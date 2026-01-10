Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti. Sumele care se plătesc în București, Brașov sau Sibiu
Autoritățile din mai multe orașe din România, în frunte cu cele din Capitală, au început să aplice o taxă specială pentru turiștii care se cazează pe teritoriul lor, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale justifică aceste taxe prin necesitatea de a crește veniturile bugetare. Acestea vor fi utilizate pentru promovarea turistică, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea
Românii care intră în rezerva militară primesc 3 salarii medii brute. Preşedintele a promulgat legea
Cetăţenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizaţie reprezentând trei câştiguri salariale medii brute. Sunt utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan.
Avertismentul experţilor: Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii
Experţi internaţionali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate. Este vorba de echipamentul de protecţie împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19. Măştile chirurgicale utilizate pe scară largă în spitale şi clinici nu oferă protecţie adecvată. Ele nu protejează împotriva infecţiilor respiratorii transmise pe cale
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru: „Problema fundamentală nu este asta"
Consultantul economic Andrei Caramitru a declarat în cadrul interviului În Fața Ta, difuzat sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 14:00, la Digi24, că noile taxe pe proprietate mărite, care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie, erau un jalon în PNRR iar măsura era prevăzută din urmă cu doi ani de zile. Acesta susține
Cazul tânărului care a murit la spitalul Buzău. Colegiul Medicilor a transmis concluziile sale
Colegiul Medicilor din România a transmis un punct de vedere profesional privind semnificaţia şi implicaţiile fracturii de diafiză femurală, diagnostic stabilit în cazul tânărului de 25 de ani decedat în SJU Buzău, după un accident rutier. Opinia a fost formulată de Comisia de Ortopedie şi Traumatologie a CMR, coordonată de prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu.
Presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România. Economişti: „Nici noi nu suntem perfecți"
Comisia Europeană a aprobat recent alocarea unor sume importante de fonduri europene pentru România, decizie care a generat reacții puternice în presa din Ungaria. Mai multe publicații maghiare susțin că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și echipa sa ar favoriza România. Vorbesc despre o schimbare de abordare la Bruxelles, considerată fără precedent. Întrebat
Un raport MF arată nereguli grave la Vama Constanța. Liber mărfurilor după controale de formă, în timpul liber
Vama Constanța se confruntă cu o serie de nereguli grave în activitatea vameșilor. Concluziile sunt prezentate într-un draft al raportului redactat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor. Perioada verificată de corpul de control este 1 martie – 25 iunie 2025, arată G4Media. Sunt identificate o serie de anomalii, cu precădere în timpii de acordare a
Propunere legislativă AUR pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a anunţat o propunere legislativă pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă. Având în vedere decizia deţinătorilor drepturilor de difuzare pentru turneele finale europene şi mondiale din handbalul feminin şi masculin pe perioada 2026-2031 de a-şi
Banca Central Europeană (BCE) a propus trei scenarii pentru crearea unui euro digital după modelul criptomonedelor. Școala de Management SDA Bocconi și Revolut au realizat o cercetare pe 2,3 milioane de persoane din 27 de țări europene, analizând cele trei scenarii propuse de BCE. Euro Token, bazat pe un blockchain public, emis de BCE, a
Robert Negoiță le cere locuitorilor din Sectorul 3 să depoziteze brazii de Crăciun în zona de colectare a deșeurilor
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, atrage atenţia că depozitarea brazilor de Crăciun este Robert Negoiță le cere locuitorilor din Sectorul 3 să depozitpermisă doar în zona punctelor de colectare a deşeurilor. Cei care depozitează brazii pe domeniul public riscă amenzi, precizează edilul, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. „Pentru că ne place să avem ordine
Vaccinarea împotriva varicelei devine obligatorie în Bulgaria. La noi este doar recomandare
Din iulie 2026, Bulgaria introduce cu titlu obligatoriu vaccinarea împotriva varicelei la copii. În Regatul Unit al Marii Britanii, vaccinarea împotriva varicelei a devenit gratuită, începând cu ianuarie 2026. În România, vaccinarea împotriva varicelei rămâne doar cu titlu de recomandare. Bulgaria urmează să impună cu titlu de obligativitate vaccinarea împotriva varicelei, începând cu iulie 2026,
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului. Atacurile au lăsat parţial capitala fără încălzire. „Rusia a atins un nou nivel îngrozitor al crimelor de război şi crimelor împotriva umanităţii în atacurile sale împotriva civililor şi infrastructurii civile din Ucraina", denunţă ambasadorul Ucrainei la ONU,
Gheorghe Falcă: România trebuie să ia în serios calea ferată. În 2050, cantitatea de marfă va fi dublă
Europarlamentarul Gheorghe Falcă a spus că „România trebuie să ia în serios calea ferată". În 2050, „cantitatea de marfă va fi dublă față de cea actuală" şi „nu poţi înghesui toate tirurile pe autostradă". Falcă a adăugat, la Be EU cu Sabina Iosub, că „cine se pregătește pentru viitor va fi câștigător", susţinând faptul că
Victor Negrescu critică lipsa de dezbatere și transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu a criticat absența unei dezbateri și lipsa de transparență în procesul decizional privind poziția statului român față de acordul UE-Mercosur. Acesta a mai precizat că europarlamentarii PSD nu vor vota forma actuală a acordului. Lipsa de transparență în procesul decizional „Acordul UE-Mercosur a generat multă emoție în spațiul public pentru că
Ministrul Justiţiei, despre conducerile DNA şi DIICOT: Nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut
Ministrul Radu Marinescu afirmă că, din punctul său de vedere, nu poate fi vorba despre negocieri politice în ceea ce priveşte viitorii procurori şefi şi adjuncţi ai DNA şi DIICOT. Marinescu dă asigurări că „nu se poate vorbi despre un rezultat dinainte cunoscut". "Încurajez orice procuror care are o viziune managerială să se înscrie la
O capitală europeană ar putea recurge la sistemul „comunist" par-impar pentru a scăpa de ambuteiaje
O capitală europeană ia în considerare o măsură drastică pentru a reduce ambuteiajele din trafic: introducerea sistemului par-impar, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu număr impar în ziua următoare. Sistemul a fost folosit și în România comunistă, însă în weekenduri. Ambuteiajele sunt un lucru obișnuit în capitala Serbiei,
Motreanu cere clarificări de la Comisia Europeană. „Să ne asigurăm că fondul nu va favoriza marile multinaţionale"
Europarlamentarul PNL Dan Motreanu declară că a cerut Comisiei Europene să clarifice ce măsuri intenţionează să adopte pentru a se asigura că fondul nu va favoriza marile societăţi multinaţionale, ci va sprijini dezvoltarea industrială echilibrată în întreaga UE. Europarlamentarul PNL afirmă că statele UE şi firmele trebuie să aibă acces în mod echitabil la Fondul
Compania Naţională „Poşta Română" SA a lansat o licitaţie deschisă pentru construirea unui hub logistic şi curierat în localitatea Roman, judeţul Neamţ. Valoarea totală estimată a contractului este de 29,22 de milioane de lei, fără TVA. Conform unui anunţ de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), contractul include proiectarea, verificarea proiectului, asistenţa
Prețurile carburanților au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România. Aceasta după ieftinirea de la începutul săptămânii și scumpirea masivă de la începutul lunii. Benzinăria Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de Economica, afișa în dimineața zilei de 10 ianuarie în un preț al benzinei standard de 7,59
Legea femicidului în România. Gorghiu: „Fiecare zi de întârziere e un risc pentru femei și copii"
Se spune că gradul de civilizaţie al unei naţii se vede cel mai bine în modul în care îşi tratează femeile. Statisticile arată că în ultimii 10 ani, aproape 500 de românce au fost ucise de către bărbaţii lor. Numai în 2025, România a numărat de pe margine până la omorul cu numărul 51. Tendinţele par
AUR cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu
Alianţa pentru Unirea Românilor cere sâmbătă grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu. Moţiunea este preconizată a fi depusă la Senat. Altfel, AUR consideră că declaraţiile beli
Premierul italian Giorgia Meloni nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei. Ea vrea un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA. Meloni a afirmat că utilizarea acţiunii militare în Groenlanda nu ar fi în interesul nimănui şi […] Articolul Giorgia Meloni exclude intervenţia militară a SUA în Groenlanda apare prima dată în PS News.
Budăi (PSD), mesaj către USR-işti: „Pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur” # PSNews.ro
Deputatul PSD Marius Budăi declară, sâmbătă, că dacă Acordul UE-Mercosur este atât de bun, cum susţin miniştrii USR, atunci de ce mai multe state cu un sector agricol puternic s-au opus semnării lui. El îi întreabă pe cei de la USR dacă au citit studiile de impact ale acestui Acord. Menţionează că se estimează o […] Articolul Budăi (PSD), mesaj către USR-işti: „Pierdere de 120.000 de locuri de muncă în UE, în urma Acordului UE-Mercosur” apare prima dată în PS News.
Atenţionare MAE pentru Bulgaria. Trafic restricţionat din cauza condiţiilor meteorologice # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că, din cauza condiţiilor meteorologice, au fost introduse restricţii temporare de circulaţie pe mai multe sectoare de drum. Potrivit MAE, în regiunea Lovech este restricţionată trecerea autovehiculelor ce cântăresc peste 12 tone. Aceasta pe drumul […] Articolul Atenţionare MAE pentru Bulgaria. Trafic restricţionat din cauza condiţiilor meteorologice apare prima dată în PS News.
Inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la vârsta de 51 de ani. Acesta se afla la birou, şi cel mai probabil a făcut un infarct, spun colegii săi. E menţionează că a fost un om „extraordinar”, care muncea foarte mult. Anunţul privind decesul comisarului şef a […] Articolul Inspectorul şef al IPJ Dolj a murit la locul de muncă. Avea 51 de ani apare prima dată în PS News.
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Polonia „va utiliza toate căile legale” pentru a proteja sectorul agricol naţional. Krajewski a declarat că „Executivul menţine aceeaşi poziţie ca şi cea a protestatarilor care se opun […] Articolul Polonia va duce acordul UE-Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis, sâmbătă, din cauza vremii extreme. Administratorii pârtiei anunţă că telescaunele și gondola nu pot fi pornite din cauza gheții. Îngheţul şi viscolul din ultimele zile au creat probleme în ceea ce priveşte funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu care deservesc domeniul schiabil al staţiunii Sinaia. Sâmbătă, administratorii pârtiilor […] Articolul Pârtiile din Sinaia rămân închise, sâmbătă. Anunțul administratorilor apare prima dată în PS News.
„Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul lui Armand”. Noi detalii despre „Blonda lui Bolojan” # PSNews.ro
Foști funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1 spun despre aceasta că „era foarte arogantă”. Deşi nu era pregătită profesional și pica examenele pe domeniul pe care activa. „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul primarului Clotilde Armand”, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, foști funcționari din Primăria Sectorului 1. Aceştia sunt funcţionari […] Articolul „Își petrecea timpul mai mult în anticamera de la biroul lui Armand”. Noi detalii despre „Blonda lui Bolojan” apare prima dată în PS News.
Zelenski avertizează după atacul cu Oreșnik: O provocare pentru toţi: Bucureşti, Varşovia, Budapesta # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment după atacul Rusiei cu rachete Oreșnik. Acestea „reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale”. „Oreşnik a fost folosită din nou, de această dată împotriva regiunii Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. Iar din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu […] Articolul Zelenski avertizează după atacul cu Oreșnik: O provocare pentru toţi: Bucureşti, Varşovia, Budapesta apare prima dată în PS News.
Ponta îl penalizează pe Miruță: Când dă bani Ucrainei din taxele plătite de români, este obligat să explice # PSNews.ro
Victor Ponta îl penalizează pe Radu Miruță, ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook. „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice”, spune acesta. „Dacă useristul Ministru Miruta ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în regulă să ne spună că este „secret”. Dacă ar da din pensia specială de judecător a tatălui său, cu atât mai mult nu ar trebui să explice nimic. Dar, când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice! Iar premierul Bolojan, cel care îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități, care taie bani de la Educație și Sănătate, ar trebui să le explice românilor care plătesc taxe cum a ajuns la această prioritizare”, spune Victor Ponta. Tot Victor Ponta semnalează și o altă situație, și anume, aceea că România împrumută tot mai mulți bani și, mai mult decât atât, faptul că „s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri!”. Citeşte mai mult aici. Articolul Ponta îl penalizează pe Miruță: Când dă bani Ucrainei din taxele plătite de români, este obligat să explice apare prima dată în PS News.
Fostul ministru Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale. Examene din 4 arii şi medii ponderate pentru admitere # PSNews.ro
Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, a criticat actualul model de Evaluare Naţională. Acesta testează elevii doar la limba română şi matematică. Funeriu susţine că actualul model produce efecte negative asupra întregului curriculum. „O materie neevaluată e o materie neînvăţată”, a afirmat el în emisiunea Viitor pentru România, de la Prima News, explicând că elevii […] Articolul Fostul ministru Funeriu propune schimbarea Evaluării Naţionale. Examene din 4 arii şi medii ponderate pentru admitere apare prima dată în PS News.
Ministrul Marinescu despre amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu putem grăbi actul de Justiție” # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat, într-o apariție la emisiunea de la Prima TV, criticile legate de absența judecătorilor CCR de la ședințele recente privind legea pensiilor magistraților și posibilitatea revocării procurorului-șef al DNA. Ministrul a calificat drept „puțin paradoxal” discursul potrivit căruia judecători propuși de PSD ar bloca decizii la Curtea Constituțională. „E vorba de un proiect al guvernului, e […] Articolul Ministrul Marinescu despre amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu putem grăbi actul de Justiție” apare prima dată în PS News.
Degeaba te grăbeşti să plăteşti taxele la Bacău: Administrația Viziteu a tăiat la jumătate bonificația de 10% # PSNews.ro
O decizie luată de administrația Viziteu și votată „la grămadă” de Consiliul Local a trecut neobservată până acum. Este vorba despre reducerea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor și taxelor locale în municipiul Bacău. Odată cu creșterea taxelor și impozitelor locale, pentru care toate primăriile arată cu degetul către guvernul Bolojan, în Bacău, administrația Viziteu […] Articolul Degeaba te grăbeşti să plăteşti taxele la Bacău: Administrația Viziteu a tăiat la jumătate bonificația de 10% apare prima dată în PS News.
Barbu îi acuză pe Bolojan şi Dan că nu i-au spus despre acordul UE-Mercosur: Trebuia să punem garanţii pentru fermieri # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că nu a fost informat nici de premierul Ilie Bolojan, nici de președintele Nicușor Dan despre poziția României privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur. Asta deși țara noastră a votat în favoarea acestuia. Barbu avertizează că lipsa garanțiilor poate duce la falimentul zootehniei românești. Florin Barbu […] Articolul Barbu îi acuză pe Bolojan şi Dan că nu i-au spus despre acordul UE-Mercosur: Trebuia să punem garanţii pentru fermieri apare prima dată în PS News.
Președintele CJ Ilfov ia apărarea primarilor: „Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul” # PSNews.ro
Hubert Thuma, președintele Consiliul Județean Ilfov, ia apărarea primarilor într-o postare pe Facebook. El subliniază că nu edilii sunt vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale. Nu ei au decis această creștere, precizează Thuma. „Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din […] Articolul Președintele CJ Ilfov ia apărarea primarilor: „Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul” apare prima dată în PS News.
Ambasada României în Statele Unite ale Americii prezintă, în Seria Marea Unire, cum au ajutat româno-americanii să construiască visul unei Românii Unite. “Partea 6 – Căpitanul Stoica și Convenția Bisericii din Youngstown O voce din America: Cum a devenit Vasile Stoica Legătura dintre americanii români și Patrie În mijlocul Primului Război Mondial, când supraviețuirea și […] Articolul Marea Unire. Cum au ajutat româno-americanii să construiască visul unei Românii Unite apare prima dată în PS News.
Polițiștii de frontieră de la Vama Albița au descoperit și reținut un bărbat din Belarus, căutat de autorități după ce a evadat dintr-o închisoare din țara sa. Pe 9 ianuarie, în jurul orei 08:50, bărbatul de 36 de ani s-a prezentat pentru formalitățile de control pentru a intra în România. Era pasager într-un autoturism, potrivit […] Articolul Evadat din Belarus, descoperit de polițiștii de frontieră la Vama Albița apare prima dată în PS News.
„Cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux”. Mega-acordul Mercosur: câştigătorii şi perdanţii # PSNews.ro
Cel mai mare acord comercial din istoria Europei a fost în sfârşit aprobat vineri, după 25 de ani de negocieri. Acordul, care aşteaptă aprobarea Parlamentului European, va elimina peste 90 % din tarifele aplicate exporturilor UE. POLITICO analizează „cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux (tuşeşte, Emmanuel Macron, tuşeşte)”. A […] Articolul „Cine desface sticla de Malbec şi cine plânge în paharul de Bordeaux”. Mega-acordul Mercosur: câştigătorii şi perdanţii apare prima dată în PS News.
A încălcat Nicuşor Dan Constituţia anunţând referendum în justiţie? Ce spune ministrul Marinescu # PSNews.ro
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu susţine că preşedintele Nicuşor Dan are ”toată îndreptăţirea” să cunoască problemele din sistemul public. Prin urmare, declanşarea unui referendum intern în rândurile magistraţilor nu poate fi catalogată drept o încălcare a Constituţiei. ”Simpla utilizare a termenului referendum nu mă poate conduce la concluzia că acolo ar fi ceva în neregulă”, a […] Articolul A încălcat Nicuşor Dan Constituţia anunţând referendum în justiţie? Ce spune ministrul Marinescu apare prima dată în PS News.
Ministrul Energiei, anunţ pentru bucureștenii fără apă caldă și căldură. „Se lucrează la cote maxime” # PSNews.ro
Peste 3.000 de blocuri din București sunt în continuare fără apă caldă și căldură. Aceasta deși avaria de la CET Sud a fost remediată. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ELCEN livrează agent termic la parametri normali. Problemele persistă însă din cauza rețelei vechi de distribuție. El a mai precizat că discută cu primarul […] Articolul Ministrul Energiei, anunţ pentru bucureștenii fără apă caldă și căldură. „Se lucrează la cote maxime” apare prima dată în PS News.
Scandalul din coaliție pe tema acordului UE-Mercosur ajunge în Parlament. Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu # PSNews.ro
Scandalul din coaliție pe tema acordului EU-Mercosur ajunge și în Parlament. Un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat, sâmbătă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu. O acuză că a reprezentat necorespunzător interesele României în procesul decizional de […] Articolul Scandalul din coaliție pe tema acordului UE-Mercosur ajunge în Parlament. Moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu apare prima dată în PS News.
„Evitați orice călătorie”. Avertizare MAE pentru românii care intenţionează să meargă în Iran # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o nouă avertizare de călătorie pentru Republica Islamică Iran. Recomandă cetățenilor să evite călătoriile în această țară, pe fondul continuării protestelor de amploare. „În contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește că pentru această ţară este în vigoare […] Articolul „Evitați orice călătorie”. Avertizare MAE pentru românii care intenţionează să meargă în Iran apare prima dată în PS News.
Care sunt serviciile din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate. Lista anunţată de CNAS # PSNews.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat vineri lista serviciilor din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate, modul de efectuare/decontare a spitalizărilor de zi şi a analizelor de tip „Monitor”. Pentru toate Programele Naţionale de Sănătate * prescripţii medicale pentru medicamentele, materialele sanitare şi altele asemenea care se eliberează în regim […] Articolul Care sunt serviciile din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate. Lista anunţată de CNAS apare prima dată în PS News.
Primarul Craiovei critică dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse. „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partid” # PSNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse primăriilor. Acestea nu pot face față cheltuielilor, având în vedere că suma alocată este la același nivel ca anul trecut. Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre efectele dezastruoase pe care le au noile taxe impuse de premierul Ilie Bolojan asupra primăriilor. A […] Articolul Primarul Craiovei critică dur Guvernul Bolojan pentru taxele impuse. „Nu acceptă niciun primar, indiferent de partid” apare prima dată în PS News.
România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate, avertizează Petrişor Peiu # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică preocuparea guvernanților și a formatorilor de opinie pentru subiecte geopolitice îndepărtate. Aceasta în timp ce problemele economice reale ale României sunt ignorate. Inflația galopantă, creșterea taxelor și facturile uriașe la energie generate de politicile guvernelor Ciucă, Ciolacu și Bolojan afectează direct viața de zi cu zi a milioane de […] Articolul România ignoră problemele economice interne în favoarea subiectelor geopolitice îndepărtate, avertizează Petrişor Peiu apare prima dată în PS News.
Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), declară că acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can. Acordul MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe ţipete, spune el. Radu Miruţă arată că în 2023, România a exportat către ţările MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro. Pentru acestea s-au plătit […] Articolul Ministrul Miruţă despre MERCOSUR: Se judecă pe cifre, nu pe ţipete apare prima dată în PS News.
Vremea în București va fi deosebit de rece de sâmbătă până marți, arată Anm în prognoza specială pentru București. De sâmbătă până duminică dimineața, în Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar noaptea vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în jurul a 5 cm. Vântul va […] Articolul METEO Vreme deosebit de rece și ninsori în București până marți dimineață. Prognoza ANM apare prima dată în PS News.
Ministrul Muncii cere rapoarte cu privire la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că a cerut ITM să prezinte rapid situaţia referitoare la abuzurile din piaţa muncii împotriva femeilor iar ANOFM să ofere o analiză a accesului femeilor la măsurile de ocupare şi formare profesională. El arată că aceste solicitări vin în urma planului stabilit împreună cu preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de […] Articolul Ministrul Muncii cere rapoarte cu privire la abuzurile din piața muncii împotriva femeilor apare prima dată în PS News.
Pe A1 și pe drumuri din mai multe județe din țară se circulă în condiții de iarnă, din cauza ninsorii, avertizează Centrul Infotrafic. Se intervine cu utilaje pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva al A1. Au fost identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. De asemenea, în urma ninsorii și a lapoviței, se intervine cu autospeciale de […] Articolul Infotrafic: Se circulă în condiții de iarnă pe A1 și pe drumuri din mai multe județe apare prima dată în PS News.
Rogobete despre gărzile din spitalele spaniole: Sunt probleme asemănătoare cu cele din România # PSNews.ro
Ministrul Sănătății a declarat, la finalul vizitei de lucru în Spania, că ambele țări se confruntă cu aceeași problematică a gărzilor în spitale. Alexandru Rogobete a precizat că a discutat alături de omologul spaniol, Mónica García Gómez, despre problematica gărzilor. Cei doi au vorbit şi despre mecanismul de realizare a gărzilor în spitalele din Spania. […] Articolul Rogobete despre gărzile din spitalele spaniole: Sunt probleme asemănătoare cu cele din România apare prima dată în PS News.
