AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile

Sport.ro, 10 ianuarie 2026 08:50

Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit recent după o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproape un an, iar în această perioadă poate schimba echipa.

Acum 10 minute
09:00
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United, la o zi după ce a învins-o pe FCSB Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical al iernii, scor 1-2 cu Beșiktaș. La o zi distanță după meci, antrenorul turcilor e gata să preia Manchester United
09:00
CSM Oradea și CS Dinamo, victorii în Liga Națională de baschet masculin Sport.ro
CSM CSU Raiffeisen Oradea şi CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii, vineri, pe teren propriu, în etapa a 16-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.
09:00
Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece" Sport.ro
Revelația sezonului din Superliga are șanse foarte mari să rămână în aceeași formulă și în prima jumătate din 2026.
Acum 30 minute
08:50
AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit recent după o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproape un an, iar în această perioadă poate schimba echipa.
08:40
Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: ”Negociem acum” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat următorul transfer pe care-l pregătește la echipa sa.
08:40
Dinamo și CFR Cluj se luptă pentru fotbalistul de la AC Milan! „Câinii” au intrat în cursă Sport.ro
Dinamo și CFR Cluj concurează pentru semnătura unui jucător român care joacă pentru AC Milan.
Acum o oră
08:30
Un tricolor face scut în jurul lui Nicolae Stanciu după coșmarul de pe San Siro: „De ce nu a bătut altcineva?” Sport.ro
Cristi Manea, fundașul celor de la Rapid aflat în cantonament în Antalya, a sărit public în apărarea prietenului său Nicolae Stanciu, la scurt timp după ce căpitanul naționalei a ratat un penalty decisiv pentru Genoa în duelul de foc cu AC Milan, încheiat la egalitate (1-1).
08:20
Pleacă Octavian Popescu? Mihai Stoica a anunțat ce urmează pentru jucătorul lui FCSB Sport.ro
Octavian Popescu (23 de ani) a avut parte de o primă jumătate de sezon sub așteptări la FCSB, iar Gigi Becali s-a arătat dispus să renunțe la serviciile sale.
Acum 2 ore
08:00
Florin Manea anunță echipa la care vrea să meargă Radu Drăgușin: "Așteptăm ca Tottenham să își dea acordul" Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) se îndreaptă către plecarea de la Tottenham, la exact doi ani după sosirea la Londra.
07:40
Președintele lui Lazio și-a ieșit din minți: "Ce ar trebui să fac, să iau o mitralieră și să împușc toți arbitrii?" Sport.ro
Lazialii vor protesta împotriva arbitrajelor nefavorabile în Parco dei Daini, locul unde a fost fondat clubul, în anul 1900. 
07:40
Unde sunt acum juniorii care au cucerit titlul în Liga de Tineret pentru Farul Constanța Sport.ro
Academia lui Gică Hagi produce în continuare jucători, dar într-un ritm încetinit.
Acum 12 ore
00:00
Negocieri pentru transferul unui jucător de la FCSB: ”Îți fac o ofertă de nerefuzat” Sport.ro
Un patron din Superliga României și-a manifestat interesul pentru un jucător de la campioana României.
00:00
Veste proastă pentru Cristi Chivu! Vedeta lui Napoli a revenit din accidentare Sport.ro
Unul dintre cei mai în formă jucători ai lui Napoli va fi disponibil pentru derby-ul cu Inter.
00:00
„Decarul” s-a făcut de râs la prezentarea sa! Nu a putut să le paseze fanilor mingea din 3 încercări Sport.ro
Un moment amuzant s-a petrecut la prezentarea mijlocașului ofensiv Damián Díaz.  
9 ianuarie 2026
23:50
Gigi Becali e convins: ”Va exploda” Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, are o convingere cu privire la piața transferurilor din România.
23:40
Barcelona a luat decizia definitivă în cazul lui Marcus Rashford! Sport.ro
Ce își dorește să facă Barcelona în privința lui Marcus Rashford din vară. 
23:30
Vacanță în Dubai pentru Elena Ionescu și fostul jucător de la FCSB Sport.ro
Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, este într-o relație cu un fost jucător de la FCSB.
23:20
Premii istorice, intimidante la Australian Open 2026: cât câștigă un jucător eliminat în primul tur și campionul Sport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse vor reprezenta România pe tabloul principal al primului turneu de mare șlem al anului.
23:00
Suspendare suplimentară pentru Cristian Romero! Sancțiune dictată ciudat pentru căpitanul lui Radu Drăgușin Sport.ro
O comisie independentă de reglementare din Premier League i-a stabilit o etapă de suspendare suplimentară lui Cristian Romero de la Tottenham.
22:40
Vladislav Blănuță poate reveni în Superliga: ”Împrumut cu opțiune de cumpărare! Am trimis oferta” Sport.ro
Fotbalistul a plecat din România în toamnă.
22:20
Ungaria - România 33-23 | Victorie clară a maghiarilor în meciul de pregătire înaintea Campionatului European Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă vineri, la Gyor, de reprezentativa Ungariei, scor 33-23 (16-11), în meci amical din cadrul pregătirii la Campionatul European, care debutează în 15 ianuarie. În primul amical, tricolorii au pierdut cu Italia.
22:20
Gigi Becali a dat verdictul despre transferul lui Nicolae Stanciu: ”Acolo se duce!” Sport.ro
Mijlocașul ofensiv este legitimat la clubul patronat de Dan Șucu, Genoa, din iulie 2025.
22:20
Florin Prunea i-ar retrage legitimația lui Octavian Popescu: „Păcat de talent”. Cine sunt marii zgârciți din fotbalul românesc Sport.ro
Florin Prunea, răspuns categoric cu privire la Octavian Popescu de la FCSB. Explicația fostului portar al naționalei în emisiunea „La Măruță”. 
22:20
FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut un anunț major la echipa sa.
21:40
Puștiul dorit de FCSB și Dinamo a cruțat la pescuit un crap de peste 18 kilograme: „Mi-e și milă de ei” Sport.ro
Cine este idolul din copilărie al puștiului pentru care se luptă FCSB și Dinamo: „Nu sunt așa agresiv ca el”.
21:40
Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca Sport.ro
Londonezul se află la prima echipă a lui Arsenal din 2019.
21:40
Simona Halep și Cristina Neagu, într-o scenetă de teatru! Ideea inedită care a combinat arta cu sportul Sport.ro
Un regizor a reușit să îmbine teatrul cu sportul și a realizat o scenetă inedită.
21:20
Curățenie la Steaua! Un jucător a plecat deja: ”Nu mai avem nevoie de serviciile lui” Sport.ro
Mișcări de trupe la Steaua, înainte de reunirea lotului.
21:10
Răsturnare de situație la FCSB: ”Era stabilit, dar a căzut” Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB pentru a semna cu Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite.
20:50
Încă un român în Superliga Turciei: ”Bine ai venit” Sport.ro
Încă un jucător român va evolua în Superliga Turciei.
20:30
Frumoasa vicecampioană olimpică la tenis, Donna Vekic, vine în România: cât costă să o vezi jucând Sport.ro
Donna Vekic și Emma Răducanu, cele mai faimoase jucătoare care s-au înscris în edițai 2026 a Openului Transilvaniei.
20:30
Transfer de ultimă oră în Superligă! Experimentatul fotbalist a semnat Sport.ro
Jucătorul cu peste 100 de meciuri în Superliga României și-a găsit echipă. 
20:10
Barcelona, ofertă fabuloasă pentru Raphinha! Catalanii, față în față cu o decizie dificilă Sport.ro
Barcelona ar putea încasa 100 de milioane de euro pentru transferul lui Raphinha.
20:10
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) pleacă de la FCSB după șase ani și jumătate petrecuți la club.
Acum 24 ore
20:00
Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun” Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical din Antalya, cu Beșiktaș, scor 1-2.
19:40
Cristi Chivu se luptă cu Manchester United pentru revelația din Serie A! Inter trebuie să plătească o avere Sport.ro
Inter Milano și Manchester United au pus ochii pe Tarik Muharemovic, fundașul la care Juventus a renunțat pentru doar 3 milioane de euro. 
19:40
Schimbare de planuri la Universitatea Craiova: „Va rămâne în Turcia” Sport.ro
Universitatea Craiova a făcut un anunț cu o aproape o săptămână înainte primul meci din Superliga din 2026.
19:30
400.000€ pentru un jucător de la FCSB! Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a lămurit situația unui jucător al echipei sale.
19:00
Liverpool vrea să transfere un jucător acuzat de tentativă de viol! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
18:50
Jucătorul dat afară de Gigi Becali de la FCSB și-a găsit echipă: ”Am vorbit cu el” Sport.ro
Un jucător care a evoluat pentru FCSB și Rapid și-a găsit echipă. 
18:50
Bornă unică pentru Pep Guardiola! Primul manager din istorie care atinge o sumă ireală în materie de transferuri Sport.ro
Pep Guardiola nu are egal când vine vorba de sume de transferuri printre manageri. Totuși, două cluburi din Premier League îl întrec de când a ajuns la Manchester City.
18:50
Genoa a reacționat imediat! Ce a transmis „grifonul” lui Dan Șucu după penalty-ul ratat de Stanciu Sport.ro
Genoa a reacționat după criticile venite asupra lui Nicolae Stanciu, în urma penalty-ului ratat de mijlocașul român.
18:30
Cristian Chivu, cel mai bun antrenor din Serie A! Capitolul la care i-a devansat pe Allegri și Conte Sport.ro
Cristian Chivu, tehnicianul român al echipei Inter Milano, este pe primul loc printre antrenorii din Serie A pe baza notelor acordate de site-ul TuttoMercatoWeb.
18:30
Ce nu s-a văzut la TV: ”Stanciu a ratat penalty-ul din cauza lui” Sport.ro
Genoa a remizat în fața lui AC Milan, scor 1-1, într-un meci din runda a 19-a din Serie A.
18:20
Decizie surprinzătoare luată de FCSB în amicalul cu Beșiktaș! Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical al perioadei de pregătire din Antalya, scor 1-2 cu Beșiktaș, după ce a condus cu 1-0.
18:20
Daniil Medvedev este în semifinale la Brisbane: pe cine va întâlnii rusul Sport.ro
Trei tenismeni americani, Alex Michelsen, Aleksandar Kovacevic şi Brandon Nakashima, şi rusul Daniil Medvedev, principalul favorit, s-au calificat vineri în semifinalele turneului ATP 250 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 800.045 de dolari americani. 
18:20
Fotbalistul care și-a tras de păr un adversar în Premier League și-a aflat pedeapsa Sport.ro
Michael Keane, de la Everton, și-a aflat pedeapsa după ce și-a tras de păr un adversar din Premier League.
18:20
Mamadou Thiam, reacție categorică după ce a înscris FCSB - Beșiktaș: ”L-am strigat pe Tavi! / O să câștigăm campionatul” Sport.ro
FCSB a disputat vineri unicul amical din stagiul de pregătire din Turcia.
18:00
Barcelona dă lovitura de 65.000.000 de euro! Colegul lui Drăgușin, dorit de Hansi Flick Sport.ro
Barcelona vrea să își întărească lotul, iar pozițiile în care își dorește Hansi Flick jucători sunt cea de fundaș central și cea de atacant central.
17:50
Andrei Coubiș a fost prezentat la noua sa echipă din Superliga: ”Bine ai venit! Sport.ro
Transferul a fost prezentat vineri după-amiază.
