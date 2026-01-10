Explicațiile Colegiului Medicilor după decesul tânărului din Buzău: “Fractura de diafiză femurală reprezinta o urgență majoră cu risc vital!”
TeleM Iași , 10 ianuarie 2026 14:50
Acum 30 minute
15:00
Primăria Suceava susține că traversează cea mai bună perioadă financiară din ultimii 22 ani # TeleM Iași
14:50
Explicațiile Colegiului Medicilor după decesul tânărului din Buzău: “Fractura de diafiză femurală reprezinta o urgență majoră cu risc vital!” # TeleM Iași
Acum 2 ore
13:40
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite ascunse în bagajele unor românce, la Aeroportul Henri Coandă # TeleM Iași
Acum 6 ore
10:00
09:50
Primarul din Poiana Stampei a găsit soluția pentru ca cetățenii să plătească mai puțin la salubritate: Primăria va suporta 124 de lei pentru fiecare adult din comună # TeleM Iași
09:40
Neamț | Accident azi noapte pe E85 provocat de un șofer care a fugit. Trei persoane au fost rănite # TeleM Iași
09:40
09:40
09:30
A început bătălia pentru șefia marilor parchete. Nicuşor Dan are ca priorități SRI și DNA. Cine sunt favoriții # TeleM Iași
09:20
Analiștii se contrazic. Economia României între șocul consumului și disciplina bugetară # TeleM Iași
09:20
Fermierii români, nemulțumiți de acordul comercial UE-Mercosur: „În aceste condiții, noi nu putem să concurăm cu ei” # TeleM Iași
09:20
Risc mare de avalanșe în mai multe zone montane din țară. Salvamontiști: „Nu vă aventurați.” Unde vor fi pericolele # TeleM Iași
09:20
CNAS a publicat lista serviciilor medicale de care beneficiază de la 1 ianuarie persoanele înscrise în programele naţionale # TeleM Iași
09:20
Autorităţile se aşteaptă la un consum mai ridicat de energie electrică şi anunţă că au stabilit planul de măsuri, pentru a se asigura că sistemul va face faţă # TeleM Iași
09:20
09:20
09:20
Acum 24 ore
21:00
Ministrul Agriculturii îl acuză pe premierul Bolojan și pe președintele Nicușor Dan că nu l-au informat cu privire la acordul UE-Mercosur # TeleM Iași
19:30
Bogdan Cojocaru: “Dezvoltarea reală începe cu infrastructura de transport și cu investiții în sănătate!” # TeleM Iași
15:50
15:40
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în Botoșani. Oamenii au dat năvală să-și plătească taxele # TeleM Iași
Ieri
15:10
Controverse la Rădăuți: administrația locală, Biserica Ortodoxă și Prefectura – un conflict cu miză instituțională # TeleM Iași
14:50
14:30
14:30
14:30
14:20
14:20
14:20
13:50
12:40
12:10
Suceava | Scandalul continuă la Salcea după creșterea taxei de salubrizare. 300 localnici i-au cerut demisia primarului # TeleM Iași
11:40
11:00
10:50
10:10
10:00
10:00
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda. Administraţia Trump ar putea să le ofere locuitorilor de pe insulă sume enorme pentru a-i convinge să se separe de Danemarca # TeleM Iași
10:00
Pr. Alexandru Lungu și Dani Cek au lansat cea mai mare campanie umanitară din țară: 2,3 milioane de dolari pentru o tânără din Fălticeni bolnavă de cancer # TeleM Iași
10:00
09:50
Ministrul Energiei: Luăm în calcul și un scenariu B, în care să avem o reducere graduală a plafonării prețului la gaze # TeleM Iași
09:40
09:40
09:40
Programul guvernamental „Masă sănătoasă” a fost reluat în județul Botoșani, odată cu începerea celui de-al treilea modul de cursuri # TeleM Iași
09:30
Galați | Inconștiență maximă. Șoferiță sanctionată după ce a folosit telefonul cu ambele mâini în timp ce pasagera din dreapta ținea volanul # TeleM Iași
09:30
DSVSA Bacău a efectuat peste 380 de controale și a aplicat amenzi de peste 25.000 de lei în luna decembrie # TeleM Iași
09:30
09:20
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5, s-a produs, vineri dimineaţa, în zona seismică Vrancea # TeleM Iași
09:20
09:20
