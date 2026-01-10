Tot mai multe orașe din România au introdus taxe pentru turişti. Sumele care se plătesc în București, Brașov sau Sibiu

15:40

Victor Ponta îl penalizează pe Radu Miruță, ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook. „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice", spune acesta. „Dacă useristul Ministru Miruta ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în regulă să ne spună că este „secret". Dacă ar da din pensia specială de judecător a tatălui său, cu atât mai mult nu ar trebui să explice nimic. Dar, când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice! Iar premierul Bolojan, cel care îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități, care taie bani de la Educație și Sănătate, ar trebui să le explice românilor care plătesc taxe cum a ajuns la această prioritizare", spune Victor Ponta. Tot Victor Ponta semnalează și o altă situație, și anume, aceea că România împrumută tot mai mulți bani și, mai mult decât atât, faptul că „s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri!". Citeşte mai mult aici.