SuperLiga: FCSB l-a transferat pe Adrian Şut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite
HotNews.ro, 10 ianuarie 2026 13:20
FCSB a anunţat transferul lui Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite, scrie News.ro. În cei peste cinci ani în care a activat pentru FCSB, Adrian Şut…
Acum 15 minute
13:30
„Am fost furios din cauza acestor erori grave”. Oficial elvețian, despre controalele autorităților la barul mistuit de incendiu # HotNews.ro
Liderul cantonului elvețian Valais, Mathias Reynard, a denunțat sâmbătă că autoritățile specializate nu au inspectat timp de șase ani barul din stațiunea Crans-Montana unde în noaptea de Revelion s-a produs incendiul în care 40 de…
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
Aripa opoziției desprinsă din partidului Dianei Șoșoacă, moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol” # HotNews.ro
Un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat, sâmbătă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o de modul…
13:00
Liberalul Hubert Thuma, președinte al Consiliul Județean Ilfov și unul dintre cei mai influenți lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulți primari au fost făcuți vinovați de creșterea taxelor și impozitelor locale, însă nu ei…
13:00
În Venezuela, același post TV unde era „denunțat imperialismul” acum „zice cu plăcere și bunăvoință că urmează să vândă petrol Statelor Unite” – mărturia unui jurnalist venezuelean de investigație, din exil # HotNews.ro
Joseph Poliszuk lucrează pentru Armando.info, singura platformă de jurnalism de investigație din Venezuela. El a acordat un interviu online, pentru publicul HotNews. Ziaristul a detaliat lucruri puțin cunoscute despre Venezuela. Unele dintre ele rezonează în…
Acum 2 ore
12:40
„Trebuie să existe probe”. Răspunsul ministrului Justiției, întrebat dacă a luat în calcul revocarea șefului DNA # HotNews.ro
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, spune că, deşi „vocea străzii trebuie auzită”, o procedură de revocare a procurorului şef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul Recorder „Justiţie capturată”, se poate…
12:20
„Premieră românescă” marcată de un alpinist în Antarctica. Adrian Ahrițculesei a reușit „o triplă arctică” # HotNews.ro
Alpinistul român Adrian Ahrițculesei, în vârstă de 42 de ani, a reușit să ajungă, vineri, la Polul Sud, după ce cu trei zile înainte a cucerit a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica și…
12:00
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis sâmbătă, pentru a doua zi la rând, scrie News.ro. Administratorii domeniului staţiunii anunţă că nu se vând cartele de tip schi-pass, însă se poate urca cu telecabina de…
Acum 4 ore
11:40
VIDEO Trump îl va captura pe Putin la fel ca pe Maduro, cum a sugerat Zelenski? Răspunsul președintelui SUA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trumpa a fost întrebat de către un jurnalist dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin similiare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Corespondentul Fox…
11:30
Cetățeanul din Belarus evadase în 8 ianuarie din închisoare și a fost prins de autoritățile din România în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Conform Poliției Române de Frontieră, în 9 ianuarie, în jurul orei…
11:20
Meteorologii anunță ninsori în Capitală, sâmbătă noapte, când se va depune strat de zăpadă. Luni, temperaturile vor scădea până la – 10 grade Celsius Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administrația Națională de Meteorologie,…
11:00
Începând de sâmbătă noapte şi până marți, 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile. Abia vineri temperaturile vor începe să urce. De asemenea, începând de diseară vor fi ninsori şi se…
10:40
Controversatul acord UE-Mercosur va fi atacat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Polonia promite o „bătălie” în instanță # HotNews.ro
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat vineri că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că „va utiliza toate căile legale”’…
10:40
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu și-a crescut influența ideilor în partid și această mișcare a contribuit la retragerea din prim-plan a mai multor membri, conform a două surse din AUR. „Spuneți-mi ce se întâmplă cu lumea,…
10:20
Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta / „O întrebare esențială pentru Europa” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei susține că folosirea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik reprezintă o amenințare directă și pentru Varșovia, București sau Budapesta: „Situația readuce în prim-plan o întrebare esențială pentru Europa: există, în prezent, un…
10:10
„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa…
Acum 6 ore
09:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Exit din România. Gigantul german Merkur retrage Blueprint Gaming de pe piața locală # HotNews.ro
Furnizorul de sloturi online Blueprint Gaming, deținut de gigantul german din gambling Merkur Group, se retrage din România, urmând să își înceteze activitatea până la sfârșitul lunii. Citește mai mult pe Profit.ro
09:40
Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan privind sumele obținute din majorarea impozitelor: „Nu vom accepta” # HotNews.ro
Edilul municipiului Craiovei, social-democrata Lia Olguţa Vasilescu, nu este de acord ca banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, apreciind că sumele…
09:30
Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din una dintre cele mai cunoscute stațiuni maritime ale Franței # HotNews.ro
Sezonul 4 al „The White Lotus”, unul dintre serialele HBO de mare succes, revine în Europa, după ce povestea din sezonul precedent s-a filmat în Thailanda. Secvențele din serialul creat de Mike White vor fi…
09:20
Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani. Când trece valul de frig extrem # HotNews.ro
Vremea continua să fie să fie deosebit de rece în special în nordul, centrul și estul țării, cu ger în special noaptea și dimineața. Temperaturile vor continua să scadă și mai mult până în 15…
09:10
Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran # HotNews.ro
Avioanele militare rusești de transport au început să efectueze zboruri frecvente către Teheran de la începutul protestelor în masă care se răspândesc în Iran și amenință cu pierderea puterii actualului regim, potrivit publicației independente ruse…
08:20
Prințul Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, anunță că se întoarce acasă și instigă la paralizarea regimului de la Teheran. Temeri pentru un „masacru” # HotNews.ro
Manifestațiile de stradă din Iran au ajuns vineri în ziua 13. Mii de oameni au cotinuat să iasă în stradă, în ciuda ameninițărilor. Prințul iranian Reza Pahlavi, fiul exilat al monarhului detronat al Iranului, a…
07:50
VIDEO Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” # HotNews.ro
Casa Albă a repostat vineri pe rețelelede socializare un videoclip filmat cu telefonul mobil al ofițerului de imigrare american care a împușcat mortal o femeie din Minnesota în mașina ei săptămâna aceasta, un incident care…
Acum 8 ore
07:00
Venezuela a cunoscut ascensiunea unor artiști importanți care și-au lăsat amprenta asupra picturii, sculpturii și artei cinetice la nivel internațional. Moștenirea lor continuă și astăzi printr-o scenă contemporană activă între Caracas și străinătate. De la…
07:00
Weekend trending în București, 10-11 ianuarie: al doilea Revelion, tribut AC/DC, Peștele balon și un horror cu primate # HotNews.ro
Bucureștiul intră în al doilea weekend din ianuarie fără grabă, dar cu suficient de multe pretexte ca să nu rămâi în casă. După sărbători, orașul pare că abia acum își reia ritmul obișnuit pe toate…
07:00
Leul românesc e supraevaluat cu circa 10%, arată un raport al ONU. Ce scumpiri estimează în România organizația internațională pentru 2026 # HotNews.ro
Potrivit Raportului „Situația economică mondială și perspectivele pentru 2026”, publicat de ONU, moneda României este supraevaluată cu circa 10%. Organizația a calculat rata reală efectivă de schimb (REER), un mod de a evalua o monedă…
07:00
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii” # HotNews.ro
O fisură apărută într-un cazan de abur, „care are dimensiunea unui bloc de locuințe de 8-10 etaje”, explică inginerul care-l întreține, a redus capacitatea CET București Sud. Avaria a lăsat zile întregi mii de blocuri…
Acum 24 ore
00:00
Pedeapsa primită de pensionarul care i-a spart un ou în cap liderului extremei drepte franceze # HotNews.ro
O instanță franceză l-a condamnat vineri pe Jean-Paul la șase luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi pentru incidentul din 29 noiembrie, când i-a spart un ou în cap lui Jordan Bardella,…
9 ianuarie 2026
23:40
„Programe de educație pentru sănătate”, inclusiv „pentru o alimentație corectă”. Anunțul ministrului Rogobete # HotNews.ro
Alexandru Rogobete a anunțat, vineri, că ministerele Sănătății și Educației au început elaborarea unor programe de educație pentru sănătate, care vor avea mai multe componente, de la igienă și până la alimentație, transmite Agerpres. Ministrul…
23:20
FOTO/VIDEO Explozie într-un bloc din Madrid. O femeie a murit și alte nouă persoane au fost rănite # HotNews.ro
O explozie s-a produs vineri într-o clădire rezidențială din Madrid, omorând o femeie în vârstă de 80 de ani și rănind alte nouă persoane, conform anunțului făcut de autorități, au scris AFP și cotidianul El…
23:10
Franța este în pragul alegerilor anticipate: Guvernul riscă să cadă / Ce pregătește Emmanuel Macron # HotNews.ro
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, i-a cerut ministrului de Interne să analizeze posibilitatea organizării unor alegeri legislative anticipate la datele alegerilor municipale din martie, potrivit unei surse din cadrul executivului citate de Le Monde. Premierul și…
22:40
De ce i-a nemulțumit pe unii dintre aliații lui Trump atenția acordată de președinte dosarului Venezuela. JD Vance, printre cei care îl presează # HotNews.ro
Atenția acordată de președintele american Donald Trump operațiunii de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro i-a „frustrat” pe unii dintre consilierii de la Casa Albă și pe câțiva republicanii din Congres, care își doresc abordarea…
22:20
Discuție între șeful NATO și Marco Rubio, în contextul în care Donald Trump a insistat că SUA are nevoie de Groenlanda # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte a discutat vineri cu șeful diplomației americane, Marco Rubio, despre eforturile vizând întărirea securității în Arctica, după ce președintele Donald Trump a insistat asupra dorinței sale de a prelua…
22:10
Venezuela e dispusă să își „extindă” relațiile diplomatice cu SUA, la o săptămână de la capturarea și reținerea fostului președinte Nicolas Maduro # HotNews.ro
Guvernul Venezuelei a început să analizeze posibilitatea extinderii relațiilor diplomatice cu Statele Unite, conform unui anunț al Excutivului venezuelean, citat de Reuters. În paralel, oficiali ai Departamentului de Stat al SUA se vor deplasa la…
21:50
Discuțiile publice actuale despre desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina sunt contraproductive pentru negocierile dintre Moscova și Kiev privind un armistițiu, scrie, într-un text de opinie găzduit de HotNews, politologul german Andreas Umland. El consider…
21:30
„Ce va face Trump cu România”, în opinia lui CTP. „Iar noi nu vom înceta să-l lingușim «diplomatic» până la capăt” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a criticat acțiunile președintelui american Donald Trump, inclusiv atitudinea liderului de la Casa Albă față de țara noastră. Gazetarul a criticat decizia președintelui SUA de a lăsa să expire tratatul cu Rusia…
21:20
„Evitați orice călătorie”. Ministerul de Externe, mesaj pentru români în contextul protestelor din Iran # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, vineri, în contextul protestelor din Iran, că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – „Evitați orice călătorie”. Autoritățile le transmit românilor care…
21:00
Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Fatih Karagumruk, scor 2-1, într-un meci amical disputat, vineri, în Antalya. Gruparea de pe ultima poziție din prima ligă a Turciei a deschis scorul în minutul 16, prin…
21:00
Vineri, mii de iranieni au ieșit din nou în stradă / Imagini cu trupuri pe holul unui spital din Iran i-au revoltat pe protestatari # HotNews.ro
Manifestațiile de stradă au continuat și vineri în Iran, unde regimul teocratic de la Teheran se confruntă cu probabil cea mai mare provocare internă din ultimii ani. Inițial protestele s-au concentrat pe economie, dar între…
20:50
SuperLiga: În încercarea de a evita retrogradarea, FK Csikszereda anunță al cincilea transfer în doar patru zile # HotNews.ro
Fundașul Răzvan Trif (29 de ani) este noul jucător al FK Csikszereda, a anunțat clubul din Miercurea Ciuc. Echipa antrenată de Robert Ilyeș se află pe locul 14 în SuperLiga, cu 16 puncte după 21…
20:50
Înregistrarea fiscală ca plătitor de salarii pentru punctele de lucru cu cel puțin un salariat: „Este absurd”. Situația semnalată de un cunoscut expert contabil # HotNews.ro
Expertul contabil Cristian Toma a comentat vineri, pe pagina sa de Facebook, noua măsură legislativă referitoare la înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, măsură introdusă prin Legea nr. 245/2025, publicată la finalul lunii decembrie în…
20:30
Marcel Ciolacu îl ironizează din nou pe Ilie Bolojan: „Alte două reușite ale Guvernului Bolojan” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, fost ministru al României înainte de Ilie Bolojan, îl ironizează din nou pe actualul premier, deși aceștia fac parte din două partide care formează coaliția de guvernare. Ciolacu a…
20:20
WhatsApp, aplicația de mesagerie a Meta, va fi supusă probabil unor reguli stricte privind conținutul online, vizând conținutul ilegal și dăunător, după ce a atins pragul de utilizatori prevăzut în acest sens, a declarat un…
20:10
Întrebarea unui politolog după reacția PSD privind acordul UE-Mercosur: „Pe Florin Barbu l-a întrebat cineva dacă merge la Consiliile AGRIFISH să susțină interesul fermierilor?” / Răspunsul ministrului # HotNews.ro
Politologul Răzvan Petri spune că „degeaba avem poziții la Bruxelles dacă ele nu au susținere în țară”, după ce PSD, care face parte din coaliția de guvernare, a acuzat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), condus de…
19:40
Fără internet în Iran de peste 24 de ore / Liderul suprem al țării a promis că autoritățile nu vor da înapoi în fața protestatarilor # HotNews.ro
Întreruperea accesului la internet pe care au dispus-o autoritățile iraniene în contextul protestelor masive din țară durează deja de 24 de ore, a anunțat organizația neguvernamentală Netblocks, vineri, potrivit AFP și Reuters. „Au trecut 24…
19:30
68 de secunde. Reconstituirea tragediei din Elveția / Probleme mari cu evacuarea din bar # HotNews.ro
Elveția marchează astăzi o zi de doliu național pentru zecile de victime, majoritatea adolescenți, ale devastatorului incendiu care a izbucnit în barul din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou. Între timp, apar tot mai multe…
19:20
Suedez arestat după ce a transmis informații unui serviciu secret din Rusia. A lucrat ani de zile pentru armata Suediei # HotNews.ro
Un bărbat arestat în Suedia în această săptămână sub acuzația de spionaj este suspectat că transmitea informații unui serviciu secret din Rusia, a anunțat procurorul de caz, vineri, potrivit AFP. Tribunalul districtual din Stockholm l-a…
19:00
AUR critică dur „regimul Dan-Bolojan” după ce România a votat pentru acordul UE-Mercosur: „O lovitură devastatoare pentru fermierii români” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, Petrișor Peiu, critică atât Guvernul, cât și Administrația Prezidențială pentru faptul că România a fost de acord cu acordul UE-Mercosur. Peiu susține într-o reacție publicată pe site-ul…
18:50
Forțele SUA au confiscat un al cincilea tanc petrolier în Marea Caraibilor, conform anunțului făcut vineri de Comandamentul sudic al armatei SUA, scriu CNN și BBC. Armata americană spune că petrolierul Olina a fost confiscat…
18:10
Nave străine lovite de Rusia în Marea Neagră, anunță Ucraina. O persoană ucisă și mai multe rănite # HotNews.ro
Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a declarat, vineri, că forțele ruse au atacat două nave de transport sub pavilion străin, cu drone, în zona regiunii Odesa din sudul Ucrainei, transmite Reuters. Oficialul ucrainean a spus că…
