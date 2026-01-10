Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro
Gândul, 10 ianuarie 2026 17:50
Administraţia Trump a executat o operaţiune militară de extragere a dictatorului venezuelean şi a soţiei sale, Nicolas Maduro şi Cilia Flores, pe care i-a trecut graniţa în SUA, cu ajutorul forleor de elită militare ale Delta Force. Totul s-a întâmplat în nici măcar o oră. Nici internauţii n-au pierdut vremea, mai ales că apărarea venezueleană […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
18:20
Un virusolog american susține că a inventat vaccinul care se administrează prin bere. Cercetătorul a explicat și cum ar funcționa acesta # Gândul
Un virusolog american susține că a dezvoltat un vaccin ingerabil care poate fi administrat prin bere, folosind drojdie modificată genetic pentru a transporta particule asemănătoare virusurilor în organism. Potrivit Futurism.com, Chris Buck, care e cercetător la Institutul Național al Cancerului (NCI) din Statele Unite, lucrează de mai mulți ani la o metodă alternativă de vaccinare împotriva […]
18:20
Expoziție inedită la Craiova. Găini, porumbei și iepuri gigantici au fost prezentați publicului de cei mai buni crescători din regiune. În total, au fost 950 de animale expuse. „Peste 90 de crescători și 950 de exemplare din speciile de curte, respectiv găini de rasă și curte, porumbei de agrement și iepuri de rasă. În funcție […]
18:20
Acordul UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund # Gândul
Scandalul care a izbucnit în urma pasului făcut de către Consiliul UE pentru acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur aduce în discuție ce pierde și ce câștigă România în urma acestei înțelegeri pentru schimbul liber. În lipsa informațiilor oficiale și a studiilor de impact pentru țară pe acest acord, Gândul a făcut un […]
Acum 10 minute
18:10
Indicatorul rutier nou, care dă bătăi de cap șoferilor. A apărut pe 1 ianuarie 2026 și 600.000 de șoferi români sunt afectați # Gândul
Un indicator rutier nou, apărut pe drumurile publice începând cu data de 1 ianuarie 2026, a ajuns să dea bătăi de cap multor șoferi, în Spania. Noul indicator care a fost introdus de autorități este, practic, parte a unui noi reguli care a intrat în vigoare și care impactează milioane de conducători auto, printre care […]
Acum 30 minute
17:50
Evenimentul sportiv al anului 2026. Campionatul Mondial de fotbal. În ce perioadă se desfășoară, cât costă cazările și biletele la meciuri # Gândul
Campionatul Mondial de fotbal din 2026, programat între 11 iunie și 19 iulie, se anunță nu doar un spectacol sportiv istoric – primul cu 48 de echipe și 104 meciuri – ci și un test de rezistență financiară pentru suporteri. Organizarea în trei țări (SUA, Mexic, Canada) a amplificat cererea, iar piața hotelieră și sistemul […]
17:50
Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro # Gândul
Administraţia Trump a executat o operaţiune militară de extragere a dictatorului venezuelean şi a soţiei sale, Nicolas Maduro şi Cilia Flores, pe care i-a trecut graniţa în SUA, cu ajutorul forleor de elită militare ale Delta Force. Totul s-a întâmplat în nici măcar o oră. Nici internauţii n-au pierdut vremea, mai ales că apărarea venezueleană […]
17:50
La o săptămână după ce SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au obținut control asupra rezervelor de petrol , directorii celor mai mari companii petroliere i-au transmis președintelui american Donald Trump un avertisment: Venezuela are nevoie urgentă de reforme majore pentru a atrage investiții. Cu toate că Trump a declarat la conferința de vineri că […]
Acum o oră
17:40
Miruţă îi dă replica lui Ponta, după ce i s-a cerut să explice ce face cu banii românilor: „Dumneavoastră, domnule Ponta, nu ați avut-o niciodată” # Gândul
Recent, fostul premier al României, actualmente deputat, Victor Ponta, a spus că ministrul Radu Miruţă este obligat să explice ce face cu banii românilor. Atins de spusele acestuia, şeful Apărării spune că Ponta „nu mai poate avea nici măcar un weekend liniștit fără grija mea.” Pentru că avea ceva timp liber, ministrul Radu Miruţă s-a […]
17:40
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că se lucrează intens la Autostrada Sibiu-Pitești (A1). În prezent, lucrările pe Secțiunea 2 (Boița-Cornetu) continuă în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. Lucrările la secțiunea montană de pe Autostrada Sibiu-Pitești continuă fără întrerupere pentru că vremea […]
17:30
Imaginile cu Pongo, un pui de dalmațian care doarme în drum spre noua sa casă, s-au viralizat rapid. „Începe un nou capitol” # Gândul
Stăpânul unui pui de dalmațian a filmat momentul în care cățelușul doarme în drum spre noua lui casă, iar imaginile postate pe internet au devenit rapid virale după ce i-a cucerit pe toți privitorii… În videoclip, Pongo apare pe bancheta din spate a unei mașini, cu burtica sa roz la vedere, complet relaxat și fericit, […]
17:30
Un bărbat a fost găsit viu după ce a zăcut, timp de 4 zile, în condiții meteorologice extreme. Salvatorii l-au identificat pe bărbat cu ajutorul unei drone. Trupul său, nemișcat în zăpadă, era înconjurat de doi lupi. Deși se temeau de ce este mai rău, salvatorii au făcut, însă, o descoperire uimitoare. Și anume, bărbatul […]
Acum 2 ore
17:20
Cu mai puțin de o lună înainte de startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, Eurosport dezvăluie echipa de experți și comentatori care vor însoți fanii din România pe parcursul fiecărei competiții olimpice. De asemenea, noi producții documentare originale vor aduce în prim-plan povești impresionante din lumea sporturilor de iarnă. Mutare importantă făcută înainte […]
17:10
Astăzi, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare învingea otomanii la Podul Înalt. Cum a reușit domnitorul să îngenuncheze armata superioară # Gândul
Pe 10 ianuarie, acum 551 de ani, Ștefan cel Mare obținea una dintre cele mai importante victorii împotriva otomanilor în Bătălia de la Podul Înalt. Confruntarea rămâne una dintre cele mai importante pentru domnitor și una dintre cele mai mari înfrângeri suferite de armata otomană în fața unei coaliții creștine din secolul al XV-lea. În […]
17:10
Sfârșit tragic. Bărbat găsit decedat în râul Cricovul Dulce. Era dispărut de la o stână din Dâmbovița # Gândul
Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Butimanu au fost sesizați de o persoană cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 42 de ani, care lucra la o stână situată în afara localității Ungureni. În urma sesizării, polițiștii au demarat căutările, fiind sprijiniți de un câine de serviciu, precum și de pompierii din cadrul Inspectoratului […]
16:50
Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni pentru a discuta despre utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia # Gândul
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la cererea Ucrainei, după noile lovituri aeriene ruse în care a fost utilizată racheta de ultimă generație Oreșnik, transmite BFM TV. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război și al crimelor împotriva umanității în atacurile sale contra civililor și infrastructurilor civile din […]
16:40
Elon Musk susține că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, în următoarele 2 decenii. „Nu va conta” # Gândul
Elon Musk (54 de ani), cel mai bogat om la nivel de mapamond, cu o avere netă ce depășește 600 de miliarde de dolari, a susținut faptul că „economisirea pentru pensie va fi irelevantă”. CEO-ul Tesla și SpaceX a susținut faptul că în următoarele două decenii astfel de lucruri „nu vor mai conta”. Invitat în […]
Acum 4 ore
16:10
De ce ne spun experții să evităm plata cu cardul, deși aceasta este o modalitate de plată tot mai des folosită # Gândul
Plata cu cardul a devenit, treptat, metoda de plată cea mai folosită, după ce s-a remarcat prin rapiditatea și comoditatea sa. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atât de inofensiv pe cât credem… sau cel puțin asta arată din ce în ce mai multe studii, potrivit El Economista. Conform unui studiu publicat în […]
15:40
Un avocat a făcut un experiment social și a încercat să se înscrie în USR: „Partidele românești au ajuns niște structuri defensive, construite mai degrabă pentru a ține oamenii afară” # Gândul
Un avocat din București, Alexandru Dumitrescu, a făcut un experiment social și a încercat să se înscrie în partidul USR, filiala Voluntari. Care sunt concluziile avocatului: „Nu USR e miza aici. Ar fi o greșeală comodă să fie redus totul la un partid anume. Problema e tiparul. Partidele românești au ajuns niște structuri defensive, construite mai […]
15:30
Un autocar cu aproape de 50 de pasageri la bord a luat foc pe o şosea din judeţul Mureş. Pompierii din Sighișoara au intervenit de urgență # Gândul
Un autocar în care se aflau 47 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o şosea din judeţul Mureş. În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime, toți pasagerii fiind transferaţi cu ajutorul autorităţilor sosite de urgență la fața locului. Evenimentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe raza localităţii Soromiclea, din judeţul Mureş. Şoferul […]
15:30
Care sunt următorii pași în scandalul acordului Mercosur. Gândul publică scenariul în care acordul nu va fi votat # Gândul
Acordul Mercosur cu America de Sud este susţinut pentru prima oară în istorie de UE. Acesta a trecut de votul preliminar al consiliului, COREPER, unde au drept de vot şi ministrii de externe şi cei ai Economiei, din statele membre. Până la votul în plenul Parlamentului European, care ar trebui să fie în intervalul 19-22 […]
15:20
Guvernul Bolojan anunță vremuri bune. PIB-ul României sparge borna de 2.000 de miliarde de lei în 2026 # Gândul
Guvernul Bolojan anunță vremuri bune pentru economia românească și mizează pe o evoluție în acest an. Prognoza publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, instituția de profil a guvernului, arată că PIB-ul României va sparge borna de 2.000 de miliarde de lei în 2026, deși creșterea economică reală va fi de numai 1%. În […]
15:10
Discuțiile cu ceilalți ar trebui să-ți aducă multe idei noi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 11 ianuarie 2026. Berbec Un vechi prieten pe care nu l-ai mai văzut de mult timp ar putea să apară. Ar trebui să fie o surpriză plăcută, deoarece veți avea multe de povestit. S-ar putea să […]
15:00
Când pică în 2026 Moșii de iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților. Superstițiile care trebuie respectate în acea zi # Gândul
Moșii de iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților, reprezintă o sărbătoare religioasă importantă, fiind una dintre cele mai importante zile de pomenire generală a celor plecați dintre noi. Această zi are o încărcătură spirituală profundă, alături de Moșii de vară, fiind dedicată tuturor celor adormiți, copii, părinți, bunici, strămoși și rude […]
15:00
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anuntat că, azi, a încetat din viață inspectorul-șef al IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu. Acesta a făcut infarct la 51 de ani. El conducea poliția doljeana de mai bine de un an. „Vestea dispariției sale reprezintă o pierdere grea pentru instituția noastră. De-a lungul carierei sale, domnul Marius-Daniel Mîrzacu […]
14:50
Iranul fierbe de doua săptămâni și este aproape să dea în clocot. Care sunt ultimele evoluții # Gândul
Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind. Videoclipurile distribuite de instituțiile de presă în limba persană cu sediul în străinătate, inclusiv BBC Persian și Radio Farda, au arătat mulțimi uriașe, ajungând uneori la mii […]
14:40
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. „Întreruperea internetului la nivel naţional” încă în vigoare # Gândul
Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind. Videoclipurile distribuite de instituțiile de presă în limba persană cu sediul în străinătate, inclusiv BBC Persian și Radio Farda, au arătat mulțimi uriașe, ajungând uneori la mii […]
14:30
CFR Cluj și fundașul Kurt Zouma s-au despărțit. Francezul de 31 de ani a jucat doar trei meciuri în acest campionat. El este al cincilea jucător care pleacă de la CFR în această iarnă, după Lindon Emerllahu (Polisia Jitomir/Ucraina), Louis Munteanu (DC United/SUA), Marcus Coco și Ciprian Deac (contracte reziliate). În schimb, ardelenii l-au adus […]
Acum 6 ore
14:20
Cât i-ar lua unui român cu salariu minim să strângă bani pentru un apartament. Condiția ar fi să nu cheltuiască niciun leu, în tot acest timp # Gândul
Achiziția unei locuințe a devenit un lux în România, pentru o persoană cu venit mediu devenind un obiectiv aproape inaccesibil, iar pentru cei cu salariu minim un lucru imposibil. Anul trecut, un apartament mediu cu două camere în București a ajuns să coste în jur de 100.000-110.000 de euro. Salariul mediu net la nivel național […]
14:20
Victor Ponta îl penalizează pe Miruță, ministrul Apărării: „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice” # Gândul
Victor Ponta îl penalizează pe Radu Miruță, ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook. „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice”, spune acesta. „Dacă useristul Ministru Miruta ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în […]
14:00
Cine plătește reparația acoperișului la bloc? Ce spune Legea nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari din România # Gândul
Atunci când apar probleme la acoperișul blocului, apar și discuțiile despre cine plătește reparațiile. Este responsabiliatea tuturor locatarilor sau este numai a celor afectați direct? Răspunsul este clar și se află în Legea nr. 196/2018 privind funcționarea asociațiilor de proprietari din România. Această lege este aceea care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari […]
13:40
Alexandru Rogobete a fost în comunitatea medicală românească din Madrid:”Şi-au exprimat dorința de a contribui cu idei și expertiză” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii medicale româneşti din Spania. Aceştia din urmă şi-au declarat intenţia să contribuie cu „cu idei și expertiză, pentru a construi parteneriate medicale reale între România și Spania, nu doar declarații”. Vizita din Madrid s-a încheiat la Ambasada României din Spania cu o întâlnire a ministrului cu […]
13:40
O americancă a cumpărat o casă de vacanță în Italia, iar după prima noapte a remarcat o schimbare în starea de sănătate a fiului său # Gândul
O femeie din Statele Unite a cumpărat o casă de vacanță în Italia, pe care a plătit aproximativ 50.000 de euro. Dar, după ce a finalizat lucrările de renovare, a dormit o singură noapte în ea și imediat a observat o schimbare spectaculoasă în starea de sănătate a fiului său. Lynnette Elser, o fostă cercetătoare […]
13:40
Adrian Șut a fost transferat de FCSB la Al Ain a anunțat echipa roș-albastră pe pagina de Facebook. Mijlocașul român va juca la liderul din Emiratele Arabe Unite, echipă unde a evoluat și Mirel Rădoi între 2011 și 2014, cu tricoul cu numărul 89. Al Ain a fost antrenată și de nume mari din România, […]
13:40
Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol” # Gândul
Scandalul din coaliție pe tema acordului EU-Mercosur ajunge și în Parlament. Un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat, sâmbătă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că a reprezentat necorespunzător interesele României în procesul decizional de la […]
13:30
O americancă a cumpărat o casă de vacanță în Italia, iar după prima noapte a remarcat o schimbare spectaculoasă în starea de sănătate a fiului său # Gândul
O femeie din Statele Unite a cumpărat o casă de vacanță în Italia, pe care a plătit aproximativ 50.000 de euro. Dar, după ce a finalizat lucrările de renovare, a dormit o singură noapte în ea și imediat a observat o schimbare spectaculoasă în starea de sănătate a fiului său. Lynnette Elser, o fostă cercetătoare […]
13:30
Istoria zbuciumată a Groenlandei, pe care a pus ochii Donald Trump. Prin ce „mâini” a trecut uriașa insulă și ce bogății are # Gândul
Începutul anului 2026 a plasat Groenlanda, o insulă cu o populație de aproximativ 57.000 de locuitori, aproximativ cât cea a municipiului Călărași, în centrul unei dispute geopolitice fără precedent și a transformat cea mai mare insulă a lumii într-o miză strategică globală. Deși este un teritoriu autonom sub coroana daneză, Groenlanda a devenit punctul de […]
13:10
Ministrul Justiţiei respinge negocierile politice pentru conducerile DNA şi DIICOT: Încurajez procurorii să se înscrie la concurs # Gândul
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu spune că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. Minsitrul a încurajat „orice procuror care are o viziune managerială” să se înscrie la concursul pentru conducerea celor două parchete. Întrebat la Prima TV […]
13:10
Călcâiul lui Ahile. Datoria publică a țărilor din Uniunea Europeană pune presiune pe întreaga economie. Care e situația României comparativ cu alte state membre # Gândul
La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului trecut, raportul dintre datoria brută a guvernului față de PIB în zona euro era de 88,2%, în creștere comparativ cu 87,7%, la sfârșitul primului trimestru al aceluiași an. În Uniunea Europeană, raportul a crescut de asemenea de la 81,5%, la 81,9%. În 2026, Europa pare că se […]
13:10
Cât mai costă o vacă în România. Este mai scumpă decât un Logan second hand sau decât un iPhone # Gândul
În plină criză economică, achiziția unei vaci se poate dovedi o investiție inspirată. Spre deosebire de un autoturism second hand, care implică multe cheltuieli periodice pentru confortul personal, animalul domestic își poate amortiza prețul pe termen mediu și lung. Dar cât a ajuns să coste o vacă? Iată cele mai recențe cotații de preț pe […]
13:00
Cel puţin cinci persoane au murit în Turcia în urma unei vijelii de proporţii, în timp ce, în Regatul Unit, oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din casă decât pentru urgenţe, la fel şi în Germania. Iar Italia se confruntă cu unul dintre cele mai aprige episoade de ger din ultimii ani. Astfel, vremea […]
12:50
Când vine vorba de alegerea şefilor DNA şi DIICOT, Radu Marinescu spune: „Preşedintele României are ultimul cuvânt în această procedură” # Gândul
În ceea ce priveşte numirile şefilor la DNA şi DIICOT, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că nici nu poate fi vorba despre negocieri politice. Ba mai mult, acestaspune că încurajează orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la concurs Marinescu dă asigurări că „nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut”. […]
12:30
Ce a pățit o tânără din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online în valoare de 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le restituie # Gândul
Iată ce a pățit o tânără din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online în valoare de aproximativ 20.000 de lei și a refuzat să le plătească sau să le restituie. Tânără de 18 ani a ajuns după gratii pentru 24 de ore, fiind reţinută sub acuzaţia de înşelăciune. Aceasta a fost reclamată că a comandat […]
Acum 8 ore
12:10
Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti, din 2026. Ce sume se plătesc acum în București, Brașov sau Sibiu # Gândul
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea […]
12:00
Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti, din 2026. Ce sume se plătesc în Brașov, Constanța, Oradea, Sibiu și București # Gândul
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare, care vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea […]
11:50
Scandalul Avioanele elvețiene ne avertizează să nu stăm liniștiți câtă vreme Nicușor Dan e președinte # Gândul
„Încercând să explic personalitatea complet alandala, dezarticulată, a lui Nicușor Dan, o personalitate asemănătoare unui robot care duce lipsă de o baterie, și atunci, una din părțile componente, și anume, creierul personalității respective, funcționează alandala, am sugerat o comparație, și anume, cea cu a unui câine căruia stăpânul îi aruncă un băț în apă, și […]
11:30
Cât gaz consumă centrala la 19°C, 21°C sau 23°C, la un apartament de 50 mp. Cât arată pe factură # Gândul
Iată cât gaz consumă centrala la 19°C, 21°C sau 23°C, la un apartament de 50 mp și cât arată pe factură. Setarea termostatului determină direct cât gaz arde centrala și cât ai putea să plătești la final de lună. O diferență aparent mică între 19°C, 21°C sau 23°C înseamnă cicluri de funcționare mai lungi, dar […]
11:20
Franța ar putea trimite 6.000 de soldați în Ucraina după sfârșitul războiului, potrivit Le Monde # Gândul
Potrivit cotidianului Le Monde, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în cadrul unei întâlniri private către Parlamentul și Guvernul francez un plan de a trimite 6.000 de soldați francezi în Ucraina, după semnarea unui acord de pace. Șeful Statului Major, Fabien Mandon, a explicat că nu vor fi forțe de descurajare sau stabilizare, ci „forțe […]
11:10
Dan Dungaciu: „România nu ar trebui să comenteze situația lui Maduro. Tocmai a trecut un an de când am anulat alegerile” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, vorbește despre poziția României, dar și despre reacția presei naționale și internaționale cu privire la intervenția Statelor Unite în Venezuela. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a acuzat […]
11:00
România este sub cod galben de ger, dar este o iarnă grea și în Republica Moldova. Autoritățile sunt în alertă. Astfel, Administrația Națională a Drumurilor anunță că și în această dimineață se mențin condiții de iarnă pe traseele naționale. Drumurile sunt practicabile, dar carosabilul este umed, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă. Pe parcursul nopții, […]
11:00
Zodiile care își găsesc perechea, la finalul lunii ianuarie. Fericirea bate la ușa pentru acești nativi, care află adevărata iubire # Gândul
Luna ianuarie a anului 2026 vine promite surprize plăcute pe plan sentimental, deci și multă fericire, pentru anumiți nativi. Astfel, după perioade de incertitudine și așteptare, trei zodii vor simți, în sfârșit, că iubirea adevărată le bate la ușă. Astrele indică momente favorabile pentru întâlniri speciale, conexiuni profunde și relații care promit să dureze. Potrivit […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.