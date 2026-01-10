Ultimele cuvinte ale lui Renee Good înainte să fie împușcată, înregistrate de telefonul agentului care a deschis focul| VIDEO
Click.ro, 10 ianuarie 2026 10:30
Un nou videoclip de 47 de secunde, filmat chiar cu telefonul agentului ICE înainte de a împușca mortal pe Renee Good în fața soției sale, a reaprins tensiunile din societatea americană. Imaginile o arată pe Good încercând să calmeze situația, spunând „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine”,
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 10 minute
10:40
Călin Donca, concurentul de la „Survivor” care trăiește în lux. Ce avere impresionantă are afaceristul care s-a bătut la Survivor cu Boureanu # Click.ro
De la garsoniera modestă din Reșița până la vile cu piscină interioară și Lamborghiniuri, Călin Donca a construit o avere impresionantă. Faimosul care a ajuns să se certe cu Cristi Boureanu la „Survivor” 2026 deține afaceri în energie și agricultură și locuiește cu soția și cei cinci copii într-o v
Acum 30 minute
10:30
Ultimele cuvinte ale lui Renee Good înainte să fie împușcată, înregistrate de telefonul agentului care a deschis focul| VIDEO # Click.ro
Un nou videoclip de 47 de secunde, filmat chiar cu telefonul agentului ICE înainte de a împușca mortal pe Renee Good în fața soției sale, a reaprins tensiunile din societatea americană. Imaginile o arată pe Good încercând să calmeze situația, spunând „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine”,
Acum o oră
10:10
Adio, sărmăluțe! Vedetele au revenit în sala de sport! Ce dietă ține Marina Almășan, la 59 de ani și la ce aliment a renunțat complet: „Spun nu!” # Click.ro
Adio, sărmăluțe și caltaboși! Vedetele au revenit în sala de sport! Marina Almășan se antrenează cot la cot cu iubitul ei: „Încerc să fiu o vegetariană relaxată.”
10:00
Ce spune o studentă care a fost acceptată la șapte universități din SUA, cu burse până la 260.000 de dolari # Click.ro
O tânără din Vietnam a reușit performanța de a fi acceptată la șapte univeristăți din Statele Unite. Recent,ea a fost acceptată anticipat
09:50
Iarnă aspră în cel mai cald oraș din România. Sunt anunțate ninsori neîntrerupte timp de 11 zile, potrivit AccuWeather # Click.ro
După o lună decembrie destul de blândă, iarna pare să își fi intrat, în sfârșit, în drepturi. În ultimele zile, în majoritatea zonelor din țară s-au înregistrat temperaturi scăzute și ninsori, iar vremea rece pare că va continua și în perioada următoare.
09:50
După ce a declarat fără menajamente că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei, Ramona Olaru a provocat un val uriaș de reacții pe rețelele sociale. Comentariile critice nu au întârziat să apară, iar scandalul a fost amplificat și de ironia lui Alex Bodi, care a atacat direct atitudinea vedetei. În
Acum 2 ore
09:10
Polul Sud este perceput drept unul dintre cele mai stabile puncte de pe planetă, un reper absolut al geografiei. În realitate, marcajul care îl indică se află pe o masă uriașă de gheață aflată în mișcare continuă.
Acum 4 ore
08:30
CFR cere idei de la români pentru modernizarea Gării de Nord. Primele imagini cu exteriorul și interiorul|VIDEO # Click.ro
Românii sunt invitați să participe direct la transformarea unuia dintre cele mai importante simboluri urbane ale țării. Gara de Nord din București, principala poartă feroviară a României și monument istoric,
08:10
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac # Click.ro
Săptămâna 10–17 ianuarie vine cu mesaje puternice din partea runelor, simboluri străvechi care vorbesc despre destin, lecții karmice și șanse neașteptate. Energia acestui interval este una de eliberare, vindecare și relansare, iar pentru două zodii, norocul se manifestă din plin: obstacolele se dizo
07:10
Vasele nespălate sunt o realitate în multe gospodării, mai ales când viața cotidiană devine agitată. Uneori, un simplu moment de neatenție sau lipsă de timp face ca farfuriile, cănile sau tigăile să rămână în chiuvetă ore sau chiar zile întregi.
Acum 6 ore
06:10
Potasiul este un mineral esențial pentru sănătatea organismului, având un rol vital în funcționarea mușchilor, nervilor și a inimii. De asemenea, el ajută la transportul nutrienților și eliminarea deșeurilor din celule.
Acum 12 ore
02:10
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea # Click.ro
În viață, fiecare persoană se confruntă, la un moment dat, cu momente dificile. În astrologie, unele zodii se află în această perioadă sub influența unor energii provocatoare, care le pot aduce obstacole și necazuri.
01:10
Moșii de iarnă 2026. Când pică Sâmbăta Morților în acest an și ce superstiții trebuiesc respectate # Click.ro
Moșii de iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților, reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire generală a celor adormiți.
00:10
Cum l-a „răpit” Patricia Kaas pe Remus Truică:„Mă străduiam să nu uit că e însurat și are două fetițe” Iubirea interzisă care a zguduit o căsnicie și a șocat lumea mondenă # Click.ro
O poveste de dragoste care a pornit din lux, a explodat în pasiune și s-a sfârșit în scandal: relația dintre omul de afaceri român Remus Truică și celebra cântăreață franceză Patricia Kaas a fost una dintre cele mai controversate idile ale ultimilor ani.
9 ianuarie 2026
23:50
Anul în care ieși la pensie dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calculele care îi sperie pe români după noua lege # Click.ro
Pentru milioane de români, pensia nu mai este un orizont apropiat, ci un termen care se mută tot mai departe.
23:40
Bucurie pentru Kamara la început de an! A strâns banii pentru prima operație a fiului său, Leon: „Este pe partea de ortopedie și costă 38.000 de euro” # Click.ro
Kamara începe anul ușor liniștit după ce spre sfârșitul lui 2025 a reușit să strângă, în urma unui turneu de fotbal caritabil - „Încă un pas pentru Leon”, suma pentru prima operație necesară fiului său de 11 ani, Leon, pe anul 2026.
22:40
Cutremur la Pro TV! Irina Rimes pleacă de la Vocea României! Motivul pentru care artista ar fi renunțat la juriu după 8 ani # Click.ro
Schimbări majore se pregătesc în spatele camerelor de la ProTV. După mai mulți ani în care a fost una dintre cele mai iubite figuri din juriul emisiunii Vocea României, Irina Rimes a ales să se retragă definitiv din proiect, începând cu sezonul următor. Informația a fost confirmată pe surse apropiat
22:30
De ce să adaugi o lingură de zeamă de lămâie în orez, când faci pilaf. Trucul secret știut doar de bucătarii experți # Click.ro
Orezul este unul dintre cele mai populare alimente din întreaga lume, folosit atât ca garnitură, cât și ca fel principal. Cu toate acestea, chiar și cei mai experimentați bucătari se confruntă uneori cu o problemă clasică: boabele se lipesc între ele sau devin prea moi, afectând textura și aspectul
21:50
Cine este, de fapt, Adi Vasile, noul prezentator de la Survivor România 2026. Cu cine este logodit # Click.ro
Adi Vasile, în vârstă de 43 de ani, a preluat rolul de prezentator al emisiunii Survivor, unul dintre cele mai urmărite show-uri de pe Antena 1, unde concurenții sunt puși să depășească provocările fizice și psihice pentru a ajunge până la final.
Acum 24 ore
21:40
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești # Click.ro
Timp de aproape o jumătate de secol, fabrica Lactis din Iași a fost un simbol al industriei alimentare românești. A produs înghețată, unt, iaurt și cașcaval care au ajuns pe mesele unei țări întregi, a avut peste 1.000 de angajați și a fost un pilon economic al Moldovei.
21:20
Cât costă o lună de trai în Vietnam. Experiența unui român devenit viral pe TikTok. Pe ce a cheltuit cel mai mult? # Click.ro
Tot mai mulți români sunt curioși să afle cât de accesibilă este viața în Asia de Sud-Est, iar un tânăr a decis să ofere un răspuns concret. Marius, cunoscut în mediul online pentru vlogurile și clipurile sale de călătorie, a petrecut 30 de zile în Vietnam și a făcut public, pas cu pas, bugetul nece
20:40
Moștenirea unei case este, de multe ori, scânteia care aprinde conflicte aprinse în familie, mai ales atunci când apare un divorț sau discuția despre împărțirea bunurilor.
20:10
Românii, campioni la vizitat mănăstirile de pe Muntele Athos în 2025. Care sunt explicațiile # Click.ro
În anul 2025 a fost înregistrat un număr record de vizitatori la Muntele Athos, între 350.000 şi 370.000 de vizitatori, depășind chiar cifrele din 2019 (anul de dinaintea pandemiei). Românii ocupă acum primul loc, motivul fiind dezvăluit de o analiză a presei elene.
20:00
Producătorii de carne de porc, în panică! Boală gravă descoperită la animalele de la o fermă din Arad # Click.ro
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei, în primă fază fiind necesară uciderea preventivă a 1.500 de animale. A fost stabilită o zonă de protecție de trei kilometri în jurul focarului.
19:50
Greșeala frecventă făcută de șoferi care poate aduce amenzi usturătoare. Mulți nu știu această regulă # Click.ro
Șoferii care circulă pe drumurile publice din România sunt obligați, prin lege, să folosească luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă (DRL) pe întreaga durată a deplasării, inclusiv pe timp de zi. Nerespectarea acestei reguli atrage sancțiuni consistente, cu amenzi care pot ajung
19:50
Ce avere are, de fapt, Nadia Comăneci. Afacerile care i-au adus „Zeiței de la Montreal” un succes formidabil în SUA # Click.ro
Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari figuri din istoria sportului mondial, continuă să fie un nume de referință nu doar prin performanțele sale din gimnastică, ci și prin activitatea profesională desfășurată peste Ocean. La 64 de ani, fosta campioană olimpică și-a construit în Statele Unite o ca
19:40
Un aliment banal, prezent aproape zilnic în bucătăriile românilor, poate deveni periculos dacă este consumat fără limită. Medicul Virgiliu Stroescu a explicat public că morcovii, deși extrem de apreciați pentru beneficiile lor.
19:20
Norocul revine în viețile lor! Zodii care scapă de ghinion până la finalul iernii. Vine sfârșitul vremurilor grele # Click.ro
Iarna aceasta aduce vești bune pentru anumite zodii care au trecut prin perioade dificile. Obstacolele și provocările care păreau să nu se termine în sfârșit încep să dispară, iar norocul își face simțită prezența în viețile lor. Universul pare să le ofere o șansă nouă, iar până la finalul iernii, a
19:00
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Ce spun românii despre traiul pe cont propriu: „Încercam să mănânc cât mai ieftin” # Click.ro
Costurile tot mai ridicate ale locuințelor au transformat statul singur în chirie într-o adevărată provocare pentru tinerii aflați la început de carieră. O postare recentă a unui român pe Reddit a stârnit numeroase reacții și a readus în discuție una dintre cele mai sensibile probleme ale generației
18:40
De la „cel mai sărac oraș din România” la campion absolut la fonduri europene! A depășit Cluj, Oradea și București # Click.ro
Reșița trăiește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din România ultimului deceniu.
18:10
Ce salariu are o asistentă medicală în România, în 2026. Cât câștigă în comparație cu veniturile din alte țări # Click.ro
În 2026, remunerația asistentelor medicale rămâne un punct sensibil atât în România, cât și în restul Europei. Lipsa acută de personal din spitale, migrația constantă către vestul continentului și suprasolicitarea sistemelor de sănătate mențin subiectul pe agenda publică. Deși veniturile au înregist
18:10
Alimentul pe care îl consideri sănătos, dar care poate crește glicemia. Mulți îl consumă în fiecare zi # Click.ro
Un produs alimentar adesea asociat cu un stil de viață echilibrat este consumat zilnic de un număr mare de persoane, fără a se lua întotdeauna în calcul impactul asupra glicemiei. Fructele uscate, apreciate pentru gust și pentru conținutul de nutrienți, pot provoca creșteri rapide ale nivelului de z
17:40
Ouăle prăjite sunt considerate una dintre cele mai simple mâncăruri, însă realitatea din bucătărie arată cu totul altfel.
17:20
Avalanșă de bătăi între soți. În Hunedoara, un bărbat s-a refugiat la Poliție, bătut de soție # Click.ro
A devenit din nefericire aproape un fapt divers să asistăm în România la cazuri de violență domestică, iar după Sărbători acestea au bătut toate recordurile. S-au petrecut și situații șocante, la Craiova, unde o femeie abuzată de soț a cerut ajutor pe internet ajutorul unui străin și la Hunedoara.
17:10
Atacuri ruse de amploare asupra Kievului. Primarul orașului face pentru prima dată apel la evacuare # Click.ro
Lovituri ruse de amploare au vizat capitala Ucrainei în cursul nopții, provocând cel puțin patru decese și rănirea a 24 de persoane. Atacurile au afectat grav infrastructura energetică a Kievului, unde aproximativ jumătate dintre clădirile de locuințe au rămas fără încălzire, în plin episod de ger,
16:50
Nicolae Stanciu a trăit un adevărat coșmar fotbalistic joi seara. El a ratat în minutul 90+9 penalty-ul care putea aduce victoria echipei sale, Genoa, pe terenul lui AC Milan, și e foarte aproape de a părăsi formația italiană.
16:40
Ce semnifică, de fapt, numerele din cuptor. Detaliul ignorat care îți poate schimba complet mâncarea # Click.ro
Un detaliu aparent banal din interiorul cuptorului este responsabil pentru multe dintre mâncărurile arse, crude sau gătite neuniform.
16:20
Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Racii primesc bani, Leii renunță la o persoană din viața lor # Click.ro
Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Astăzi, fiecare zodie este invitată să se concentreze pe decizii esențiale, echilibru interior și adaptare.
15:40
Descoperire macabră în casa unui bărbat de 34 de ani, acuzat că a furat peste 300 de cranii și rămășițe umane dintr-un cimitir: „Altele erau asamblate...” # Click.ro
Un bărbat acuzat că a furat peste 100 de cranii umane și alte rămășițe a fost pus sub arestare. Descoperirea macabră a fost făcută în statul Pennsylvania, potrivit SkyNews.
15:40
17% dintre români nu știu pe de rost numărul partenerului! Specialiștii dau trucuri simple ca să le reținem # Click.ro
Un sondaj recent arată că 17% dintre respondenți nu știu pe de rost numărul de telefon al partenerului, iar majoritatea oamenilor se bazează exclusiv pe agenda digitală. În lipsa telefonului, mulți ar rămâne fără nicio soluție rapidă de a lua legătura cu cei apropiați.
15:20
Absențe în primele zile de școală! Copiii au lipsit de la cursuri, după ce părinții au decis pe cont propriu să îi țină acasă # Click.ro
Deși anul școlar a fost reluat, pentru o parte dintre elevi clopoțelul nu a sunat încă. Mai mulți părinți au decis să le prelungească vacanța copiilor, învoindu-i pe cont propriu și amânând revenirea la cursuri până la începutul săptămânii viitoare.
15:00
Kate Middleton, dezvăluiri dureroase despre lupta cu cancerul. Cât de greu i-a fost să treacă prin această boală # Click.ro
Kate Middleton a păstrat mereu discreția în privința problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. Deși nici până în prezent nu se cunoaște tipul de cancer pe care l-a avut, soția prințului William s-a deschis în fața oamenilor și a vorbit despre calvarul prin care a trecut. Iată ce afirmații a fă
14:50
Ce belele i-au făcut scandalagii lui Răzvan Botezatu, la târgul lui de Crăciun: „S-au mai aprins, de la vinul fiert. Jandarmeria a fost cu noi.” E greu e să fii patron în România? # Click.ro
Ce belele i-au făcut scandalagii lui Răzvan Botezatu, la târgul lui de Crăciun: „Unii s-au mai aprins, de la vinul fiert. Jandarmeria a fost cu noi.” Cât de greu e să fii patron în România?
14:10
Monica Gabor a împlinit 38 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public Irina, fiica sa # Click.ro
Monica Gabor, cândva una dintre cele mai titrate vedete din showbiz-ul românesc, a împlinit recent vârsta de 38 de ani, moment pe care l-a petrecut în maximă discreție. Irina, fiica sa și a lui Irinel Columbeanu, i-a făcut mamei sale o urare de zile mari, chiar pe rețelele de socializare.
14:00
Regulile Feng Shui de care să ții cont în ianuarie dacă vrei să ai noroc și să atragi banii, iubirea și sănătatea în viața ta # Click.ro
Ianuarie este luna în care stabilim tonul întregului an. Energia începutului poate fi folosită pentru a atrage prosperitate, iubire și sănătate - iar principiile feng shui ne pot ghida în acest proces. Aplicând câteva reguli simple în locuința și în rutina ta, poți transforma anul care vine într-unu
14:00
Ce dorință are bloggerița Sensy pentru 2026: „M-am înscris la master la Psihologie.” Mai vine și al doilea copil? # Click.ro
Bloggerița Sensy are planuri mari pentru 2026. Ar vrea să lucreze într-un spital ca psiholog.
13:30
Un bărbat a făcut 100 de flotări zilnic, timp de un an. Ce s-a întâmplat? Acest experiment i-a schimbat complet mentalitatea # Click.ro
La început de an, mulți oameni își propun schimbări radicale: abonamente la sală, diete stricte, antrenamente intense. Puțini sunt însă cei care reușesc să transforme aceste intenții în obiceiuri durabile.
13:20
Cumnata Andrei e maestră în bucătărie! Aurora Mihai inventat prăjitura „Durerea”! Cum a reușit să treacă peste moartea tatălui? # Click.ro
Aurora, soția lui Săndel Mihai, și-a pierdut tatăl la sfârșitul anului trecut.
13:20
Un bărbat din Buzău, „campion” la datorii. Trebuie să plătească Primăriei peste 1 milion de lei, bani din amenzi # Click.ro
Un bărbat din Buzău trebuie să plătească Primăriei 1.100.000 de lei, iar Primăria Municipiului Buzău trebuie să recupereze în total peste 12 milioane de euro de la contribuabili.
13:10
Haos la plata impozitelor pe locuințe. Sume uriașe afișate greșit pe ghișeul.ro. Cetățenii acuzați că s-au grăbit # Click.ro
Primele zile ale anului 2026 au adus nu doar frig și zăpadă, ci și un adevărat haos pentru mulți români care au încercat să plătească impozitele pe locuințe.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.