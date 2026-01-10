Explicațiile Colegiului Medicilor după decesul tânărului din Buzău: “Fractura de diafiză femurală reprezinta o urgență majoră cu risc vital!”

09:20

În contextul episodului de ger ce va urma, autorităţile se aşteaptă la un consum mai... Articolul Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă apare prima dată în TeleM Regional.