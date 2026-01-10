Cum l-au numit englezii pe Radu Drăgușin, după ce Florin Manea a dezvăluit unde poate ajunge de la Tottenham
Radu Drăgușin a revenit recent după accidentarea la ligamente care l-a ținut departe de teren aproape un an, însă este dificil să prindă minute la Tottenham.
Dinamo Zagreb a afișat prețurile pentru meciul cu FCSB! Cât costă un bilet pentru fanii români # Sport.ro
Dinamo Zagreb a anunțat diferențele de preț între abonați și restul suporterilor la meciul cu FCSB.
Fostul selecționer tocmai a fost răsplătit regește pentru munca extraordinară pe care a făcut-o, la Al-Arabi Doha.
Karim Benzema și-a decis viitorul la doi ani și jumătate după ce ajuns în Arabia Saudită: ”Acolo vrea să joace” # Sport.ro
Francezul este legitimat la Al Ittihad din iulie 2023.
Lindsey Vonn a obţinut a doua victorie a sezonului, dominând proba de coborâre de la Zauchensee # Sport.ro
Lindsey Vonn, în formă maximă.
Șansă imensă pentru Drăgușin: Tottenham – Aston Villa, diseară, cu o miză importantă pentru Radu # Sport.ro
Într-un moment în care zvonurile privind plecarea sa de la Tottenham se intensifică, Radu Drăgușin poate bifa o nouă apariție, la Spurs.
Xabi Alonso l-a pus la zid pe Diego Simeone după ce argentinianul l-a amenințat pe Vinicius: „Nu mi-a plăcut” # Sport.ro
Antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a lansat un atac direct la adresa lui Diego Simeone după victoria cu 2-1 din semifinala Supercupei Spaniei.
Meciurile din Liga Florilor sunt transmise în direct de Pro Arena și VOYO.
Aceasta ar trebui să fie prioritatea primarului Ciucu pentru renașterea sportului din București # Sport.ro
Gabriela Firea și Nicușor Dan, precedenții doi primari, au ales să sprijine sportul din capitală doar prin ținerea în funcțiune a CSM București, un mare consumator de fonduri municipale.
Ionuț Lupescu nu s-a ascuns: FCSB, OUT din play-off pentru ca Dinamo să ia titlul: „Cu ei ar fi mai greu” # Sport.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani), coordonatorul academiei CS Dinamo, a transmis sâmbătă dimineață că speră ca rivala FCSB să rateze calificarea în play-off-ul Superligii.
Inter și Napoli, două dintre candidatele la titlu în Serie A, se înfruntă duminică, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 20.
Hansi Flick a fost deranjat la conferința de presă de dinaintea duelului cu Real Madrid din finala Supercupei Spaniei.
Hobby "clasic" pentru un patron din fotbalul românesc. "Am din toate țările - cubaneze, australiene, canadiene!" # Sport.ro
E electrician de meserie, cu afaceri în alimentație și turism și e patron la un club important din România.
Xabi Alonso a lămurit situația lui Mbappe, înainte de Barcelona - Real Madrid: ”Nu suntem 'kamikaze'” # Sport.ro
Barcelona - Real Madrid va fi finala Supercupei Spaniei.
Un fost antrenor de pe Old Trafford e gata de revenire.
„E un vis să fiu aici!” Adrian Șut, prima reacție după transferul la Al-Ain. Ce a spus de FCSB # Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial sâmbătă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, și a oferit primele declarații.
De Rossi, reacție la două zile după penalty-ul lui Stanciu de pe San Siro: "Nu din cauza terenului a ratat!" # Sport.ro
Daniele De Rossi, antrenorul celor de la Genoa, a comentat evenimentele din finalul meciului cu AC Milan, încheiat la egalitate pe San Siro, scor 1-1.
Tottenham - Aston Villa, de la 19:45 (LIVE pe VOYO) în FA Cup. Echipe probabile + se califică echipa lui Drăgușin? Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meci tare azi, în FA Cup, în direct pe VOYO: Tottenham - Aston Villa, de la 19:45, în turul al treilea al competiției.
Marius Șumudică, gata să transfere din Superliga! Jucătorul dorit de FCSB poate ajunge în Arabia Saudită # Sport.ro
Marius Șumudică vrea să întărească lotul lui Al-Okhdood pentru a putea salva echipa de la retrogradarea.
Carlos Alcaraz, victorie în fața lui Jannik Sinner: ce s-a întâmplat în duelul din Coreea de Sud # Sport.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz l-a învins în două seturi, 7-5, 7-6 (8/6), pe italianul Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ pe care cei mai buni doi tenismeni ai plantei l-au disputat sâmbătă în Coreea de Sud, informează DPA.
CS Dinamo a lansat sâmbătă (10 ianuarie 2026) un apel către toată suflarea alb-roșie.
Radu Drăgușin (23 de ani) este foarte aproape de un transfer în această perioadă de mercato.
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: „Înainte nu aveai tupeu să faci așa ceva” # Sport.ro
Alex Chipciu, unul dintre cei mai experimentați jucători din Superliga, a lansat astăzi un atac dur la adresa hărțuitorilor din mediul online.
Avantajul pe care îl simțea Monica Roșu în competiții! Fosta gimnastă, sinceră: „Primeam o zecime în plus de la arbitri” # Sport.ro
Monica Roșu a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.
Fotbalistul transferat cu surle și trâmbițe în vară a plecat din Superliga României după doar câteva luni.
Chelsea încearcă lovitura iernii! 150 de milioane € pentru două staruri de la Barcelona și AC Milan # Sport.ro
Chelsea a intrat într-o nouă eră, după ce Liam Rosenior a preluat banca tehnică a echipei.
Campioana României a oficializat despărțirea de mijlocașul Adrian Șut, transferat la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite.
"De ce ai refuzat Dinamo?" Andrei Coubiș explică de ce a ales U Cluj și îi transmite un mesaj lui Lucescu # Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani) va juca în premieră la o echipă din România, după ce și-a făcut junioratul la AC Milan.
Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, a anunțat oficial achiziționarea mijlocașului Adrian Șut, de la FCSB.
"Bătrâna Doamnă" este aproape de transferul unui internațional argentinian.
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze # Sport.ro
FCSB vrea să aducă un jucător român de la o formație din Serie A.
Horațiu Moldovan (27 de ani) se îndreaptă către încheierea prematură a împrumutului la Real Oviedo. Portarul român va fi din nou cedat de Atletico Madrid.
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, în direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Galatasaray - Fenerbahce, de la 17:45, LIVE pe VOYO.
Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare internațional, speră ca FCSB să nu prindă un loc în primele șase la finele sezonului regulat.
FCSB ar putea avea parte de o întărire neașteptată în a doua parte a sezonului din Superliga.
Încă un glonț în reputația lui Mouratoglou. Un fost finalist de Grand Slam i-a dat replica: „Nu ai fost tenismen, nu poți să îmi dai lecții” # Sport.ro
Schimb intens de replici între Patrick Mouratoglou și Jo-Wilfried Tsonga.
Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.
Coubiș, fără ocolișuri: „Nu am mofturi, sunt un băiat calm”. Ce spune despre „șmecherii” de la AC Milan # Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), proaspăt sosit în cantonamentul Universității Cluj din Antalya, a oferit vineri primele reacții după semnarea contractului.
FA Cup | Charlton - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 22:00! Primul meci al noului antrenor de pe banca „albaștrilor” # Sport.ro
Meciul Charlton - Chelsea, care va avea loc în FA Cup, va fi LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
Tottenham - Aston Villa, ora 19:45, LIVE pe VOYO. Ultimul meci pentru Drăgușin în Anglia? # Sport.ro
Meciul dintre Tottenham și Aston Villa poate fi urmărit de la ora 19:45, LIVE pe VOYO în FA Cup!
Edi Iordănescu (47 de ani) a început sezonul ca antrenor al celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar trei luni.
Goran Pandev a sesizat diferența majoră dintre Chivu și Inzaghi: "Este cel mai bun exemplu!" # Sport.ro
Cristi Chivu traversează o perioadă foarte bună la Inter și tocmai a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A.
FA Cup | Manchester City - Exeter, LIVE pe VOYO, ora 17:00! „Cetățenii” atacă o bornă veche de 70 de ani # Sport.ro
Manchester City se pregătește să o înfrunte în premieră absolută pe Exeter City în FA Cup, într-o partidă care va putea fi urmărită pe VOYO.
Dinamo încearcă să realizeze o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor în această iarnă prin aducerea lui Lisav Eissat (20 de ani).
Oțelul Galați, echipă cu pretenții la play-off în acest sezon, a oficializat transferul unui mijlocaș central angolez cu cetățenie portugheză.
Decizie surprinzătoare! FC Barcelona face oferta, chiar dacă jucătorul e OUT pentru tot sezonul # Sport.ro
Barcelona își pregătește „terenul” pentru mutările din vara acestui an.
MM Stoica, impresionat de un jucător de la FCSB: ”Cum de nu-i plătește nimeni clauza de reziliere?” # Sport.ro
FCSB a pierdut singurul amical al perioadei de pregătire din Antalya, scor 1-2 cu Beșiktaș, după ce a condus cu 1-0.
Universitatea Craiova a început cantonamentul de iarnă fără noutăți în lotul condus de Filipe Coelho.
