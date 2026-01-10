Laura Cosoi, la spital în Thailanda după ce a anunțat a cincea sarcină. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro, 10 ianuarie 2026 16:30
Laura Cosoi a mers la un spital din Thailanda, unde se află în vacanță alături de soț și fete, ca să verifice evoluția sarcinii. Actrița a anunțat de ziua ei de naștere, pe 2 ianuarie, […]
• • •
Acum 10 minute
16:40
De ce a fost ucis Sergiu Țârnă de Anul Nou de către polițistul italian. Cu ce îl avea la mână barmanul de 25 de ani # Cancan.ro
Apar informații importante despre moartea violentă de care a avut parte Sergiu Țârnă. Tânărul de 25 de ani a fost ucis în noaptea de Anul Nou de către un polițist italian. Din spatele gratiilor, bărbatul […]
Acum 30 minute
16:30
Acum o oră
16:00
Cât are de plătit impozit un gălățean cu dizabilități, care primește pensie 728 lei pe lună # Cancan.ro
Anul 2026 se anunță unul greu pentru români și a început cu creșteri de taxe și impozite. Mulți au fost surprinși să vadă cât au de plătit în plus față de anul trecut, iar în […]
15:50
Alertă în Italia! Petrișor Ivașcu era internat în comă într-un spital din Italia când a fost dat dispărut. Acum este căutat de familie, care se declară șocată de cele întâmplate. Petrișor, care are 42 de […]
Acum 2 ore
15:20
Prezentatoarea care s-a îmbolnăvit pe insula milionarilor! A luat ‘boala bogaților’ și e furioasă: „Mizerie. Dezastru” # Cancan.ro
Este haos pe celebra insulă St. Barts, din Caraibe. Insula milionarilor pare să nu mai fie ca altă dată, iar cei care și-au petrecut sărbătorile de iarnă aici nu a plecat prea fericiți acasă. Este […]
15:20
Mihai Trăistariu revine la Eurovision 2026 cu armele pregătite: „Aș mai face un compromis” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu nu renunță la marele lui vis. După ce România revine în competiția Eurovision în 2026, artistul spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că este hotărât să se întoarcă pe scena care i-a adus cea […]
15:10
Cei care beneficiază de reducerea de 50 de lei la plata energiei electrice ar putea avea, în curând, un motiv de bucurie. De la 1 aprilie, consumatorii care figurează în această categorie ar putea beneficia […]
Acum 4 ore
14:30
Nuntă în showbiz-ul românesc! Vor spune „Da!” în vara lui 2026: „Visul nostru pentru totdeauna” # Cancan.ro
Nici bine nu a început 2026 și deja a fost anunțată prima nuntă din acest an. Un cuplu din showbiz-ul românesc o să își unească destinele în această vară și abia așteaptă momentul cel mare. […]
14:10
Cum arată fratele Nabei Salem de la Survivor 2026. Tocmai ce a fost părăsit în direct, la TV # Cancan.ro
Sora lui Ahmed de la „Casa iubirii”, Naba Salem, concurează în acest sezon la Survivor 2026. Ea nu e străină de lumina reflectoarelor, deoarece a mai participat în trecut și la alte show-uri televizate, cum […]
13:40
La ce folosește scărița de sub scaunele din avioane, de fapt. Puțini români cunosc acest lucru # Cancan.ro
Tot mai mulți români aleg avionul atunci când pleacă în vacanță sau când trebuie să se deplaseze pe distanțe lungi. Cu toate acestea, puțini sunt pasagerii care sunt atenți la detaliile din interiorul aeronavei. Acestea […]
13:10
Iulia Istrate a cedat la Survivor, după întrecerea dintre Faimoși și Războinici. Ea s-a declarat dezamăgită de evoluția pe care a avut-o în concurs și suferă că și-a mâhnit familia. Iulia pune totul pe lipsa […]
13:00
Roxana Ciuhulescu, drama cumplită prin care trece la început de 2026: „Mama mea suferă de cancer” # Cancan.ro
Finalul lui 2025 i-a adus Roxanei Ciuhulescu una dintre cele mai grele încercări din viață. Vedeta a aflat că mama ei suferă de cancer pulmonar, iar începutul lui 2026 o găsește într-o luptă dureroasă, pe […]
Acum 6 ore
12:40
Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Este momentul perfect pentru o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii […]
12:30
Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o cunoscută influenceriță. Aceasta a fost găsită fără viață, în propria casă. Familia a dat alarma, după ce nu a mai răspuns la telefon. Femeia în vârstă de 29 de ani a […]
12:10
Îți mai amintești de Dl. Problemă, artistul care, la începutul anilor 2000, te ademenea la dans cu piese precum „Beau, beau”, „Maria”, „Marea” sau „Vara”? Bogdan Tașcău a părăsit lumina reflectoarelor, dar nu a cotit-o […]
12:00
Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore # Cancan.ro
Caro, ascultă-mă puțin, guarda qua. Dacă Spartacus s-a ridicat împotriva Imperiului Roman, mamma mia, sigur nu a făcut-o cu stomacul gol. Un gladiator flămând? Impossibile. Un rebel fără energie? Ma dai. Ca să te bați […]
11:50
Ce efect are ‘dieta cu orez’ de la Survivor 2026 asupra concurenților. Beneficii vs. riscuri pe termen lung # Cancan.ro
Un nou sezon Survivor a luat startul, iar concurenții au simțit deja pe pielea lor condițiile grele din junglă. Prima problemă resimțită de aceștia este foamea. La Survivor primesc doar strictul necesar, iar pentru o […]
11:40
Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la volum ridicat, în România # Cancan.ro
Dacă dai petreceri zgomotoase sau te cerți des cu soția, riști să plătești mai mult decât crezi. Locatarii au obligația de a nu isca haos în bloc, altfel ar putea avea de suferit. Orice abatere […]
11:40
11:20
Ce job-uri poți avea în România fără 12 clase terminate. Ce salarii primești pentru ele, în 2026 # Cancan.ro
România a intrat în anul 2026 cu un deficit major de forță de muncă, estimat la aproape 600.000 de angajați. Acest dezechilibru începe să se resimtă în mai multe domenii, iar angajatorii caută soluții rapide. […]
10:50
Nadia Comăneci a făcut carieră în gimnastică, dar acum face bani din afaceri. Numele ei este un brand în S.U.A., iar parcursul ei rămâne un model pentru multe staruri americane. Toate astea îi garantează din […]
Acum 8 ore
10:40
Vedetele respinse la Survivor 2026. Fostul concurent de la Insula Iubirii, out din grațiile Antenei 1 # Cancan.ro
Un nou sezon Survivor a luat startul. De această dată, fanii formatului s-au mutat pe Antena 1, acolo unde se difuzează concursul în acest an. Concurenții deja s-au aliniat la start, iar printre ei ar […]
10:10
Acest puzzle simplu prezintă mai multe legături de banane aranjate în rânduri ordonate, dar numărarea exactă este mai dificilă decât pare. Provocarea ta este să descoperi câte banane sunt, de fapt, acolo în doar 25 […]
10:00
Cutremur în media! După ce Theo Rose a anunțat că renunță la Vocea României, acum și Irina Rimes o urmează. Artista lasă liber scaunul juratului și pleacă de la Pro TV. Se pare că vedeta […]
09:40
Premiera „End of an Era”, în aceeași sală cu Taylor Swift, logodnica lui Travis Kelce. Momentul la care fanii nici nu îndrăzneau să viseze! # Cancan.ro
La o proiecție restrânsă din New York, Taylor Swift a vorbit cu emoție despre „magia, misterul și destinul” din culisele turneului Eras Tour, cel mai mare eveniment al carierei ei. Episoadele, împreună cu concertul-film The […]
09:30
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile # Cancan.ro
E scris în stele! Mai multe zodii au parte o perioadă prosperă. Stau bine la capitolul sentimental, dar cunosc și multe oportunități în carieră. Viața lor arată altfel în prima parte a anului. Taurul, Racul, […]
09:20
Chiar dacă gemenii identici împart același ADN și pot fi aproape imposibil de deosebit la prima vedere, există un detaliu biologic care îi separă fără echivoc. Amprentele digitale nu sunt dictate exclusiv de genetică, ci […]
09:10
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia # Cancan.ro
Un nou sezon Power Couple a luat startul la Antena 1. Cuplurile curajoase sunt gata să demonstreze că funcționează perfect împreună, iar printre acestea se află și perechea formată din Dilinca și iubitul ei, Mădălin […]
09:00
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!” # Cancan.ro
Jennifer Lopez nu are timp de hateri! La 56 de ani, diva latino a demonstrat că încrederea în sine nu ține cont de vârstă și le-a dat replica tuturor celor care o critică pentru ținutele […]
Acum 12 ore
08:40
Carbonara nu este o rețetă, este o stare de spirit. Un preparat născut din improvizație, foame și poftă adevărată, care nu cere permisiune și nu respectă reguli rigide. În varianta noastră, pastele fac un pas […]
08:40
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu # Cancan.ro
Călin Donca, Faimosul care poate fi văzut în aceste zile la Survivor, se poate lăuda cu o avere impresionantă. El are afaceri în domeniul energiei și în agricultură, care i-au adus bani frumoși. Deține o […]
08:30
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Iarna și-a intrat serios în drepturi în ultimele zile, mai toată țara confruntându-se cu temperaturi negative și ninsori. Chiar și în cel mai călduros oraș din România se pregătește pentru un episod de iarnă severă, […]
08:20
Este prima zi de weekend și echipa CANCAN.ro vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. […]
08:10
Horoscop rune 10 ianuarie 2026. Eihwaz inversată: ziua în care norocul te susține, dar tu conduci jocul # Cancan.ro
Horoscop rune 10 ianuarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci ghidări […]
08:00
Regina Întunericului îl îngroapă din declarații pe fostul soț! Gabriela Lucuțar: „El nu se mai implică din niciun punct de vedere” # Cancan.ro
Ultimii doi ani au fost extrem de încercați pentru Gabriela Lucuțar. Regina Întunericului a trăit una dintre cele mai întunecate perioade din viața ei. După un mariaj care s-a întins pe două decenii, aceasta a […]
07:50
Cum arată casa Loredanei Groza, din nordul Bucureștiului? Imagini rare cu locuința vedetei # Cancan.ro
Loredana Groza (55 de ani) locuiește într-o vilă din zona de nord a Capitalei, zona zero a fițelor, cum s-ar zice. Mulți ar crede că „diva” Lori se lăfăie într-un palat cu multe etaje, candelabre […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de 10 ianuarie 2026. Ziua adevărului spus cu mintea limpede adusă de Regele de Spade # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de 10 ianuarie 2026. Ziua de astăzi este guvernată de o energie a lucidității, a adevărului spus fără ocolișuri și a deciziilor luate cu mintea limpede. Regele de Spade ne […]
07:30
Ritualul de beauty al Victoriei Beckham. Ce face zilnic pentru a arăta impecabil la 50 de ani # Cancan.ro
Victoria Beckham are 50 de ani, dar nu și-a arătat niciodată vârsta. Vedeta care a reușit să construiască un imperiu al modei și frumuseții, dincolo de succesul soțului ei, își bazează rutina de îngrijire pe […]
07:20
Kate Middleton, mesaj emoționant de ziua ei. Ce a descoperit prințesa după lupta împotriva cancerului # Cancan.ro
Kate Middleton, Prințesa de Wales, și-a marcat vineri cea de-a 44-a aniversare cu un videoclip „profund personal” despre confortul pe care l-a simțit apropiindu-se de natură în timpul tratamentului pentru cancer, exprimând cât de „profund […]
07:10
Horoscop chinezesc 10 ianuarie 2026. Energia zilei este influențată puternic de vibrația Dragonului, semn al curajului, al inițiativei și al deciziilor asumate. Astăzi, mulți nativi vor simți nevoia de a ieși din stagnare, de a […]
07:00
Andreea Bălan a blocat, din nou, traficul din Capitală! Fustița e tot mai scurtă, chiar și pe ger # Cancan.ro
Mai este o noutate pentru cineva că Andreea Bălan sucește mințile trecătorilor atunci când iese pe străzile Capitalei? Am putea cu ușurință să o numim regina neîncoronată a fustițelor mini! Pare că are în garderoba […]
06:50
Prea mult Omega 6, prea puțin Omega 9. Declarația Dr. Mihaela Bilic despre dezechilibrul din alimentația modernă # Cancan.ro
„Alimentația noastră conține prea mult omega 6 cu efect proinflamator. Obiectivul? Reducerea consumului de ulei de floarea-soarelui și creșterea consumului de ulei de măsline. Omega 9 are un avantaj suplimentar pentru sănătate: crește sensibilitatea la […]
06:40
Prognoza meteo azi, 10 ianuarie 2026. Frig și nori peste România, cu episoade de ninsoare slabă # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 10 ianuarie 2026. Ziua de azi aduce în România o vreme tipic hibernală, cu temperaturi scăzute, cer mai mult noros și un aer rece resimțit în toate regiunile. Iarna se va face […]
Acum 24 ore
01:00
Câți bani a câștigat Ibiza Final Boss după ce a devenit viral pe TikTok. Adio, muncă în domeniul construcțiilor! # Cancan.ro
Ibiza Final Boss, un influencer britanic care a devenit cunoscut peste noapte după ce a fost filmat dansând la clubul O Beach al lui Wayne Lineker în august anul trecut, a devenit acum milionar și […]
00:40
Acum zece ani, printre toate promisiunile politice și strategiile scrise pe genunchi, a existat un proiect care suna aproape ireal: sânge artificial românesc. Nu era o metaforă, nu o exagerare de presă, ci un substitut […]
00:20
Anul 2026 ar putea aduce probleme serioase pentru sute de mii de contribuabili din România, în special pentru cei care nu și-au pus la punct obligațiile de raportare financiară. O nouă măsură fiscală pregătită de […]
00:20
Horoscop 10 ianuarie 2026. Află zodia care se împacă cu partenerul de viață, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie-19 aprilie) Sănătate. Ai un tonus bun, dar ritmul alert al zilei te poate […]
9 ianuarie 2026
23:50
Dani Oțil a fost surprins recent într-una dintre cele mai universale situații posibile pentru un bărbat: la cumpărături cu soția. Nu pe pistă, nu în platou, nu cu microfonul în mână, ci printre rafturile unui […]
23:50
Amendă de aproape 2.000 de lei pentru șoferii care fac această greșeală. Se reține și certificatul de înmatriculare # Cancan.ro
O simplă neatenție sau o decizie amânată prea mult poate transforma rapid o deplasare obișnuită într-un coșmar pentru șoferi. În sezonul rece, polițiștii rutieri aplică sancțiuni severe celor care circulă fără anvelope adecvate, iar consecințele […]
23:40
Universul Star Wars mai adaugă o poveste, dar surpriza nu vine dintr-un Jedi ascuns sau dintr-un Sith reinventat, ci din spatele camerei. În timp ce Ryan Gosling pilotează noul film Starfighter, Tom Cruise a apărut […]
