Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă
Gândul, 10 ianuarie 2026 08:50
O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional poate să nu fie un procent de speriat, însă dacă situaţia este privită în profunzime, se constată că, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje mari de la o regiune la alta. Și mai îngrijorător este că, în rândul tinerilor […]
Acum 30 minute
08:50
Județul din România unde se înregistrează cea mai ridicată rată a șomajului. Aici sunt cei mai mulți oameni fără loc de muncă # Gândul
O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional poate să nu fie un procent de speriat, însă dacă situaţia este privită în profunzime, se constată că, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje mari de la o regiune la alta. Și mai îngrijorător este că, în rândul tinerilor […]
08:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre procesului electoral, în contextul acuzațiilor de ilegitimitate ale președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre procesul electoral și în ce condiții se poate stabili dacă niște alegeri au fost […]
Acum o oră
08:20
Ciocolata, un aliat pentru sănătatea inimii. Cum o alegi pe cea potrivită, conform unui specialist în cardiologie # Gândul
Ciocolata poate fi un real aliat pentru sănătatea inimii. Dar iată cum trebuie să alegi ciocolata potrivită, conform unui medic cardiolog spaniol, scrie LaRazon.es. Aurelio Rojas, cardiolog de profesie, este cunoscut în lumea rețelelor de socializare pentru distribuirea de conținut medical legat de prevenția cardiovasculară, insuficiența cardiacă și subiecte precum lipoproteinele. De asemenea, lucrează la […]
08:10
Dan Dungaciu: „Israelul va ataca Iranul, iar America va proteja Israelul. Nu se va mai spune nimic de dreptul internațional atunci” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, critică atitudinea Europei cu privire la situația din Venezuela, anticipând evenimente viitoare în care, spune el, nu se va mai ține cont de legitimitate sau de dreptul internațional. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius […]
Acum 2 ore
08:00
Care este filmul horror care s-a lansat și în cinematografele din România, la început de an, 2026. Este un film cu buget redus, lansat în cinematografele de la noi pe data de 9 ianuarie 2026. Este vorba despre filmul Primate: Instinct Primar, în regia lui Johannes Roberts, cu actori ca: Kevin McNally, Johnny Sequoyah, Troy […]
07:40
Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp, nu-l deschide, te poate lăsa fără bani în cont. Cum funcționează escrocheria cu „fiul fals” # Gândul
Infractorii cibernetici și-au perfecționat tehnica apelând la cel mai elementar instinct: protejarea unui copil aflat în dificultate și fac astfel încât ignorarea semnelor de avertizare să îi poată costa pe cei păgubiți mulți bani în doar câteva minute, înainte ca aceștia să bănuiască măcar ceva, scrie Que.es. Verificarea conturilor de WhatsApp a devenit un răspuns […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat miza conflictului dintre Statele Unite și Venezuela. Discuția a pornit de la naționalizările operate de statul venezuelean. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Acest război economic, care e purtat de americani, nu numai în Venezuela, […]
07:20
10 Ianuarie, calendarul zilei: Rod Stewart împlinește 81 de ani, Remy Bonjasky 50. Anna Lesko face 47 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Rod Stewart este un cântăreț și compozitor britanic legendar, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și pentru cariera sa impresionantă care se întinde pe mai bine de cinci decenii. Născut pe 10 ianuarie […]
07:10
Adrian Severin: „SUA a încălcat dreptul internațional, dar acum discuțiile sunt dacă această acțiune a fost bine întemeiată” # Gândul
Într-o intervenție amplă la Marius Tucă Show din 7 ianuarie 2026, Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea intervențiilor externe în Venezuela și, mai larg, filosofia politică ce justifică încălcarea dreptului internațional în numele unor scopuri morale declarate. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Fostul ministru de Externe a argumentat că, indiferent de percepția asupra […]
Acum 4 ore
06:40
Când se va adopta legea femicidului în România. Alina Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii” # Gândul
Se spune că gradul de civilizaţie al unei naţii se vede cel mai bine în modul în care îşi tratează femeile. Statisticile arată că în ultimii 10 ani, aproape 500 de românce au fost ucise de către bărbaţii lor, actuali sau foşti. Numai în 2025, România a numărat de pe margine până la omorul cu […]
06:40
Ion Cristoiu: „Președintele pleacă cu aceeași echipă de media. Acești oameni nu sunt jurnaliști, sunt tovarăși de drum” # Gândul
Ion Cristoiu critică în emisiunea Marius Tucă Show din 8 ianuarie 2026 jurnaliștii care însoțesc președintele României în deplasări oficiale, precum cea de la Paris. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu subliniază că acești jurnaliști, veniți de la instituții de stat nu sunt adevărați profesioniști, ci „tovarăși de drum” ai președintelui, plătiți […]
06:10
Apar noi dezvăluiri despre controversata Raluca Rogoz, numită de Bolojan șefa „Achizițiilor Publice”. Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun că președinta ANAP nu era pregătită din punct de vedere profesional # Gândul
Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, din perioada în care Raluca Rogoz era șefă peste achizițiile sectorului, spun despre aceasta că „era foarte arogantă”, asta în condițiile în care nu era pregătită profesional și pica examenele pe domeniul pe care activa. „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul primarului Clotilde Armand”, […]
05:10
Militar american, mort într-un apartament din Otopeni în condiții misterioase. Cauza decesului a rămas necunoscută # Gândul
Un militar american aflat în rezervă, care a luptat în mai multe teatre de operațiuni, a fost găsit mort, la jumătatea acestei săptămâni, într-un apartament din orașul ilfovean Otopeni. Anchetatorii nu au putut stabili încă ce a provocat decesul bărbatului, potrivit surselor noastre. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ilfov au intrat în […]
Acum 8 ore
02:50
SUA și Ucraina au anunțat că vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari # Gândul
Statele Unite și Ucraina vor semna un acord de reconstrucție în valoare de 800 de miliarde de dolari, potrivit The Telegraph. Trump și Zelenski vor semna un acord privind „prosperitatea” post-război și garanțiile de securitate la Davos. Cei doi lideri sunt în drum spre Elveția pentru a stabili planuri pentru reconstrucția Ucrainei postbelice (numai în […]
Acum 12 ore
01:00
„Putin nu se teme de Europa, Europa rămâne în urmă”, spune Trump. Ce le transmite liderilor europeni # Gândul
Președintele Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Europa a rămas în urmă comparativ în comparație cu Rusia. De aceea Vladimir Putin nu se teme de o posibilă ofensivă din partea liderilor europeni. În contextul tensiunilor dintre SUA și liderii Uniunii Europene, din cauza războiului din Ucraina și, mai nou, […]
00:40
Trump a fost întrebat dacă îl capturează și pe Vladimir Putin, după Nicolas Maduro. Ce a răspuns liderul american # Gândul
Donald Trump a susținut o conferință de presă la Casa Albă, vineri, în care a fost întrebat cu privire la un posibil ordin de capturare a lui Vladimir Putin, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Maduro. Întrebarea a făcut referire la comentariile lui Zelenski cu privire la prinderea lui Maduro, în care a sugerat […]
00:20
Trump amenință că va anexa Groenlanda: „Dacă nu vor cu frumosul, atunci va fi cu urâtul”. Ce spune liderul SUA despre cumpărarea teritoriului # Gândul
TRUMP a amenințat Groenlanda cu anexarea din nou într-o conferință de presă organizată la aproape o săptămână de la capturarea dictatorului Nicolas Maduro și preluarea controlului a 300 de miliarde de barili de petrol din Venezuela. Președintele SUA a spus că Groenlanda este liberă să accepte de bunăvoie să fie anexată, iar în caz contrar, […]
00:10
Donald Trump a numit Cuba o țară din lumea a treia, în cadrul unei conferințe de presă, susținute vineri la Casa Albă. Afirmațiile președintelui vin într-n moment, în care politica de expansiune a liderului de la Casa Albă se manifestă în plină forță. După capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, una dintre țările asupra căreia SUA […]
9 ianuarie 2026
23:50
Donald Trump a declarat în timpul unei conferințe de presă că susține în continuare NATO și își asumă rolul pentru existența organizației nord-atlantice la momentul actual. Afirmațiile liderului de la Casa Albă vin la doar câteva zile după ce a declarat că ar fi pregătit să sacrifice apartanența SUA la NATO pentru anexarea Groenlandei. „Am […]
23:40
Donald Trump anunță că este deschis pentru afaceri cu Rusia și China după ce a preluat tot petrolul Venezuelei # Gândul
În cea mai recentă conferință de presă a Casei Albe, președintele Donald Trump a declarat că este „deschis” să facă afaceri cu Rusia și China după ce a preluat tot petrolul Venezuelei, cu toate că atât Moscova și Beijingul au denunțat capturarea dictatorului Nicolas Maduro. SUA controlează țara cu cele mai mari rezerve de PETROL […]
23:20
Unde mai poți găsi apartamente sub o sută de mii de euro în București. Ce face diferența între cartierele Capitalei # Gândul
În 2026, în doar câteva zone din Capitală se mai ofereau apartamente cu două camere sub 100.000 de euro. Piața imobiliară arată tot mai clar o polarizare accentuată a prețurilor. În mare, diferența nu o face faima cartierului, ci accessul la mijloacele de transport. Metroul este cheia. Creșterea anuală de aproximativ 18% a prețurilor pentru […]
23:10
Care este alimentul pe care-l credeai sănătos, dar care poate crește glicemia. Deși acest aliment are un gust bun și este apreciat, el poate să provoace creșteri ale nivelului de zahăr din sânge, în special în rândul celor care suferă de diabet. Diabetul este boala cronică ce apare ca urmare a producerii insufieciente de insulină sau […]
23:10
Protestatarii iranieni au preluat controlul asupra orașului Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran # Gândul
Protestatarii iranieni anti-regim au preluat practic controlul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Iran, Mashhad. Imaginile surprinse arată cum mulțimi de oameni mărșăluiesc pe străzi și strigă lozinci împotriva liderului Khamenei. Forțele de securitate ale regimului s-au retras în doar câteva clădiri guvernamentale și nu se mai mișcă de acolo. Protestele antiguvernamentale din […]
22:40
Austeritate la nunți. Strategiile prin care mirii reduc costurile și preferă să rămână „pe zero” # Gândul
Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele. „A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost […]
22:30
Cununii pe vreme de restriște. Nunțile nu mai aduc profit…Explicațiile mirilor și organizatorilor # Gândul
Tot mai mulţi miri renunță la fast, la liste lungi de invitați și la ideea de profit, iar organizarea ajunge, de cele mai multe ori, exclusiv pe umerii lor. Selena şi Codruţ au nunta programată anul acesta în luna mai, iar acum fac calculele. „A fost o sperietură, dar nu pot spune că a fost […]
22:20
Donald Trump a anunțat că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că petrolierul Olina, confiscat de autoritățile americane în Caraibe, în apropiere de Trinidad, vineri, se îndreaptă înapoi spre Venezuela. Liderul de la Casa Albă a precizat că petrolul va fi vândut în baza acordului „The Great Energy Deal”. „Astăzi, Statele Unite ale Americii, în coordonare cu autoritățile interimare din Venezuela, […]
22:20
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei # Gândul
Un român a trăit un adevărat șoc când a primit decizia de pensionare, după o carieră de peste 40 de ani și un salariu net de 7.000 de lei. Astfel, cu un stagiu total de cotizare de 42 de ani, 12 luni și 12 zile, dintre care aproape 38 de ani contribuind efectiv, pensia acordată […]
21:30
Mașina devine un lux în România anului 2026. Creșterile de preț la impozite, RCA sau carburanți sunt numai câteva exemple ale cheltuielilor majore pe care un șofer trebuie să le suporte în acest an. La un calcul simplu, poți plăti, ca șofer, în medie în jur de 11.000 de lei pe an pentru confortul unui […]
21:20
Lia Olguța Vasilescu nu cedează presiunilor Guvernului Bolojan: „Este o discuție pe care o vom tranșa în coaliție” # Gândul
Lia Olguța Vasilescu a explicat că taxele impuse de Ilie Bolojan pentru primării pentru anul 2026 este un subiect care poate genera noi tensiuni în coaliție. Primarița Craiovei a argumentat că taxele pe care premierul le percepe din partea primăriilor pot fi utilizate pentru proiecte de infrastructură și investiții. Lia Olguța a subliniat că nu […]
21:10
Operatorii de turism ar putea încheia anul pe minus, după ce datele oficiale arată o scădere de peste 4% a numărului de clienți români în primele 11 luni din 2025. De vină ar fi reducerea valorii tichetelor de vacanță și prețurile mai mari. Specialiștii spun că tendinţa va continua și anul acesta. În schimb, România […]
21:00
Lia Olguța Vasilescu îl confruntă pe Bolojan în privința noilor taxe: „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partidul din care face parte” # Gândul
Primarul craiovei, Lia Olguței Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor care nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut. Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. Aceasta […]
20:50
Un val mare de credincioși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun. Număr record de vizitatori în 2025 # Gândul
Numărul creștinilor ortodocși care vor participa la slujba de la Muntele Athos este așteptat să fie deosebit de mare în următoarele zile, pentru sărbătoarea Bobotează, pe 18 și 19 ianuarie, scrie Protothema. Un val mare de ortodocși români a „inundat” Muntele Athos de Crăciun, care s-a sărbătorit pe 7 ianuarie, conform calendarului vechi (iulian). Surse […]
20:50
La nici o săptămână de la capturarea lui Maduro, noul președinte al Venezuelei cere voie să se ducă în SUA. Ce vrea Delcy Rodriguez de la Trump # Gândul
Delcy Rodríguez a cerut permisiunea de a călători la Washington DC marțea viitoare. Președinta interimară a Venezuelei a sugerat că ar putea efectua o posibilă vizită la Casa Albă pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump. Cererea este în curs de examinare preliminară și ar necesita o derogare temporară de sancțiuni din partea Trezoreriei […]
20:40
Franța ia în considerare să amâne începerea summitului Grupului celor Șapte pentru a evita declanșarea tensiunilor cu Casa Albă din cauza unor evenimente planificate pe care le are președintele Donald Trump. Summitul G7 era programat să înceapă pe 14 iunie 2026, cu Emmanuel Macron ca gazdă. Însă, pe 14 iunie se întâmplă două evenimente în […]
20:30
Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial” # Gândul
Jurnalistul Patrick Andre Hillerin a tranșat gafa de PR pe care președintele Nicușor Dan refuză sau nu o poate înțelege. Hillerin arată cum, în urma unei noi solicitări, purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene a confirmat că escortarea președintelui a fost o banală misiune de rutină, nu un gest oficial de recunoștință din partea Armatei […]
20:20
Orașul considerat „cel mai sărac din România” a depășit Cluj, Oradea și București. E campion absolut la fonduri europene # Gândul
Orașul considerat cel mai sărac din România a depășit Cluj, Oradea și București. La ora actuală, orașul acesta e campion absolut la fonduri europene. Reșița, căci despre el este vorba, trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu. Ani la rând, el a fost etichetat drept „cel mai sărac municipiu din țară”, […]
20:10
Președintele Poloniei oprește prin veto legea UE care „cenzura” internetul: „Nu înființăm Ministerului Adevărului din romanul „1984” al lui Orwell” # Gândul
Președintele pro-Trump al Poloniei, Karol Nawrocki a anunțat că își exercita dreptul de vetou împotriva a trei proiecte de lege. Printre acestea se numără și proiectul de lege care implementează Legea serviciilor digitale (DSA) în Polonia. „Nu pot semna un proiect de lege care echivalează efectiv cu cenzură administrativă”, a explicat președintele. Într-un videoclip postat […]
Acum 24 ore
20:00
Petrișor Peiu (AUR) avertizează că România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat vineri preocuparea guvernanților și a formatorilor de opinie pentru subiecte geopolitice îndepărtate, în timp ce problemele economice reale ale României sunt ignorate. Senatorul a avertizat că „inflația galopantă, creșterea taxelor și facturile uriașe la energie generate de politicile guvernelor Ciucă, Ciolacu și Bolojan afectează direct viața de zi […]
20:00
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai” # Gândul
Costurile tot mai ridicate ale locuințelor au transformat statul de unul singur în chirie într-o reală provocare pentru tinerii aflați șa început de carieră. O recentă postare pe Reddit a stârnit numeroase controverse și a radus în discuție o problemă foarte sensibilă a generației tinere: cum reușești să te întreții singur, când salariile sunt modeste, […]
19:40
Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări # Gândul
Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) a făcut o serie de recomandări legate de aruncarea și reciclarea brazilor de Crăciun într-o postare pe rețelele de socializare. Președinta instituției avertizează că practica aruncării brazilor de la etaj este interzisă deoarece poate pune în pericol viețile oamenilor, dar poate afecta și mașinile parcate în apropierea […]
19:20
Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris # Gândul
Compania Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, a intrat în insolvență la cererea proprie, încuviințată acum de instanța de judecată. În vara anului trecut, compania figura pe lista celor mai mari datornici ai statului. Ea a fost dată în judecată de OMV Petrom la marile curți europene. Decizia de […]
19:20
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni # Gândul
Rusia s-a confruntat cu o scădere masivă a producției de țiței în luna decembrie, cea mai mare scădere din ultimele 18 luni, din cauza sancțiunilor occidentale și a atacurilor întreprinse de Ucraina asupra infrastructurii de rafinare a petrolului, anunță Bloomberg. Surse din Federația Rusă familiarizate cu cifrele privind producția de petrol au raportat că în […]
19:10
Orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. Acum, e campion absolut la fonduri europene # Gândul
Care este orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. La ora actuală, orașul acesta e campion absolut la fonduri europene. Reșița, căci despre el este vorba, trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu. Ani la rând, el a fost etichetat drept „cel mai […]
19:10
Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026” # Gândul
Fostul premier Marcel Ciolacu, actual preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a comentat ironic, vineri, postarea premierului Ilie Bolojan, în care anunţa că investiţiile publice făcute în 2025 au fost la cel mai ridicat nivel de la Revoluţie, social-democratul, care a condus Guvernul în prima parte a anului 2025, felicitând Guvernul Bolojan pentru modul în care […]
19:00
Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi # Gândul
Şase tipuri de conservanţi folosiţi în mod obişnuit pentru a prelungi durata de valabilitate a alimentelor au fost asociaţi cu cancerul de prostată, de sân sau de colon. Nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic sunt folosite în special în mezeluri, brânzeturi sau produse de patiserie. Cercetătorii francezi […]
19:00
CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte # Gândul
Gazetarul cristian Tudor Popescu a comentat viitorul relațiilor dintre România și Statele Unite, având în vedere că Trump preferă ca SUA să iasă din NATO și să anexeze Groenlanda. „Ce va face Trump cu Româniaț, este întrebarea, mai mult sau mai puțin retorică, pe care și-o pune jurnalistul. CTP critică politica agresiv-expansionistă a lui Trump, […]
19:00
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face # Gândul
După Emmanuel Macron, și premierul Italiei a solicitat Uniunii Europene să reînceapă negocierile cu Rusia după patru ani de tensiuni. Giorgia Meloni a declarat că a venit momentul pentru un dialog între Europa și Rusia. Cu toate acestea, problema numirii unui reprezentant UE pentru Ucraina în aceste negocieri rămâne deschisă, a recunoscut Meloni. „Întrebarea este, […]
18:40
Roxana Vancea, în vârstă de 35 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii pe care îi are cu partenerul său de viață. ”Nu am treabă cu ei”, susține vedeta. Roxana Vancea este cunoscută ca fostă asistentă de televiziune. Roxana Vancea este căsătorită cu Dragoș, partenerul ei de viață având un băiețel care […]
18:40
Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent # Gândul
Un limfom intestinal inexistent, aflat chipurile în stadiu terminal. În urma acestui diagnostic complet greșit, o femeie din Italia a fost supusă unor tratamente îndelungate și agresive, care s-au dovedit ulterior total inutile, relatează Corriere Fiorentino. Acum, Curtea de Apel din Florența a decis că Spitalul Universitar din Pisa trebuie să îi plătească despăgubiri de […]
18:30
Angajații de la o grădina zoologică din Japonia se prefac că sunt urși panda și sunt hrăniți de vizitatori, după ce urșii reali s-au reîntors în China # Gândul
Personalul unei grădini zoologice din Japonia face eforturi uriașe pentru a umple golul lăsat de plecarea celor patru urși panda ai instituției, care au fost nevoiți să se întoarcă în China, scrie publicația People. Astfel că, în onoarea urșilor pierduți, angajații parcului de distracții și grădinii zoologice Adventure World din Wakayama, situat la sud de […]
