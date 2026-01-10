Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă

18:40

Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu partenerul său de viață. ”Nu am treabă cu ei”, susține vedeta. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care […]