Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată”
HotNews.ro, 10 ianuarie 2026 17:50
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin în ceea ce privește capturarea de către SUA a aliatului său, președintele venezuelean Nicolas Maduro, ar putea fi o manevră strategică de a submina unitatea NATO, un compromis…
Acum 10 minute
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu reprezentanți ai Statelor Unite, sâmbătă, în condițiile în care părțile caută să ajungă la un consens asupra cadrului de…
Acum 30 minute
17:50
FOTO Europa a bătut China la ea acasă: Un automobil al unei mărci europene a fost desemnat Mașina Anului # HotNews.ro
Noile abordări ale companiilor din Europa pentru piața din China încep să dea rezultate. Premiul Mașina Anului în China 2026 a fost desemnat de juriul chinez modelul Audi E5. Citește mai multe pe Profit.ro.
17:50
Acum o oră
17:30
Ghidul Michelin a făcut o listă a „celor mai bune locuri de călătorit în 2026 pentru iubitorii de mâncare”, explicând că evenimente majore, cum ar fi, de exemplu, Cupa Mondială din vară, servesc drept catalizatori…
17:20
Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit Iranul, spun activiștii pentru drepturile omului. Procurorul general al Iranului, Mohammad…
Acum 2 ore
16:50
Fonduri UE 2026: Max. 1 milion EUR/proiect pentru fermierii din România. Ghidul consultativ DR 17-producție de hamei și struguri # HotNews.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de ghid al solicitantului pentru schema de fonduri europene DR 17, prin care fermierii din România vor putea obține finanțări de până…
16:50
AUR transmite PSD „să înceteze jocul dublu și să semneze o moțiune împotriva ministrului de Externe” # HotNews.ro
Grupul AUR de la Senat a declarat, sâmbătă, că „așteaptă” ca demersul privind moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, „să fie inițiat prin semnare de către senatorii PSD”. AUR a acuzat PSD că…
16:30
Vânzările Bibliei în Regatul Unit au atins, în 2025, cel mai înalt nivel înregistrat până acum, crescând cu 134% față de 2019, până la aproximativ 6,3 milioane de lire sterline în valoare totală. Este un…
Acum 4 ore
16:10
Recomandări pentru iubitorii de artă, natură sau vinuri. 20 de destinații de vacanță pentru 2026, recomandate de BBC / Patru țări europene, pe listă # HotNews.ro
O insulă în Oceanul Pacific, podgorii din Chile sau locuri care impresionază prin sălbăticia lor. Jurnaliștii de la BBC au realizat un top cu cele mai bune destinații de vacanță pentru cei care vor să…
16:00
Spitale copleșite de numărul mare de pacienți în Iran, unde protestele împotriva regimului continuă # HotNews.ro
În Iran, unde protestele antiguvernamentale au intrat în a 14-a zi, două cadre medicale de la două spitale au declarat pentru BBC că unitățile lor sanitare sunt copleșite de numărul răniților. Un medic a dezvăluit…
15:40
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată…
15:30
Sute de mii de ruși fără curent, căldură și apă, după un atac al forțelor ucrainene. O situație „extrem de dificilă”, spune guvernatorul # HotNews.ro
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat sâmbătă că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă și căldură, după un atac cu rachetă al forțelor ucrainene, transmite Reuters. Într-o…
15:30
Incidentul s-a produs sâmbătă, în jurul orelor prânzului, pe o şosea din judeţul Mureş. În autocarul care a luat foc se aflau 47 de oameni, dar nu au existat victime, potrivit autorităților. Autocarul mergea pe…
15:20
„Blocarea internetului a avut efectul invers”. Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric # HotNews.ro
Blocada internetului impusă în Iran începând cu 8 ianuarie 2026 reprezintă cel mai sofisticat nivel de cenzură de până acum, avertizează experții în securitate digitală. Deși autoritățile au adoptat măsura pentru a înăbuși protestele declanșate…
15:10
Un ucrainean a trecut frontiera prin apele înghețate ale râului Prut. Ce se va întâmpla cu el # HotNews.ro
Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani, scrie Agerpres. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, bărbatul…
14:50
De ce susține ministrul Justiției că „e puțin paradoxală retorica” legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD care au blocat pensile magistraților # HotNews.ro
„Nu putem să stăm la infinit, dar nici nu este bine să grăbim actul de justiţie”, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, comentând amânările succesive ale Curții Constituționale pe proiectul privind pensiile magistraților. El susține că…
14:40
Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj și fundașul francez Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunțat gruparea din Gruia, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. Zouma (31 ani) a jucat…
14:40
Proiect remarcabil pentru cel mai nedreptățit cartier din București: Rahova, loc cu istorie extraordinară # HotNews.ro
Deși e la doi pași de Centrului Istoric al Bucureștiului, cartierul Rahova este perceput ca o periferie în care nu se întâmplă și nu s-a întâmplat mare lucru. O zonă cu dezvoltare haotică în ultimii…
14:20
Pentru prima dată în peste o jumătate de secol de funcționare, avionul Boeing E-4B Nightwatch, cunoscut sub numele de „avionul apocalipsei” din flota aeriană a Statelor Unite, a aterizat pe un aeroport civil important –…
14:20
Inspectorul şef al IPJ Dolj, comisar-şef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla la birou. Anunţul a fost făcut de către oficialii poliției, potrivit News.ro. „Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj informează cu…
Acum 6 ore
14:10
Un șofer de autobuz acuză că un bărbat a murit sub ochii indiferenți ai călătorilor. „Nu au vrut să oprească autobuzul” # HotNews.ro
Un bărbat de 43 de ani a murit joi noapte pe unul dintre scaunele autobuzului operat de Societatea de transport public a Sibiului Tursib, relatează Turnul Sfatului. Șoferul a mărturisit că a fost anunțat abia…
13:30
„Am fost furios din cauza acestor erori grave”. Oficial elvețian, despre controalele autorităților la barul mistuit de incendiu # HotNews.ro
Liderul cantonului elvețian Valais, Mathias Reynard, a denunțat sâmbătă că autoritățile specializate nu au inspectat timp de șase ani barul din stațiunea Crans-Montana unde în noaptea de Revelion s-a produs incendiul în care 40 de…
13:20
FCSB a anunţat transferul lui Adrian Şut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite, scrie News.ro. În cei peste cinci ani în care a activat pentru FCSB, Adrian Şut…
13:00
Aripa opoziției desprinsă din partidului Dianei Șoșoacă, moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, după acordul UE-Mercosur. „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol” # HotNews.ro
Un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat, sâmbătă, că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o de modul…
13:00
Liberalul Hubert Thuma, președinte al Consiliul Județean Ilfov și unul dintre cei mai influenți lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulți primari au fost făcuți vinovați de creșterea taxelor și impozitelor locale, însă nu ei…
13:00
În Venezuela, același post TV unde era „denunțat imperialismul” acum „zice cu plăcere și bunăvoință că urmează să vândă petrol Statelor Unite” – mărturia unui jurnalist venezuelean de investigație, din exil # HotNews.ro
Joseph Poliszuk lucrează pentru Armando.info, singura platformă de jurnalism de investigație din Venezuela. El a acordat un interviu online, pentru publicul HotNews. Ziaristul a detaliat lucruri puțin cunoscute despre Venezuela. Unele dintre ele rezonează în…
12:40
„Trebuie să existe probe”. Răspunsul ministrului Justiției, întrebat dacă a luat în calcul revocarea șefului DNA # HotNews.ro
Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, spune că, deşi „vocea străzii trebuie auzită”, o procedură de revocare a procurorului şef al DNA, Daniel Voineag, al cărui nume apare în documentarul Recorder „Justiţie capturată”, se poate…
12:20
„Premieră românescă” marcată de un alpinist în Antarctica. Adrian Ahrițculesei a reușit „o triplă arctică” # HotNews.ro
Alpinistul român Adrian Ahrițculesei, în vârstă de 42 de ani, a reușit să ajungă, vineri, la Polul Sud, după ce cu trei zile înainte a cucerit a cucerit cel mai înalt vârf din Antarctica și…
Acum 8 ore
12:00
Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne închis sâmbătă, pentru a doua zi la rând, scrie News.ro. Administratorii domeniului staţiunii anunţă că nu se vând cartele de tip schi-pass, însă se poate urca cu telecabina de…
11:40
VIDEO Trump îl va captura pe Putin la fel ca pe Maduro, cum a sugerat Zelenski? Răspunsul președintelui SUA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trumpa a fost întrebat de către un jurnalist dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin similiare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean Nicolas Maduro. Corespondentul Fox…
11:30
Cetățeanul din Belarus evadase în 8 ianuarie din închisoare și a fost prins de autoritățile din România în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa. Conform Poliției Române de Frontieră, în 9 ianuarie, în jurul orei…
11:20
Meteorologii anunță ninsori în Capitală, sâmbătă noapte, când se va depune strat de zăpadă. Luni, temperaturile vor scădea până la – 10 grade Celsius Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administrația Națională de Meteorologie,…
11:00
Începând de sâmbătă noapte şi până marți, 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile. Abia vineri temperaturile vor începe să urce. De asemenea, începând de diseară vor fi ninsori şi se…
10:40
Controversatul acord UE-Mercosur va fi atacat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Polonia promite o „bătălie” în instanță # HotNews.ro
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunțat vineri că Varșovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană și Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și că „va utiliza toate căile legale”’…
10:40
Un lider AUR spune că „Trump negociază Ucraina și o lasă rușilor. Alaska a fost a doua Yalta” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele AUR Dan Dungaciu și-a crescut influența ideilor în partid și această mișcare a contribuit la retragerea din prim-plan a mai multor membri, conform a două surse din AUR. „Spuneți-mi ce se întâmplă cu lumea,…
10:20
Avertisment al lui Zelenski, după cel mai recent atac al Rusiei în Ucraina cu rachetă Oreșnik: Amenințarea vizează și București, Varșovia sau Budapesta / „O întrebare esențială pentru Europa” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei susține că folosirea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik reprezintă o amenințare directă și pentru Varșovia, București sau Budapesta: „Situația readuce în prim-plan o întrebare esențială pentru Europa: există, în prezent, un…
Acum 12 ore
10:10
„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce Donald Trump a afirmat că Statele Unite vor folosi „metoda blândă” sau „metoda dură” pentru a achiziţiona imensa…
09:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Exit din România. Gigantul german Merkur retrage Blueprint Gaming de pe piața locală # HotNews.ro
Furnizorul de sloturi online Blueprint Gaming, deținut de gigantul german din gambling Merkur Group, se retrage din România, urmând să își înceteze activitatea până la sfârșitul lunii. Citește mai mult pe Profit.ro
09:40
Lia Olguța Vasilescu, mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan privind sumele obținute din majorarea impozitelor: „Nu vom accepta” # HotNews.ro
Edilul municipiului Craiovei, social-democrata Lia Olguţa Vasilescu, nu este de acord ca banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, apreciind că sumele…
09:30
Sezonul 4 din The White Lotus se filmează într-un castel din una dintre cele mai cunoscute stațiuni maritime ale Franței # HotNews.ro
Sezonul 4 al „The White Lotus”, unul dintre serialele HBO de mare succes, revine în Europa, după ce povestea din sezonul precedent s-a filmat în Thailanda. Secvențele din serialul creat de Mike White vor fi…
09:20
Este cea mai geroasă lună ianuarie din ultimii șapte ani. Când trece valul de frig extrem # HotNews.ro
Vremea continua să fie să fie deosebit de rece în special în nordul, centrul și estul țării, cu ger în special noaptea și dimineața. Temperaturile vor continua să scadă și mai mult până în 15…
09:10
Umbra Kremlinului peste Iran. Zboruri suspecte și avioane rusești folosite ca „pod aerian” pentru salvarea regimului de la Teheran # HotNews.ro
Avioanele militare rusești de transport au început să efectueze zboruri frecvente către Teheran de la începutul protestelor în masă care se răspândesc în Iran și amenință cu pierderea puterii actualului regim, potrivit publicației independente ruse…
08:20
Prințul Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, anunță că se întoarce acasă și instigă la paralizarea regimului de la Teheran. Temeri pentru un „masacru” # HotNews.ro
Manifestațiile de stradă din Iran au ajuns vineri în ziua 13. Mii de oameni au cotinuat să iasă în stradă, în ciuda ameninițărilor. Prințul iranian Reza Pahlavi, fiul exilat al monarhului detronat al Iranului, a…
07:50
VIDEO Noi imagini cu momentul în care agentul ICE deschide focul asupra femeii în Minneapolis. „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine” # HotNews.ro
Casa Albă a repostat vineri pe rețelelede socializare un videoclip filmat cu telefonul mobil al ofițerului de imigrare american care a împușcat mortal o femeie din Minnesota în mașina ei săptămâna aceasta, un incident care…
07:00
Venezuela a cunoscut ascensiunea unor artiști importanți care și-au lăsat amprenta asupra picturii, sculpturii și artei cinetice la nivel internațional. Moștenirea lor continuă și astăzi printr-o scenă contemporană activă între Caracas și străinătate. De la…
07:00
Weekend trending în București, 10-11 ianuarie: al doilea Revelion, tribut AC/DC, Peștele balon și un horror cu primate # HotNews.ro
Bucureștiul intră în al doilea weekend din ianuarie fără grabă, dar cu suficient de multe pretexte ca să nu rămâi în casă. După sărbători, orașul pare că abia acum își reia ritmul obișnuit pe toate…
07:00
Leul românesc e supraevaluat cu circa 10%, arată un raport al ONU. Ce scumpiri estimează în România organizația internațională pentru 2026 # HotNews.ro
Potrivit Raportului „Situația economică mondială și perspectivele pentru 2026”, publicat de ONU, moneda României este supraevaluată cu circa 10%. Organizația a calculat rata reală efectivă de schimb (REER), un mod de a evalua o monedă…
07:00
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii” # HotNews.ro
O fisură apărută într-un cazan de abur, „care are dimensiunea unui bloc de locuințe de 8-10 etaje”, explică inginerul care-l întreține, a redus capacitatea CET București Sud. Avaria a lăsat zile întregi mii de blocuri…
Acum 24 ore
00:00
Pedeapsa primită de pensionarul care i-a spart un ou în cap liderului extremei drepte franceze # HotNews.ro
O instanță franceză l-a condamnat vineri pe Jean-Paul la șase luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi pentru incidentul din 29 noiembrie, când i-a spart un ou în cap lui Jordan Bardella,…
9 ianuarie 2026
23:40
„Programe de educație pentru sănătate”, inclusiv „pentru o alimentație corectă”. Anunțul ministrului Rogobete # HotNews.ro
Alexandru Rogobete a anunțat, vineri, că ministerele Sănătății și Educației au început elaborarea unor programe de educație pentru sănătate, care vor avea mai multe componente, de la igienă și până la alimentație, transmite Agerpres. Ministrul…
