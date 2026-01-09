Țara din Europa de Est considerată cea mai sigură pentru turiști. Nu e România

06:50

Oficialii americani au discutat despre trimiterea de plăţi forfetare către locuitorii din Groenlanda, ca parte a unei încercări de a-i convinge să se separe de Danemarca şi să se alăture potenţial Statelor Unite. Deşi suma exactă în dolari şi logistica plăţii nu sunt clare, oficialii americani, inclusiv consilierii de la Casa Albă, au discutat despre …