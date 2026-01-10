Cuplul Prigoană – Bahmuțeanu, detronat! Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat în timpul celui de-al șaselea divorț
Impact.ro, 10 ianuarie 2026 16:20
Vești nemaipomenit de bune din domeniul sentimentelor: soții Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat și au petrecut Sfintele Sărbători împreună, deși depuseseră pentru a șasea oară actele de divorț. Se fiecare dată în cele șase
• • •
Acum o oră
16:20
Vești nemaipomenit de bune din domeniul sentimentelor: soții Ilie și Ioana Năstase s-au împăcat și au petrecut Sfintele Sărbători împreună, deși depuseseră pentru a șasea oară actele de divorț. Se fiecare dată în cele șase
Acum 8 ore
10:10
Bayer Leverkusen – Stuttgart, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Germaniei, este programat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe BayArena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2
09:50
Roma – Sassuolo, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, de la ora 19:00, pe Stadio Olimpico, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
Acum 24 ore
20:30
Este scandal în țara vecină pentru că prețurile au urcat nejustificat și de multe ori chiar ilegal ca urmare a trecerii la moneda europeană. Statul bulgar a avut grijă să adopte legi care să pedepsească
17:10
Adevărul despre avioanele elvețiene care l-au escortat pe Nicușor Dan: erau acolo doar să dea flash-uri # Impact.ro
Este un adevărat scandal legat de cele două avioane de lupta elvețiene care au însoțit pentru câteva minute, deasupra Elveției, aeronava militară cu care președintele Nicușor Dan se întoarcea de la Paris. Președintele susține că
Ieri
06:20
Getafe – Real Sociedad, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio Coliseum, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
06:00
Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, meci contând pentru etapa a 16-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 9 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Deutsche Bank Park, şi va fi transmis în direct de
00:30
O pisică a fost numită în funcția de șef de gară, în Japonia. La noi, pentru funcția asta ar fi mai potrivit un melc # Impact.ro
O gară locală din Japonia, dintr-un orășel al cărui nume nici nu prea contează, să îi spunem Pisikyo, deși nu acesta e numele lui, în fine… așadar, o gară locală din Japonia tocmai ce a
8 ianuarie 2026
20:10
Am trăit destulă viață cât să o vedem și pe asta: vecinii noștri din Ungaria ne invidiază fiindcă primim mai mulți bani decât ei din străinătate. Românii mai în vârstă, care și-au trăit bună parte
17:10
Conspirațiune: francezii l-au ținut blocat pe Nicușor Dan ca să îi vândă apă Evian de la Vidraru la prețuri de aeroport! # Impact.ro
O explicație trebuie să existe pentru blocajul suferit de domnul președinte pe aeroportul din Paris. Și, cum simpla înzăpezire naturală nu poate fi niciodată o explicație îndestulătoare, iată una ceva mai plină de poveste și
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Mai sunt 4 luni până în mai, când vine la noi prima zăpadă, în mod tradițional – dar uite că deja ninge în mare parte din țară. Încă nu a fost identificat factorul vinovat –
08:10
Milan – Genoa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, joi, 8 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe San Siro, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 2
08:00
Arsenal – Liverpool, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 8 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis în direct de platforma
7 ianuarie 2026
19:40
Vești descurajante pentru mișcarea „Turul 2 înapoi”: Nicușor Dan a reușit să decoleze de la Paris și vine acasă # Impact.ro
După ce a stat o jumătate de zi imobilizat la sol din cauza zăpezii, președintele Nicușor Dan a reușit să plece din Paris la bordul aeronavei militare ce ține loc de avion prezidențial. El se
17:00
Trump nu exclude folosirea forței militare pentru a prelua Groenlanda (un teritoriu plin de zăpadă, ca și Venezuela, doar că zăpadă de calitate mai slabă) # Impact.ro
Doamna Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a președintelui Trump, a dat un comunicat în care spune că acesta are în vedere și folosirea forței militare printre opțiunile privind obținerea controlului asupra Groenlandei: „Președintele și echipa
12:20
Nicușor Dan, blocat pe aeroportul din Paris din cauza zăpezii. Dacă mai era dl Iohannis președinte, îl vedeam bucurându-se pe schiuri prin aeroport # Impact.ro
Avionul militar cu care zboară Nicușor Dan nu poate decola de la Paris din cauza zăpezii. Domnul președinte Nicușor Dan riscă să își facă mutație la Paris, ca pe vremea studenției, dacă mai ninge mult
06:20
Newcastle – Leeds United, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 7 ianuarie 2026, de la ora 22:15, pe St. James' Park, şi va fi transmis în direct de platforma
06:00
Premier League: Crystal Palace vs Aston Villa – Ora revanşei pentru trupa lui Unai Emery # Impact.ro
Crystal Palace – Aston Villa, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 7 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Selhurst Park din Londra, şi va fi transmis în direct
6 ianuarie 2026
06:10
Lecce – Roma, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, marţi, 6 ianuarie 2026, de la ora 19:00, pe Stadio Via del Mare, şi va fi transmis în direct de Digi
06:10
Sassuolo – Juventus, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, marţi, 6 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Citta del Tricolore din Reggio Emilia, şi va fi transmis în direct
5 ianuarie 2026
06:00
Pisa – Como, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Italiai, este programat, marţi, 6 ianuarie 2026, de la ora 21:45, pe Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, şi va fi transmis în direct
4 ianuarie 2026
08:30
Fulham – Liverpool, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Angliei, este programat, duminică, 4 ianuarie 2025, de la ora 17:00, pe Craven Cottage din Londra, şi va fi transmis în direct de platforma
3 ianuarie 2026
09:10
Atalanta – Roma, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 3 ianuarie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Atleti Azzurri d'Italia, şi va fi transmis în direct de Digi
09:00
Aston Villa – Nottingham Forest, meci contând pentru etapa a 20-a din campionatul Angliei, este programat, sâmbătă, 3 ianuarie 2026, de la ora 14:30, pe Villa Park din Birmingham, şi va fi transmis în direct
2 ianuarie 2026
09:10
Cagliari – Milan, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Italiai, este programat, vineri, 2 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Sardegna Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
09:00
Rayo Vallecano – Getafe, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 2 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio de Vallecas, şi va fi transmis în direct de Digi
31 decembrie 2025
08:10
Crystal Palace – Fulham, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, joi, 1 ianuarie 2026, de la ora 19:30, pe Selhurst Park din Londra, şi va fi transmis în direct de
30 decembrie 2025
10:20
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat forțele ucrainene că au lansat un atac cu 91 de drone asupra reședinței lui Vladimir Putin din Novgorod, fără a provoca răniți sau pagube. „O minciună tipic
10:10
Arsenal – Aston Villa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul Angliei, este programat, marţi, 30 decembrie 2025, de la ora 21:15, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis în direct de
29 decembrie 2025
12:20
Președintele rus Vladimir Putin a semnat duminică o lege care elimină obligația ca unii funcționari publici ruși să își declare veniturile, informează EFE. Mai multe legi referitoare la corupție și monitorizarea averilor funcționarilor publici și
06:00
Roma – Genoa, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, luni, 29 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Olimpico, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1
28 decembrie 2025
10:00
Atalanta – Inter Milano, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, duminică, 28 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Stadio Atleti Azzurri d'Italia, şi va fi transmis în direct de
09:50
Sunderland – Leeds United, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Angliei, este programat, duminică, 28 decembrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadium of Light, şi va fi transmis în direct de platforma
27 decembrie 2025
08:40
Pisa – Juventus, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 21:45, pe Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani, şi va fi transmis în direct
08:20
Liverpool – Wolverhampton, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul Angliei, este programat, sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Anfield, şi va fi transmis în direct de platforma video VOYO. Liverpool,
26 decembrie 2025
08:40
Parma – Fiorentina, meci contând pentru etapa a 17-a din campionatul Italiai, este programat, sâmbătă, 27 decembrie 2025, de la ora 13:30, pe Stadio Ennio Tardini, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
25 decembrie 2025
10:20
Al Hilal – Al Khaleej, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul Arabiei Saudite, este programat, vineri, 26 decembrie 2025, de la ora 19:30, pe Kingdom Arena din Riad, şi va fi transmis în
24 decembrie 2025
06:40
Africa Cup of Nations: Burkina Faso vs Guineea Ecuatorială – Duel dezechilbrat la Casablanca # Impact.ro
Burkina Faso – Guineea Ecuatorială, meci contând pentru Grupa E de la Cupa Africii pe Naţiuni, este programat, miercuri, 24 decembrie 2025, de la ora 14:30, pe Stade Mohammed V din Casablanca. Burkina Faso porneşte
06:40
Algeria – Sudan, meci contând pentru Grupa E de la Cupa Africii pe Naţiuni, este programat, miercuri, 24 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Stade Moulay Hassan din Rabat. Algeria este marea favorită a
23 decembrie 2025
22:00
TVR ar putea transmite meciuri de la CM 2026. Antena 1 a plătit 30.000.000 de euro pentru drepturile TV # Impact.ro
TVR ar putea sublicenţia de la Antena 1 o parte dintre meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din 2026. Antena 1, care a plătit 30 de milioane de euro pentru drepturile TV, este gata să bată
20:10
Două trenduri consemnate în domeniul jocurilor de cazino online se intersectează atunci când pasionații de astfel de forme de divertisment aleg să joace la ruletă, blackjack sau baccarat live pe smartphone ori tabletă: este vorba
19:50
Prefectul de Olt, Cosmin Floreanu (PSD) a fost azi ridicat de Parchetul Militar București fiindcă în luna mai a tras ilegal cu o armă. Incidentul s-a produs la un exercițiu militar în localitatea Redea. Prefectul
08:20
Vitoria Guimaraes vs Sporting Lisabona, meci contând pentru etapa a 15-a din campionatul Portugaliei, este programat, marţi, 23 decembrie 2025, de la ora 22:45, pe Estadio Dom Afonso Henriques, şi va fi transmis în direct
08:00
Arsenal – Crystal Palace, meci contând pentru sferturile de finală din Cupa Ligii Angliei, este programat, marţi, 23 decembrie 2025, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis în direct
22 decembrie 2025
08:10
Universitatea Craiova – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul României, este programat, luni, 22 decembrie 2025, de la ora 20:00, pe Stadion
21 decembrie 2025
14:30
Ionuț, ofițeul SPP, s-a întors în lumina reflectoarelor astăzi, 21 decembrie, cu ocazia declarației de presă în care președintele Nicușor Dan a anunțat, la Palatul Cotroceni, un referendul în cadrul magistraților în legătură cu rolul […] The post SPP-istul Ionuț, dispărut după ce devenise viral, s-a întors în forță appeared first on IMPACT.ro.
11:40
FCSB – Rapid, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul României, este programat, duminică, 21 decembrie 2025, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Rapid – Derby înainte de Crăciun pe Arena Naţională appeared first on IMPACT.ro.
11:30
U Cluj – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 21-a din campionatul României, este programat, duminică, 21 decembrie 2025, de la ora 16:30, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs Farul Constanţa – Echilibru în Ardeal appeared first on IMPACT.ro.
01:40
Ilie Bolojan va conduce Comitetul pentru revizuirea legilor justiției. Să vedem dacă îl va suna Lia! # Impact.ro
S-a publicat în Monitorul Oficial decizia Guvernului de a constitui un grup de lucru pentru revizuirea legilor justiției. Inițiativa a fost a premierului Ilie Bolojan și pare să fi apărut în timp ce vreo 10.000 […] The post Ilie Bolojan va conduce Comitetul pentru revizuirea legilor justiției. Să vedem dacă îl va suna Lia! appeared first on IMPACT.ro.
20 decembrie 2025
22:50
Donald Trump a anunțat că vrea să colonizeze Luna, relansând ambițiile spațiale ale SUA și mutând competiția geopolitică la nivel cosmic, unde campania electorală se face probabil cu costum de astronaut și sloganul „Make the […] The post Donald Trump vrea să colonizeze Luna. Poate acolo nu îl mai întreabă nimeni de Epstein appeared first on IMPACT.ro.
