește ultimele momente ale vieții, deși are vârsta de doar 33 de ani
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 10 ianuarie 2026. Câștig de 401 lei cu meciuri din Olanda și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos la început de an, de 401 de lei, cu o miză pe meciuri din Olanda, Turcia și Germania.
22:20
FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar toți călare pe el” # Fanatik
Gigi Becali mai vrea să facă un transfer la FCSB! Patronul campioanei României a făcut anunțul în direct: „Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară”.
22:10
Andrei Borza a dezvăluit calvarul recuperării după accidentare: „Iubita mi-a făcut injecţii în burtă!”. Video exclusiv # Fanatik
Andrei Borza a povestit calvarul prin care a trecut din cauza fisurii la degetul mic. Pe lângă faptul că a fost scos din circuit o perioadă lungă, fundaşul a avut mult de tras să revină.
Acum 6 ore
21:20
Ianis Hagi, surpriză uriașă pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor – Metaloglobus: „E idolul lui!”. Foto # Fanatik
Alanyaspor - Metaloglobus a fost unul dintre amicalele vedetă în Antalya. Chiar dacă echipa lui Ianis Hagi s-a impus cu 2-0, Mihai Teja nu a fost supărat. Ba, mai mult, antrenorul bucureștenilor a primit și un cadou
21:10
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele” # Fanatik
În timp ce premierul Ilie Bolojan anunță investiții record, românii se plâng că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a țării, dincolo de sloganurile politice
20:40
Legendarul Burak Yilmaz, declarații fabuloase despre Mircea Lucescu după Gaziantep – FC Argeș 2-1: „Îmi este ca un tată”. Ce a spus despre barajul Turcia – România # Fanatik
Burak Yilmaz, legendarul atacant al turcilor și actualul antrenor al celor de la Gaziantep, a vorbit despre barajul Turciei cu România pentru Campionatul Mondial din 2026. Ce a spus despre Mircea Lucescu
20:10
Motivul incredibil pentru care Gigi Becali l-a pierdut pe „noul Rădoi”: „A căzut! Mi-am făcut rău!” # Fanatik
„Noul Rădoi” nu mai ajunge la FCSB! Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a făcut anunțul. Află care este motivul ce a împiedicat transferul mijlocașului la campioana României
20:00
Veste de ultimă oră din tabăra Universității Craiova. Ce se va întâmpla în cantonamentul din Antalya. Decizia complicată luată de conducerea clubului din Bănie.
19:40
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos # Fanatik
Un celebru sportiv a semnat un contract pe doi ani, a ajuns unde și-a dorit, însă ulterior a decis să renunțe la întreaga sa carieră, fără a se mai uita în spate.
19:40
A fost prins unul dintre cei mai mari escroci online din istorie. „Imperiul lui era mai mare decât al tuturor cartelurilor de droguri la un loc” # Fanatik
Unul dintre cei mai bogaţi infractori din lume a fost capturat. Mii de "sclavi" lucrau pentru el, escrocând online oamenii şi furându-le economiile din conturi.
Acum 8 ore
19:20
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9: „Genoa nu va permite niciodată asta!” # Fanatik
Genoa a luat atitudine după ratarea lui Nicolae Stanciu din penalty în minutul 90+9 al meciului cu AC Milan. Ce au transmis „grifonii” în mediul online.
19:10
Cristina Neagu, mesaj emoționant pentru tatăl său. Fosta sportivă și-a pierdut părintele în urmă cu aproape doi ani # Fanatik
Cristina Neagu a transmis un mesaj emoționant în memoria tatălui său. În curând se împlinesc doi ani de zile de când bărbatul a încetat din viață.
19:00
Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la americani ca să facă un hotel de 5 stele și un complex rezidențial. Ce rol au avut talibanii # Fanatik
O investiție de 87 de milioane de dolari, finanțată cu bani americani, a fost marea lovitură încercată de fostul patron al clubului Rapid. Cum s-a încheiat povestea.
18:40
Thiam, plin de încredere după ce a marcat în FCSB – Beșiktaș 1-2: „Vom ajunge în play-off și vom fi campioni!” # Fanatik
FCSB a bifat primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Mamadou Thiam a oferit o primă reacție la capătul meciului în care a marcat. Ce a spus, de fapt.
18:20
Turismul din România, în colaps? Românii nu-și mai permit vacanțe multe și lungi. Experții explică fenomenul # Fanatik
Institutul Național de Statistică arată că turismul în România a scăzut în 2025 comparativ cu anul 2024. Care sunt motivele pentru care românii au renunțat la concedii si ce s-ar putea întâmpla în acest an
18:10
Ce a declarat Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, după amicalul pierdut în fața belgienilor de la Gent. „S-a văzut lucrul acesta la mulți dintre jucători”.
18:00
Notele jucătorilor de la FCSB după amicalul cu Beşiktaş, scor 1-2! Andre Duarte, marele câştig # Fanatik
FCSB a pierdut cu 1-2 primul amical al anului, Thiam a marcat unicul gol al roş-albaştrilor, în timp ce Andre Duarte este marele câştig al campioanei României.
17:50
(P) Cupa Angliei ține capul de afiș la final de săptămână. Cu Multiplu nu ratezi niciun meci # Fanatik
Echipele din Premier League au test de rezistență sub presiune în Cupa Angliei la finalul acestei săptămâni. De asemenea, Cupa Africii pe Națiuni își stabilește careul de ași în urma ultimelor dueluri din sferturile de […]
17:40
Spectator de lux la FCSB – Beșiktaș! „Magicianul”, surprins în tribune la amicalul roș-albaștrilor. Foto # Fanatik
Unul dintre foștii jucători importanți de la FCSB a venit să îi vadă pe bucureșteni la amicalul cu Beșiktaș din Antalya. Cum a fost surprins, de fapt.
Acum 12 ore
17:10
Alibec și Tavi Popescu au ratat startul amicalului FCSB – Beșiktaș și s-au dus direct la vestiare! Video # Fanatik
FCSB a jucat primul și singurul amical din cantonamentul din Antalya, contra celor de la Besiktas, iar doi dintre jucătorii echipei au fost surprinși de startul partidei.
16:50
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii # Fanatik
O anchetă a presei daneze arată că ideea preluării Groenlandei nu a pornit din Biroul Oval, ci de la un apropiat foarte bogat al lui Donald Trump, cu interese economice în insulă.
16:40
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Foto exclusiv # Fanatik
Întâlnire directă între Mihai Stoica și coșmarul FCSB-ului în 2014! Cu cine s-a luat în brațe oficialul campioanei României în cantonamentul din Antalya.
16:30
Florin Tănase s-a antrenat în dimineața meciului FCSB – Beșiktaș, dar nu a fost nici pe foaie. De unde a văzut partida. Foto exclusiv # Fanatik
De unde a urmărit Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB, duelul campioanei României cu Beșiktaș. Fotbalistul are în continuare probleme medicale.
16:20
Răzvan Oaidă a semnat cu o formație din eșalonul secund. Fostul internațional de tineret a evoluat în doar două meciuri oficiale în 2025.
16:10
Inter l-ar putea transfera pe fiul fostului star de la Real Madrid și AC Milan! Mutarea pregătită de Chivu # Fanatik
Perioada de mercato din iarnă este de multe una în care cluburile caută să transfere ori jucători de lot, ori jucători tineri, care să fie folosiți în viitor.
15:40
Inter a avut un parcurs perfect în Serie A în luna decembrie, revenind pe primul loc al clasamentului. Rezultatele impresionante i-au adus lui Cristi Chivu titlul de „Antrenorul lunii”.
15:40
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări” # Fanatik
O anumită categorie de pacienți nu va mai avea posibilitatea să efectueze analizele în mod prioritar, cu biletul de trimitere. Ce schimbări s-au făcut și ce impact au acestea asupra bolnavilor
15:20
Meciul din NBA a fost amânat dintr-un motiv uluitor! Nu se mai întâmplase de aproape un deceniu. Video # Fanatik
Partida din NBA dintre Chicago Bulls și Miami Heat nu s-a putut disputa dintr-un motiv de necrezut. După o decalare de două ore, jocul a fost amânat și se va disputa la o dată ulterioară.
15:10
”Iadul alb” peste România. Furia iernii a paralizat 32 de localități. Imagini spectaculoase din mai multe regiuni: ISU, intervenții de urgență timp de zeci de ore # Fanatik
Iarna s-a instalat cât se poate de serios, după ani în care abia s-a mai văzut zăpadă. Primele imagini ale iernii din 2026 sunt de-a dreptul spectaculoase!
15:00
Clubul SuperPariorilor, programul de monetizare exclusiv în România lansat de Superbet în SuperSocial, a atins noi orizonturi pe final de 2025: 452.000 de lei împărțiți de cei mai buni pariori, peste două milioane de bilete copiate […]
14:50
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv # Fanatik
Digi Sport rămâne în topul preferințelor fanilor de sport din România cu cele mai tari achiziții. Ce sume a scos din buzunar postul de televiziune pentru campionatul din TOP 3 Europa.
14:40
Adrian Șut este ca și transferat la formația Al-Ain, iar mijlocașul care a fost la FCSB în ultimii ani le calcă pe urme lui Mirel Rădoi și lui Cosmin Olăroiu.
14:20
Fermierii români, loviţi din plin de un acord aprobat vineri de UE. „Suntem cei mai afectaţi din Europa” # Fanatik
Scandal uriaş în UE! Acordul cu Mercosur declanșează tensiuni la Bruxelles și proteste. Fermierii români, cei mai afectaţi din Europa: "Este o concurenţă neloială"
14:20
SCM Râmnicu Vâlcea, lovitură de top! A transferat-o pe Ştefania Stoica de la Gloria Bistriţa. Exclusiv # Fanatik
SCM Râmnicu Vâlcea îşi continuă campania impresionantă de transferuri. FANATIK a aflat că Ştefania Stoica va pleca de la Gloria Bistriţa la echipa vâlceană.
14:10
Steven Nsimba, glume cu Assad pe seama transferului său în China: „Mă pregăteam să plec, dar mi-a plăcut pizza făcută de mama ta!” # Fanatik
Steven Nsimba a făcut haz de zvonurile despre posibila sa plecare în China într-un dialog savuros cu Assad Al Hamlawi, realizat în cantonamentul Universității Craiova din Antalya.
13:50
Adrian Porumboiu, apel disperat pentru „salvarea” lui Nicolae Stanciu: „Cheia e la Șucu! Să gândească și cu inima de român și să-l aducă la Rapid!” # Fanatik
Adrian Porumboiu face un apel pentru „salvarea” carierei internaționalului român Nicolae Stanciu și îi cere lui Dan Șucu, patronul cluburilor Rapid și Genoa, să-l împrumute până în vară în Giulești.
13:40
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu” # Fanatik
Care a fost momentul care a rupt relația dintre Nicu Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Sora lui Serghei Mizil a fost în mijlocul unei povești tragice. Ce s-a întâmplat, de fapt
13:30
George Simion, atac la Guvern pe tema datoriei publice. Ce cred cu adevărat investitorii străini despre liderul AUR # Fanatik
George Simion, atac la adresa Guvernului Bolojan pe tema datoriei României. Cum vota în Parlament liderul AUR măsurile prin care a crescut deficitul bugetar. Reacția piețelor internaționale la declarațiile lui Simion
13:20
Fostul antrenor de la Liverpool a răsucit cuțitul în rana lui Cristiano Ronaldo după ce l-a bătut în Arabia Saudită # Fanatik
Echipa lui Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, a pierdut al doilea meci consecutiv în campionatul Arabiei Saudite, 1-2, cu Al-Qadisiyah FC, iar fostul antrenor de la Liverpool nu s-a ferit de cuvinte.
13:10
După ce în presă a apărut numele presupusei amante a soțului ei, Alice Campello rupe tăcerea: ”O cunosc de ani de zile” # Fanatik
Alice Campello reacționează după ce în spațiul public au apărut câteva zvonuri referitoare la o posibilă amantă a soțului său, inclusiv numele acesteia.
12:50
Gigi Becali a anunțat cuplul de fundași centrali de la FCSB pentru 2026: „Nu ne facem probleme” # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vor evolua în centrul defensivei la FCSB. Pe cine se va baza campioana în primele meciuri din 2026.
12:40
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto # Fanatik
FCSB joacă un amical de lux în Antalya cu Beşiktaş. Televiziunea turcă a venit după Elias Charalambous, antrenorul campioanei fiind intervievat înainte de antrenament.
Acum 24 ore
12:20
Controverse după întâlnirea la care a participat Nicușor Dan. Europa, ruptă în două pe tema trimiterii trupelor în Ucraina. Care sunt țările reticente # Fanatik
E forfotă mare după întâlnirea care a avut loc pe 6 ianuarie între mai multe state europene privind trimiterea unor trupe de pace în Ucraina., în cazul semnării armistițiului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.