Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută

Un român în vârstă de 28 de ani, pe nume Matei T., este acuzat de procurorii germani că a comis mai multe furturi din supermarketuri, folosindu-se de un Porsche Panamera pentru a se deplasa rapid între magazine. Conform anchetatorilor, într-o singură zi ar fi jefuit nu mai puțin de 10 unități din landul Hessa, iar […]