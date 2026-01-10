Polonia – Președintele Karol Nawrocki blochează prin veto implementarea Legii serviciilor digitale
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunțat că își va exercita dreptul de veto împotriva a trei proiecte de lege, cel mai controversat fiind cel care viza implementarea Legii serviciilor digitale (DSA) la nivel național. Nawrocki și-a justificat decizia prin refuzul de a accepta ceea ce el numește „cenzură administrativă". Liderul polonez a subliniat că, deși
Polonia – Președintele Karol Nawrocki blochează prin veto implementarea Legii serviciilor digitale
Investiții masive din fonduri europene: 272 de milioane de euro pentru tineri și energie verde în România
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat două noi linii de finanțare strategică, totalizând peste 270 de milioane de euro, a anunțat Dragoș Pîslaru, pe pagina sa de facebook. Prima inițiativă, în valoare de 102 milioane de euro, este dedicată tinerilor, în special celor care nu sunt integrați în sistemul de educație sau pe piața
Reforma sectorului bugetar: Educația, cea mai afectată de restructurările Guvernului Bolojan
Cele mai mari tăieri de locuri de muncă au fost operate de Guvernul Bolojan în sectorul Educație, cu 17.920 de posturi, arată calculele publicației Profit. Astfel, la finalul lunii noiembrie 2025, sectorul public din România a înregistrat cel mai scăzut număr de angajați din ultimii doi ani, ajungând la 1,28 milioane de posturi ocupate. Cele
Statul român reia controlul total asupra Aeroporturilor Otopeni și Băneasa printr-un proces de renaționalizare
Acționarul majoritar al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), care operează Otopeni și Băneasa, prin Ministerul Transporturilor, a aprobat vineri intenția de a cumpăra pachetul de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea. În ciuda votului negativ al administratorilor Franklin Templeton, decizia marchează începutul procesului de renaționalizare a entității care operează cele două aerogări ale Capitalei, asigurând statului
Creșteri inexplicabile ale taxelor pe Ghișeul.ro: Impozit de cinci ori mai mare pentru o clădire monument din Capitală
Contribuabilii din București se confruntă cu majorări bruște și netransparente ale taxelor locale, un caz flagrant fiind semnalat pe Bulevardul Regina Elisabeta nr. 33. Proprietarul unui imobil monument istoric a constatat pe platforma Ghișeul.ro că impozitul a explodat de la 8.187 lei la 43.759 lei într-un singur an. Această creștere masivă a apărut fără nicio
De ce a dat România vot favorabil acordului UE cu Mercosur? Explicații de ultimă oră de la președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a explicat vineri că România a votat în favoarea tratatului UE‑Mercosur, după ce a negociat, împreună cu alte state, măsuri de protecție pentru fermierii români și europeni, mai ales în sectorul agricol. Acordul va elimina taxele vamale pentru 91% din produsele exportate din UE și va crea una dintre cele mai mari
Guvernul a trimis proiectul de act normativ care crește salariul minim, de la 1 iulie, spre avizare la CES
Guvernul a inițiat vineri, 9 ianuarie, proiectul de act normativ care majorează salariul minim de la 1 iulie 2026, transmite EuropaFM. Salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei. Ce se schimbă: scade suma scutită de impozitare. Acum, pentru 300 de lei din salariul minim nu se plătește impozit. De la 1 iulie, suma
Jacques Moretti, coproprietarul barului în care a avut loc incendiul din Crans-Montana, arestat preventiv
Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului „Le Constellation" din staţiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu în noaptea de Anul Nou a ucis zeci de persoane, au fost audiaţi vineri dimineaţa, pentru prima dată după de schiderea unei anchete pentru „omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă". În urma audierilor, Jacques Moretti
Fondurile europene întăresc leul și scad nivelul ROBOR. În curând, dobânzile vor scădea sub dobânda-cheie a BNR
În primele zile bancare din 2026, nivelul ROBOR a scăzut constant pe toate nivelurile, în unele cazuri, chiar sub 6%, când dobânda BNR este în 6,5%. Calendarul intrărilor fondurilor europene în România a fost aprobat, iar primele tranșe încep să apară. BNR trebuie să schimbe euro în lei așa că primele semne de lichiditate în
SUA au confiscat încă un petrolier în Caraibe: Olina face parte tot din „flota fantomă" a Rusiei
Statele Unite au confiscat un alt petrolier în cadrul campaniei declanșate pentru a controla fluxul de petrol din Venezuala. Nava „Olina" a fost confiscată în noaptea de joi spre vineri în Marea Caraibelor, într-o operațiune coordonată de Paza de Coastă și Forța Operativă Comună Southern Spear, au declarat doi oficiali americani citați de NBC News. Armata
FOTO Avalanşă la Bâlea Lac, una dintre cele mai mari din ultimii 5 ani. În zona înaltă s-au format plăci de vânt
Salvamont Sibiu anunţă, vineri, că, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş s-au format plăci de vând de dimensiuni semnificative şi s-au declanşat câteva avalanşe. Una dintre ele este, potrivit specialiştilor, a fost una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani. "Ca urmare a ninsorilor şi vântului din ultimele zile, în Munţii Făgăraş, la altitudini
Pentru câte colete intrate în România după 1 ianuarie trebuie plătită „taxa Temu". Cine și când o achită
Datele uneia dintre cele mai mari companii de curierat de pe piața românească arată că mai mult de jumătate din coletele intrate în țară de la 1 ianuarie, când a intrat în vigoare „taxa Temu", sunt pasibile pentru plata acesteia. Furnizorii pachetelor provenite din afara Uniunii Europene trebuie să achite, de la 1 ianuarie, o
Schimbari majore la biletele de analize MONITOR din 2026. Cine mai beneficiaza de prioritate
Sistemul de sănătate va intra în 2026 cu reguli noi privind decontarea analizelor medicale, schimbări care îi vor afecta în mod direct pe pacienții cu boli cronice. Modificările stabilesc clar cine va beneficia în continuare de prioritate și cine riscă întârzieri semnificative la efectuarea investigațiilor. Potrivit unei informări transmise de Patronatul Medicilor de Familie Cluj,
Val de revoltă după noile impozite: românii plătesc pentru casă și mașină ca în Germania, dar cu salarii de România
Valul de nemulțumiri din mediul online a explodat după ce românii au început să vadă noile impozite pe mașini și locuințe, stabilite în urma reformei fiscale adoptate de Guvern la finalul anului trecut. Creșterea valorilor impozabile pentru clădiri, introducerea componentei de poluare la autoturisme și eliminarea facilităților pentru mașinile electrice și hibride au produs un
PSD: Decizia MAE de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală, un act de trădare a intereselor fermierilor români
PSD condamnă vineri decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoştinţă şi dacă a aprobat
Bolojan: Investiţiile publice făcute în 2025 reprezintă cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă a României
Premierul Ilie Bolojan anunţă, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Potrivit acestuia, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene. Premierul
Proteste faţă de acordul UE-Mercosur. Trafic blocat la Milano şi pe Podul Europei din Strasbourg, marş la Varşovia
Tractoarele au blocat vineri traficul din Milano, în cadrul unui protest contra propusului acord comercial al Uniunii Europene cu Mercosur. Aproximativ 50 de tractoare aparținând unor fermieri francezi, susținuți de colegii lor germani, au blocat vineri Podul Europei din Strasbourg, care leagă orașul francez de orașul german Kehl, de cealaltă parte a Rinului, potrivit TVR
INSP: Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Topul județelor cu risc ridicat
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, vineri, că în ultima săptămână s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal, cele mai multe – nouă – fiind înregistrate la persoane de peste 65 de ani. Potrivit sursei citate, în această săptămână s-au
Maia Sandu, despre atacul cu Oreșnik în Liov: Acest act de teroare urmărește să intimideze Ucraina și partenerii săi
Republica Moldova condamnă cu fermitate atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în urma căruia mai multe orașe au rămas fără electricitate și apă. Reacția vine după ce Rusia a folosit, pentru a doua oară în acest război, racheta balistică hipersonică „Oreșnik", transmite tvrmoldova.md. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul Alexandru Munteanu au condamnat
Scandal uriaș în Guvern: Externele au trecut peste Agricultură și au semnat acordul UE-Mercosur
Situația tensionată din Uniunea Europeană se reflectă și la București. Acordul UE-Mercosur a fost aprobat de majoritatea statelor membre, însă în Guvernul României au apărut dispute între ministere. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a semnat memorandumul înaintat de Ministerul Economiei și de Ministerul Afacerilor Externe, astfel că România nu și-a
Programele școlare pentru liceu, aprobate oficial: ordinul Ministerului Educației a fost publicat în Monitorul Oficial # PSNews.ro
Ordinul de ministru care aprobă programele școlare pentru învățământul liceal a fost publicat în Monitorul Oficial, a informat, vineri, Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației și Cercetării, publicarea programelor, ce vor intra în vigoare începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2026 – 2027, este urmată, ca etape […] Articolul Programele școlare pentru liceu, aprobate oficial: ordinul Ministerului Educației a fost publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în PS News.
Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025 # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a publicat lista actualizată a proiectelor de investiţii publice semnificative, un document care centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecţie şi prioritizare. Potrivit MF, În prezent, portofoliul monitorizat cuprinde 195 de proiecte, cu o valoare totală de 457,7 miliarde lei, ierarhizate după punctajul […] Articolul Ministerul Finanțelor a publicat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în anul 2025 apare prima dată în PS News.
Ruptură politică majoră: George Simion critică acordul comercial cu MERCOSUR, sprijinit de Giorgia Meloni # PSNews.ro
George Simion, liderul AUR, a criticat vineri acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din America Latină reunite în blocul MERCOSUR, aprobat cu votul majorității statelor membre, printre care și Italia. Susținerea acordului de către guvernul condus de Giorgia Meloni a fost decisivă pentru obținerea majorității necesare, marcând o diferență clară de poziție între liderul […] Articolul Ruptură politică majoră: George Simion critică acordul comercial cu MERCOSUR, sprijinit de Giorgia Meloni apare prima dată în PS News.
Franța amână summitul G7 ca să nu se suprapună cu gala UFC organizată de ziua lui Trump la Casa Albă # PSNews.ro
Franța va amâna cu o zi summitul G7 din acest an pentru a evita o suprapunere cu evenimentul UFC planificat la Casa Albă pe 14 iunie, afirmă surse citate de Politico și Mediafax. Parisul anunțase anterior că reuniunea liderilor G7 va avea loc între 14 și 16 iunie, la Evian-les-Bains, pe malul Lacului Geneva, date care coincid atât […] Articolul Franța amână summitul G7 ca să nu se suprapună cu gala UFC organizată de ziua lui Trump la Casa Albă apare prima dată în PS News.
Impozit de 30.000 de lei pe o proprietate. Și nu e o eroare! Categoria ce are de achitat impozite de 25 de ori mai mari # PSNews.ro
De la impozit de 1.200 de lei în 2025 la impozit de 30.000 de lei în 2026 pe aceeași clădire deținută de o persoană fizică sau o persoană fizică autorizată. Totul este perfect legal și nu este vorba de nicio greșeală a administrației publice. Taxa pe lux aplicată de la 1 ianuarie a crescut de […] Articolul Impozit de 30.000 de lei pe o proprietate. Și nu e o eroare! Categoria ce are de achitat impozite de 25 de ori mai mari apare prima dată în PS News.
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum în Ucraina, în cadrul lotului 3 al Drumului Expres Suceava – Siret. Proiectul este strategic și va fi finanțat prin programul SAFE. Investiția are un dublu rol, civil și militar, iar fondurile SAFE acordate de Uniunea Europeană se justifică numai dacă proiectele construite pe teritoriul unui stat […] Articolul România va moderniza mai mulți kilometri de drum din Ucraina. CNAIR: Avem tot interesul apare prima dată în PS News.
Iran: Khamenei acuză protestatarii că ajută interesele lui Trump, prințul moștenitor îi îndeamnă să continue revolta # PSNews.ro
Protestele din Iran au continuat și vineri, în ciuda unei pene aproape totale de internet și telefonie impusă de autorități, pe fondul apelurilor la mobilizare lansate de fostul prinț moștenitor Reza Pahlavi. Regimul de la Teheran se confruntă cu una dintre cele mai grave crize interne din ultimii ani, iar liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, […] Articolul Iran: Khamenei acuză protestatarii că ajută interesele lui Trump, prințul moștenitor îi îndeamnă să continue revolta apare prima dată în PS News.
Greu de oprit: Un bărbat a mușcat 3 agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112 # PSNews.ro
Situație ieșită din comun în județul Caraș-Severin! Un bărbat din orașul Bocșa a mușcat trei agenți de poliție care s-au prezentat la locuința sa ca urmare a unui apel la 112, informează Mediafax. Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, P.P.M. este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, iar procurorii au dispus reținerea […] Articolul Greu de oprit: Un bărbat a mușcat 3 agenți de poliție care s-au deplasat la locuința sa în urma unui apel 112 apare prima dată în PS News.
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur, în pofida opoziției intense din partea unor țări. Decizia preliminară a fost luată de ambasadorii UE, deschizând calea pentru semnarea celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de blocul comunitar. Pentru validare, acordul avea nevoie de aprobarea a 15 țări, […] Articolul Acordul UE-Mercosur, aprobat după 25 de ani de negocieri. Ce țări s-au opus apare prima dată în PS News.
Președintele american Donald Trump a declarat joi că forțele americane vor începe operațiuni terestre împotriva cartelurilor de droguri, după luni de atacuri navale asupra navelor suspectate că transportă narcotice. Într‑un interviu pentru Fox News, Trump a anunțat că SUA își vor extinde campania împotriva organizațiilor criminale „pe uscat”, afirmând că „cartelurile conduc Mexicul” și că […] Articolul După Venezuela, Trump anunță următoarea țară peste care se duc trupele americane apare prima dată în PS News.
Ninsorile abundente și temperaturile scăzute au afectat circulația pe șoselele din Bulgaria, ducând la restricții și închideri temporare de drumuri. Condițiile de trafic din Bulgaria continuă să fie dificile după episoadele recente de ninsoare, care au afectat circulația rutieră în întreaga țară. Din cauza viscolului, a vizibilității reduse și a vehiculelor rămase blocate în zăpadă, […] Articolul Mai multe drumuri din Bulgaria, închise temporar din cauza zăpezii apare prima dată în PS News.
Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. Ce ne așteaptă în 2026 # PSNews.ro
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, ceea ce ridică riscul ca Produsul Intern Brut să înregistreze o reducere și în trimestrul IV din 2025 față de trimestrul anterior, putând astfel apărea o recesiune tehnică, a declarat președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlaşu. „Avem o creştere trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024 de 1,7%. […] Articolul Recesiune în România | Sfârșitul anului a dus la scăderea consumului şi a PIB. Ce ne așteaptă în 2026 apare prima dată în PS News.
Abrudean: Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că, într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale şi că România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt. ”Într-o lume marcată de o instabilitate […] Articolul Abrudean: Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice apare prima dată în PS News.
Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea politică europeană e în pericol # PSNews.ro
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol”, a declarat vineri șeful diplomației franceze, Jean-Noel Barrot, în discursul său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, informează Agerpres și AFP. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume imprevizibilă, în pofida […] Articolul Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, dar organizarea politică europeană e în pericol apare prima dată în PS News.
Bulgaria a lansat oficial un program de vize pentru nomazii digitali, oferind străinilor posibilitatea de a locui și lucra în țară pentru perioade extinse, potrivit Euronews, preluat de agenția Nivinite. Noile permise de rezidență sunt valabile timp de un an și pot fi reînnoite pentru perioade suplimentare, informează Agerpres. Vizele se adresează cetățenilor din afara […] Articolul Bulgaria lansează programul „Viză pentru Nomazi Digitali”. Ce avantaje oferă apare prima dată în PS News.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, vineri la prânz, că la ora actuală, doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică, din cele aproape 95.000 de gospodării afectate de ninsoarea şi viscolul din ultimele zile. Potrivit ministrului, joi seară, la ora 17.45, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, iar Sistemul Energetic Naţional […] Articolul Ministrul Energiei anunță că 4.000 de gospodării sunt încă fără energie electrică apare prima dată în PS News.
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT # PSNews.ro
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către […] Articolul Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT apare prima dată în PS News.
Ministrul Agriculturii refuză semnarea Memorandumului UE-Mercosur și cere garanții pentru fermierii români # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, a cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii români și menținerea unei Politici Agricole Comune (PAC) echitabile, precizând că nu a semnat Memorandumul transmis de Ministerul Economiei privind Acordul UE-Mercosur, potrivit declarațiilor sale pe Facebook. „Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul […] Articolul Ministrul Agriculturii refuză semnarea Memorandumului UE-Mercosur și cere garanții pentru fermierii români apare prima dată în PS News.
Investigație: Petrolierul reținut de SUA, legături cu Ilan Șor și un aliat al Kremlinului # PSNews.ro
Petrolierul Marinera, reținut de forțele americane, are legături cu doi aliați ai Kremlinului: oligarhul fugar Ilan Șor și fostul parlamentar ucrainean Viktor Baranski, potrivit unei investigații RFE/RL (Europa Liberă), precizează Adevărul. Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema” al RFE/RL (Europa Liberă), petrolierul, redenumit din Bella 1 în Marinera, și-a schimbat și proprietarul. Astfel, în locul unei […] Articolul Investigație: Petrolierul reținut de SUA, legături cu Ilan Șor și un aliat al Kremlinului apare prima dată în PS News.
Tensiunile cresc în mai multe localități din nordul țării, după ce locuitorii s-au trezit cu majorări consistente ale taxelor și impozitelor pentru anul 2026. Joi, la Salcea, județul Suceava, oamenii s-au prezentat în număr mare la o întâlnire cu primarul, cerând explicații pentru noile sume trecute în evidențele fiscale. Proteste au fost și la Vlădeni, […] Articolul Revolte în Suceava și Botoșani după majorarea taxelor și impozitelor pentru 2026 apare prima dată în PS News.
Gaura neagră din energie: statul are datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților # PSNews.ro
Datele furnizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la cererea publicației „Adevărul”, evidențiază o situație alarmantă în sectorul energetic: datoriile statului către furnizorii de energie depășesc 9,57 miliarde de lei. Specialiștii atrag atenția că acest blocaj financiar nu doar că întârzie investițiile în surse regenerabile, dar va genera și costuri suplimentare care, […] Articolul Gaura neagră din energie: statul are datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților apare prima dată în PS News.
George Simion îl atenționează pe Nicușor Dan că „va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”.” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, răspunde preşedintelui Nicuşor Dan, care se plânge că sunt împrăştiate dezinformări referitoare la zborul de întoarcere din Paris, escortat de avioanele elveţienilor. La rândul său, Simion îl spune că şi preşdintele, la rândul său, se face vinovat de acelaşi păcat al dezinformării atunci când „împotriva intereselor agricultorilor români, România semnează azi acordul […] Articolul George Simion îl atenționează pe Nicușor Dan că „va ostiliza și mai rău cel puțin jumătate din populație!”.” apare prima dată în PS News.
PNL Argeş îi cere demisia în mod direct prefectului de Argeş, Ioana Făcăleaţă, în urma scandalului iscat de aceasta în noaptea de 5 spre 6 ianuarie, în Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Argeş. reprezentantul guvernamental în teritoriu susţine că s-a aflat acolo în calitate oficială, de control, însă martorii o contrazic. Ba mai […] Articolul Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze” apare prima dată în PS News.
Joi, agricultorii și crescătorii de animale din sindicatul flamand Boerenbond au organizat un protest în fața Parlamentului European de la Bruxelles, instalând un stand cu cartofi prăjiți pentru a promova producția locală. Aceștia au cerut eurodeputaților să se opună acordului comercial cu Mercosur, pe care îl consideră „incorect”, argumentând că va afecta negativ sectorul agricol […] Articolul Fermierii belgieni protestează la Bruxelles față de acordul UE–Mercosur apare prima dată în PS News.
România a obținut cel de-al 18-lea Aviz Formal în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a anunțat joi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. „Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE – am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal. Este vorba despre Comitetul pentru Chimicale și […] Articolul Luca Niculescu anunță cel de-al 18-lea aviz pozitiv pentru drumul României către OCDE apare prima dată în PS News.
INS: Economia României a crescut cu 1,7% în trimestrul III 2025, pe fondul revizuirilor ușoare în sus ale PIB # PSNews.ro
Produsul Intern Brut al României a consemnat o creștere anuală de 1,7% în trimestrul al III-lea din 2025, calculată pe seria brută, și de 1,5% în termeni ajustați sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit estimărilor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). La nivelul primelor nouă luni din 2025, economia a […] Articolul INS: Economia României a crescut cu 1,7% în trimestrul III 2025, pe fondul revizuirilor ușoare în sus ale PIB apare prima dată în PS News.
Daniel Băluţă lansează acuzaţii grave: „Am fost otrăvit cu arsenic!”. Cine este principalul suspect # PSNews.ro
Un document anonim apărut recent în Sectorul 4 a generat un scandal de amploare, după ce o investigație jurnalistică indică faptul că acesta ar fi fost folosit ca instrument de presiune cu potențial financiar. În centrul controversei se află primarul Daniel Băluță, care susține că a fost ținta unor tentative de șantaj și afirmă că […] Articolul Daniel Băluţă lansează acuzaţii grave: „Am fost otrăvit cu arsenic!”. Cine este principalul suspect apare prima dată în PS News.
Horațiu Potra se prezintă vineri în fața instanței, unde procurorii solicită prelungirea arestului preventiv atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său, Dorian și Alexandru Potra. Cei trei sunt cercetați pentru fapte extrem de grave, printre care tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice […] Articolul Horațiu Potra, fiul și nepotul său află azi dacă rămân după gratii apare prima dată în PS News.
Avocatul Poporului și CES, sesizate cu privire la OUG ce stabilește plata primei zile de concediu medical # PSNews.ro
Asociația Responsabilă cu Informarea și Protejarea Asiguraților (ARIPA) a anunțat că a sesizat Avocatul Poporului și Consiliul Economic și Social (CES), considerând că Ordonanța de Urgență nr. 91/2025 reprezintă un atac la drepturile fundamentale ale asiguraților în sistemul de sănătate și că a fost adoptată cu vicii de procedură. Potrivit ARIPA, noile prevederi stabilesc ca prima […] Articolul Avocatul Poporului și CES, sesizate cu privire la OUG ce stabilește plata primei zile de concediu medical apare prima dată în PS News.
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a criticat dur ceea ce a numit „noul colonialism și noul imperialism” din relațiile internaționale, cu referiri directe la politica externă a Statelor Unite sub conducerea președintelui Donald Trump. Declarațiile au fost făcute în cadrul discursului anual adresat ambasadorilor francezi. Macron a afirmat că marile puteri manifestă tot mai clar „tentația […] Articolul Macron îl acuză pe Trump de tentație de a-și împărți lumea și un nou colonialism apare prima dată în PS News.
