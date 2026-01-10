Pensii cu 1.4% mai mari, în 2026, pentru această categorie de pensionari români. Decizia este finală

08:50

O medie de 6% pentru rata şomajului la nivel naţional poate să nu fie un procent de speriat, însă dacă situaţia este privită în profunzime, se constată că, de fapt, că trăim într-o Românie cu mai multe Românii, cu decalaje mari de la o regiune la alta. Și mai îngrijorător este că, în rândul tinerilor […]